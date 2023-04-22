Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

86' Тофан Костинел из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Лимай Весель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Mario Zebic ослабляет давление, выбив мяч.

81' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Тактическая замена. Calin Popescu уходит с поля и его заменяет Ороиан Александру

77' Удар от ворот произведет Германнштадт

76' Игрок из команды Арджеш делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

76' Меца Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

72' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Микле Джордже взял и забрал мяч на выходе

71' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Бэрбуц Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Mario Zebic ослабляет давление, выбив мяч.

70' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Игрок из команды Германнштадт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

69' Mario Zebic из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Арджеш

66' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Германнштадт

62' Тактическая замена. Добросавлевичи Алин уходит с поля и его заменяет Mario Zebic

62' Тактическая замена. Tony Njike уходит с поля и его заменяет Меца Давид

61' Г О О О О Л - Кубемба Кевин забивает с левой ноги!

58' Brendon из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' Удар от ворот произведет Арджеш

57' Calin Popescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Tony Njike нанес удар, но тот был заблокирован.

56' Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновится спорным мячом

53' Рефери не любит споров - именно за это Petrisor Petrescu сейчас получил желтую

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Балауре Сильвиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля