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  5. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 33.
Олимпиакос Никосия
0:0
Второй тайм: 59'
Неа Саламина
0'
27' Желтая карточка
Досис Николаос
31' Желтая карточка
Эсселинк Берт
32' Желтая карточка
Малл Джоэл
43' Желтая карточка
Шлогар Мартин
45' Желтая карточка
Osman Koroma
Олимпиакос Никосия
Неа Саламина

История личных встреч

Олимпиакос Никосия
Неа Саламина

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

21 матч

14.3%
33.3%
52.4%
3 победы 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

4.8%
66.7%
28.5%
1 победа 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед

История матчей

ПД
2:2
ПД
0:2
ТМК
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
0:2
К
0:0
К
3:3
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
3:2
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
4:2
ПД
2:4

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1
1.27

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

2.09
1.9

Среднее время на гол

43
47

Всего голов

33
33

Голов в среднем за матч

1.57
1.57

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эсселинк Берт 4 0.12
Психас Петрос 3 0.09
Гуррье Вильд-Дональд 3 (2) 0.09
Хендрикс Сэм 2 0.06
Дурмишай Фиорин 2 0.06
Fabrice Nkwoh 2 0.06
Халили Абдул 1 0.03
Дезир Жонель 1 0.03
Мучтарис Стефанос 1 0.03
Шлогар Мартин 1 0.03
Osman Koroma 1 0.03
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 12 (2) 0.36
Сантос Тьяго III 5 0.15
Мигелито 4 0.12
Климович Владислав 3 0.09
Abdelaye Diakite 3 0.09
Michalis Koumouris 3 0.09
Толемесс Флориан 2 0.06
Фелипе Жуан 2 0.06
Zacharias Adoni 2 0.06
Jose M.F. Moreno Chico3 2 0.06
Даткович Нико 1 0.03
Konstrantinos Serghiou 1 0.03

Карточки

Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Osman Koroma 8 0
Гуррье Вильд-Дональд 7 0
Янну Томас 6 0
Барди Пьер 6 0
Нани II 5 0
Альсё Бриан 5 0
Evgenios Kyriakou 5 0
Досис Николаос 5 0
Салли Эдгар 4 0
Мучтарис Стефанос 4 0
Психас Петрос 4 0
Шлогар Мартин 4 0
Эсселинк Берт 4 0
Маркович Саша 3 0
Evangelos Kyriakou 2 0
Картащян Артур 2 0
Дезир Жонель 2 0
Пехливанис Мариос 2 0
Fabrice Nkwoh 2 0
Халили Абдул 1 0
Малл Джоэл 1 0
Якумакис Петрос 1 0
Thanasis Liasidis 1 0
Evagoras Charalambous 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджек Жорж 12 1
Офори Ричард 7 0
Diego Dorregaray 6 0
Jose M.F. Moreno Chico3 6 0
Abdelaye Diakite 4 1
Карлитуш Тавареш 5 0
Сантос Тьяго III 5 0
Zacharias Adoni 5 0
Konstrantinos Serghiou 4 0
Климович Владислав 3 0
Кацикас Георгиос 3 0
Толемесс Флориан 3 0
Andreas Fragkou 3 0
Тчаха Серж 3 0
Michalis Koumouris 3 0
Ботеак Эрик 2 0
Мелиссас Никос 2 0
Мигелито 1 0
Фелипе Жуан 1 0
Маргаса Ренату 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос Никосия
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Неа Саламина
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
71% (12)
24% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

7
6
Олимпиакос Никосия
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Неа Саламина
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

23
13

Волевые поражения

8
20
Олимпиакос Никосия
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (9)
50% (16)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
53% (17)
22% (7)
Неа Саламина
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
53% (17)
25% (8)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

23
16

Волевые поражения

15
26

Голы по времени матча

Забито

8
16
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
25 Не забивали 23
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
50%
2
13%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
2
25%
6
38%
76-90

Пропущено

17
20
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
12%
5
25%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
4
24%
5
25%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
4
24%
2
10%
61-75
2
12%
4
20%
76-90

Забито

14
25
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 18
3
21%
1
4%
1-15
0
0%
7
28%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
3
21%
3
12%
46-60
6
43%
2
8%
61-75
1
7%
11
44%
76-90

Пропущено

27
21
10 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
1
4%
1
5%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
4
15%
10
48%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
3
11%
2
10%
61-75
10
37%
4
19%
76-90

Забито

22
41
8 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 15
15 Не забивали 9
3
14%
4
10%
1-15
0
0%
8
20%
16-30
5
23%
3
7%
31-45
4
18%
6
15%
46-60
7
32%
3
7%
61-75
3
14%
17
41%
76-90

Пропущено

44
41
19 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
3
7%
6
15%
1-15
8
18%
4
10%
16-30
8
18%
15
37%
31-45
6
14%
4
10%
46-60
7
16%
4
10%
61-75
12
27%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0
Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0
Неа Саламина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Анортосис - Неа Саламина 4:4
Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 4:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:1 Пафос - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Омония 2:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АЕК Ларнака 4:0 Неа Саламина - Эносис 2:0 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2

Результаты матчей

Олимпиакос Никосия
Неа Саламина

Точный счет

0:0
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 47%
1
13 раз 41%
2
4 раза 13%
2
11 раз 34%
0
10 раз 31%
1
9 раз 28%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос Никосия
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
14
3
1
14
1.5
8
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
8
7
3
14
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
15
0.5
Больше Меньше
22
10
4
28
1.5
13
19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 30 18 9 3 56 - 22 63
2.
АПОЭЛ
 30 18 8 4 43 - 18 62
3.
АЕК Ларнака
 31 19 4 8 50 - 32 61
4.
Пафос
 31 16 10 5 55 - 24 58
5.
Аполлон
 30 16 5 9 40 - 30 53
6.
Омония
 31 14 3 14 41 - 38 45

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 0:0 33 14 6 13 40 - 43 48
2.
Анортосис
 32 12 8 12 35 - 39 44
3.
АЕЛ Лимаcсол
 0:0 32 12 7 13 27 - 29 43
4.
Докса Катокопия
 0:0 33 9 8 16 27 - 42 35
5.
Кармиотисса
 32 9 7 16 29 - 46 34
6.
Эносис
 32 6 6 20 26 - 45 24
7.
Олимпиакос Никосия
 0:0 33 4 12 17 21 - 45 24
8.
Акритас Хлоракас
 32 5 5 22 26 - 63 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 16 12 3 1 32 - 12 39
2.
Омония
 16 10 2 4 27 - 12 32
3.
Пафос
 15 9 4 2 33 - 13 31
4.
АПОЭЛ
 15 8 5 2 19 - 6 29
5.
Арис Лимассол
 14 8 4 2 29 - 12 28
6.
Аполлон
 15 9 1 5 22 - 15 28

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 0:0 17 8 3 6 24 - 22 27
2.
АЕЛ Лимаcсол
 0:0 17 8 2 7 16 - 16 26
3.
Анортосис
 17 6 6 5 24 - 22 24
4.
Кармиотисса
 16 5 3 8 15 - 20 18
5.
Докса Катокопия
 0:0 16 4 4 8 9 - 16 16
6.
Акритас Хлоракас
 16 4 1 11 14 - 30 13
7.
Эносис
 15 3 3 9 13 - 18 12
8.
Олимпиакос Никосия
 0:0 16 1 8 7 8 - 17 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 16 10 5 1 27 - 10 35
2.
АПОЭЛ
 15 10 3 2 24 - 12 33
3.
Пафос
 16 7 6 3 22 - 11 27
4.
Аполлон
 15 7 4 4 18 - 15 25
5.
АЕК Ларнака
 15 7 1 7 18 - 20 22
6.
Омония
 15 4 1 10 14 - 26 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 0:0 16 6 3 7 16 - 21 21
2.
Анортосис
 15 6 2 7 11 - 17 20
3.
Докса Катокопия
 0:0 17 5 4 8 18 - 26 19
4.
АЕЛ Лимаcсол
 0:0 15 4 5 6 11 - 13 17
5.
Кармиотисса
 16 4 4 8 14 - 26 16
6.
Олимпиакос Никосия
 0:0 17 3 4 10 13 - 28 13
7.
Эносис
 17 3 3 11 13 - 27 12
8.
Акритас Хлоракас
 16 1 4 11 12 - 33 7

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 14
Неа Саламина Diego Dorregaray 12
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Пафос Кане Мамаду 2 8
Докса Катокопия Ковачевич Боян 11
Арис Лимассол Сёке Юлиус 11
Кармиотисса Малоне Дион 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос Никосия
Ничья
Неа Саламина
2.60
3.55
3.35
Все Коэффициенты
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Олимпиакос Никосия
Неа Саламина
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