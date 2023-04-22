Тур: 6. Стадион: NTC Poprad.
1:3
Конец матча
0'
0:1
2' ГолЯношик Лукаш
0:2
10' ГолМагда Даниэль
0:3
34' ГолMatus Marcin
1:3
40' ГолСтайнгубел Кристиан
52' Желтая карточкаStrahinja Pavisic
90'+1
Ход матча
2'
0:1
10'
0:2
34'
0:3
40'
14
Tobias
Divis
24
Спичка
Иван
28
Котула
Юрай
11
Нджие
Сейни
30
Brian
Pena
20
Яношик
Лукаш
13
Wisdom
Kanu
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Tobias DivisЗащитник
- Защитник
-
24 Спичка ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гажи АдамПолузащитник
-
25 Нечас МартинПолузащитник
-
66 Дедич РенеНападающий
-
-
11 Tomas Stas
-
17 Peter Vosko
-
-
Главный тренер: Ondrej Desiatnik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Котула ЮрайЗащитник
- Полузащитник
-
11 Нджие СейниПолузащитник
-
30 Brian PenaПолузащитник
-
20 Яношик ЛукашНападающий
-
13 Wisdom KanuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
-
10 Жофчак ИгорНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Грнчар Норберт
История личных встреч
Татран Липтовски-Микулаш
Земплин
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
78
Бомбардиры внутри турнира
Татран Липтовски-Микулаш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стайнгубел Кристиан
|2
|0.33
|Peter Vosko
|0
|0
Земплин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яношик Лукаш
|5
|0.83
|Brian Pena
|3
|0.5
|Matus Marcin
|2 (1)
|0.33
|Wisdom Kanu
|1
|0.17
|Магда Даниэль
|1
|0.17
|Жофчак Игор
|1
|0.17
|Issa Adekunle
|1
|0.17
|Слебодник Тибор
|0
|0
|David Petrik
|0
|0
Карточки
Татран Липтовски-Микулаш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tobias Divis
|0
|1
|Полачек Мартин
|1
|0
|Thomas Gerat
|1
|0
|Rastislav Vaclavik
|1
|0
|Imrich Bedecs
|1
|0
|Тумма Гергей
|1
|0
|Strahinja Pavisic
|1
|0
Земплин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марьянович Саша
|1
|1
|Wisdom Kanu
|2
|0
|Brian Pena
|2
|0
|Жофчак Игор
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Яношик Лукаш
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Цеклич Звонко
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Бегала Матуш
|1
|0
|Нджие Сейни
|1
|0
Результаты матчей
Татран Липтовски-Микулаш
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Земплин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
1
3
Татран Липтовски-Микулаш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Земплин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
3
Татран Липтовски-Микулаш
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Земплин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
1
11
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
100%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
14
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
100%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
3
27%
3
33%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Татран Липтовски-Микулаш
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0
Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Торпедо Кутаиси 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Дрита 0:1 Сандецья - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Прешов - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Висла Плоцк 4:4 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 TJ Jednota Banova - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 1:1
Земплин
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Земплин - Скалица 1:1 Тренчин - Земплин 3:3 Земплин - Ружомберок 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0
Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Земплин - ДАК 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Земплин - Жилина 3:2 Спартак Трнава - Земплин 2:2 Скалица - Земплин 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Земплин - Слован Братислава 0:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 ДАК - Земплин 1:0
Результаты матчей
Татран Липтовски-Микулаш
Земплин
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Татран Липтовски-Микулаш
Земплин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|44
|2.
|6
|2
|4
|0
|14 - 9
|33
|3.
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|29
|4.
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|28
|5.
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|27
|6.
|6
|1
|1
|4
|2 - 11
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|26
|2.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|24
|3.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|9
|5.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|35
|2.
|3
|2
|1
|0
|11 - 6
|30
|3.
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|24
|4.
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
- — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
- — Вылет во Вторую лигу
|Земплин
|Яношик Лукаш
|5 (1)
|Ружомберок
|Шефчик Самуэль
|4 (1)
|Ружомберок
|Герец Штефан
|4
|Земплин
|Brian Pena
|3 (3)
|Тренчин
|Баинович Филип
|2 (1)
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|3
|Земплин
|Марьянович Саша
|1 1
|Тренчин
|Азанго Филип
|1 1
|Злате Моравце
|Слобода Антон
|2