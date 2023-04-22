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  4. Суперлига. Группа Б 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа Б
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Татран Липтовски-Микулаш
1:3
Второй тайм: 69'
Земплин
0'
0:1
2' Гол
Яношик Лукаш
0:2
10' Гол
Магда Даниэль
0:3
33' Гол
Matus Marcin
1:3
40' Гол
Стайнгубел Кристиан
53' Желтая карточка
Strahinja Pavisic

Ход матча

2'
0:1
Яношик Лукаш
(Котула Юрай)
10'
0:2
Магда Даниэль
(Яношик Лукаш)
33'
0:3
Matus Marcin
(Brian Pena)
40'
Стайнгубел Кристиан
1:3
53'
Strahinja Pavisic
 
Лучшие коэффициенты
Татран Липтовски-Микулаш
Ничья
Земплин
33.00
3.44
2.28
Все Коэффициенты
91
Полачек
Мартин
14
Tobias
Divis
3
Тумма
Гергей
24
Спичка
Иван
2
Жупа
Рихард
8
Thomas
Gerat
6
Strahinja
Pavisic
19
Luboslav
Laura
10
Richard
Bartos
21
Стайнгубел
Кристиан
62
Ендришек
Эрик
1
Сараз
Беньямин
21
Магда
Даниэль
15
Марьянович
Саша
5
Polydefkis
Volanakis
28
Котула
Юрай
7
Кесе
Кристи
11
Нджие
Сейни
30
Brian
Pena
20
Яношик
Лукаш
13
Wisdom
Kanu
9
Matus
Marcin
Татран Липтовски-Микулаш
4-2-3-1
Земплин
4-3-3

История личных встреч

Татран Липтовски-Микулаш
Земплин

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

СГБ
0:0
С
1:2
С
1:1
СГБ
1:2
СГБ
3:1
С
0:1
С
2:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
78

Бомбардиры внутри турнира

Татран Липтовски-Микулаш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стайнгубел Кристиан 2 0.33
Peter Vosko 0 0
Земплин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яношик Лукаш 5 0.83
Brian Pena 3 0.5
Matus Marcin 2 (1) 0.33
Wisdom Kanu 1 0.17
Магда Даниэль 1 0.17
Жофчак Игор 1 0.17
Issa Adekunle 1 0.17
Котула Юрай 0 0
Слебодник Тибор 0 0
David Petrik 0 0

Карточки

Татран Липтовски-Микулаш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tobias Divis 0 1
Полачек Мартин 1 0
Thomas Gerat 1 0
Rastislav Vaclavik 1 0
Imrich Bedecs 1 0
Тумма Гергей 1 0
Strahinja Pavisic 1 0
Земплин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марьянович Саша 1 1
Wisdom Kanu 2 0
Brian Pena 2 0
Жофчак Игор 1 0
Котула Юрай 1 0
Яношик Лукаш 1 0
Michael Ranko 1 0
Цеклич Звонко 1 0
Issa Adekunle 1 0
Бегала Матуш 1 0
Нджие Сейни 1 0

Результаты матчей

Татран Липтовски-Микулаш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Земплин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
3
Татран Липтовски-Микулаш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Земплин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
3
Татран Липтовски-Микулаш
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Земплин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

1
6

Голы по времени матча

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
11
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
100%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
3
38%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Татран Липтовски-Микулаш
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0
Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Торпедо Кутаиси 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Дрита 0:1 Сандецья - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Прешов - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Висла Плоцк 4:4 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 TJ Jednota Banova - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 1:1
Земплин
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Земплин - Скалица 1:1 Тренчин - Земплин 3:3 Земплин - Ружомберок 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0
Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Земплин - ДАК 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Земплин - Жилина 3:2 Спартак Трнава - Земплин 2:2 Скалица - Земплин 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Земплин - Слован Братислава 0:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 ДАК - Земплин 1:0

Результаты матчей

Татран Липтовски-Микулаш
Земплин

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:5
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Татран Липтовски-Микулаш
Земплин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 6 4 2 0 15 - 4 44
2.
Земплин
 3:1 6 2 4 0 14 - 9 33
3.
Скалица
 0:0 6 2 4 0 7 - 2 29
4.
Тренчин
 6 2 1 3 8 - 13 29
5.
Злате Моравце
 0:0 6 0 2 4 3 - 10 25
6.
Татран Липтовски-Микулаш
 1:3 6 1 1 4 2 - 11 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 3 1 1 1 5 - 7 26
2.
Злате Моравце
 0:0 3 0 1 2 2 - 6 24
3.
Ружомберок
 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
Татран Липтовски-Микулаш
 1:3 3 0 0 3 1 - 8 9
5.
Скалица
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Земплин
 3:1 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 3 1 2 0 6 - 3 35
2.
Земплин
 3:1 3 2 1 0 11 - 6 30
3.
Скалица
 0:0 3 1 2 0 4 - 1 24
4.
Татран Липтовски-Микулаш
 1:3 3 1 1 1 1 - 3 4
5.
Тренчин
 3 1 0 2 3 - 6 3
6.
Злате Моравце
 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Земплин Яношик Лукаш 5 (2)
Ружомберок Шефчик Самуэль 4 (1)
Ружомберок Герец Штефан 4
Земплин Brian Pena 3 (3)
Тренчин Баинович Филип 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ружомберок Жигмунд Марек 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 3
Земплин Марьянович Саша 1 1
Тренчин Азанго Филип 1 1
Злате Моравце Слобода Антон 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    53'
    Strahinja Pavisic получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Стайнгубел Кристиан бьет в цель!
  • 33'
    Brian Pena сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Matus Marcin бьет в цель!
  • 10'
    Яношик Лукаш сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Татран Липтовски-Микулаш
Ничья
Земплин
33.00
3.44
2.28
Все Коэффициенты
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Земплин
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