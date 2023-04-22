Тур: 6. Стадион: ZELPO Arena.
1:2
Конец матча
0'
1:0
39' ГолMarek Kristian Bartos
78' Желтая карточкаБалич Андрия
1:1
78' ГолДепетрис Давид
1:2
85' ГолДепетрис Давид
86' Желтая карточкаДепетрис Давид
90'+4
Ход матча
39'
78'
78'
1:1
85'
1:2
86'
10
Jozef
Spyrka
15
Rene
Paraj
14
Matej
Gresak
11
Samuel
Datko
22
Грушка
Матуш
28
Пишоя
Марьян
23
Фашко
Михал
20
Балич
Андрия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Jozef SpyrkaПолузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
-
14 Matej GresakПолузащитник
-
11 Samuel DatkoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Matej Luksch
-
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Балич АндрияПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Lubos KupcikЗащитник
-
21 Lukas MigalaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Adam Hanes
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Дукла Банска-Бистрица
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.75
Среднее время на гол
56
51
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.78
1.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
54
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Christophe Kabongo
|3
|0.5
|Daniel Pavuk
|2
|0.33
|Marek Kristian Bartos
|1
|0.17
|Благут Патрик
|1
|0.17
|Бакаля Микулаш
|1
|0.17
|Куколь Владимир
|0
|0
|Jozef Spyrka
|0
|0
|Matej Gresak
|0
|0
|Rene Paraj
|0
|0
|Samuel Datko
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балич Андрия
|3
|0.5
|Депетрис Давид
|3
|0.5
|Полиевка Роберт
|2
|0.33
|Рымаренко Мартин
|1
|0.17
|Фашко Михал
|1
|0.17
|Горосито Николас
|1
|0.17
|Славик Адриан
|1
|0.17
|Франко Матей
|1
|0.17
|Branislav Luptak
|0
|0
|Рихтарех Давид
|0
|0
|Пишоя Марьян
|0
|0
|Jakub Uhrincat
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marek Kristian Bartos
|3
|0
|Simon Fasko
|1
|1
|Бакаля Микулаш
|2
|0
|Rene Paraj
|2
|0
|Christophe Kabongo
|2
|0
|Куколь Владимир
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Daniel Pavuk
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Шикула Николас
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горосито Николас
|3
|0
|Branislav Luptak
|2
|0
|Балич Андрия
|2
|0
|Jakub Uhrincat
|2
|0
|Депетрис Давид
|1
|0
|Загуменски Тимотей
|1
|0
|Рихтарех Давид
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Франко Матей
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Дукла Банска-Бистрица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
4
Железярне Подбрезова
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
0
5
Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Дукла Банска-Бистрица
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
2
9
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
11
4
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
9%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
75%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
50%
2
15%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
0
0%
6
46%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
5
33%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
4
24%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4
Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
Дукла Банска-Бистрица
Точный счет
1:2
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
6:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
Дукла Банска-Бистрица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
51
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|60
|2.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|57
|3.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|45
|4.
|6
|3
|0
|3
|13 - 15
|40
|5.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|38
|6.
|6
|1
|0
|5
|8 - 17
|38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|53
|2.
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|44
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|37
|4.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|6.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|51
|2.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|35
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|34
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|6 - 11
|3
|6.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
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|Дукла Банска-Бистрица
|Балич Андрия
|3 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Депетрис Давид
|3
|ДАК
|Крстович Никола
|3
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|3
|Железярне Подбрезова
|Christophe Kabongo
|3
|Дукла Банска-Бистрица
|Горосито Николас
|3
|Слован Братислава
|Ловат Лукас
|3
|Железярне Подбрезова
|Marek Kristian Bartos
|3
|Железярне Подбрезова
|Simon Fasko
|1 1
|Дукла Банска-Бистрица
|Branislav Luptak
|2