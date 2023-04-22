Тур: 33.
0:0
Второй тайм: 59'
0'
27' Желтая карточкаДосис Николаос
31' Желтая карточкаЭсселинк Берт
32' Желтая карточкаМалл Джоэл
43' Желтая карточкаШлогар Мартин
45' Желтая карточкаOsman Koroma
Ход матча
27'
31'
32'
43'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
77 Малл ДжоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
92 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хендрикс СэмНападающий
-
-
-
99 Osman Koroma
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Горупец ТониЗащитник
- Полузащитник
-
31 НаниПолузащитник
-
50 Lewis EnohНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Nedim Tutic
- Основной состав
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
-
10 Манджек ЖоржПолузащитник
-
20 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
37 Офори РичардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
92 Edson Silva
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
История личных встреч
Олимпиакос Никосия
Неа Саламина
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
21 матч
14.3%
33.3%
52.4%
3 победы 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
4.8%
66.7%
28.5%
1 победа 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1
1.27
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
2.09
1.9
Среднее время на гол
43
47
Всего голов
33
33
Голов в среднем за матч
1.57
1.57
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эсселинк Берт
|4
|0.12
|Психас Петрос
|3
|0.09
|Гуррье Вильд-Дональд
|3 (2)
|0.09
|Хендрикс Сэм
|2
|0.06
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.06
|Fabrice Nkwoh
|2
|0.06
|Халили Абдул
|1
|0.03
|Дезир Жонель
|1
|0.03
|Мучтарис Стефанос
|1
|0.03
|Шлогар Мартин
|1
|0.03
|Osman Koroma
|1
|0.03
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|12 (2)
|0.36
|Сантос Тьяго III
|5
|0.15
|Мигелито
|4
|0.12
|Климович Владислав
|3
|0.09
|Abdelaye Diakite
|3
|0.09
|Michalis Koumouris
|3
|0.09
|Толемесс Флориан
|2
|0.06
|Фелипе Жуан
|2
|0.06
|Zacharias Adoni
|2
|0.06
|Jose M.F. Moreno Chico3
|2
|0.06
|Даткович Нико
|1
|0.03
|Konstrantinos Serghiou
|1
|0.03
Карточки
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Osman Koroma
|8
|0
|Гуррье Вильд-Дональд
|7
|0
|Янну Томас
|6
|0
|Барди Пьер
|6
|0
|Нани II
|5
|0
|Альсё Бриан
|5
|0
|Evgenios Kyriakou
|5
|0
|Досис Николаос
|5
|0
|Салли Эдгар
|4
|0
|Мучтарис Стефанос
|4
|0
|Психас Петрос
|4
|0
|Шлогар Мартин
|4
|0
|Эсселинк Берт
|4
|0
|Маркович Саша
|3
|0
|Evangelos Kyriakou
|2
|0
|Картащян Артур
|2
|0
|Дезир Жонель
|2
|0
|Пехливанис Мариос
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|2
|0
|Халили Абдул
|1
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Якумакис Петрос
|1
|0
|Thanasis Liasidis
|1
|0
|Evagoras Charalambous
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджек Жорж
|12
|1
|Офори Ричард
|7
|0
|Diego Dorregaray
|6
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|6
|0
|Abdelaye Diakite
|4
|1
|Карлитуш Тавареш
|5
|0
|Сантос Тьяго III
|5
|0
|Zacharias Adoni
|5
|0
|Konstrantinos Serghiou
|4
|0
|Климович Владислав
|3
|0
|Кацикас Георгиос
|3
|0
|Толемесс Флориан
|3
|0
|Andreas Fragkou
|3
|0
|Тчаха Серж
|3
|0
|Michalis Koumouris
|3
|0
|Ботеак Эрик
|2
|0
|Мелиссас Никос
|2
|0
|Мигелито
|1
|0
|Фелипе Жуан
|1
|0
|Маргаса Ренату
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос Никосия
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Неа Саламина
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
71% (12)
24% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
7
6
Олимпиакос Никосия
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Неа Саламина
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
23
13
Волевые поражения
8
20
Олимпиакос Никосия
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (9)
50% (16)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
53% (17)
22% (7)
Неа Саламина
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
53% (17)
25% (8)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
23
16
Волевые поражения
15
26
Голы по времени матча
Забито
8
16
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
25 Не забивали 23
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
50%
2
13%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
2
25%
6
38%
76-90
Пропущено
17
20
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
12%
5
25%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
4
24%
5
25%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
4
24%
2
10%
61-75
2
12%
4
20%
76-90
Забито
14
25
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 18
3
21%
1
4%
1-15
0
0%
7
28%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
3
21%
3
12%
46-60
6
43%
2
8%
61-75
1
7%
11
44%
76-90
Пропущено
27
21
10 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
1
4%
1
5%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
4
15%
10
48%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
3
11%
2
10%
61-75
10
37%
4
19%
76-90
Забито
22
41
8 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 15
15 Не забивали 9
3
14%
4
10%
1-15
0
0%
8
20%
16-30
5
23%
3
7%
31-45
4
18%
6
15%
46-60
7
32%
3
7%
61-75
3
14%
17
41%
76-90
Пропущено
44
41
19 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
3
7%
6
15%
1-15
8
18%
4
10%
16-30
8
18%
15
37%
31-45
6
14%
4
10%
46-60
7
16%
4
10%
61-75
12
27%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0
Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0
Неа Саламина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Анортосис - Неа Саламина 4:4
Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 4:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:1 Пафос - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Омония 2:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АЕК Ларнака 4:0 Неа Саламина - Эносис 2:0 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2
Результаты матчей
Олимпиакос Никосия
Неа Саламина
Точный счет
0:0
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 47%
1
13 раз 41%
2
4 раза 13%
2
11 раз 34%
0
10 раз 31%
1
9 раз 28%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос Никосия
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
143
114
89
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
87
314
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1715
Больше Меньше
2210
428
1319
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|18
|9
|3
|56 - 22
|63
|2.
|30
|18
|8
|4
|43 - 18
|62
|3.
|31
|19
|4
|8
|50 - 32
|61
|4.
|31
|16
|10
|5
|55 - 24
|58
|5.
|30
|16
|5
|9
|40 - 30
|53
|6.
|31
|14
|3
|14
|41 - 38
|45
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|33
|14
|6
|13
|40 - 43
|48
|2.
|32
|12
|8
|12
|35 - 39
|44
|3.
|0:0
|32
|12
|7
|13
|27 - 29
|43
|4.
|0:0
|33
|9
|8
|16
|27 - 42
|35
|5.
|32
|9
|7
|16
|29 - 46
|34
|6.
|32
|6
|6
|20
|26 - 45
|24
|7.
|0:0
|33
|4
|12
|17
|21 - 45
|24
|8.
|32
|5
|5
|22
|26 - 63
|20
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|3
|1
|32 - 12
|39
|2.
|16
|10
|2
|4
|27 - 12
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|33 - 13
|31
|4.
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|5.
|14
|8
|4
|2
|29 - 12
|28
|6.
|15
|9
|1
|5
|22 - 15
|28
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|8
|3
|6
|24 - 22
|27
|2.
|0:0
|17
|8
|2
|7
|16 - 16
|26
|3.
|17
|6
|6
|5
|24 - 22
|24
|4.
|16
|5
|3
|8
|15 - 20
|18
|5.
|0:0
|16
|4
|4
|8
|9 - 16
|16
|6.
|16
|4
|1
|11
|14 - 30
|13
|7.
|15
|3
|3
|9
|13 - 18
|12
|8.
|0:0
|16
|1
|8
|7
|8 - 17
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|27 - 10
|35
|2.
|15
|10
|3
|2
|24 - 12
|33
|3.
|16
|7
|6
|3
|22 - 11
|27
|4.
|15
|7
|4
|4
|18 - 15
|25
|5.
|15
|7
|1
|7
|18 - 20
|22
|6.
|15
|4
|1
|10
|14 - 26
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|6
|3
|7
|16 - 21
|21
|2.
|15
|6
|2
|7
|11 - 17
|20
|3.
|0:0
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|4.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|11 - 13
|17
|5.
|16
|4
|4
|8
|14 - 26
|16
|6.
|0:0
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|7.
|17
|3
|3
|11
|13 - 27
|12
|8.
|16
|1
|4
|11
|12 - 33
|7
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|14
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|12
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 8
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|11
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|11
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10