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  5. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Попа Каталин
Ботошани
0:0
Первый тайм: 45+'
Университатя Крайова
0'
26' Желтая карточка
Иванов Антоний
0:0
27' Не забитый пенальти
Бауса Хуан

Ход матча

26'
Иванов Антоний
 
27'
0:0
Бауса Хуан

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
Университатя Крайова
3.15
3.30
3.50
Все Коэффициенты
68
Дукан
Рэзван
28
Петро
Чарльз
40
Пий
Джуниор
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
6
Victor
Dican
8
Флореску
Эдуард
4
Иванов
Антоний
77
Andrei
Dragu
10
Роман
Михай
V
7
Майлат
Себастьян
50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
14
Энрикеш
Данни
16
Маскареньяс
Матеус
8
Constantin
Albu
77
Асамоа
Самуэль
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
28
Бахасса
Яссин
11
Кицу
Аурелиан
Ботошани
Университатя Крайова

История личных встреч

Ботошани
Университатя Крайова

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 16 побед

36 матчей

33.3%
19.4%
47.3%
12 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

33.3%
36.1%
30.6%
12 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

13.9%
41.7%
44.4%
5 побед 15 ничьих 16 побед

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
1:2
LIE
2:0
Л1ГБ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
Л1ГА
2:3
Л1ГА
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
0:2
Л1ГА
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
К
2:1
К
5:1
Л1
1:0
Л1
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Среднее время на гол

65
102

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

1.6
0.95

Среднее время на гол

56
94

Всего голов

54
33

Голов в среднем за матч

1.5
0.92

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

60
98

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майлат Себастьян 14 (3) 0.4
Камара Секу 5 0.14
Роман Михай V 4 0.11
Andrei Dragu 2 0.06
Сно Саквилл 2 0.06
Флореску Эдуард 2 (1) 0.06
Патаке Андрей 1 0.03
Цигэнашу Александр 1 0.03
Мутомбо Габриэль 1 0.03
Terrence Tisdell 1 0.03
Шерони Алин 1 (1) 0.03
Victor Dican 0 0
Мбоко Айртон 0 0
Mateus Criciuma 0 0
Боли Кевин 0 0
Муссис Франко 0 0
Тирковеану Андрей 0 0
Elad Shahaf 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 10 (3) 0.15
Кицу Аурелиан 8 0.12
Маркович Йован 7 0.1
Компаньо Андреа 7 (3) 0.1
Крецу Александру 6 0.09
Бахасса Яссин 5 0.07
Бауса Хуан 4 0.06
Кольич Элвир 4 0.06
Кымпану Георге 4 0.06
Ганя Джордже 4 0.06
Баярам Штефан 3 0.04
Constantin Albu 3 (1) 0.04
Янку Габриэль 3 0.04
William Baeten 3 0.04
Сидибе Секу 3 0.04
Нистор Дан 2 0.03
Митря Богдан 2 (1) 0.03
Густаво Важенин 2 0.03
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.03
Рогульич Анте 1 0.01
Ривалдиньо 1 0.01
Вэтэжелу Богдан 1 0.01
Аким Влад 1 0.01
Vladislav Blanuta 1 0.01
Ханка Серджу 1 (1) 0.01
Папп Пол 1 0.01
Банку Никусор 0 0
Radu Alexandru Negru 0 0
Гэман Валеричэ 0 0
Эначе Габриэль 0 0
Марке Франсуа 0 0
Асамоа Самуэль 0 0
Jeremy Huyghebaert 0 0
Зайков Джоко 0 0
Раул Силва 0 0
Giovanni Piccolomo 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Исфан Александру 0 0
Ибрагим Джибрил 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цигэнашу Александр 8 0
Иванов Антоний 8 0
Садику Рияд 6 1
Victor Dican 6 1
Майлат Себастьян 6 0
Сно Саквилл 4 1
Mateus Criciuma 4 1
Роман Михай 5 0
Шерони Алин 3 1
Пап Эдуард 4 0
Роман Михай V 4 0
Силла Якуба 3 0
Виргиль Пинсон 3 0
Andrei Dragu 3 0
Камара Секу 2 0
Боли Кевин 2 0
Патаке Андрей 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Перяну Овидиу 2 0
Забу Сирил 2 0
Муссис Франко 1 0
Мутомбо Габриэль 1 0
Петковски Петар 1 0
Бурлаку Андрей 1 0
Мбоко Айртон 1 0
Пий Джуниор 1 0
Mihai Teja 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крецу Александру 6 2
Папп Пол 7 1
Lorenzo Paramatti 7 0
William Baeten 6 0
Скречу Владимир 4 1
Пападопулос Кирьякос 5 0
Асамоа Самуэль 5 0
Аким Влад 5 0
Ганя Джордже 5 0
Баярам Штефан 5 0
Матею Александру 3 1
Нистор Дан 4 0
Jeremy Huyghebaert 4 0
Вэтэжелу Богдан 4 0
Ханка Серджу 4 0
Банку Никусор 4 0
Кэпэцынэ Михай 4 0
Бахасса Яссин 4 0
Radu Alexandru Negru 4 0
Сидибе Секу 2 1
Арлаускис Гедрюс 3 0
Гэман Валеричэ 3 0
Янку Габриэль 3 0
Раул Силва 3 0
Ван Дурмен Бенжамен 3 0
Иван Андрей 3 0
Компаньо Андреа 3 0
Andre Duarte 3 0
Marius Croitoru 2 0
Рэдой Мирел 2 0
Рогульич Анте 2 0
Лазар Давид 2 0
Ривалдиньо 2 0
Кольич Элвир 2 0
Бауса Хуан 2 0
Vladislav Blanuta 0 1
Мартич Иван 1 0
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Марке Франсуа 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Густаво Важенин 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Constantin Albu 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Маркович Йован 1 0
Кымпану Георге 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Nicolo Napoli 1 0

Результаты матчей

Ботошани
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Университатя Крайова
27.6%
72.4%
8 побед 21 поражение
Первый тайм
17% (6)
57% (20)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
26% (9)
51% (18)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

1
13

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

10
21
Ботошани
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Университатя Крайова
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

25
8

Волевые поражения

11
50
Ботошани
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (10)
47% (16)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
50% (17)
15% (5)
Университатя Крайова
31.4%
68.6%
16 побед 35 поражений
Первый тайм
21% (14)
49% (33)
30% (20)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (18)
30% (20)
43% (29)

Сухие победы

11
10

Сухие поражения

5
22

Волевые победы

27
11

Волевые поражения

21
71

Голы по времени матча

Забито

22
36
11 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 13
19 Не забивали 42
6
27%
8
22%
1-15
2
9%
5
14%
16-30
3
14%
6
17%
31-45
3
14%
9
25%
46-60
3
14%
6
17%
61-75
5
23%
2
6%
76-90

Пропущено

14
35
9 В 1-м тайме 21
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 18
9 Не пропускали 24
1
7%
8
23%
1-15
5
36%
6
17%
16-30
3
21%
7
20%
31-45
1
7%
6
17%
46-60
2
14%
3
9%
61-75
2
14%
5
14%
76-90

Забито

13
56
7 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 36
5 Забивали первыми 22
24 Не забивали 37
1
8%
3
5%
1-15
0
0%
7
13%
16-30
6
46%
10
18%
31-45
1
8%
12
21%
46-60
1
8%
15
27%
61-75
4
31%
9
16%
76-90

Пропущено

30
29
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 20
4
13%
3
10%
1-15
3
10%
2
7%
16-30
4
13%
7
24%
31-45
2
7%
4
14%
46-60
7
23%
8
28%
61-75
10
33%
5
17%
76-90

Забито

35
92
18 В 1-м тайме 39
17 Во 2-м тайме 53
16 Забивали первыми 35
9 Не забивали 12
7
20%
11
12%
1-15
2
6%
12
13%
16-30
9
26%
16
17%
31-45
4
11%
21
23%
46-60
4
11%
21
23%
61-75
9
26%
11
12%
76-90

Пропущено

44
64
20 В 1-м тайме 33
24 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 31
21 Не пропускали 44
5
11%
11
17%
1-15
8
18%
8
13%
16-30
7
16%
14
22%
31-45
3
7%
10
16%
46-60
9
20%
11
17%
61-75
12
27%
10
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2
Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Ботошани 2:0 Ботошани - Сепси 1:1 УТА Арад - Ботошани 3:1 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Арджеш - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Ботошани - Шамахы 1:0 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Стяуа - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Стяуа 0:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Университатя Крайова - Волунтари 3:3 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2
Университатя - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Миовени 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Сепси - Университатя Крайова 4:0 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Волунтари 2:1

Результаты матчей

Ботошани
Университатя Крайова

Точный счет

1:1
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
8 раз 23%
2:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 65%
0
3 раза 18%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
14 раз 40%
2
8 раз 23%
0
6 раз 17%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
1:0
7 раз 22%
1:1
7 раз 22%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
1
14 раз 44%
0
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
1 раз 3%

Точный счет

1:1
8 раз 24%
1:0
7 раз 21%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
1:0
15 раз 22%
1:1
11 раз 16%
2:1
8 раз 12%
0:1
7 раз 10%
1:2
5 раз 7%
0:2
3 раза 4%
2:0
3 раза 4%
2:2
3 раза 4%
3:1
3 раза 4%
3:0
2 раза 3%
4:0
1 раз 1%
4:3
1 раз 1%
0:0
1 раз 1%
3:3
1 раз 1%
3:2
1 раз 1%
1:3
1 раз 1%
5:0
1 раз 1%

Точное количество голов

1
18 раз 53%
0
10 раз 29%
2
4 раза 12%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
28 раз 42%
0
16 раз 24%
2
15 раз 22%
3
6 раз 9%
4
1 раз 1%
5
1 раз 1%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
29
6
3
14
1.5
15
20
2
15
2.5
7
28
1
16
3.5
2
33
1
16
4.5
1
34

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
22
10
3
14
1.5
8
24

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
10
0.5
Больше Меньше
51
16
6
28
1.5
23
44
2
32
2.5
8
59
1
33
3.5
2
65
1
33
4.5
1
66

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 0:0 68 31 17 20 85 - 71 157
2.
Вииторул Констанца
 34 21 8 5 61 - 34 103
3.
ЧФР Клуж
 34 21 6 7 60 - 33 101
4.
Стяуа
 31 17 7 7 52 - 36 87
5.
Рапид Бухарест
 34 15 9 10 44 - 34 80
6.
Сепси
 35 12 9 14 53 - 38 66

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 35 14 10 11 38 - 33 68
2.
Петролул Плоешти
 34 14 3 17 32 - 46 63
3.
Ботошани
 0:0 35 10 13 12 34 - 45 59
4.
Университатя
 34 10 10 14 30 - 42 57
5.
Волунтари
 34 9 13 12 35 - 37 57
6.
Киндия Тырговиште
 34 8 11 15 34 - 46 51
7.
УТА Арад
 34 7 10 17 32 - 45 45
8.
Арджеш
 35 7 9 19 23 - 48 44
9.
Миовени
 34 4 10 20 23 - 53 33

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 0:0 35 23 6 6 54 - 31 95
2.
Вииторул Констанца
 17 14 2 1 37 - 12 76
3.
ЧФР Клуж
 18 12 2 4 34 - 16 70
4.
Стяуа
 16 8 6 2 31 - 19 59
5.
Рапид Бухарест
 16 10 4 2 28 - 13 34
6.
Сепси
 18 7 4 7 31 - 17 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 18 8 3 7 20 - 20 45
2.
Университатя
 17 7 6 4 19 - 14 44
3.
Ботошани
 0:0 18 6 8 4 21 - 15 42
4.
Волунтари
 17 5 6 6 15 - 13 38
5.
Германнштадт
 17 7 4 6 21 - 16 25
6.
УТА Арад
 17 6 4 7 22 - 22 22
7.
Арджеш
 17 5 4 8 13 - 21 19
8.
Киндия Тырговиште
 16 3 8 5 18 - 22 17
9.
Миовени
 17 2 6 9 8 - 19 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 0:0 35 10 11 14 32 - 44 68
2.
Рапид Бухарест
 18 5 5 8 16 - 21 46
3.
Сепси
 17 5 5 7 22 - 21 41
4.
ЧФР Клуж
 16 9 4 3 26 - 17 31
5.
Стяуа
 15 9 1 5 21 - 17 28
6.
Вииторул Констанца
 17 7 6 4 24 - 22 27

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 18 7 6 5 17 - 17 43
2.
Киндия Тырговиште
 18 5 3 10 16 - 24 34
3.
Арджеш
 18 2 5 11 10 - 27 25
4.
УТА Арад
 17 1 6 10 10 - 23 23
5.
Миовени
 17 2 4 11 15 - 34 21
6.
Волунтари
 17 4 7 6 20 - 24 19
7.
Петролул Плоешти
 16 6 0 10 12 - 26 18
8.
Ботошани
 0:0 17 4 5 8 13 - 30 17
9.
Университатя
 17 3 4 10 11 - 28 13

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 18
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 17 (2)
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Вииторул Констанца Алибек Денис 11 (7)
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Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Университатя Крайова Папп Пол 1 10
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 6
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    Лучшие коэффициенты
    Ботошани
    Ничья
    Университатя Крайова
    3.15
    3.30
    3.50
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    Где смотреть матч Ботошани 0:0 Университатя Крайова онлайн

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