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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Сваровски Тироль
0:2
Конец матча
Аустрия Лустенау
0'
40' Желтая карточка
Оливейра Андерсон
54' Желтая карточка
Бехоунек Рафаэл
0:1
56' Пенальти
Lukas Fridrikas
70' Желтая карточка
Lukas Fridrikas
0:2
75' Гол
Оливейра Андерсон
90'+3
25
Освальд
Фердинанд
14
Alexander
Ranacher
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
44
Шульц
Кофи
6
Зульцбахер
Лукас
4
Мюллер
Валентино
77
Эртльталер
Юлиус
17
Нашбергер
Йоханнес
7
Забитцер
Томас
33
Прица
Тим
27
Domenik
Schierl
35
Adriel
5
Югоне
Жан
6
Dario
Grujic
28
Оливейра
Андерсон
18
Anthony
Schmid
70
Stefano
Surdanovic
23
Pius
Grabher
12
Гуэнуш
Хаким
20
Lukas
Fridrikas
22
Yadaly
Diaby
Сваровски Тироль
4-3-1-2
Аустрия Лустенау
3-5-2

История личных встреч

Сваровски Тироль
Аустрия Лустенау

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

14 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

Б
3:2
Б
2:1
ТМК
1:1
К
2:2
ВЛ
1:0
ВЛ
1:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:4
ЭЛ
4:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.83
1.13

Среднее время на гол

49
80

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.93
1.36

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

46
66

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 8 (2) 0.31
Прелец Ник 6 0.23
Забитцер Томас 4 (1) 0.15
Огринец Санди 3 0.12
Мюллер Валентино 3 0.12
Рогель Жан 3 0.12
Шульц Кофи 2 0.08
Зульцбахер Лукас 1 0.04
Ринальди Лаутаро 1 0.04
Форст Джастин 1 0.04
Бехоунек Рафаэл 1 0.04
Alexander Ranacher 1 0.04
Felix Bacher 1 0.04
Эртльталер Юлиус 1 0.04
Томич Денис 1 0.04
Блуме Брор 0 0
Dominik Stumberger 0 0
Скрбо Стефан 0 0
Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тейшейра Брайан 6 (2) 0.23
Lukas Fridrikas 6 (1) 0.23
Оливейра Андерсон 5 0.19
Stefano Surdanovic 3 0.12
Anthony Schmid 3 0.12
Michael Cheukoua 2 0.08
Гуэнуш Хаким 1 0.04
Dario Grujic 1 0.04
Yadaly Diaby 1 0.04
Маак Маттиас 1 0.04
Pius Grabher 1 0.04
Югоне Жан 1 0.04
Гедикли Эмрехан 1 0.04
Adriel 1 0.04
Fabian Gmeiner 0 0
Daniel Tiefenbach 0 0
Torben Rhein 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Bacher 4 2
Бехоунек Рафаэл 6 0
Зульцбахер Лукас 6 0
Мюллер Валентино 4 0
Огринец Санди 3 0
Прица Тим 3 0
Прелец Ник 3 0
Эртльталер Юлиус 3 0
Блуме Брор 2 0
Ринальди Лаутаро 2 0
Шульц Кофи 2 0
Забитцер Томас 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Alexander Ranacher 2 0
Рогель Жан 2 0
Нашбергер Йоханнес 2 0
Освальд Фердинанд 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Устюндаг Джем 1 0
Томич Денис 1 0
Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dario Grujic 4 2
Pius Grabher 7 0
Оливейра Андерсон 5 1
Lukas Fridrikas 6 0
Stefano Surdanovic 3 1
Тейшейра Брайан 4 0
Тюркмен Джем 4 0
Гуэнуш Хаким 3 0
Югоне Жан 3 0
Domenik Schierl 2 0
Fabian Gmeiner 2 0
Мотика Неманья 2 0
Маак Маттиас 1 0
Tobias Berger 1 0
Кудосу Хенри 1 0
Yuliwes Bellache 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Аустрия Лустенау
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

7
7
Сваровски Тироль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Аустрия Лустенау
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
14

Волевые поражения

17
18
Сваровски Тироль
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
Аустрия Лустенау
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

14
15

Волевые поражения

24
25

Голы по времени матча

Забито

18
13
14 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
5
28%
0
0%
1-15
3
17%
4
31%
16-30
6
33%
1
8%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
11%
3
23%
76-90

Пропущено

22
18
5 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
1
5%
3
17%
1-15
1
5%
5
28%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
6
27%
4
22%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
9
41%
4
22%
76-90

Забито

20
20
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
2
10%
3
15%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
7
35%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
5
25%
5
25%
76-90

Пропущено

18
23
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
22%
2
9%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
4
22%
1
4%
31-45
3
17%
5
22%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
4
22%
9
39%
76-90

Забито

38
33
23 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
7
18%
3
9%
1-15
5
13%
4
12%
16-30
11
29%
8
24%
31-45
5
13%
4
12%
46-60
3
8%
6
18%
61-75
7
18%
8
24%
76-90

Пропущено

40
41
15 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 19
5
13%
5
12%
1-15
3
8%
9
22%
16-30
7
18%
2
5%
31-45
9
23%
9
22%
46-60
3
8%
3
7%
61-75
13
33%
13
32%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2
Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1
Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 2 4:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Дорнбирн 1:3 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2 Црвена Звезда - Аустрия Лустенау 3:2 Аустрия Лустенау - Арау 0:3 Аустрия Лустенау - Брюль 5:0 Аустрия Лустенау - Иллертиссен 1:3 Аустрия Лустенау - Тироль 4:3 Аустрия Лустенау - Альтах 3:0 Хартберг - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 3:3

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Аустрия Лустенау

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Аустрия Лустенау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
5
8
2
11
2.5
4
9
1
12
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
4
9
3
10
2.5
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
19
7
11
15
1.5
9
17
5
21
2.5
4
22
3
23
3.5
2
24
1
25
4.5

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 25 18 6 1 55 - 16 32
2.
Штурм
 25 16 6 3 43 - 18 30
3.
ЛАСК
 25 11 10 4 42 - 31 24
4.
Рапид Вена
 25 11 4 10 41 - 33 20
5.
Аустрия Вена
 25 10 8 7 45 - 39 19
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 25 9 3 13 36 - 48 15

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 26 10 6 10 34 - 40 22
2.
Сваровски Тироль
 26 9 5 12 37 - 41 18
3.
Вольфсбергер
 26 8 4 14 41 - 48 17
4.
Хартберг
 26 6 5 15 29 - 48 14
5.
Альтах
 26 5 7 14 26 - 48 13
6.
Рид
 26 4 8 14 19 - 38 11

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 13 7 6 0 22 - 7 27
2.
ЛАСК
 12 6 3 3 21 - 18 21
3.
Рапид Вена
 13 6 2 5 24 - 18 20
4.
Штурм
 12 9 1 2 23 - 10 4
5.
Аустрия Вена
 12 6 3 3 21 - 15 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 13 4 1 8 13 - 22 -2

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альтах
 13 3 4 6 14 - 19 13
2.
Хартберг
 13 3 3 7 16 - 25 12
3.
Вольфсбергер
 13 2 2 9 18 - 27 8
4.
Аустрия Лустенау
 13 6 3 4 21 - 22 7
5.
Рид
 13 2 5 6 12 - 20 2
6.
Сваровски Тироль
 13 4 3 6 17 - 23 1

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 12 5 2 5 23 - 26 17
3.
Аустрия Вена
 13 4 5 4 24 - 24 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 12 11 0 1 33 - 9 5
5.
ЛАСК
 13 5 7 1 21 - 13 3
6.
Рапид Вена
 12 5 2 5 17 - 15 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 13 5 2 6 20 - 18 17
2.
Аустрия Лустенау
 13 4 3 6 13 - 18 15
3.
Вольфсбергер
 13 6 2 5 23 - 21 9
4.
Рид
 13 2 3 8 7 - 18 9
5.
Хартберг
 13 3 2 8 13 - 23 2
6.
Альтах
 13 2 3 8 12 - 29 0

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 16 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 13 (3)
Вольфсбергер Барибо Тай 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 7
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 7
Аустрия Лустенау Dario Grujic 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    40'
    Anderson получил желтую карточку от судьи
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