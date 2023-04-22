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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Ламия
1:0
Конец матча
Атромитос
0'
36' Желтая карточка
Кешрида Ваджди
43' Желтая карточка
Робай Гаэтан
1:0
54' Гол
Вергос Николаос
78' Желтая карточка
Нуньес Кристофер
90'+5

Ход матча

36'
 
Кешрида Ваджди
43'
 
Робай Гаэтан
46'
 
Гонсалес Эдер
Камара Агибу
54'
Вергос Николаос
1:0
68'
 
Ойкономидис Янис
Куэн Андреас
69'
 
Georgios Tzovaras
Хациисаяс Димитриос
73'
 
Кьяртанссон Видар
Коцопулос Костас
75'
Цукалос Николаос
Вергос Николаос
 
76'
Станко Калеб
Мартинес Рубен
 
78'
Нуньес Кристофер
 
78'
 
Marios Tzavidas
Клонаридис Виктор
87'
Бехарано Данни
Jeison Medina
 
87'
Василантонопулос Ставрос
Нуньес Кристофер
 
90'
Караманос Тасос
Сливка Выкинтас
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 349 Количество передач 466
  • 44 Владение мячом, % 56
55
Кошелев
Алексей
74
Пападопулос
Кирьякос
15
Давид
Симон
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
99
Абанда
Леруа
18
Мартинес
Рубен
II
7
Нуньес
Кристофер
6
Цандарис
Фанис
14
Сливка
Выкинтас
95
Jeison
Medina
12
Вергос
Николаос
1
Янниотис
Андреас
28
Де
Бок
Лоренс
2
Кешрида
Ваджди
5
Хациисаяс
Димитриос
24
Мавроматис
Теофанис
30
Куэн
Андреас
22
Камара
Агибу
17
Эрлингмарк
Огюст
7
Робай
Гаэтан
20
Клонаридис
Виктор
23
Коцопулос
Костас
Ламия
4-4-2
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

Ламия
Атромитос

8 матчей

12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы

17 матчей

5.9%
64.7%
29.4%
1 победа 11 ничьих 5 побед

Первый тайм

5.9%
70.6%
23.5%
1 победа 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.8%
76.5%
11.7%
2 победы 13 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
3:1
С
2:2
С
0:0
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:0
К
2:0
К
2:2

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.44

Среднее время на гол

72
202

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.44
1.13

Среднее время на гол

62
80

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.35
0.76

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13

Среднее время на гол

66
117

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Винсенти Томас 4 0.13
Вергос Николаос 4 0.13
Мартинес Рубен II 3 0.1
Цилулис Сотирис 2 0.07
Нуньес Кристофер 2 0.07
Бехарано Данни 1 0.03
Боакье Ричмонд 1 0.03
Сливка Выкинтас 1 0.03
Jeison Medina 1 0.03
Корнезос Гиоргос 1 0.03
Давид Симон 0 0
Цандарис Фанис 0 0
Асковски Стефан 0 0
Якумакис Петрос 0 0
Цукалос Николаос 0 0
Абанда Леруа 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 6 (1) 0.2
Робай Гаэтан 4 0.13
Ротариу Дорин 4 0.13
Georgios Tzovaras 3 0.1
Marios Tzavidas 2 0.07
Фридйонссон Самуэль 2 0.07
Эрлингмарк Огюст 2 0.07
Камара Агибу 2 0.07
Куэн Андреас 1 0.03
Кешрида Ваджди 1 0.03
Муньис Хуан 1 0.03
Хациисаяс Димитриос 1 0.03
Клонаридис Виктор 0 0
Де Бок Лоренс 0 0
Мавроматис Теофанис 0 0
Гонсалес Эдер 0 0
Суарес Дани 0 0
Nicolaos Athanasiou 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Винсенти Томас 8 1
Бехарано Данни 7 1
Манусос Йоргос 6 1
Давид Симон 7 0
Сливка Выкинтас 5 0
Цилулис Сотирис 5 0
Нуньес Кристофер 5 0
Горанов Иван 3 1
Цандарис Фанис 4 0
Корнезос Гиоргос 4 0
Адежо Даниэл 2 0
Асковски Стефан 2 0
Боакье Ричмонд 0 1
Станко Калеб 0 1
Пападопулос Кирьякос 1 0
Вассилакакис Тодорис 1 0
Шаранов Боян 1 0
Сарамантас Гиоргос 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Гаравелис Атанасиос 1 0
Марментини Густаво 1 0
Вергос Николаос 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Романич Лазар 1 0
Мартинес Рубен II 1 0
Абанда Леруа 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 9 0
Эрлингмарк Огюст 6 1
Хациисаяс Димитриос 7 0
Гонсалес Эдер 7 0
Янниотис Андреас 3 1
Куэн Андреас 4 0
Кешрида Ваджди 4 0
Кивракидис Кириакос 2 1
Муньис Хуан 3 0
Фридйонссон Самуэль 3 0
Робай Гаэтан 3 0
Мавроматис Теофанис 3 0
Клонаридис Виктор 2 0
Ротариу Дорин 2 0
Струнгис Стефанос 2 0
Ойкономидис Янис 2 0
Georgios Tzovaras 2 0
Камара Агибу 2 0
Кьяртанссон Видар 1 0
Суарес Дани 1 0
Коцопулос Костас 1 0

Результаты матчей

Ламия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Атромитос
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

8
8
Ламия
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Атромитос
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

19
5

Волевые поражения

7
16
Ламия
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Атромитос
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
37% (11)
47% (14)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

20
6

Волевые поражения

15
24

Голы по времени матча

Забито

14
13
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
20 Не забивали 20
4
29%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
1
7%
6
46%
76-90

Пропущено

23
21
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
4
17%
2
10%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
6
26%
3
14%
31-45
3
13%
5
24%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
3
13%
6
29%
76-90

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
23 Не забивали 20
1
11%
4
25%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
3
33%
4
25%
61-75
1
11%
2
13%
76-90

Пропущено

24
11
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
8%
0
0%
1-15
4
17%
2
18%
16-30
6
25%
4
36%
31-45
4
17%
3
27%
46-60
1
4%
2
18%
61-75
7
29%
29%
0
0%
76-90

Забито

23
29
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
5
22%
5
17%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
3
13%
4
14%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
6
26%
6
21%
61-75
2
9%
8
28%
76-90

Пропущено

47
32
25 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 23
6
13%
2
6%
1-15
7
15%
4
13%
16-30
12
26%
7
22%
31-45
7
15%
8
25%
46-60
5
11%
5
16%
61-75
10
21%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0
Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 Панатинаикос - Ламия 2:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ламия - Аполлон Паралимни 4:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Аполлон Паралимни - Ламия 1:2 Ламия - Атромитос 1:1 Каллитея - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:3 Астерас - Ламия 3:0 Ламия - ПАС Янина 1:1
Атромитос
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2
Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 Атромитос - Левадиакос 1:0 Волос - Атромитос 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Ламия - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Атромитос - Ионикос 2:0 Панетоликос - Атромитос 2:0 Атромитос - ПАОК 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Астерас - Атромитос 1:1

Результаты матчей

Ламия
Атромитос

Точный счет

0:3
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
3
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
5 раз 33%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
0:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 27%
2:0
6 раз 20%
2:1
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 50%
1
11 раз 37%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
1
14 раз 47%
0
10 раз 33%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ламия
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
3
12
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
10
5
1
14
1.5
1
14
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
15
0.5
Больше Меньше
20
10
4
26
1.5
6
24
1
29
2.5
2
28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 30 22 3 5 56 - 15 69
2.
Панатинаикос
 30 21 6 3 41 - 12 69
3.
Олимпиакос
 30 18 9 3 61 - 19 63
4.
ПАОК
 30 17 9 4 50 - 22 60
5.
Арис Салоники
 30 12 5 13 42 - 32 41
6.
Волос
 30 11 7 12 33 - 46 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 30 8 10 12 29 - 32 34
2.
ОФИ
 30 8 10 12 30 - 37 34
3.
Панетоликос
 30 7 8 15 30 - 47 29
4.
Астерас
 30 5 14 11 22 - 34 29
5.
ПАС Янина
 30 5 12 13 28 - 47 27
6.
Ламия
 30 5 11 14 20 - 50 26
7.
Ионикос
 30 6 7 17 20 - 46 25
8.
Левадиакос
 30 4 11 15 19 - 42 23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 15 12 1 2 32 - 7 37
2.
Панатинаикос
 15 11 3 1 21 - 6 36
3.
Олимпиакос
 15 10 4 1 36 - 9 34
4.
ПАОК
 15 10 3 2 28 - 10 33
5.
Арис Салоники
 15 9 2 4 27 - 12 29
6.
Волос
 15 5 2 8 17 - 29 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 15 6 6 3 16 - 11 24
2.
Астерас
 15 5 8 2 14 - 9 23
3.
ПАС Янина
 15 4 6 5 16 - 22 18
4.
Ламия
 15 4 4 7 12 - 25 16
5.
Левадиакос
 15 3 7 5 12 - 17 16
6.
ОФИ
 16 3 6 7 12 - 20 15
7.
Ионикос
 14 3 5 6 10 - 19 14
8.
Панетоликос
 15 3 4 8 11 - 21 13

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 15 10 3 2 20 - 6 33
2.
АЕК
 15 10 2 3 24 - 8 32
3.
Олимпиакос
 15 8 5 2 25 - 10 29
4.
ПАОК
 15 7 6 2 22 - 12 27
5.
Волос
 15 6 5 4 16 - 17 23
6.
Арис Салоники
 15 3 3 9 15 - 20 12

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 14 5 4 5 18 - 17 19
2.
Панетоликос
 15 4 4 7 19 - 26 16
3.
Ионикос
 16 3 2 11 10 - 27 11
4.
Атромитос
 15 2 4 9 13 - 21 10
5.
Ламия
 15 1 7 7 8 - 25 10
6.
ПАС Янина
 15 1 6 8 12 - 25 9
7.
Левадиакос
 15 1 4 10 7 - 25 7
8.
Астерас
 15 0 6 9 8 - 25 6

Топ бомбардиров
Олимпиакос Бакамбу Седрик 15 (2)
Панетоликос Карелис Никос 13 (1)
АЕК Гарсия Леви 12 (4)
Панатинаикос Шпорар Андраж 10 (2)
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Весь список

Топ нарушителей
Панетоликос Младен Себастьян 10
Астерас Иглесиас Матиас 10
Астерас Гардавски Михаэль 1 8
Ионикос Ромао Алаиксис 1 8
ОФИ Ларссон Эрик 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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