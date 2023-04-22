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  4. Суперлига. Группа А 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа А
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Железярне Подбрезова
1:2
Конец матча
Дукла Банска-Бистрица
0'
1:0
39' Гол
Marek Kristian Bartos
78' Желтая карточка
Балич Андрия
1:1
78' Гол
Депетрис Давид
1:2
85' Гол
Депетрис Давид
86' Желтая карточка
Депетрис Давид
90'+4
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
23
Бакаля
Микулаш
4
Оравец
Матей
34
Благут
Патрик
10
Jozef
Spyrka
15
Rene
Paraj
14
Matej
Gresak
11
Samuel
Datko
37
Christophe
Kabongo
7
Daniel
Pavuk
22
Грушка
Матуш
41
Lubomir
Willweber
7
Jakub
Uhrincat
4
Горосито
Николас
27
Славик
Адриан
28
Пишоя
Марьян
23
Фашко
Михал
10
Branislav
Luptak
20
Балич
Андрия
17
Полиевка
Роберт
9
Франко
Матей
Железярне Подбрезова
3-4-3
Дукла Банска-Бистрица
5-3-2

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Дукла Банска-Бистрица

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СГА
3:1
С
0:2
С
3:1
ВЛ
2:0
ВЛ
2:3
ВЛ
1:0
ВЛ
3:4
ВЛПВК
2:2
ВЛ
0:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.75

Среднее время на гол

56
51

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.78
1.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
54

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christophe Kabongo 3 0.5
Daniel Pavuk 2 0.33
Marek Kristian Bartos 1 0.17
Благут Патрик 1 0.17
Бакаля Микулаш 1 0.17
Куколь Владимир 0 0
Jozef Spyrka 0 0
Matej Gresak 0 0
Rene Paraj 0 0
Samuel Datko 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балич Андрия 3 0.5
Депетрис Давид 3 0.5
Полиевка Роберт 2 0.33
Рымаренко Мартин 1 0.17
Фашко Михал 1 0.17
Горосито Николас 1 0.17
Славик Адриан 1 0.17
Франко Матей 1 0.17
Branislav Luptak 0 0
Рихтарех Давид 0 0
Пишоя Марьян 0 0
Jakub Uhrincat 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marek Kristian Bartos 3 0
Simon Fasko 1 1
Бакаля Микулаш 2 0
Rene Paraj 2 0
Christophe Kabongo 2 0
Куколь Владимир 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Daniel Pavuk 1 0
Samuel Datko 1 0
Шикула Николас 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосито Николас 3 0
Branislav Luptak 2 0
Балич Андрия 2 0
Jakub Uhrincat 2 0
Депетрис Давид 1 0
Загуменски Тимотей 1 0
Рихтарех Давид 1 0
Пишоя Марьян 1 0
Франко Матей 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Дукла Банска-Бистрица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
4
Железярне Подбрезова
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

0
5
Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Дукла Банска-Бистрица
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

2
9

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
9%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
75%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
50%
2
15%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
0
0%
6
46%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
5
33%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
4
24%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4
Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Дукла Банска-Бистрица

Точный счет

1:2
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
6:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Дукла Банска-Бистрица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше
5
1
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 5 4 0 1 10 - 6 60
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 8 - 3 57
3.
Спартак Трнава
 5 1 2 2 8 - 7 45
4.
Дукла Банска-Бистрица
 6 3 0 3 13 - 15 40
5.
Жилина
 5 2 1 2 10 - 9 38
6.
Железярне Подбрезова
 6 1 0 5 8 - 17 38
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3 2 0 1 6 - 2 53
2.
Спартак Трнава
 2 1 1 0 6 - 1 44
3.
Дукла Банска-Бистрица
 3 2 0 1 7 - 4 37
4.
ДАК
 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Жилина
 2 1 1 0 7 - 5 4
6.
Железярне Подбрезова
 3 1 0 2 5 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 2 1 0 1 4 - 4 51
2.
Железярне Подбрезова
 3 0 0 3 3 - 11 35
3.
Жилина
 3 1 0 2 3 - 4 34
4.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 0 2 6 - 11 3
6.
Спартак Трнава
 3 0 1 2 2 - 6 1
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Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Балич Андрия 3 (1)
Дукла Банска-Бистрица Депетрис Давид 3
ДАК Крстович Никола 3
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 3
Железярне Подбрезова Christophe Kabongo 3
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Горосито Николас 3
Слован Братислава Ловат Лукас 3
Железярне Подбрезова Marek Kristian Bartos 3
Железярне Подбрезова Simon Fasko 1 1
Дукла Банска-Бистрица Branislav Luptak 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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