Тур: 4. Стадион: Стора Валла.
0'
1' Желтая карточкаГравиус Христос
0:1
7' ГолГудьонсен Свейнн
1:1
43' ГолПавлович Дамьян
1:2
60' ГолГудьонсен Свейнн
83' Желтая карточкаПавлович Дамьян
88' Желтая карточкаСедерберг Ноа
Ход матча
7'
43'
60'
1:2
83'
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
15
Seid
Korac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Seid KoracЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
21 Боман АндреЗащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
Дегерфорс
Эльфсборг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
0.8
Среднее время на гол
270
112
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
2
3.33
Среднее время на гол
45
27
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.38
1.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
65
51
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Campos2
|1
|0.25
|Эрквист Расмус
|1
|0.25
|Гравиус Христос
|1
|0.25
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.25
|Павлович Дамьян
|1
|0.25
|Вукоевич Диян
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернхардссон Александер
|3
|0.75
|Ондрейка Якоб
|2
|0.5
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0.5
|Ларссон Йохан
|0
|0
|Фрик Пер
|0
|0
|Michael Baidoo
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Дамьян
|3
|0
|Гравиус Христос
|2
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хульт Никлас
|1
|0
Результаты матчей
Дегерфорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эльфсборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Дегерфорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эльфсборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
0
5
Дегерфорс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Эльфсборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
0
5
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3
Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:0 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ИФК Лулео - Дегерфорс 0:2 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Сириус 0:0
Эльфсборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0
Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Сириус 3:0
Результаты матчей
Дегерфорс
Эльфсборг
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Дегерфорс
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|2:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|1:2
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|14.
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|9.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|15.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|4
|Хеккен
|Траоре Бени
|4
|Эльфсборг
|Бернхардссон Александер
|3 (1)
|ИФК Норрчепинг
|Сигурдссон Арнор
|3
|Хальмстад
|Ахльстранд Эрик
|2 (1)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|Дегерфорс
|Павлович Дамьян
|3
|АИК
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|Кальмар
|Хуммет Денис
|2