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  5. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Германнштадт
2:1
Конец матча
Арджеш
0'
1:0
11' Гол
Лимай Весель
35' Желтая карточка
Добросавлевичи Алин
2:0
38' Гол
Паращив Даниэль
48' Желтая карточка
Калкан Андреас
52' Желтая карточка
Петреску Петришор
2:1
61' Гол
Кубемба Кевин
73' Желтая карточка
Опрут Рауль
90'+5
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
5
Бейян
Флориан
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
96
Балауре
Сильвиу
8
Альхассан
Баба
10
Лимай
Весель
93
Попеску
Кэлин
30
Паращив
Даниэль
33
Микле
Джордже
43
Brendon
5
Турда
Григоре
17
Добросавлевичи
Алин
2
Тофан
Костинел
22
Facundo
Rizzi
6
Нжик
Тони
88
Мимито
8
Сербан
Ионут
II
10
Калкан
Андреас
28
Кубемба
Кевин
Германнштадт
Арджеш

История личных встреч

Германнштадт
Арджеш

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
С
0:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ЛI
1:0
ЛI
0:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
126

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 13 (2) 0.37
Альхассан Баба 6 0.17
Балауре Сильвиу 4 0.11
Стойка Йонуц 2 0.06
Ороиан Александру 2 0.06
Бутян Михай 1 0.03
Петреску Петришор 1 (1) 0.03
Опрут Рауль 1 0.03
Янку Габриэль 1 0.03
Бейян Флориан 1 0.03
Лимай Весель 1 0.03
Бабич Матко 1 (1) 0.03
Бухэчяну Валентин 1 (1) 0.03
Попеску Кэлин 0 0
Sota Mino 0 0
Ionut Nastasie 0 0
Рэуцэ Александру 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарита Пол 9 0.26
Исфан Александру 4 0.11
Калкан Андреас 2 0.06
Бертран Дориан 2 0.06
Кубемба Кевин 2 0.06
Сербан Ионут II 1 0.03
Турда Григоре 1 0.03
Нжик Тони 0 0
Мариус Марсел Константин 0 0
Яколиш Антонио 0 0
Facundo Rizzi 0 0
Тофан Костинел 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 11 0
Альхассан Баба 8 0
Sota Mino 8 0
Петреску Петришор 6 0
Бейян Флориан 5 0
Бутян Михай 5 0
Saeed Issah 2 1
Эне Корнел 3 0
Летица Карло 3 0
Стойка Йонуц 3 0
Паращив Даниэль 3 0
Илиев Пламен 2 0
Рэуцэ Александру 2 0
Балауре Сильвиу 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Marius Antoche 2 0
Ionut Nastasie 1 0
Бабич Матко 1 0
Лимай Весель 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Petru Dragos 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тофан Костинел 8 0
Добросавлевичи Алин 6 0
Гарита Пол 4 1
Альсё Бриан 4 1
Калкан Андреас 5 0
Нжик Тони 5 0
Яколиш Антонио 4 0
Латовлевич Ясмин 3 0
Меца Давид 3 0
Майк Сестор 3 0
Стратон Кэтэлин 3 0
Сербан Ионут II 3 0
Тирковеану Андрей 3 0
Вианна Фабио 3 0
Райнов Мартин 2 0
Бертран Дориан 2 0
Ханне Бубакар 2 0
Крету Джани 2 0
Зебич Марио 2 0
Турда Григоре 2 0
Микле Джордже 2 0
Препелицэ Андрей 1 0
Мариус Марсел Константин 1 0
Marius Croitoru 1 0
Brendon 1 0
Греаб Александру 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Исфан Александру 1 0
Челестине Энцо 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Арджеш
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

6
6
Германнштадт
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Арджеш
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

10
16

Волевые поражения

15
12
Германнштадт
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
60% (21)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
Арджеш
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
31% (11)
40% (14)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

9
10

Волевые победы

15
16

Волевые поражения

21
18

Голы по времени матча

Забито

19
8
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
24 Не забивали 28
2
11%
1
13%
1-15
2
11%
3
38%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
4
21%
2
25%
46-60
4
21%
1
13%
61-75
2
11%
1
13%
76-90

Пропущено

18
29
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
3
17%
5
17%
1-15
3
17%
1
3%
16-30
1
6%
5
17%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
7
39%
8
28%
61-75
3
17%
7
24%
76-90

Забито

16
13
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
23 Не забивали 27
1
6%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
1
6%
6
46%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
6
38%
1
8%
76-90

Пропущено

18
21
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
2
11%
4
19%
1-15
4
22%
3
14%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
5
28%
3
14%
76-90

Забито

35
21
14 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 9
12 Не забивали 20
3
9%
3
14%
1-15
3
9%
5
24%
16-30
8
23%
1
5%
31-45
5
14%
8
38%
46-60
8
23%
2
10%
61-75
8
23%
2
10%
76-90

Пропущено

36
50
16 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 22
24 Не пропускали 26
5
14%
9
18%
1-15
7
19%
4
8%
16-30
4
11%
8
16%
31-45
3
8%
8
16%
46-60
9
25%
11
22%
61-75
8
22%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1
ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя 0:1 Сепси - Германнштадт 2:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Стяуа 0:1 Ягилония - Германнштадт 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Вииторул Констанца 4:0 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 Волунтари - Германнштадт 3:0
Арджеш
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Арджеш - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Арджеш 1:0 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:2
Арджеш - Стяуа 3:0 Университатя - Арджеш 2:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Стяуа 1:2 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Арджеш - Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Фарул Константа - Арджеш 4:1 Арджеш - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - Рапид Бухарест 1:1

Результаты матчей

Германнштадт
Арджеш

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
9 раз 50%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 37%
0
11 раз 31%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
18 раз 51%
1
12 раз 34%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Арджеш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
8
9
6
11
1.5
4
13
2
15
2.5
1
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
9
9
5
13
1.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
17
18
11
24
1.5
5
30
2
33
2.5
1
34
1
34
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 0:0 68 31 17 20 85 - 71 157
2.
Вииторул Констанца
 34 21 8 5 61 - 34 103
3.
ЧФР Клуж
 34 21 6 7 60 - 33 101
4.
Стяуа
 31 17 7 7 52 - 36 87
5.
Рапид Бухарест
 34 15 9 10 44 - 34 80
6.
Сепси
 35 12 9 14 53 - 38 66

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 35 14 10 11 38 - 33 68
2.
Петролул Плоешти
 34 14 3 17 32 - 46 63
3.
Ботошани
 0:0 35 10 13 12 34 - 45 59
4.
Университатя
 34 10 10 14 30 - 42 57
5.
Волунтари
 34 9 13 12 35 - 37 57
6.
Киндия Тырговиште
 34 8 11 15 34 - 46 51
7.
УТА Арад
 34 7 10 17 32 - 45 45
8.
Арджеш
 35 7 9 19 23 - 48 44
9.
Миовени
 34 4 10 20 23 - 53 33

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 0:0 35 23 6 6 54 - 31 95
2.
Вииторул Констанца
 17 14 2 1 37 - 12 76
3.
ЧФР Клуж
 18 12 2 4 34 - 16 70
4.
Стяуа
 16 8 6 2 31 - 19 59
5.
Рапид Бухарест
 16 10 4 2 28 - 13 34
6.
Сепси
 18 7 4 7 31 - 17 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 18 8 3 7 20 - 20 45
2.
Университатя
 17 7 6 4 19 - 14 44
3.
Ботошани
 0:0 18 6 8 4 21 - 15 42
4.
Волунтари
 17 5 6 6 15 - 13 38
5.
Германнштадт
 17 7 4 6 21 - 16 25
6.
УТА Арад
 17 6 4 7 22 - 22 22
7.
Арджеш
 17 5 4 8 13 - 21 19
8.
Киндия Тырговиште
 16 3 8 5 18 - 22 17
9.
Миовени
 17 2 6 9 8 - 19 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 0:0 35 10 11 14 32 - 44 68
2.
Рапид Бухарест
 18 5 5 8 16 - 21 46
3.
Сепси
 17 5 5 7 22 - 21 41
4.
ЧФР Клуж
 16 9 4 3 26 - 17 31
5.
Стяуа
 15 9 1 5 21 - 17 28
6.
Вииторул Констанца
 17 7 6 4 24 - 22 27

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 18 7 6 5 17 - 17 43
2.
Киндия Тырговиште
 18 5 3 10 16 - 24 34
3.
Арджеш
 18 2 5 11 10 - 27 25
4.
УТА Арад
 17 1 6 10 10 - 23 23
5.
Миовени
 17 2 4 11 15 - 34 21
6.
Волунтари
 17 4 7 6 20 - 24 19
7.
Петролул Плоешти
 16 6 0 10 12 - 26 18
8.
Ботошани
 0:0 17 4 5 8 13 - 30 17
9.
Университатя
 17 3 4 10 11 - 28 13

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 18
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 17 (2)
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Вииторул Констанца Алибек Денис 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Университатя Крайова Папп Пол 1 10
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Германнштадт: 48%, Арджеш: 52%.
  • 94'
    Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Арджеш
  • 93'
    Арджеш контролирует мяч.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Германнштадт
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 92'
    Бейян Флориан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Арджеш пытается что-то создать.
  • 92'
    Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Тактическая замена. Калкан Андреас уходит с поля и его заменяет Yanis Pirvu
  • 91'
    Тактическая замена. Лимай Весель уходит с поля и его заменяет Saeed Issah
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    • 90'
      Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Германнштадт: 48%, Арджеш: 52%.
    • 90'
      Brendon из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      89'
      Mario Zebic из команды Арджеш толкнул локтем оппонента. Это Лимай Весель заработал фол
    • 88'
      Арджеш контролирует мяч.
    • 88'
      Летица Карло из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Арджеш пробьет пенальти!
    • 87'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sibiu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Германнштадт 2:1 Арджеш онлайн

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