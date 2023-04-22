Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Данни Энрикес. Удар в створ, но вратарь начеку

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

48' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

48' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Yassine Bahassa наказан за толчок Цигэнашу Александр

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Флореску Эдуард не смог попасть в створ ударом издали

44' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Andrei Dragu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

42' Флореску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Constantin Albu из команды Университатя Крайова наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

39' Yassine Bahassa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Игра в одни ворота сейчас. Университатя Крайова доминирует и владеет мячом

36' William Baeten навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Yassine Bahassa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Ботошани

33' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

33' William Baeten навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Yassine Bahassa наказан за толчок Victor Dican

30' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' ОН ПРОМАЗАЛ - Бауса Хуан пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

27' Матч возобновлен

26' После проверки VAR судья изменил решение - Университатя Крайова пробьет пенальти!

24' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Кицу Аурелиан нанес удар головой, но Razvan Ducan спокойно отбил мяч.

23' Бауса Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Флореску Эдуард выиграл воздушное противоборство у Constantin Albu.

20' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Andre Duarte выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Victor Dican выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Хорошую попытку сделал Флореску Эдуард . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Andrei Dragu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Иванов Антоний из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

12' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

11' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Матч возобновится спорным мячом

11' Матч возобновлен

10' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

10' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Constantin Albu ослабляет давление, выбив мяч.

9' Andrei Dragu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Бауса Хуан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

7' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Матч возобновится спорным мячом

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' William Baeten выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Ботошани

2' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

1' Constantin Albu наказан за толчок Иванов Антоний

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.