Тур: 5. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Попа Каталин
0:0
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаИванов Антоний
0:0
27' Не забитый пенальтиБауса Хуан
62' Undefined phrase: football_event_Бауса Хуан
73' Желтая карточкаБауса Хуан
90'+6
Ход матча
26'
27'
0:0
62'
73'
Владение мячом
68
Дукан
Рэзван
28
Петро
Чарльз
40
Пий
Джуниор
32
Шерони
Алин
77
Andrei
Dragu
35
Andre
Duarte
10
Бауса
Хуан
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Andrei DraguНападающий
-
10 Роман МихайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Садику РиядЗащитник
-
14 Мбоко АйртонЗащитник
- Полузащитник
-
22 Талло ЖуниорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Камара СекуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Flavius Stoican
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ганя ДжорджеПолузащитник
-
-
20 Ionut Zanfir
-
27 Mario Ilie
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
История личных встреч
Ботошани
Университатя Крайова
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 16 побед
36 матчей
33.3%
19.4%
47.3%
12 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
33.3%
36.1%
30.6%
12 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
13.9%
41.7%
44.4%
5 побед 15 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Среднее время на гол
65
102
Всего голов
32
19
Голов в среднем за матч
1.6
0.95
Среднее время на гол
56
94
Всего голов
54
33
Голов в среднем за матч
1.5
0.92
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
60
98
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майлат Себастьян
|14 (3)
|0.4
|Камара Секу
|5
|0.14
|Роман Михай V
|4
|0.11
|Andrei Dragu
|2
|0.06
|Сно Саквилл
|2
|0.06
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.06
|Патаке Андрей
|1
|0.03
|Цигэнашу Александр
|1
|0.03
|Мутомбо Габриэль
|1
|0.03
|Terrence Tisdell
|1
|0.03
|Шерони Алин
|1 (1)
|0.03
|Victor Dican
|0
|0
|Мбоко Айртон
|0
|0
|Mateus Criciuma
|0
|0
|Боли Кевин
|0
|0
|Муссис Франко
|0
|0
|Тирковеану Андрей
|0
|0
|Elad Shahaf
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|10 (3)
|0.15
|Кицу Аурелиан
|8
|0.12
|Маркович Йован
|7
|0.1
|Компаньо Андреа
|7 (3)
|0.1
|Крецу Александру
|6
|0.09
|Бахасса Яссин
|5
|0.07
|Бауса Хуан
|4
|0.06
|Кольич Элвир
|4
|0.06
|Кымпану Георге
|4
|0.06
|Ганя Джордже
|4
|0.06
|Баярам Штефан
|3
|0.04
|Constantin Albu
|3 (1)
|0.04
|Янку Габриэль
|3
|0.04
|William Baeten
|3
|0.04
|Сидибе Секу
|3
|0.04
|Нистор Дан
|2
|0.03
|Митря Богдан
|2 (1)
|0.03
|Густаво Важенин
|2
|0.03
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.03
|Рогульич Анте
|1
|0.01
|Ривалдиньо
|1
|0.01
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0.01
|Аким Влад
|1
|0.01
|Vladislav Blanuta
|1
|0.01
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.01
|Папп Пол
|1
|0.01
|Банку Никусор
|0
|0
|Radu Alexandru Negru
|0
|0
|Гэман Валеричэ
|0
|0
|Эначе Габриэль
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Jeremy Huyghebaert
|0
|0
|Зайков Джоко
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
|Giovanni Piccolomo
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Исфан Александру
|0
|0
|Ибрагим Джибрил
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цигэнашу Александр
|8
|0
|Иванов Антоний
|8
|0
|Садику Рияд
|6
|1
|Victor Dican
|6
|1
|Майлат Себастьян
|6
|0
|Сно Саквилл
|4
|1
|Mateus Criciuma
|4
|1
|Роман Михай
|5
|0
|Шерони Алин
|3
|1
|Пап Эдуард
|4
|0
|Роман Михай V
|4
|0
|Силла Якуба
|3
|0
|Виргиль Пинсон
|3
|0
|Andrei Dragu
|3
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Боли Кевин
|2
|0
|Патаке Андрей
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Перяну Овидиу
|2
|0
|Забу Сирил
|2
|0
|Муссис Франко
|1
|0
|Мутомбо Габриэль
|1
|0
|Петковски Петар
|1
|0
|Бурлаку Андрей
|1
|0
|Мбоко Айртон
|1
|0
|Пий Джуниор
|1
|0
|Mihai Teja
|1
|0
Университатя Крайова
Результаты матчей
Ботошани
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Университатя Крайова
27.6%
72.4%
8 побед 21 поражение
Первый тайм
17% (6)
57% (20)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
26% (9)
51% (18)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
1
13
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
10
21
Ботошани
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Университатя Крайова
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
25
8
Волевые поражения
11
50
Ботошани
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (10)
49% (17)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
51% (18)
14% (5)
Университатя Крайова
31.4%
68.6%
16 побед 35 поражений
Первый тайм
21% (14)
50% (34)
29% (20)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (18)
31% (21)
43% (29)
Сухие победы
11
10
Сухие поражения
5
22
Волевые победы
27
11
Волевые поражения
21
71
Голы по времени матча
Забито
22
36
11 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 13
20 Не забивали 43
6
27%
8
22%
1-15
2
9%
5
14%
16-30
3
14%
6
17%
31-45
3
14%
9
25%
46-60
3
14%
6
17%
61-75
5
23%
2
6%
76-90
Пропущено
14
35
9 В 1-м тайме 21
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 18
9 Не пропускали 24
1
7%
8
23%
1-15
5
36%
6
17%
16-30
3
21%
7
20%
31-45
1
7%
6
17%
46-60
2
14%
3
9%
61-75
2
14%
5
14%
76-90
Забито
13
56
7 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 36
5 Забивали первыми 22
25 Не забивали 38
1
8%
3
5%
1-15
0
0%
7
13%
16-30
6
46%
10
18%
31-45
1
8%
12
21%
46-60
1
8%
15
27%
61-75
4
31%
9
16%
76-90
Пропущено
30
29
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 20
4
13%
3
10%
1-15
3
10%
2
7%
16-30
4
13%
7
24%
31-45
2
7%
4
14%
46-60
7
23%
8
28%
61-75
10
33%
5
17%
76-90
Забито
35
92
18 В 1-м тайме 39
17 Во 2-м тайме 53
16 Забивали первыми 35
10 Не забивали 13
7
20%
11
12%
1-15
2
6%
12
13%
16-30
9
26%
16
17%
31-45
4
11%
21
23%
46-60
4
11%
21
23%
61-75
9
26%
11
12%
76-90
Пропущено
44
64
20 В 1-м тайме 33
24 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 31
21 Не пропускали 44
5
11%
11
17%
1-15
8
18%
8
13%
16-30
7
16%
14
22%
31-45
3
7%
10
16%
46-60
9
20%
11
17%
61-75
12
27%
10
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2
Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Ботошани 2:0 Ботошани - Сепси 1:1 УТА Арад - Ботошани 3:1 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Арджеш - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Ботошани - Шамахы 1:0 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Стяуа - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Стяуа 0:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Университатя Крайова - Волунтари 3:3 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2
Университатя - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Миовени 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Сепси - Университатя Крайова 4:0 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Волунтари 2:1
Результаты матчей
Ботошани
Университатя Крайова
Точный счет
1:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
8 раз 23%
2:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 61%
0
4 раза 22%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
14 раз 40%
2
8 раз 23%
0
6 раз 17%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
1:0
7 раз 21%
1:1
7 раз 21%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
1
14 раз 42%
0
11 раз 33%
2
7 раз 21%
3
1 раз 3%
Точный счет
1:1
8 раз 23%
1:0
7 раз 20%
0:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
1:0
15 раз 22%
1:1
11 раз 16%
2:1
8 раз 12%
0:1
7 раз 10%
1:2
5 раз 7%
2:2
3 раза 4%
0:2
3 раза 4%
3:1
3 раза 4%
2:0
3 раза 4%
0:0
2 раза 3%
3:0
2 раза 3%
1:3
1 раз 1%
3:2
1 раз 1%
3:3
1 раз 1%
4:0
1 раз 1%
4:3
1 раз 1%
5:0
1 раз 1%
Точное количество голов
1
18 раз 51%
0
11 раз 31%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
28 раз 41%
0
17 раз 25%
2
15 раз 22%
3
6 раз 9%
4
1 раз 1%
5
1 раз 1%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
296
315
1520
216
728
117
233
117
134
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
2211
314
825
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
5117
629
2345
233
860
134
266
134
167
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|68
|31
|17
|20
|85 - 71
|157
|2.
|34
|21
|8
|5
|61 - 34
|103
|3.
|34
|21
|6
|7
|60 - 33
|101
|4.
|31
|17
|7
|7
|52 - 36
|87
|5.
|34
|15
|9
|10
|44 - 34
|80
|6.
|35
|12
|9
|14
|53 - 38
|66
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|23
|6
|6
|54 - 31
|95
|2.
|17
|14
|2
|1
|37 - 12
|76
|3.
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|70
|4.
|16
|8
|6
|2
|31 - 19
|59
|5.
|16
|10
|4
|2
|28 - 13
|34
|6.
|18
|7
|4
|7
|31 - 17
|25
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|8
|3
|7
|20 - 20
|45
|2.
|17
|7
|6
|4
|19 - 14
|44
|3.
|18
|6
|8
|4
|21 - 15
|42
|4.
|17
|5
|6
|6
|15 - 13
|38
|5.
|17
|7
|4
|6
|21 - 16
|25
|6.
|17
|6
|4
|7
|22 - 22
|22
|7.
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|8.
|16
|3
|8
|5
|18 - 22
|17
|9.
|17
|2
|6
|9
|8 - 19
|12
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|10
|11
|14
|32 - 44
|68
|2.
|18
|5
|5
|8
|16 - 21
|46
|3.
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|41
|4.
|16
|9
|4
|3
|26 - 17
|31
|5.
|15
|9
|1
|5
|21 - 17
|28
|6.
|17
|7
|6
|4
|24 - 22
|27
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|7
|6
|5
|17 - 17
|43
|2.
|18
|5
|3
|10
|16 - 24
|34
|3.
|18
|2
|5
|11
|10 - 27
|25
|4.
|17
|1
|6
|10
|10 - 23
|23
|5.
|17
|2
|4
|11
|15 - 34
|21
|6.
|17
|4
|7
|6
|20 - 24
|19
|7.
|16
|6
|0
|10
|12 - 26
|18
|8.
|17
|4
|5
|8
|13 - 30
|17
|9.
|17
|3
|4
|10
|11 - 28
|13
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|18
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|17 (2)
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|11 (7)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 10
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 6