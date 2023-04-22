Тур: 30. Стадион: Зоссимадес.
1:1
Второй тайм: 47'
Ход матча
14'
24'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
11
Kevin
Rosero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Kevin RoseroНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Хуанпи АньорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
ПАС Янина
Панетоликос
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
25 матчей
40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
12%
56%
32%
3 победы 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
36%
44%
20%
9 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
0.75
0.69
Среднее время на гол
120
130
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
0.88
0.72
Тотал матчей
2.5
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
102
125
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|8 (3)
|0.27
|Claudiu Cristian Balan
|6
|0.2
|Памлидис Георгиос
|4
|0.13
|Kevin Rosero
|2
|0.07
|Лиасос Ангелос
|2
|0.07
|Ринстра Дан
|1
|0.03
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.03
|Manssour Fofana
|1
|0.03
|Сория Карлес
|0
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|0
|0
|Цимас Панайотис
|0
|0
|Бильбао Икер
|0
|0
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Карахалиос Зисис
|0
|0
|Стамателопулос Апостолос
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карелис Никос
|12 (2)
|0.4
|Коловос Димитрис
|3
|0.1
|Шенгелия Леван
|3
|0.1
|Соуза Жоау Педру
|3 (2)
|0.1
|Даго Надре
|2
|0.07
|Морсай Йонатан
|1
|0.03
|Дуарте Фредерику
|1
|0.03
|Хухумис Диамантис
|1
|0.03
|Хуанпи Аньор
|1
|0.03
|Малис Александрос
|1
|0.03
|Льявас Георгиос
|1
|0.03
|Диас Хорхе
|0
|0
|Флорес Дейби
|0
|0
|Ларссон Якоб
|0
|0
|Младен Себастьян
|0
|0
|Бузукис Яннис
|0
|0
|Корнелиус Дерек
|0
|0
|Ксенитидис Георгиос
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|7
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|7
|0
|Federico Gino
|6
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|4
|1
|Эррамуспе Родриго
|5
|0
|Пилиос Ставрос
|5
|0
|Сория Карлес
|4
|0
|Цимас Панайотис
|4
|0
|Лиасос Ангелос
|3
|0
|Claudiu Cristian Balan
|3
|0
|Цидотас Панайотис
|2
|0
|Ринстра Дан
|2
|0
|Памлидис Георгиос
|2
|0
|Vasilios Soulis
|2
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Багалианис Петрос
|1
|0
|Цавос Ангелос
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младен Себастьян
|9
|0
|Диас Хорхе
|5
|1
|Коловос Димитрис
|6
|0
|Konstantinos Apostolakis
|6
|0
|Шенгелия Леван
|5
|0
|Мартенссон Йохан
|4
|0
|Флорес Дейби
|4
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|4
|0
|Карелис Никос
|2
|1
|Ларссон Якоб
|3
|0
|Дуарте Фредерику
|3
|0
|Хухумис Диамантис
|2
|0
|Хуанпи Аньор
|2
|0
|Стергиакис Антонис
|2
|0
|Морсай Йонатан
|2
|0
|Льявас Георгиос
|2
|0
|Анестис Яннис
|1
|0
|Малис Александрос
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|0
|Даго Надре
|1
|0
Результаты матчей
ПАС Янина
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Панетоликос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
80% (12)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
8
5
ПАС Янина
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Панетоликос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
18
18
Волевые поражения
8
8
ПАС Янина
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Панетоликос
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
66% (19)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
21
23
Волевые поражения
16
13
Голы по времени матча
Забито
14
17
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 20
3
21%
3
18%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
4
29%
3
18%
76-90
Пропущено
19
23
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
5%
5
22%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
3
16%
5
22%
31-45
5
26%
4
17%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
7
37%
4
17%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
3
27%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
3
27%
2
18%
76-90
Пропущено
26
21
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
5
19%
0
0%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
5
19%
5
24%
61-75
4
15%
7
33%
76-90
Забито
25
28
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
12 Не забивали 13
4
16%
5
18%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
5
20%
3
11%
31-45
1
4%
5
18%
46-60
6
24%
6
21%
61-75
7
28%
5
18%
76-90
Пропущено
45
44
18 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 23
6
13%
5
11%
1-15
4
9%
4
9%
16-30
8
18%
8
18%
31-45
10
22%
7
16%
46-60
6
13%
9
20%
61-75
11
24%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1
ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0 ОФИ - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 ПАС Янина - АЕК 2:1 Ламия - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Волос - ПАС Янина 2:1 ПАОК - ПАС Янина 2:0
Панетоликос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Астерас - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Ламия 1:1
Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Волос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 АЕК - Панетоликос 4:1 Панетоликос - ОФИ 0:4 Панетоликос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ПАОК 0:2 Панетоликос - Астерас 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 Фарул Константа - Панетоликос 1:2
Результаты матчей
ПАС Янина
Панетоликос
Точный счет
0:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
2:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
10 раз 34%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
0
13 раз 45%
1
9 раз 31%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ПАС Янина
Панетоликос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
78
59
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
95
213
410
114
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
1613
722
722
128
425
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|3
|5
|56 - 15
|69
|2.
|30
|21
|6
|3
|41 - 12
|69
|3.
|30
|18
|9
|3
|61 - 19
|63
|4.
|30
|17
|9
|4
|50 - 22
|60
|5.
|30
|12
|5
|13
|42 - 32
|41
|6.
|30
|11
|7
|12
|33 - 46
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|30
|8
|11
|11
|29 - 31
|35
|2.
|1:1
|30
|8
|10
|12
|30 - 37
|34
|3.
|1:1
|30
|7
|9
|14
|29 - 45
|30
|4.
|1:1
|30
|5
|14
|11
|22 - 34
|29
|5.
|1:0
|30
|7
|6
|17
|19 - 44
|27
|6.
|1:1
|30
|4
|13
|13
|26 - 46
|25
|7.
|0:0
|30
|4
|12
|14
|19 - 50
|24
|8.
|0:1
|30
|4
|10
|16
|17 - 41
|22
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|32 - 7
|37
|2.
|15
|11
|3
|1
|21 - 6
|36
|3.
|15
|10
|4
|1
|36 - 9
|34
|4.
|15
|10
|3
|2
|28 - 10
|33
|5.
|15
|9
|2
|4
|27 - 12
|29
|6.
|15
|5
|2
|8
|17 - 29
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|6
|6
|3
|16 - 11
|24
|2.
|1:1
|15
|5
|8
|2
|14 - 9
|23
|3.
|1:1
|15
|3
|7
|5
|14 - 21
|16
|4.
|0:1
|15
|3
|6
|6
|10 - 16
|15
|5.
|1:1
|16
|3
|6
|7
|12 - 20
|15
|6.
|1:0
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|7.
|0:0
|15
|3
|5
|7
|11 - 25
|14
|8.
|1:1
|15
|3
|4
|8
|11 - 21
|13
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|20 - 6
|33
|2.
|15
|10
|2
|3
|24 - 8
|32
|3.
|15
|8
|5
|2
|25 - 10
|29
|4.
|15
|7
|6
|2
|22 - 12
|27
|5.
|15
|6
|5
|4
|16 - 17
|23
|6.
|15
|3
|3
|9
|15 - 20
|12
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|2.
|1:1
|15
|4
|5
|6
|18 - 24
|17
|3.
|1:0
|16
|4
|1
|11
|9 - 25
|13
|4.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|13 - 20
|11
|5.
|0:0
|15
|1
|7
|7
|8 - 25
|10
|6.
|1:1
|15
|1
|6
|8
|12 - 25
|9
|7.
|0:1
|15
|1
|4
|10
|7 - 25
|7
|8.
|1:1
|15
|0
|6
|9
|8 - 25
|6
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|15 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|12 (4)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|12 (1)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|10 (2)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|8 (2)
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|10
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|1 8
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1 8
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 8
|Ионикос
|Валерианос Йоргос
|1 8