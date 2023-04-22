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  4. Суперлига. Группа аутсайдеров 2022-2023

Румыния: Суперлига. Группа аутсайдеров

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Германнштадт
2:1
Второй тайм: 68'
Арджеш
0'
1:0
11' Гол
Лимай Весель
35' Желтая карточка
Добросавлевичи Алин
2:0
38' Гол
Паращив Даниэль
48' Желтая карточка
Калкан Андреас
53' Желтая карточка
Петреску Петришор
2:1
61' Гол
Кубемба Кевин
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
5
Бейян
Флориан
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
96
Балауре
Сильвиу
8
Альхассан
Баба
10
Лимай
Весель
93
Попеску
Кэлин
30
Паращив
Даниэль
33
Микле
Джордже
43
Brendon
5
Турда
Григоре
17
Добросавлевичи
Алин
2
Тофан
Костинел
22
Facundo
Rizzi
6
Нжик
Тони
88
Мимито
8
Сербан
Ионут
II
10
Калкан
Андреас
28
Кубемба
Кевин
Германнштадт
Арджеш

История личных встреч

Германнштадт
Арджеш

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
С
0:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ЛI
1:0
ЛI
0:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
126

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 3 (1) 0.6
Янку Габриэль 1 0.2
Балауре Сильвиу 1 0.2
Лимай Весель 1 0.2
Опрут Рауль 1 0.2
Бутян Михай 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубемба Кевин 1 0.2
Турда Григоре 1 0.2
Калкан Андреас 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петреску Петришор 3 0
Янку Габриэль 0 1
Бабич Матко 1 0
Альхассан Баба 1 0
Saeed Issah 1 0
Sota Mino 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Добросавлевичи Алин 2 0
Яколиш Антонио 1 0
Калкан Андреас 1 0
Бертран Дориан 1 0
Сербан Ионут II 1 0
Brendon 1 0
Ханне Бубакар 1 0
Микле Джордже 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арджеш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Германнштадт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Арджеш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
1
Германнштадт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Арджеш
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1
ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя 0:1 Сепси - Германнштадт 2:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Стяуа 0:1 Ягилония - Германнштадт 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Вииторул Констанца 4:0 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 Волунтари - Германнштадт 3:0
Арджеш
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Арджеш - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Арджеш 1:0 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:2
Арджеш - Стяуа 3:0 Университатя - Арджеш 2:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Стяуа 1:2 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Арджеш - Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Фарул Константа - Арджеш 4:1 Арджеш - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - Рапид Бухарест 1:1

Результаты матчей

Германнштадт
Арджеш

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Арджеш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 4 3 0 1 4 - 2 27
2.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 9 - 5 27
3.
Германнштадт
 2:1 5 3 2 0 8 - 4 27
4.
Ботошани
 4 3 1 0 5 - 1 26
5.
Университатя
 4 2 0 2 5 - 5 23
6.
Волунтари
 4 1 3 0 7 - 5 23
7.
Киндия Тырговиште
 4 1 0 3 2 - 4 19
8.
УТА Арад
 4 1 1 2 3 - 4 18
9.
Арджеш
 1:2 5 1 0 4 2 - 7 17
10.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 8 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 3 2 0 1 3 - 2 24
2.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 6 - 4 24
3.
Ботошани
 2 2 0 0 2 - 0 22
4.
Университатя
 2 1 0 1 3 - 3 20
5.
Волунтари
 2 0 2 0 2 - 2 19
6.
Германнштадт
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Арджеш
 1:2 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Киндия Тырговиште
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Миовени
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 2:1 3 2 1 0 5 - 2 23
2.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 1 - 2 19
3.
УТА Арад
 2 0 1 1 1 - 2 15
4.
Арджеш
 1:2 3 0 0 3 1 - 5 14
5.
Миовени
 2 0 0 2 0 - 5 11
6.
Волунтари
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Ботошани
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Университатя
 2 1 0 1 2 - 2 3
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Кицу Аурелиан 4
Ботошани Майлат Себастьян 4
Германнштадт Паращив Даниэль 3
Университатя Крайова Бауса Хуан 2 (1)
Волунтари Немец Адам 2
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 3
Германнштадт Петреску Петришор 3
Петролул Плоешти Папп Пол 2
УТА Арад Антон Паул 2
УТА Арад Уббинк Корнелис 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 70'
    Mario Zebic ослабляет давление, выбив мяч.
  • 70'
    Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 70'
    Контроль мяча: Германнштадт: 51%, Арджеш: 49%.
  • 70'
    Турда Григоре из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 70'
    Игрок из команды Германнштадт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 69'
    Тофан Костинел из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 69'
    Mario Zebic из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Германнштадт
    Ничья
    Арджеш
    5.40
    3.49
    90.00
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