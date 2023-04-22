Тур: 5. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Marian Barbu
2:1
Второй тайм: 68'
0'
1:0
11' ГолЛимай Весель
35' Желтая карточкаДобросавлевичи Алин
2:0
38' ГолПаращив Даниэль
48' Желтая карточкаКалкан Андреас
53' Желтая карточкаПетреску Петришор
2:1
61' ГолКубемба Кевин
Ход матча
11'
1:0
38'
48'
61'
2:1
62'
Владение мячом
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
10
Лимай
Весель
43
Brendon
88
Мимито
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лимай ВесельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Медина ПаолоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Бабич МаткоНападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
16 Saeed Issah
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
- Вратарь
-
43 BrendonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 МимитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Зебич МариоЗащитник
-
18 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
25 Yanis Pirvu
-
-
Главный тренер: Винтилэ Богдан
История личных встреч
Германнштадт
Арджеш
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
126
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|3 (1)
|0.6
|Янку Габриэль
|1
|0.2
|Балауре Сильвиу
|1
|0.2
|Лимай Весель
|1
|0.2
|Опрут Рауль
|1
|0.2
|Бутян Михай
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубемба Кевин
|1
|0.2
|Турда Григоре
|1
|0.2
|Калкан Андреас
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петреску Петришор
|3
|0
|Янку Габриэль
|0
|1
|Бабич Матко
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
|Saeed Issah
|1
|0
|Sota Mino
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Добросавлевичи Алин
|2
|0
|Яколиш Антонио
|1
|0
|Калкан Андреас
|1
|0
|Бертран Дориан
|1
|0
|Сербан Ионут II
|1
|0
|Brendon
|1
|0
|Ханне Бубакар
|1
|0
|Микле Джордже
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арджеш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Германнштадт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Арджеш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
1
Германнштадт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Арджеш
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
1
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1
ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя 0:1 Сепси - Германнштадт 2:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Стяуа 0:1 Ягилония - Германнштадт 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Вииторул Констанца 4:0 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 Волунтари - Германнштадт 3:0
Арджеш
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Арджеш - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Арджеш 1:0 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:2
Арджеш - Стяуа 3:0 Университатя - Арджеш 2:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Стяуа 1:2 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Арджеш - Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Фарул Константа - Арджеш 4:1 Арджеш - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - Рапид Бухарест 1:1
Результаты матчей
Германнштадт
Арджеш
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Арджеш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|27
|2.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|27
|3.
|2:1
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|27
|4.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|26
|5.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|23
|6.
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|23
|7.
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|19
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|18
|9.
|1:2
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|17
|10.
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|24
|2.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|24
|3.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|22
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|20
|5.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|19
|6.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|23
|2.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|19
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|15
|4.
|1:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|14
|5.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|11
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
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|Университатя Крайова
|Кицу Аурелиан
|4
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|4
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|3
|Университатя Крайова
|Бауса Хуан
|2 (1)
|Волунтари
|Немец Адам
|2
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|3
|Германнштадт
|Петреску Петришор
|3
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|2
|УТА Арад
|Антон Паул
|2
|УТА Арад
|Уббинк Корнелис
|2