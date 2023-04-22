Тур: 30. Стадион: Ливадиас.
0:1
Второй тайм: 46'
0'
0:1
26' ГолФадига Бандиугу
41' Желтая карточкаGonzalo Paz
44' Желтая карточкаGeorgios Nikas
45' Желтая карточкаФадига Бандиугу
Ход матча
26'
0:1
41'
44'
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
99
Граф
Давид
33
Gonzalo
Paz
87
Каньяс
Хосе
92
Себа
Жуниор
- Основной состав
-
99 Граф ДавидВратарь
- Защитник
-
33 Gonzalo PazЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Сако БакариПолузащитник
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
-
92 Себа ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вулери КаинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Григориу Михаил
История личных встреч
Левадиакос
Ионикос
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.8
Среднее время на гол
60
50
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.11
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
62
Бомбардиры внутри турнира
Левадиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моутинью Тьерри
|3 (1)
|0.1
|Georgios Nikas
|3
|0.1
|Янниотас Яннис
|1
|0.03
|Triantafyllos Tsapras
|1
|0.03
|Бельмонт Антони
|1
|0.03
|Шкварка Михал
|1
|0.03
|Винисиус Пауло II
|1
|0.03
|Konstantinos Doumtsios
|1
|0.03
|Panagiotis Liagas
|1
|0.03
|Stavros Panagiotou
|1
|0.03
|Stephen Kwabena
|1
|0.03
|Мехия Альфредо
|0
|0
|Еремеефф Александер
|0
|0
|Дабо Абдулайе
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasilios Mantzis
|6
|0.2
|Аосман Аяс
|2
|0.07
|Себа Жуниор
|2 (1)
|0.07
|Ловера Максимилиано
|2 (1)
|0.07
|Мендоса Хавьер
|2
|0.07
|Валерианос Йоргос
|1
|0.03
|Фадига Бандиугу
|1
|0.03
|Элефтериадис Христос
|1
|0.03
|Машаш Зинедин
|0
|0
|Каньяс Хосе
|0
|0
Карточки
Левадиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Пауло II
|5
|1
|Panagiotis Vichos
|5
|1
|Бельмонт Антони
|6
|0
|Цимопулос Темистоклис
|4
|1
|Gonzalo Paz
|5
|0
|Stavros Panagiotou
|5
|0
|Вракас Георгиос
|5
|0
|Константинидис Димитрис
|4
|0
|Мехия Альфредо
|4
|0
|Konstantinos Doumtsios
|4
|0
|Georgios Nikas
|4
|0
|Stephen Kwabena
|3
|0
|Triantafyllos Tsapras
|3
|0
|Шкварка Михал
|2
|0
|Моутинью Тьерри
|2
|0
|Маркович Матей
|2
|0
|Panagiotis Simelidis
|2
|0
|Дабо Абдулайе
|2
|0
|Panagiotis Liagas
|2
|0
|Сако Бакари
|1
|0
|Граф Давид
|1
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Еремеефф Александер
|1
|0
|Баханак Патрик
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|8
|1
|Валерианос Йоргос
|8
|1
|Georgios Mygas
|9
|0
|Фадига Бандиугу
|8
|0
|Чибсах Юссиф
|2
|2
|Каньяс Хосе
|5
|0
|Vasilios Mantzis
|5
|0
|Машаш Зинедин
|3
|1
|Чигринский Дмитрий
|4
|0
|Аосман Аяс
|4
|0
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|Fabien Antunes
|4
|0
|Элефтериадис Христос
|3
|0
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Кабрал Джерсон
|2
|0
|Federico Milo
|2
|0
|Себа Жуниор
|2
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|Иоаннидис Николаос
|2
|0
|Ловера Максимилиано
|2
|0
|Соуза Уго
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Румбуллаку Симон
|1
|0
|Буэнна Рашид
|1
|0
Результаты матчей
Левадиакос
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (10)
29% (4)
Ионикос
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
4
Левадиакос
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
Ионикос
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
25
14
Волевые поражения
2
7
Левадиакос
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
62% (18)
14% (4)
Ионикос
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
28% (8)
48% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
27
15
Волевые поражения
7
11
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
0
0%
1
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Пропущено
16
25
4 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
0
0%
3
12%
1-15
1
6%
8
32%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
8
50%
5
20%
61-75
2
13%
3
12%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
24 Не забивали 21
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
26
20
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
6
23%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
6
23%
3
15%
31-45
2
8%
4
20%
46-60
8
31%
1
5%
61-75
4
15%
7
35%
76-90
Забито
15
17
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
1
7%
3
18%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
27%
6
35%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
3
20%
3
18%
76-90
Пропущено
42
45
16 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 23
6
14%
6
13%
1-15
1
2%
10
22%
16-30
9
21%
6
13%
31-45
4
10%
7
16%
46-60
16
38%
6
13%
61-75
6
14%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Левадиакос
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Астерас - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0
Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Атромитос - Левадиакос 1:0 АЕК - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Волос 0:3 ПАОК - Левадиакос 3:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - Ионикос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Ламия - Левадиакос 0:0 ОФИ - Левадиакос 2:1
Ионикос
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Панетоликос - Ионикос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Атромитос - Ионикос 2:0 Ионикос - Астерас 1:0
ПАОК - Ионикос 6:0 Ионикос - ОФИ 0:2 Панетоликос - Ионикос 1:0 ПАС Янина - Ионикос 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ионикос - АЕК 1:2 Ионикос - Волос 0:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Левадиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Панатинаикос 1:1 ОФИ - Ионикос 7:0 Астерас - Ионикос 1:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ОФИ - Ионикос 0:2
Результаты матчей
Левадиакос
Ионикос
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 24%
0:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 52%
1
11 раз 38%
2
3 раза 10%
0
14 раз 48%
1
12 раз 41%
2
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Левадиакос
Ионикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
95
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
69
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1415
Больше Меньше
1514
326
326
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|3
|5
|56 - 15
|69
|2.
|30
|21
|6
|3
|41 - 12
|69
|3.
|30
|18
|9
|3
|61 - 19
|63
|4.
|30
|17
|9
|4
|50 - 22
|60
|5.
|30
|12
|5
|13
|42 - 32
|41
|6.
|30
|11
|7
|12
|33 - 46
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|30
|8
|11
|11
|29 - 31
|35
|2.
|1:1
|30
|8
|10
|12
|30 - 37
|34
|3.
|1:1
|30
|7
|9
|14
|29 - 45
|30
|4.
|1:1
|30
|5
|14
|11
|22 - 34
|29
|5.
|1:0
|30
|7
|6
|17
|19 - 44
|27
|6.
|1:1
|30
|4
|13
|13
|26 - 46
|25
|7.
|0:0
|30
|4
|12
|14
|19 - 50
|24
|8.
|0:1
|30
|4
|10
|16
|17 - 41
|22
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|32 - 7
|37
|2.
|15
|11
|3
|1
|21 - 6
|36
|3.
|15
|10
|4
|1
|36 - 9
|34
|4.
|15
|10
|3
|2
|28 - 10
|33
|5.
|15
|9
|2
|4
|27 - 12
|29
|6.
|15
|5
|2
|8
|17 - 29
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|6
|6
|3
|16 - 11
|24
|2.
|1:1
|15
|5
|8
|2
|14 - 9
|23
|3.
|1:1
|15
|3
|7
|5
|14 - 21
|16
|4.
|0:1
|15
|3
|6
|6
|10 - 16
|15
|5.
|1:1
|16
|3
|6
|7
|12 - 20
|15
|6.
|1:0
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|7.
|0:0
|15
|3
|5
|7
|11 - 25
|14
|8.
|1:1
|15
|3
|4
|8
|11 - 21
|13
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|20 - 6
|33
|2.
|15
|10
|2
|3
|24 - 8
|32
|3.
|15
|8
|5
|2
|25 - 10
|29
|4.
|15
|7
|6
|2
|22 - 12
|27
|5.
|15
|6
|5
|4
|16 - 17
|23
|6.
|15
|3
|3
|9
|15 - 20
|12
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|2.
|1:1
|15
|4
|5
|6
|18 - 24
|17
|3.
|1:0
|16
|4
|1
|11
|9 - 25
|13
|4.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|13 - 20
|11
|5.
|0:0
|15
|1
|7
|7
|8 - 25
|10
|6.
|1:1
|15
|1
|6
|8
|12 - 25
|9
|7.
|0:1
|15
|1
|4
|10
|7 - 25
|7
|8.
|1:1
|15
|0
|6
|9
|8 - 25
|6
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|15 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|12 (4)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|12 (1)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|10 (2)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|8 (2)
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|10
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|1 8
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1 8
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 8
|Ионикос
|Валерианос Йоргос
|1 8