Тур: 30. Стадион: Athanasios Diakos.
Ход матча
36'
43'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
15
Давид
Симон
99
Абанда
Леруа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
Ламия
Атромитос
8 матчей
12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы
17 матчей
5.9%
64.7%
29.4%
1 победа 11 ничьих 5 побед
Первый тайм
5.9%
70.6%
23.5%
1 победа 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.8%
76.5%
11.7%
2 победы 13 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.44
Среднее время на гол
72
202
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.44
1.13
Среднее время на гол
62
80
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.35
0.76
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
Среднее время на гол
66
117
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Винсенти Томас
|4
|0.13
|Вергос Николаос
|3
|0.1
|Мартинес Рубен II
|3
|0.1
|Цилулис Сотирис
|2
|0.07
|Нуньес Кристофер
|2
|0.07
|Бехарано Данни
|1
|0.03
|Боакье Ричмонд
|1
|0.03
|Сливка Выкинтас
|1
|0.03
|Jeison Medina
|1
|0.03
|Корнезос Гиоргос
|1
|0.03
|Давид Симон
|0
|0
|Цандарис Фанис
|0
|0
|Асковски Стефан
|0
|0
|Якумакис Петрос
|0
|0
|Цукалос Николаос
|0
|0
|Абанда Леруа
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|6 (1)
|0.2
|Робай Гаэтан
|4
|0.13
|Ротариу Дорин
|4
|0.13
|Georgios Tzovaras
|3
|0.1
|Marios Tzavidas
|2
|0.07
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0.07
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0.07
|Камара Агибу
|2
|0.07
|Куэн Андреас
|1
|0.03
|Кешрида Ваджди
|1
|0.03
|Муньис Хуан
|1
|0.03
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0.03
|Клонаридис Виктор
|0
|0
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Мавроматис Теофанис
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
|Суарес Дани
|0
|0
|Nicolaos Athanasiou
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Винсенти Томас
|8
|1
|Бехарано Данни
|7
|1
|Манусос Йоргос
|6
|1
|Давид Симон
|7
|0
|Сливка Выкинтас
|5
|0
|Цилулис Сотирис
|5
|0
|Горанов Иван
|3
|1
|Цандарис Фанис
|4
|0
|Нуньес Кристофер
|4
|0
|Корнезос Гиоргос
|4
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Асковски Стефан
|2
|0
|Боакье Ричмонд
|0
|1
|Станко Калеб
|0
|1
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|Вассилакакис Тодорис
|1
|0
|Шаранов Боян
|1
|0
|Сарамантас Гиоргос
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Гаравелис Атанасиос
|1
|0
|Марментини Густаво
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Романич Лазар
|1
|0
|Мартинес Рубен II
|1
|0
|Абанда Леруа
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|9
|0
|Эрлингмарк Огюст
|6
|1
|Хациисаяс Димитриос
|7
|0
|Гонсалес Эдер
|7
|0
|Янниотис Андреас
|3
|1
|Куэн Андреас
|4
|0
|Кешрида Ваджди
|4
|0
|Кивракидис Кириакос
|2
|1
|Муньис Хуан
|3
|0
|Фридйонссон Самуэль
|3
|0
|Робай Гаэтан
|3
|0
|Мавроматис Теофанис
|3
|0
|Клонаридис Виктор
|2
|0
|Ротариу Дорин
|2
|0
|Струнгис Стефанос
|2
|0
|Ойкономидис Янис
|2
|0
|Georgios Tzovaras
|2
|0
|Камара Агибу
|2
|0
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|Суарес Дани
|1
|0
|Коцопулос Костас
|1
|0
Результаты матчей
Ламия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Атромитос
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
8
8
Ламия
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Атромитос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
19
5
Волевые поражения
7
16
Ламия
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Атромитос
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
20
6
Волевые поражения
15
24
Голы по времени матча
Забито
13
13
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
20 Не забивали 19
4
31%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
1
8%
6
46%
76-90
Пропущено
23
20
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
4
17%
2
10%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
6
26%
3
15%
31-45
3
13%
4
20%
46-60
4
17%
3
15%
61-75
3
13%
6
30%
76-90
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
22 Не забивали 19
1
11%
4
25%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
3
33%
4
25%
61-75
1
11%
2
13%
76-90
Пропущено
24
11
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
8%
0
0%
1-15
4
17%
2
18%
16-30
6
25%
4
36%
31-45
4
17%
3
27%
46-60
1
4%
2
18%
61-75
7
29%
29%
0
0%
76-90
Забито
22
29
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 8
13 Не забивали 9
5
23%
5
17%
1-15
4
18%
2
7%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
2
9%
4
14%
46-60
6
27%
6
21%
61-75
2
9%
8
28%
76-90
Пропущено
47
31
25 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 22
6
13%
2
6%
1-15
7
15%
4
13%
16-30
12
26%
7
23%
31-45
7
15%
7
23%
46-60
5
11%
5
16%
61-75
10
21%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0
Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 Панатинаикос - Ламия 2:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ламия - Аполлон Паралимни 4:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Аполлон Паралимни - Ламия 1:2 Ламия - Атромитос 1:1 Каллитея - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:3 Астерас - Ламия 3:0 Ламия - ПАС Янина 1:1
Атромитос
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2
Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 Атромитос - Левадиакос 1:0 Волос - Атромитос 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Ламия - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Атромитос - Ионикос 2:0 Панетоликос - Атромитос 2:0 Атромитос - ПАОК 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Астерас - Атромитос 1:1
Результаты матчей
Ламия
Атромитос
Точный счет
0:3
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
3
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 28%
2:0
6 раз 21%
2:1
5 раз 17%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 52%
1
10 раз 34%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
1
14 раз 48%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ламия
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
105
311
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
104
114
113
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1415
Больше Меньше
209
425
623
128
227
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|3
|5
|56 - 15
|69
|2.
|30
|21
|6
|3
|41 - 12
|69
|3.
|30
|18
|9
|3
|61 - 19
|63
|4.
|30
|17
|9
|4
|50 - 22
|60
|5.
|30
|12
|5
|13
|42 - 32
|41
|6.
|30
|11
|7
|12
|33 - 46
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|30
|8
|11
|11
|29 - 31
|35
|2.
|1:1
|30
|8
|10
|12
|30 - 37
|34
|3.
|1:1
|30
|7
|9
|14
|29 - 45
|30
|4.
|1:1
|30
|5
|14
|11
|22 - 34
|29
|5.
|1:0
|30
|7
|6
|17
|19 - 44
|27
|6.
|1:1
|30
|4
|13
|13
|26 - 46
|25
|7.
|0:0
|30
|4
|12
|14
|19 - 50
|24
|8.
|0:1
|30
|4
|10
|16
|17 - 41
|22
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|32 - 7
|37
|2.
|15
|11
|3
|1
|21 - 6
|36
|3.
|15
|10
|4
|1
|36 - 9
|34
|4.
|15
|10
|3
|2
|28 - 10
|33
|5.
|15
|9
|2
|4
|27 - 12
|29
|6.
|15
|5
|2
|8
|17 - 29
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|6
|6
|3
|16 - 11
|24
|2.
|1:1
|15
|5
|8
|2
|14 - 9
|23
|3.
|1:1
|15
|3
|7
|5
|14 - 21
|16
|4.
|0:1
|15
|3
|6
|6
|10 - 16
|15
|5.
|1:1
|16
|3
|6
|7
|12 - 20
|15
|6.
|1:0
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|7.
|0:0
|15
|3
|5
|7
|11 - 25
|14
|8.
|1:1
|15
|3
|4
|8
|11 - 21
|13
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|20 - 6
|33
|2.
|15
|10
|2
|3
|24 - 8
|32
|3.
|15
|8
|5
|2
|25 - 10
|29
|4.
|15
|7
|6
|2
|22 - 12
|27
|5.
|15
|6
|5
|4
|16 - 17
|23
|6.
|15
|3
|3
|9
|15 - 20
|12
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|2.
|1:1
|15
|4
|5
|6
|18 - 24
|17
|3.
|1:0
|16
|4
|1
|11
|9 - 25
|13
|4.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|13 - 20
|11
|5.
|0:0
|15
|1
|7
|7
|8 - 25
|10
|6.
|1:1
|15
|1
|6
|8
|12 - 25
|9
|7.
|0:1
|15
|1
|4
|10
|7 - 25
|7
|8.
|1:1
|15
|0
|6
|9
|8 - 25
|6
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|15 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|12 (4)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|12 (1)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|10 (2)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|8 (2)
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|10
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|1 8
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1 8
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 8
|Ионикос
|Валерианос Йоргос
|1 8