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  4. Суперлига. Группа А 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа А
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Железярне Подбрезова
1:0
Второй тайм: 68'
Дукла Банска-Бистрица
0'
1:0
39' Гол
Marek Kristian Bartos

Ход матча

38'
 
Загуменски Тимотей
Пишоя Марьян
39'
Marek Kristian Bartos
(Matej Gresak)
1:0
61'
Ковачик Петер
Christophe Kabongo
 
61'
 
Депетрис Давид
Франко Матей
Лучшие коэффициенты
Железярне Подбрезова
Ничья
Дукла Банска-Бистрица
2.17
4.80
3.36
Все Коэффициенты
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
23
Бакаля
Микулаш
4
Оравец
Матей
34
Благут
Патрик
10
Jozef
Spyrka
15
Rene
Paraj
14
Matej
Gresak
11
Samuel
Datko
37
Christophe
Kabongo
7
Daniel
Pavuk
22
Грушка
Матуш
41
Lubomir
Willweber
7
Jakub
Uhrincat
4
Горосито
Николас
27
Славик
Адриан
28
Пишоя
Марьян
23
Фашко
Михал
10
Branislav
Luptak
20
Балич
Андрия
17
Полиевка
Роберт
9
Франко
Матей
Железярне Подбрезова
3-4-3
Дукла Банска-Бистрица
5-3-2

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Дукла Банска-Бистрица

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СГА
3:1
С
0:2
С
3:1
ВЛ
2:0
ВЛ
2:3
ВЛ
1:0
ВЛ
3:4
ВЛПВК
2:2
ВЛ
0:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.75

Среднее время на гол

56
51

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.78
1.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
54

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christophe Kabongo 3 0.5
Daniel Pavuk 2 0.33
Marek Kristian Bartos 1 0.17
Благут Патрик 1 0.17
Бакаля Микулаш 1 0.17
Куколь Владимир 0 0
Jozef Spyrka 0 0
Matej Gresak 0 0
Rene Paraj 0 0
Samuel Datko 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балич Андрия 3 0.5
Полиевка Роберт 2 0.33
Рымаренко Мартин 1 0.17
Депетрис Давид 1 0.17
Горосито Николас 1 0.17
Фашко Михал 1 0.17
Славик Адриан 1 0.17
Франко Матей 1 0.17
Branislav Luptak 0 0
Рихтарех Давид 0 0
Пишоя Марьян 0 0
Jakub Uhrincat 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marek Kristian Bartos 3 0
Simon Fasko 1 1
Бакаля Микулаш 2 0
Rene Paraj 2 0
Christophe Kabongo 2 0
Куколь Владимир 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Daniel Pavuk 1 0
Samuel Datko 1 0
Шикула Николас 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосито Николас 3 0
Branislav Luptak 2 0
Jakub Uhrincat 2 0
Загуменски Тимотей 1 0
Балич Андрия 1 0
Рихтарех Давид 1 0
Пишоя Марьян 1 0
Франко Матей 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дукла Банска-Бистрица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
4
Железярне Подбрезова
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

0
5
Железярне Подбрезова
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Дукла Банска-Бистрица
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

1
9

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
10%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
9%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
75%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
4
29%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4
Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Дукла Банска-Бистрица

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 50%
6:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Дукла Банска-Бистрица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 5 4 0 1 10 - 6 60
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 8 - 3 57
3.
Спартак Трнава
 5 1 2 2 8 - 7 45
4.
Железярне Подбрезова
 1:0 6 2 0 4 8 - 15 41
5.
Жилина
 5 2 1 2 10 - 9 38
6.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 6 2 0 4 11 - 15 37
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3 2 0 1 6 - 2 53
2.
Спартак Трнава
 2 1 1 0 6 - 1 44
3.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 3 2 0 1 7 - 4 37
4.
ДАК
 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Железярне Подбрезова
 1:0 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Жилина
 2 1 1 0 7 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 2 1 0 1 4 - 4 51
2.
Железярне Подбрезова
 1:0 3 0 0 3 3 - 11 35
3.
Жилина
 3 1 0 2 3 - 4 34
4.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Спартак Трнава
 3 0 1 2 2 - 6 1
6.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 3 0 0 3 4 - 11 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Балич Андрия 3 (1)
ДАК Крстович Никола 3
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 3
Железярне Подбрезова Christophe Kabongo 3
Жилина Капралик Адриан 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Горосито Николас 3
Слован Братислава Ловат Лукас 3
Железярне Подбрезова Marek Kristian Bartos 3
Железярне Подбрезова Simon Fasko 1 1
Дукла Банска-Бистрица Branislav Luptak 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Франко Матей уходит с поля. Депетрис Давид выходит вместо него
  • 61'
    Christophe Kabongo уходит с поля. Peter Kovacik выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Железярне Подбрезова
Ничья
Дукла Банска-Бистрица
2.17
4.80
3.36
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Железярне Подбрезова 1:0 Дукла Банска-Бистрица онлайн

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Дукла Банска-Бистрица
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