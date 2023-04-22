Тур: 5. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Marian Barbu
2:1
Конец матча
0'
1:0
11' ГолЛимай Весель
35' Желтая карточкаДобросавлевичи Алин
2:0
38' ГолПаращив Даниэль
48' Желтая карточкаКалкан Андреас
52' Желтая карточкаПетреску Петришор
2:1
61' ГолКубемба Кевин
73' Желтая карточкаОпрут Рауль
90'+5
Ход матча
11'
1:0
38'
48'
61'
2:1
62'
73'
Владение мячом
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
10
Лимай
Весель
43
Brendon
88
Мимито
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лимай ВесельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Медина ПаолоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Бабич МаткоНападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
16 Saeed Issah
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
- Вратарь
-
43 BrendonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 МимитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Зебич МариоЗащитник
-
18 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
25 Yanis Pirvu
-
-
Главный тренер: Винтилэ Богдан
История личных встреч
Германнштадт
Арджеш
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
126
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|13 (2)
|0.37
|Альхассан Баба
|6
|0.17
|Балауре Сильвиу
|4
|0.11
|Стойка Йонуц
|2
|0.06
|Ороиан Александру
|2
|0.06
|Бутян Михай
|1
|0.03
|Петреску Петришор
|1 (1)
|0.03
|Опрут Рауль
|1
|0.03
|Янку Габриэль
|1
|0.03
|Бейян Флориан
|1
|0.03
|Лимай Весель
|1
|0.03
|Бабич Матко
|1 (1)
|0.03
|Бухэчяну Валентин
|1 (1)
|0.03
|Попеску Кэлин
|0
|0
|Sota Mino
|0
|0
|Ionut Nastasie
|0
|0
|Рэуцэ Александру
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарита Пол
|9
|0.26
|Исфан Александру
|4
|0.11
|Калкан Андреас
|2
|0.06
|Бертран Дориан
|2
|0.06
|Кубемба Кевин
|2
|0.06
|Сербан Ионут II
|1
|0.03
|Турда Григоре
|1
|0.03
|Нжик Тони
|0
|0
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Яколиш Антонио
|0
|0
|Facundo Rizzi
|0
|0
|Тофан Костинел
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|11
|0
|Альхассан Баба
|8
|0
|Sota Mino
|8
|0
|Петреску Петришор
|6
|0
|Бейян Флориан
|5
|0
|Бутян Михай
|5
|0
|Saeed Issah
|2
|1
|Эне Корнел
|3
|0
|Летица Карло
|3
|0
|Стойка Йонуц
|3
|0
|Паращив Даниэль
|3
|0
|Илиев Пламен
|2
|0
|Рэуцэ Александру
|2
|0
|Балауре Сильвиу
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Marius Antoche
|2
|0
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Бабич Матко
|1
|0
|Лимай Весель
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Petru Dragos
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тофан Костинел
|8
|0
|Добросавлевичи Алин
|6
|0
|Гарита Пол
|4
|1
|Альсё Бриан
|4
|1
|Калкан Андреас
|5
|0
|Нжик Тони
|5
|0
|Яколиш Антонио
|4
|0
|Латовлевич Ясмин
|3
|0
|Меца Давид
|3
|0
|Майк Сестор
|3
|0
|Стратон Кэтэлин
|3
|0
|Сербан Ионут II
|3
|0
|Тирковеану Андрей
|3
|0
|Вианна Фабио
|3
|0
|Райнов Мартин
|2
|0
|Бертран Дориан
|2
|0
|Ханне Бубакар
|2
|0
|Крету Джани
|2
|0
|Зебич Марио
|2
|0
|Турда Григоре
|2
|0
|Микле Джордже
|2
|0
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|Мариус Марсел Константин
|1
|0
|Marius Croitoru
|1
|0
|Brendon
|1
|0
|Греаб Александру
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Исфан Александру
|1
|0
|Челестине Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Арджеш
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
6
6
Германнштадт
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Арджеш
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
10
16
Волевые поражения
15
12
Германнштадт
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
60% (21)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
Арджеш
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
31% (11)
40% (14)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
9
10
Волевые победы
15
16
Волевые поражения
21
18
Голы по времени матча
Забито
19
8
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
24 Не забивали 28
2
11%
1
13%
1-15
2
11%
3
38%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
4
21%
2
25%
46-60
4
21%
1
13%
61-75
2
11%
1
13%
76-90
Пропущено
18
29
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
3
17%
5
17%
1-15
3
17%
1
3%
16-30
1
6%
5
17%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
7
39%
8
28%
61-75
3
17%
7
24%
76-90
Забито
16
13
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
23 Не забивали 27
1
6%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
1
6%
6
46%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
6
38%
1
8%
76-90
Пропущено
18
21
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
2
11%
4
19%
1-15
4
22%
3
14%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
5
28%
3
14%
76-90
Забито
35
21
14 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 9
12 Не забивали 20
3
9%
3
14%
1-15
3
9%
5
24%
16-30
8
23%
1
5%
31-45
5
14%
8
38%
46-60
8
23%
2
10%
61-75
8
23%
2
10%
76-90
Пропущено
36
50
16 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 22
24 Не пропускали 26
5
14%
9
18%
1-15
7
19%
4
8%
16-30
4
11%
8
16%
31-45
3
8%
8
16%
46-60
9
25%
11
22%
61-75
8
22%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1
ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя 0:1 Сепси - Германнштадт 2:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Стяуа 0:1 Ягилония - Германнштадт 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Вииторул Констанца 4:0 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 Волунтари - Германнштадт 3:0
Арджеш
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Арджеш - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Арджеш 1:0 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:2
Арджеш - Стяуа 3:0 Университатя - Арджеш 2:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Стяуа 1:2 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Арджеш - Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Фарул Константа - Арджеш 4:1 Арджеш - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - Рапид Бухарест 1:1
Результаты матчей
Германнштадт
Арджеш
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
9 раз 50%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 37%
0
11 раз 31%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
18 раз 51%
1
12 раз 34%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Арджеш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
89
611
413
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
99
513
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
1718
1124
530
233
134
134
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|68
|31
|17
|20
|85 - 71
|157
|2.
|34
|21
|8
|5
|61 - 34
|103
|3.
|34
|21
|6
|7
|60 - 33
|101
|4.
|31
|17
|7
|7
|52 - 36
|87
|5.
|34
|15
|9
|10
|44 - 34
|80
|6.
|35
|12
|9
|14
|53 - 38
|66
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|14
|10
|11
|38 - 33
|68
|2.
|34
|14
|3
|17
|32 - 46
|63
|3.
|0:0
|35
|10
|13
|12
|34 - 45
|59
|4.
|34
|10
|10
|14
|30 - 42
|57
|5.
|34
|9
|13
|12
|35 - 37
|57
|6.
|34
|8
|11
|15
|34 - 46
|51
|7.
|34
|7
|10
|17
|32 - 45
|45
|8.
|35
|7
|9
|19
|23 - 48
|44
|9.
|34
|4
|10
|20
|23 - 53
|33
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|35
|23
|6
|6
|54 - 31
|95
|2.
|17
|14
|2
|1
|37 - 12
|76
|3.
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|70
|4.
|16
|8
|6
|2
|31 - 19
|59
|5.
|16
|10
|4
|2
|28 - 13
|34
|6.
|18
|7
|4
|7
|31 - 17
|25
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|8
|3
|7
|20 - 20
|45
|2.
|17
|7
|6
|4
|19 - 14
|44
|3.
|0:0
|18
|6
|8
|4
|21 - 15
|42
|4.
|17
|5
|6
|6
|15 - 13
|38
|5.
|17
|7
|4
|6
|21 - 16
|25
|6.
|17
|6
|4
|7
|22 - 22
|22
|7.
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|8.
|16
|3
|8
|5
|18 - 22
|17
|9.
|17
|2
|6
|9
|8 - 19
|12
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|35
|10
|11
|14
|32 - 44
|68
|2.
|18
|5
|5
|8
|16 - 21
|46
|3.
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|41
|4.
|16
|9
|4
|3
|26 - 17
|31
|5.
|15
|9
|1
|5
|21 - 17
|28
|6.
|17
|7
|6
|4
|24 - 22
|27
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|7
|6
|5
|17 - 17
|43
|2.
|18
|5
|3
|10
|16 - 24
|34
|3.
|18
|2
|5
|11
|10 - 27
|25
|4.
|17
|1
|6
|10
|10 - 23
|23
|5.
|17
|2
|4
|11
|15 - 34
|21
|6.
|17
|4
|7
|6
|20 - 24
|19
|7.
|16
|6
|0
|10
|12 - 26
|18
|8.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|13 - 30
|17
|9.
|17
|3
|4
|10
|11 - 28
|13
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|18
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|17 (2)
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|11 (7)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 10
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 6