Тур: 26. Стадион: Тиволи Ной.
0:2
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаОливейра Андерсон
54' Желтая карточкаБехоунек Рафаэл
0:1
56' ПенальтиLukas Fridrikas
70' Желтая карточкаLukas Fridrikas
0:2
75' ГолОливейра Андерсон
90'+3
Ход матча
46'
54'
56'
0:1
70'
75'
44
Шульц
Кофи
33
Прица
Тим
35
Adriel
23
Pius
Grabher
12
Гуэнуш
Хаким
22
Yadaly
Diaby
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Прица ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
- Нападающий
-
21 Рогель ЖанНападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
-
35 AdrielЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
-
12 Гуэнуш ХакимПолузащитник
- Нападающий
-
22 Yadaly DiabyНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хелак АммарВратарь
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Markus Mader
История личных встреч
Сваровски Тироль
Аустрия Лустенау
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
14 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.83
1.13
Среднее время на гол
49
80
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.93
1.36
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
46
66
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|8 (2)
|0.31
|Прелец Ник
|6
|0.23
|Забитцер Томас
|4 (1)
|0.15
|Огринец Санди
|3
|0.12
|Мюллер Валентино
|3
|0.12
|Рогель Жан
|3
|0.12
|Шульц Кофи
|2
|0.08
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.04
|Ринальди Лаутаро
|1
|0.04
|Форст Джастин
|1
|0.04
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.04
|Alexander Ranacher
|1
|0.04
|Felix Bacher
|1
|0.04
|Эртльталер Юлиус
|1
|0.04
|Томич Денис
|1
|0.04
|Блуме Брор
|0
|0
|Dominik Stumberger
|0
|0
|Скрбо Стефан
|0
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тейшейра Брайан
|6 (2)
|0.23
|Lukas Fridrikas
|6 (1)
|0.23
|Оливейра Андерсон
|5
|0.19
|Stefano Surdanovic
|3
|0.12
|Anthony Schmid
|3
|0.12
|Michael Cheukoua
|2
|0.08
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.04
|Dario Grujic
|1
|0.04
|Yadaly Diaby
|1
|0.04
|Маак Маттиас
|1
|0.04
|Pius Grabher
|1
|0.04
|Югоне Жан
|1
|0.04
|Гедикли Эмрехан
|1
|0.04
|Adriel
|1
|0.04
|Fabian Gmeiner
|0
|0
|Daniel Tiefenbach
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Bacher
|4
|2
|Бехоунек Рафаэл
|6
|0
|Зульцбахер Лукас
|6
|0
|Мюллер Валентино
|4
|0
|Огринец Санди
|3
|0
|Прица Тим
|3
|0
|Прелец Ник
|3
|0
|Эртльталер Юлиус
|3
|0
|Блуме Брор
|2
|0
|Ринальди Лаутаро
|2
|0
|Шульц Кофи
|2
|0
|Забитцер Томас
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Alexander Ranacher
|2
|0
|Рогель Жан
|2
|0
|Нашбергер Йоханнес
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
|Устюндаг Джем
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dario Grujic
|4
|2
|Pius Grabher
|7
|0
|Оливейра Андерсон
|5
|1
|Lukas Fridrikas
|6
|0
|Stefano Surdanovic
|3
|1
|Тейшейра Брайан
|4
|0
|Тюркмен Джем
|4
|0
|Гуэнуш Хаким
|3
|0
|Югоне Жан
|3
|0
|Domenik Schierl
|2
|0
|Fabian Gmeiner
|2
|0
|Мотика Неманья
|2
|0
|Маак Маттиас
|1
|0
|Tobias Berger
|1
|0
|Кудосу Хенри
|1
|0
|Yuliwes Bellache
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Аустрия Лустенау
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
7
7
Сваровски Тироль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Аустрия Лустенау
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
14
Волевые поражения
17
18
Сваровски Тироль
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
Аустрия Лустенау
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
14
15
Волевые поражения
24
25
Голы по времени матча
Забито
18
13
14 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
5
28%
0
0%
1-15
3
17%
4
31%
16-30
6
33%
1
8%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
11%
3
23%
76-90
Пропущено
22
18
5 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
1
5%
3
17%
1-15
1
5%
5
28%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
6
27%
4
22%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
9
41%
4
22%
76-90
Забито
20
20
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
2
10%
3
15%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
7
35%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
5
25%
5
25%
76-90
Пропущено
18
23
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
22%
2
9%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
4
22%
1
4%
31-45
3
17%
5
22%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
4
22%
9
39%
76-90
Забито
38
33
23 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
7
18%
3
9%
1-15
5
13%
4
12%
16-30
11
29%
8
24%
31-45
5
13%
4
12%
46-60
3
8%
6
18%
61-75
7
18%
8
24%
76-90
Пропущено
40
41
15 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 19
5
13%
5
12%
1-15
3
8%
9
22%
16-30
7
18%
2
5%
31-45
9
23%
9
22%
46-60
3
8%
3
7%
61-75
13
33%
13
32%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2
Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1
Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 2 4:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Дорнбирн 1:3 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2 Црвена Звезда - Аустрия Лустенау 3:2 Аустрия Лустенау - Арау 0:3 Аустрия Лустенау - Брюль 5:0 Аустрия Лустенау - Иллертиссен 1:3 Аустрия Лустенау - Тироль 4:3 Аустрия Лустенау - Альтах 3:0 Хартберг - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 3:3
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Аустрия Лустенау
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Аустрия Лустенау
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
67
58
211
49
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
58
49
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
197
1115
917
521
422
323
224
125
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|6
|1
|55 - 16
|32
|2.
|25
|16
|6
|3
|43 - 18
|30
|3.
|25
|11
|10
|4
|42 - 31
|24
|4.
|25
|11
|4
|10
|41 - 33
|20
|5.
|25
|10
|8
|7
|45 - 39
|19
|6.
|25
|9
|3
|13
|36 - 48
|15
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|10
|6
|10
|34 - 40
|22
|2.
|26
|9
|5
|12
|37 - 41
|18
|3.
|26
|8
|4
|14
|41 - 48
|17
|4.
|26
|6
|5
|15
|29 - 48
|14
|5.
|26
|5
|7
|14
|26 - 48
|13
|6.
|26
|4
|8
|14
|19 - 38
|11
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|6
|0
|22 - 7
|27
|2.
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|3.
|13
|6
|2
|5
|24 - 18
|20
|4.
|12
|9
|1
|2
|23 - 10
|4
|5.
|12
|6
|3
|3
|21 - 15
|2
|6.
|13
|4
|1
|8
|13 - 22
|-2
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|2.
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|3.
|13
|2
|2
|9
|18 - 27
|8
|4.
|13
|6
|3
|4
|21 - 22
|7
|5.
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|2
|6.
|13
|4
|3
|6
|17 - 23
|1
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|2.
|12
|5
|2
|5
|23 - 26
|17
|3.
|13
|4
|5
|4
|24 - 24
|17
|4.
|12
|11
|0
|1
|33 - 9
|5
|5.
|13
|5
|7
|1
|21 - 13
|3
|6.
|12
|5
|2
|5
|17 - 15
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|2.
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|3.
|13
|6
|2
|5
|23 - 21
|9
|4.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|5.
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|2
|6.
|13
|2
|3
|8
|12 - 29
|0
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|16 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|13 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|13 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 7
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 7
|Аустрия Лустенау
|Dario Grujic
|2 4