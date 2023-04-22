Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рефери не любит споров - именно за это Petrisor Petrescu сейчас получил желтую

Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Tony Njike нанес удар, но тот был заблокирован.

Calin Popescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

48' Команда Германнштадт играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тофан Костинел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Удар от ворот произведет Германнштадт

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Шанс! Brendon из команды Арджеш пробил головой, но мимо

45' Калкан Андреас из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Кубемба Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Паращив Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Паращив Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Германнштадт будет все-таки засчитан.

40' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

38' Г О О О О Л - Паращив Даниэль забивает с левой ноги!

38' Балауре Сильвиу из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Calin Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Арджеш

36' Бутян Михай решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

34' Calin Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Brendon выиграл воздушное противоборство у Calin Popescu.

30' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Паращив Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Германнштадт

26' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Tony Njike нанес удар, но тот был заблокирован.

24' Удар от ворот произведет Германнштадт

21' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Tony Njike наказан за толчок Паращив Даниэль

19' Балауре Сильвиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Calin Popescu выиграл воздушное противоборство у Тофан Костинел

18' Удар от ворот произведет Германнштадт

18' Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Германнштадт

11' Calin Popescu сделал результативную передачу.

11' Г О О О О Л - Лимай Весель забивает ударом с правой ноги!

11' Calin Popescu из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Арджеш

8' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Сербан Ионут II бьет со штрафного в створ, но Карло Летица держит все под контролем

7' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Арджеш

6' Балауре Сильвиу не смог попасть в створ ударом издали

6' Паращив Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Мимито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Brendon из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Удар от ворот произведет Германнштадт

1' Калкан Андреас не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Арджеш начинает с центра поля