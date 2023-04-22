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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Левадиакос
2:2
Конец матча
Ионикос
0'
0:1
26' Гол
Фадига Бандиугу
41' Желтая карточка
Gonzalo Paz
44' Желтая карточка
Georgios Nikas
45' Желтая карточка
Фадига Бандиугу
1:1
50' Гол
Еремеефф Александер
2:1
56' Гол
Мехия Альфредо
70' Желтая карточка
Янниотас Яннис
2:2
89' Гол
Чигринский Дмитрий
90' Желтая карточка
Сакик Эмануэль
90'+8

Ход матча

26'
0:1
Фадига Бандиугу
(Машаш Зинедин)
41'
Gonzalo Paz
 
44'
Georgios Nikas
 
45'
 
Фадига Бандиугу
46'
Вракас Георгиос
Сахпекидис Филип
 
50'
Еремеефф Александер
(Вракас Георгиос)
1:1
56'
Мехия Альфредо
2:1
61'
 
Вулери Каин
Фадига Бандиугу
70'
Янниотас Яннис
 
70'
 
Манос Димитриос
Машаш Зинедин
78'
Луа-Луа Казенга
Янниотас Яннис
 
83'
 
Соуза Уго
Каньяс Хосе
83'
Бельмонт Антони
Мехия Альфредо
 
89'
2:2
Чигринский Дмитрий
90'
 
Сакик Эмануэль
90'
Дабо Абдулайе
Stephen Kwabena
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 253 Количество передач 211
  • 55 Владение мячом, % 45
99
Граф
Давид
5
Винисиус
Пауло
II
33
Gonzalo
Paz
24
Panagiotis
Liagas
7
Сахпекидис
Филип
4
Stephen
Kwabena
6
Triantafyllos
Tsapras
12
Мехия
Альфредо
8
Georgios
Nikas
17
Янниотас
Яннис
18
Еремеефф
Александер
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
24
Ромао
Алаиксис
16
Чигринский
Дмитрий
15
Валерианос
Йоргос
66
Сакик
Эмануэль
87
Каньяс
Хосе
92
Себа
Жуниор
75
Фадига
Бандиугу
8
Машаш
Зинедин
99
Vasilios
Mantzis
Левадиакос
4-2-3-1
Ионикос
4-2-3-1

История личных встреч

Левадиакос
Ионикос

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:0
С
0:0
ТМК
2:1
С
2:3
С
1:2
С
1:1
ФЛ
0:3
ФЛ
2:1
К
1:2

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.8

Среднее время на гол

60
50

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.11
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
62

Бомбардиры внутри турнира

Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моутинью Тьерри 3 (1) 0.1
Georgios Nikas 3 0.1
Янниотас Яннис 1 0.03
Мехия Альфредо 1 0.03
Triantafyllos Tsapras 1 0.03
Еремеефф Александер 1 0.03
Бельмонт Антони 1 0.03
Шкварка Михал 1 0.03
Винисиус Пауло II 1 0.03
Konstantinos Doumtsios 1 0.03
Panagiotis Liagas 1 0.03
Stavros Panagiotou 1 0.03
Stephen Kwabena 1 0.03
Дабо Абдулайе 0 0
Вракас Георгиос 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 6 0.2
Аосман Аяс 2 0.07
Себа Жуниор 2 (1) 0.07
Ловера Максимилиано 2 (1) 0.07
Мендоса Хавьер 2 0.07
Валерианос Йоргос 1 0.03
Фадига Бандиугу 1 0.03
Чигринский Дмитрий 1 0.03
Элефтериадис Христос 1 0.03
Машаш Зинедин 0 0
Каньяс Хосе 0 0

Карточки

Левадиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Пауло II 5 1
Panagiotis Vichos 5 1
Бельмонт Антони 6 0
Цимопулос Темистоклис 4 1
Gonzalo Paz 5 0
Stavros Panagiotou 5 0
Вракас Георгиос 5 0
Константинидис Димитрис 4 0
Мехия Альфредо 4 0
Konstantinos Doumtsios 4 0
Georgios Nikas 4 0
Stephen Kwabena 3 0
Triantafyllos Tsapras 3 0
Шкварка Михал 2 0
Моутинью Тьерри 2 0
Маркович Матей 2 0
Panagiotis Simelidis 2 0
Дабо Абдулайе 2 0
Panagiotis Liagas 2 0
Сако Бакари 1 0
Граф Давид 1 0
Янниотас Яннис 1 0
Сахпекидис Филип 1 0
Еремеефф Александер 1 0
Баханак Патрик 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 8 1
Валерианос Йоргос 8 1
Georgios Mygas 9 0
Фадига Бандиугу 8 0
Чибсах Юссиф 2 2
Каньяс Хосе 5 0
Сакик Эмануэль 5 0
Vasilios Mantzis 5 0
Машаш Зинедин 3 1
Чигринский Дмитрий 4 0
Аосман Аяс 4 0
Fabien Antunes 4 0
Элефтериадис Христос 3 0
Мендоса Хавьер 3 0
Кабрал Джерсон 2 0
Federico Milo 2 0
Себа Жуниор 2 0
Хутесиотис Лефтерис 2 0
Иоаннидис Николаос 2 0
Ловера Максимилиано 2 0
Соуза Уго 1 0
Вулери Каин 1 0
Румбуллаку Симон 1 0
Буэнна Рашид 1 0

Результаты матчей

Левадиакос
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Ионикос
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

7
6
Левадиакос
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
Ионикос
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

25
14

Волевые поражения

2
7
Левадиакос
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
60% (18)
13% (4)
Ионикос
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
27% (8)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

27
15

Волевые поражения

9
13

Голы по времени матча

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
0
0%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Пропущено

18
27
5 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
0
0%
3
11%
1-15
2
11%
8
30%
30%
16-30
3
17%
3
11%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
8
44%
5
19%
61-75
3
17%
3
11%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
25 Не забивали 22
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

26
20
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
6
23%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
6
23%
3
15%
31-45
2
8%
4
20%
46-60
8
31%
1
5%
61-75
4
15%
7
35%
76-90

Забито

17
19
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 11
16 Не забивали 14
1
6%
3
16%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
4
24%
6
32%
31-45
5
29%
29%
3
16%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
3
18%
4
21%
76-90

Пропущено

44
47
17 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 24
6
14%
6
13%
1-15
2
5%
10
21%
16-30
9
20%
6
13%
31-45
4
9%
9
19%
46-60
16
36%
6
13%
61-75
7
16%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Левадиакос
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Астерас - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0
Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Атромитос - Левадиакос 1:0 АЕК - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Волос 0:3 ПАОК - Левадиакос 3:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - Ионикос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Ламия - Левадиакос 0:0 ОФИ - Левадиакос 2:1
Ионикос
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Панетоликос - Ионикос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Атромитос - Ионикос 2:0 Ионикос - Астерас 1:0
ПАОК - Ионикос 6:0 Ионикос - ОФИ 0:2 Панетоликос - Ионикос 1:0 ПАС Янина - Ионикос 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ионикос - АЕК 1:2 Ионикос - Волос 0:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Левадиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Панатинаикос 1:1 ОФИ - Ионикос 7:0 Астерас - Ионикос 1:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ОФИ - Ионикос 0:2

Результаты матчей

Левадиакос
Ионикос

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
0:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 50%
1
11 раз 37%
2
4 раза 13%
0
14 раз 47%
1
12 раз 40%
2
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Левадиакос
Ионикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
5
3
12
1.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
7
9
1
14
1.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
15
0.5
Больше Меньше
16
14
4
26
1.5
4
26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 30 22 3 5 56 - 15 69
2.
Панатинаикос
 30 21 6 3 41 - 12 69
3.
Олимпиакос
 30 18 9 3 61 - 19 63
4.
ПАОК
 30 17 9 4 50 - 22 60
5.
Арис Салоники
 30 12 5 13 42 - 32 41
6.
Волос
 30 11 7 12 33 - 46 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 30 8 10 12 29 - 32 34
2.
ОФИ
 30 8 10 12 30 - 37 34
3.
Панетоликос
 30 7 8 15 30 - 47 29
4.
Астерас
 30 5 14 11 22 - 34 29
5.
ПАС Янина
 30 5 12 13 28 - 47 27
6.
Ламия
 30 5 11 14 20 - 50 26
7.
Ионикос
 30 6 7 17 20 - 46 25
8.
Левадиакос
 30 4 11 15 19 - 42 23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 15 12 1 2 32 - 7 37
2.
Панатинаикос
 15 11 3 1 21 - 6 36
3.
Олимпиакос
 15 10 4 1 36 - 9 34
4.
ПАОК
 15 10 3 2 28 - 10 33
5.
Арис Салоники
 15 9 2 4 27 - 12 29
6.
Волос
 15 5 2 8 17 - 29 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 15 6 6 3 16 - 11 24
2.
Астерас
 15 5 8 2 14 - 9 23
3.
ПАС Янина
 15 4 6 5 16 - 22 18
4.
Ламия
 15 4 4 7 12 - 25 16
5.
Левадиакос
 15 3 7 5 12 - 17 16
6.
ОФИ
 16 3 6 7 12 - 20 15
7.
Ионикос
 14 3 5 6 10 - 19 14
8.
Панетоликос
 15 3 4 8 11 - 21 13

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 15 10 3 2 20 - 6 33
2.
АЕК
 15 10 2 3 24 - 8 32
3.
Олимпиакос
 15 8 5 2 25 - 10 29
4.
ПАОК
 15 7 6 2 22 - 12 27
5.
Волос
 15 6 5 4 16 - 17 23
6.
Арис Салоники
 15 3 3 9 15 - 20 12

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 14 5 4 5 18 - 17 19
2.
Панетоликос
 15 4 4 7 19 - 26 16
3.
Ионикос
 16 3 2 11 10 - 27 11
4.
Атромитос
 15 2 4 9 13 - 21 10
5.
Ламия
 15 1 7 7 8 - 25 10
6.
ПАС Янина
 15 1 6 8 12 - 25 9
7.
Левадиакос
 15 1 4 10 7 - 25 7
8.
Астерас
 15 0 6 9 8 - 25 6

Топ бомбардиров
Олимпиакос Бакамбу Седрик 15 (2)
Панетоликос Карелис Никос 13 (1)
АЕК Гарсия Леви 12 (4)
Панатинаикос Шпорар Андраж 10 (2)
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Весь список

Топ нарушителей
Панетоликос Младен Себастьян 10
Астерас Иглесиас Матиас 10
Астерас Гардавски Михаэль 1 8
Ионикос Ромао Алаиксис 1 8
ОФИ Ларссон Эрик 1 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      46'
      Фадига Бандиугу получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      44'
      Georgios Nikas получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Gonzalo Paz получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Машаш Зинедин сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Фадига Бандиугу бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Левадиакос 2:2 Ионикос онлайн

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