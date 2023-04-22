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  5. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Ламия
0:0
Второй тайм: 46'
Атромитос
0'
36' Желтая карточка
Кешрида Ваджди
43' Желтая карточка
Робай Гаэтан

Ход матча

36'
 
Кешрида Ваджди
43'
 
Робай Гаэтан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Атромитос
4.20
3.40
6.20
Все Коэффициенты
55
Кошелев
Алексей
74
Пападопулос
Кирьякос
15
Давид
Симон
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
99
Абанда
Леруа
18
Мартинес
Рубен
II
7
Нуньес
Кристофер
6
Цандарис
Фанис
14
Сливка
Выкинтас
95
Jeison
Medina
12
Вергос
Николаос
1
Янниотис
Андреас
28
Де
Бок
Лоренс
2
Кешрида
Ваджди
5
Хациисаяс
Димитриос
24
Мавроматис
Теофанис
30
Куэн
Андреас
22
Камара
Агибу
17
Эрлингмарк
Огюст
7
Робай
Гаэтан
20
Клонаридис
Виктор
23
Коцопулос
Костас
Ламия
4-4-2
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

Ламия
Атромитос

8 матчей

12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы

17 матчей

5.9%
64.7%
29.4%
1 победа 11 ничьих 5 побед

Первый тайм

5.9%
70.6%
23.5%
1 победа 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.8%
76.5%
11.7%
2 победы 13 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
3:1
С
2:2
С
0:0
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:0
К
2:0
К
2:2

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.44

Среднее время на гол

72
202

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.44
1.13

Среднее время на гол

62
80

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.35
0.76

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13

Среднее время на гол

66
117

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Винсенти Томас 4 0.13
Вергос Николаос 3 0.1
Мартинес Рубен II 3 0.1
Цилулис Сотирис 2 0.07
Нуньес Кристофер 2 0.07
Бехарано Данни 1 0.03
Боакье Ричмонд 1 0.03
Сливка Выкинтас 1 0.03
Jeison Medina 1 0.03
Корнезос Гиоргос 1 0.03
Давид Симон 0 0
Цандарис Фанис 0 0
Асковски Стефан 0 0
Якумакис Петрос 0 0
Цукалос Николаос 0 0
Абанда Леруа 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 6 (1) 0.2
Робай Гаэтан 4 0.13
Ротариу Дорин 4 0.13
Georgios Tzovaras 3 0.1
Marios Tzavidas 2 0.07
Фридйонссон Самуэль 2 0.07
Эрлингмарк Огюст 2 0.07
Камара Агибу 2 0.07
Куэн Андреас 1 0.03
Кешрида Ваджди 1 0.03
Муньис Хуан 1 0.03
Хациисаяс Димитриос 1 0.03
Клонаридис Виктор 0 0
Де Бок Лоренс 0 0
Мавроматис Теофанис 0 0
Гонсалес Эдер 0 0
Суарес Дани 0 0
Nicolaos Athanasiou 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Винсенти Томас 8 1
Бехарано Данни 7 1
Манусос Йоргос 6 1
Давид Симон 7 0
Сливка Выкинтас 5 0
Цилулис Сотирис 5 0
Горанов Иван 3 1
Цандарис Фанис 4 0
Нуньес Кристофер 4 0
Корнезос Гиоргос 4 0
Адежо Даниэл 2 0
Асковски Стефан 2 0
Боакье Ричмонд 0 1
Станко Калеб 0 1
Пападопулос Кирьякос 1 0
Вассилакакис Тодорис 1 0
Шаранов Боян 1 0
Сарамантас Гиоргос 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Гаравелис Атанасиос 1 0
Марментини Густаво 1 0
Вергос Николаос 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Романич Лазар 1 0
Мартинес Рубен II 1 0
Абанда Леруа 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 9 0
Эрлингмарк Огюст 6 1
Хациисаяс Димитриос 7 0
Гонсалес Эдер 7 0
Янниотис Андреас 3 1
Куэн Андреас 4 0
Кешрида Ваджди 4 0
Кивракидис Кириакос 2 1
Муньис Хуан 3 0
Фридйонссон Самуэль 3 0
Робай Гаэтан 3 0
Мавроматис Теофанис 3 0
Клонаридис Виктор 2 0
Ротариу Дорин 2 0
Струнгис Стефанос 2 0
Ойкономидис Янис 2 0
Georgios Tzovaras 2 0
Камара Агибу 2 0
Кьяртанссон Видар 1 0
Суарес Дани 1 0
Коцопулос Костас 1 0

Результаты матчей

Ламия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Атромитос
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

8
8
Ламия
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Атромитос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

19
5

Волевые поражения

7
16
Ламия
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Атромитос
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

20
6

Волевые поражения

15
24

Голы по времени матча

Забито

13
13
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
20 Не забивали 19
4
31%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
1
8%
6
46%
76-90

Пропущено

23
20
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
4
17%
2
10%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
6
26%
3
15%
31-45
3
13%
4
20%
46-60
4
17%
3
15%
61-75
3
13%
6
30%
76-90

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
22 Не забивали 19
1
11%
4
25%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
3
33%
4
25%
61-75
1
11%
2
13%
76-90

Пропущено

24
11
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
8%
0
0%
1-15
4
17%
2
18%
16-30
6
25%
4
36%
31-45
4
17%
3
27%
46-60
1
4%
2
18%
61-75
7
29%
29%
0
0%
76-90

Забито

22
29
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 8
13 Не забивали 9
5
23%
5
17%
1-15
4
18%
2
7%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
2
9%
4
14%
46-60
6
27%
6
21%
61-75
2
9%
8
28%
76-90

Пропущено

47
31
25 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 22
6
13%
2
6%
1-15
7
15%
4
13%
16-30
12
26%
7
23%
31-45
7
15%
7
23%
46-60
5
11%
5
16%
61-75
10
21%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0
Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 Панатинаикос - Ламия 2:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ламия - Аполлон Паралимни 4:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Аполлон Паралимни - Ламия 1:2 Ламия - Атромитос 1:1 Каллитея - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:3 Астерас - Ламия 3:0 Ламия - ПАС Янина 1:1
Атромитос
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2
Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 Атромитос - Левадиакос 1:0 Волос - Атромитос 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Ламия - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Атромитос - Ионикос 2:0 Панетоликос - Атромитос 2:0 Атромитос - ПАОК 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Астерас - Атромитос 1:1

Результаты матчей

Ламия
Атромитос

Точный счет

0:3
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
3
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 28%
2:0
6 раз 21%
2:1
5 раз 17%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 52%
1
10 раз 34%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
1
14 раз 48%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ламия
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
5
3
11
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
10
4
1
14
1.5
1
13
1
14
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
15
0.5
Больше Меньше
20
9
4
25
1.5
6
23
1
28
2.5
2
27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 30 22 3 5 56 - 15 69
2.
Панатинаикос
 30 21 6 3 41 - 12 69
3.
Олимпиакос
 30 18 9 3 61 - 19 63
4.
ПАОК
 30 17 9 4 50 - 22 60
5.
Арис Салоники
 30 12 5 13 42 - 32 41
6.
Волос
 30 11 7 12 33 - 46 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 0:0 30 8 11 11 29 - 31 35
2.
ОФИ
 1:1 30 8 10 12 30 - 37 34
3.
Панетоликос
 1:1 30 7 9 14 29 - 45 30
4.
Астерас
 1:1 30 5 14 11 22 - 34 29
5.
Ионикос
 1:0 30 7 6 17 19 - 44 27
6.
ПАС Янина
 1:1 30 4 13 13 26 - 46 25
7.
Ламия
 0:0 30 4 12 14 19 - 50 24
8.
Левадиакос
 0:1 30 4 10 16 17 - 41 22

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 15 12 1 2 32 - 7 37
2.
Панатинаикос
 15 11 3 1 21 - 6 36
3.
Олимпиакос
 15 10 4 1 36 - 9 34
4.
ПАОК
 15 10 3 2 28 - 10 33
5.
Арис Салоники
 15 9 2 4 27 - 12 29
6.
Волос
 15 5 2 8 17 - 29 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 0:0 15 6 6 3 16 - 11 24
2.
Астерас
 1:1 15 5 8 2 14 - 9 23
3.
ПАС Янина
 1:1 15 3 7 5 14 - 21 16
4.
Левадиакос
 0:1 15 3 6 6 10 - 16 15
5.
ОФИ
 1:1 16 3 6 7 12 - 20 15
6.
Ионикос
 1:0 14 3 5 6 10 - 19 14
7.
Ламия
 0:0 15 3 5 7 11 - 25 14
8.
Панетоликос
 1:1 15 3 4 8 11 - 21 13

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 15 10 3 2 20 - 6 33
2.
АЕК
 15 10 2 3 24 - 8 32
3.
Олимпиакос
 15 8 5 2 25 - 10 29
4.
ПАОК
 15 7 6 2 22 - 12 27
5.
Волос
 15 6 5 4 16 - 17 23
6.
Арис Салоники
 15 3 3 9 15 - 20 12

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 1:1 14 5 4 5 18 - 17 19
2.
Панетоликос
 1:1 15 4 5 6 18 - 24 17
3.
Ионикос
 1:0 16 4 1 11 9 - 25 13
4.
Атромитос
 0:0 15 2 5 8 13 - 20 11
5.
Ламия
 0:0 15 1 7 7 8 - 25 10
6.
ПАС Янина
 1:1 15 1 6 8 12 - 25 9
7.
Левадиакос
 0:1 15 1 4 10 7 - 25 7
8.
Астерас
 1:1 15 0 6 9 8 - 25 6

Топ бомбардиров
Олимпиакос Бакамбу Седрик 15 (2)
АЕК Гарсия Леви 12 (4)
Панетоликос Карелис Никос 12 (1)
Панатинаикос Шпорар Андраж 10 (2)
Арис Салоники Пальма Луис 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Иглесиас Матиас 10
Астерас Гардавски Михаэль 1 8
Ионикос Ромао Алаиксис 1 8
ОФИ Ларссон Эрик 1 8
Ионикос Валерианос Йоргос 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Робай Гаэтан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Кешрида Ваджди получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Атромитос
4.20
3.40
6.20
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Где смотреть матч Ламия 0:0 Атромитос онлайн

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