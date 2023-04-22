Тур: 33.
1:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаДосис Николаос
31' Желтая карточкаЭсселинк Берт
32' Желтая карточкаМалл Джоэл
43' Желтая карточкаШлогар Мартин
45' Желтая карточкаOsman Koroma
73' Желтая карточкаБарди Пьер
0:0
84' Не забитый пенальтиDiego Dorregaray
1:0
90' ГолДосис Николаос
90'+5
Ход матча
27'
31'
32'
43'
45'
63'
73'
84'
0:0
90'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
77 Малл ДжоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
92 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хендрикс СэмНападающий
-
-
-
99 Osman Koroma
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Горупец ТониЗащитник
- Полузащитник
-
31 НаниПолузащитник
-
50 Lewis EnohНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Nedim Tutic
- Основной состав
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
-
10 Манджек ЖоржПолузащитник
-
20 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
37 Офори РичардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
92 Edson Silva
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
История личных встреч
Олимпиакос Никосия
Неа Саламина
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
21 матч
14.3%
33.3%
52.4%
3 победы 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
4.8%
66.7%
28.5%
1 победа 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1
1.27
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
2.09
1.9
Среднее время на гол
43
47
Всего голов
33
33
Голов в среднем за матч
1.57
1.57
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эсселинк Берт
|4
|0.12
|Психас Петрос
|3
|0.09
|Гуррье Вильд-Дональд
|3 (2)
|0.09
|Хендрикс Сэм
|2
|0.06
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.06
|Fabrice Nkwoh
|2
|0.06
|Халили Абдул
|1
|0.03
|Дезир Жонель
|1
|0.03
|Мучтарис Стефанос
|1
|0.03
|Шлогар Мартин
|1
|0.03
|Досис Николаос
|1
|0.03
|Osman Koroma
|1
|0.03
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|12 (2)
|0.36
|Сантос Тьяго III
|5
|0.15
|Мигелито
|4
|0.12
|Климович Владислав
|3
|0.09
|Abdelaye Diakite
|3
|0.09
|Michalis Koumouris
|3
|0.09
|Толемесс Флориан
|2
|0.06
|Фелипе Жуан
|2
|0.06
|Zacharias Adoni
|2
|0.06
|Jose M.F. Moreno Chico3
|2
|0.06
|Даткович Нико
|1
|0.03
|Konstrantinos Serghiou
|1
|0.03
Карточки
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Osman Koroma
|8
|0
|Гуррье Вильд-Дональд
|7
|0
|Барди Пьер
|7
|0
|Янну Томас
|6
|0
|Нани II
|5
|0
|Альсё Бриан
|5
|0
|Evgenios Kyriakou
|5
|0
|Досис Николаос
|5
|0
|Салли Эдгар
|4
|0
|Мучтарис Стефанос
|4
|0
|Психас Петрос
|4
|0
|Шлогар Мартин
|4
|0
|Эсселинк Берт
|4
|0
|Маркович Саша
|3
|0
|Evangelos Kyriakou
|2
|0
|Картащян Артур
|2
|0
|Дезир Жонель
|2
|0
|Пехливанис Мариос
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|2
|0
|Халили Абдул
|1
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Якумакис Петрос
|1
|0
|Thanasis Liasidis
|1
|0
|Evagoras Charalambous
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджек Жорж
|12
|1
|Офори Ричард
|7
|0
|Diego Dorregaray
|6
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|6
|0
|Abdelaye Diakite
|4
|1
|Карлитуш Тавареш
|5
|0
|Сантос Тьяго III
|5
|0
|Zacharias Adoni
|5
|0
|Konstrantinos Serghiou
|4
|0
|Климович Владислав
|3
|0
|Кацикас Георгиос
|3
|0
|Толемесс Флориан
|3
|0
|Andreas Fragkou
|3
|0
|Тчаха Серж
|3
|0
|Michalis Koumouris
|3
|0
|Ботеак Эрик
|2
|0
|Мелиссас Никос
|2
|0
|Мигелито
|1
|0
|Фелипе Жуан
|1
|0
|Маргаса Ренату
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос Никосия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Неа Саламина
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
71% (12)
24% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
7
6
Олимпиакос Никосия
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Неа Саламина
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
23
13
Волевые поражения
8
20
Олимпиакос Никосия
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (9)
52% (17)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
52% (17)
21% (7)
Неа Саламина
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
7
11
Волевые победы
23
16
Волевые поражения
15
26
Голы по времени матча
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
25 Не забивали 24
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
44%
2
13%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
3
33%
6
38%
76-90
Пропущено
17
21
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
12%
5
24%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
4
24%
5
24%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
4
24%
2
10%
61-75
2
12%
5
24%
76-90
Забито
14
25
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
3
21%
1
4%
1-15
0
0%
7
28%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
3
21%
3
12%
46-60
6
43%
2
8%
61-75
1
7%
11
44%
76-90
Пропущено
27
21
10 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
1
4%
1
5%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
4
15%
10
48%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
3
11%
2
10%
61-75
10
37%
4
19%
76-90
Забито
23
41
8 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 15
15 Не забивали 10
3
13%
4
10%
1-15
0
0%
8
20%
16-30
5
22%
3
7%
31-45
4
17%
6
15%
46-60
7
30%
3
7%
61-75
4
17%
17
41%
76-90
Пропущено
44
42
19 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 25
3
7%
6
14%
1-15
8
18%
4
10%
16-30
8
18%
15
36%
31-45
6
14%
4
10%
46-60
7
16%
4
10%
61-75
12
27%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0
Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0
Неа Саламина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Анортосис - Неа Саламина 4:4
Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 4:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:1 Пафос - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Омония 2:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АЕК Ларнака 4:0 Неа Саламина - Эносис 2:0 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2
Результаты матчей
Олимпиакос Никосия
Неа Саламина
Точный счет
0:0
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
0
8 раз 50%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 45%
1
14 раз 42%
2
4 раза 12%
0
11 раз 33%
2
11 раз 33%
1
9 раз 27%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос Никосия
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
143
115
89
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
88
314
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1815
Больше Меньше
2211
429
1320
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|18
|9
|3
|56 - 22
|63
|2.
|30
|18
|8
|4
|43 - 18
|62
|3.
|31
|19
|4
|8
|50 - 32
|61
|4.
|31
|16
|10
|5
|55 - 24
|58
|5.
|30
|16
|5
|9
|40 - 30
|53
|6.
|31
|14
|3
|14
|41 - 38
|45
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|14
|5
|14
|40 - 44
|47
|2.
|32
|12
|8
|12
|35 - 39
|44
|3.
|32
|12
|7
|13
|27 - 29
|43
|4.
|33
|9
|8
|16
|27 - 42
|35
|5.
|32
|9
|7
|16
|29 - 46
|34
|6.
|33
|5
|11
|17
|22 - 45
|26
|7.
|32
|6
|6
|20
|26 - 45
|24
|8.
|32
|5
|5
|22
|26 - 63
|20
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|3
|1
|32 - 12
|39
|2.
|16
|10
|2
|4
|27 - 12
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|33 - 13
|31
|4.
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|5.
|14
|8
|4
|2
|29 - 12
|28
|6.
|15
|9
|1
|5
|22 - 15
|28
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|3
|6
|24 - 22
|27
|2.
|17
|8
|2
|7
|16 - 16
|26
|3.
|17
|6
|6
|5
|24 - 22
|24
|4.
|16
|5
|3
|8
|15 - 20
|18
|5.
|16
|4
|4
|8
|9 - 16
|16
|6.
|16
|4
|1
|11
|14 - 30
|13
|7.
|16
|2
|7
|7
|9 - 17
|13
|8.
|15
|3
|3
|9
|13 - 18
|12
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|27 - 10
|35
|2.
|15
|10
|3
|2
|24 - 12
|33
|3.
|16
|7
|6
|3
|22 - 11
|27
|4.
|15
|7
|4
|4
|18 - 15
|25
|5.
|15
|7
|1
|7
|18 - 20
|22
|6.
|15
|4
|1
|10
|14 - 26
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|2
|7
|11 - 17
|20
|2.
|16
|6
|2
|8
|16 - 22
|20
|3.
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|4.
|15
|4
|5
|6
|11 - 13
|17
|5.
|16
|4
|4
|8
|14 - 26
|16
|6.
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|7.
|17
|3
|3
|11
|13 - 27
|12
|8.
|16
|1
|4
|11
|12 - 33
|7
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|14
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|12
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 8
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|11
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|11
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10