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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 3452
Дегерфорс
1:2
Конец матча
Эльфсборг
0'
1' Желтая карточка
Гравиус Христос
0:1
7' Гол
Гудьонсен Свейнн
1:1
43' Гол
Павлович Дамьян
1:2
60' Гол
Гудьонсен Свейнн
83' Желтая карточка
Павлович Дамьян
88' Желтая карточка
Седерберг Ноа
90' Желтая карточка
Elyas Bouzaiene
90'+5

Ход матча

1'
Гравиус Христос
 
7'
0:1
Гудьонсен Свейнн
(Ларссон Йохан)
20'
 
Ондрейка Якоб
Бернхардссон Александер
43'
Павлович Дамьян
(Эрквист Расмус)
1:1
60'
1:2
Гудьонсен Свейнн
(Хульт Никлас)
62'
Бэсси Форчун
Oscar Wallin
 
73'
 
Хольмен Кевин
Рёмер Андре
73'
Гваргис Питер
Diego Campos2
 
73'
Шауш Абделькарим Маммар
Гайаю Джозеф-Клод
 
78'
 
Касем Ахмед
Оккельс Йеппе
78'
 
Лав Джек Купер
Гудьонсен Свейнн
83'
Павлович Дамьян
 
84'
Gustav Lindgren
Павлович Дамьян
 
88'
 
Седерберг Ноа
90'
Elyas Bouzaiene
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 400 Количество передач 358
  • 53 Владение мячом, % 47
1
Россбах
Сондре
2
Гранат
Густав
15
Seid
Korac
6
Oscar
Wallin
20
Elyas
Bouzaiene
47
Павлович
Дамьян
11
Гравиус
Христос
5
Гайаю
Джозеф-Клод
16
Эрквист
Расмус
10
Вукоевич
Диян
8
Diego
Campos2
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
2
Лагербильке
Густав
23
Хульт
Никлас
28
Седерберг
Ноа
10
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
12
Бернхардссон
Александер
11
Гудьонсен
Свейнн
19
Оккельс
Йеппе
Дегерфорс
3-4-3
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Дегерфорс
Эльфсборг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
1:1
А
1:1
А
0:6
К
5:1
А
1:2
А
3:0
К
0:1
ШК
0:2

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
0.8

Среднее время на гол

270
112

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

2
3.33

Среднее время на гол

45
27

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.38
1.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
51

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Campos2 1 0.25
Эрквист Расмус 1 0.25
Гравиус Христос 1 0.25
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.25
Павлович Дамьян 1 0.25
Вукоевич Диян 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернхардссон Александер 3 0.75
Ондрейка Якоб 2 0.5
Гудьонсен Свейнн 2 0.5
Ларссон Йохан 0 0
Хульт Никлас 0 0
Фрик Пер 0 0
Michael Baidoo 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Дамьян 3 0
Гравиус Христос 2 0
Elyas Bouzaiene 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хульт Никлас 1 0
Седерберг Ноа 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эльфсборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
0
Дегерфорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эльфсборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

0
5
Дегерфорс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Эльфсборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3
Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:0 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ИФК Лулео - Дегерфорс 0:2 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Сириус 0:0
Эльфсборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0
Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Сириус 3:0

Результаты матчей

Дегерфорс
Эльфсборг

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 4 - 1 9
2.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Мьельбю
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Эльфсборг
 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Кальмар
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Хальмстад
 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Хаммарбю
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Юргорден
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Вернаму
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
АИК
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Сириус
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Дегерфорс
 4 1 0 3 5 - 8 3
14.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 3 - 5 3
15.
Гётеборг
 3 0 0 3 0 - 4 0
16.
Броммапойкарна
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Хальмстад
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Юргорден
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Кальмар
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Мальмё
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Дегерфорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Сириус
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Броммапойкарна
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Вернаму
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
ИФК Норрчепинг
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Хеккен
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Вернаму
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Сириус
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Юргорден
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
АИК
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Хальмстад
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Броммапойкарна
 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4
Хеккен Траоре Бени 4
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Хальмстад Ахльстранд Эрик 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
Дегерфорс Павлович Дамьян 3
АИК Папаяннопулос Сотирис 2
Кальмар Хуммет Денис 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    95'
    Elyas Bouzaiene получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    88'
    Седерберг Ноа получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Дамиан Павлович уходит с поля. Gustav Lindgren выходит вместо него
  • Желтая карточка
    83'
    Дамиан Павлович получил желтую карточку от судьи
  • 78'
    Гудьонсен Свейнн уходит с поля. Лав Джек Купер выходит вместо него
  • 78'
    Оккельс Йеппе уходит с поля. Касем Ахмед выходит вместо него
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