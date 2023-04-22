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  5. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
ПАС Янина
3:2
Конец матча
Панетоликос
0'
1:0
14' Гол
Памлидис Георгиос
1:1
24' Гол
Хуанпи Аньор
53' Желтая карточка
Бильбао Икер
54' Желтая карточка
Сория Карлес
1:2
56' Гол
Карелис Никос
60' Желтая карточка
Младен Себастьян
1:2
62' Не забитый пенальти
Эррамуспе Родриго
2:2
62' Гол
Памлидис Георгиос
69' Желтая карточка
Panagiotis Anastasopoulos
77' Желтая карточка
Konstantinos Apostolakis
3:2
78' Пенальти
Эррамуспе Родриго
90' Желтая карточка
Памлидис Георгиос
90'+8
16
Цидотас
Панайотис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Пилиос
Ставрос
91
Claudiu
Cristian
Balan
80
Лиасос
Ангелос
28
Federico
Gino
7
Морейра
Ахмад
Мендес
14
Памлидис
Георгиос
11
Kevin
Rosero
1
Анестис
Яннис
2
Konstantinos
Apostolakis
16
Ларссон
Якоб
5
Младен
Себастьян
49
Nikola
Stajic
11
Диас
Хорхе
17
Мартенссон
Йохан
23
Ксенитидис
Георгиос
22
Коловос
Димитрис
7
Карелис
Никос
21
Хуанпи
Аньор
ПАС Янина
4-4-1-1
Панетоликос
4-3-3

История личных встреч

ПАС Янина
Панетоликос

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

25 матчей

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

12%
56%
32%
3 победы 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

36%
44%
20%
9 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:1
ТМК
1:0
С
1:4
ТМК
0:1
С
0:1
С
3:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
ТМС
0:1
С
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
2:1
Р
4:1
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.75
0.69

Среднее время на гол

120
130

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

0.88
0.72

Тотал матчей

2.5
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

102
125

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 9 (4) 0.3
Claudiu Cristian Balan 6 0.2
Памлидис Георгиос 5 0.17
Kevin Rosero 2 0.07
Лиасос Ангелос 2 0.07
Ринстра Дан 1 0.03
Пантелакис Эпаминондас 1 0.03
Manssour Fofana 1 0.03
Сория Карлес 0 0
Морейра Ахмад Мендес 0 0
Цимас Панайотис 0 0
Бильбао Икер 0 0
Пилиос Ставрос 0 0
Карахалиос Зисис 0 0
Стамателопулос Апостолос 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 13 (2) 0.43
Коловос Димитрис 3 0.1
Шенгелия Леван 3 0.1
Соуза Жоау Педру 3 (2) 0.1
Даго Надре 2 0.07
Морсай Йонатан 1 0.03
Хуанпи Аньор 1 0.03
Дуарте Фредерику 1 0.03
Хухумис Диамантис 1 0.03
Малис Александрос 1 0.03
Льявас Георгиос 1 0.03
Диас Хорхе 0 0
Флорес Дейби 0 0
Ларссон Якоб 0 0
Младен Себастьян 0 0
Бузукис Яннис 0 0
Корнелиус Дерек 0 0
Ксенитидис Георгиос 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 7 0
Морейра Ахмад Мендес 7 0
Federico Gino 6 0
Пантелакис Эпаминондас 4 1
Эррамуспе Родриго 5 0
Сория Карлес 5 0
Пилиос Ставрос 5 0
Цимас Панайотис 4 0
Памлидис Георгиос 3 0
Лиасос Ангелос 3 0
Claudiu Cristian Balan 3 0
Цидотас Панайотис 2 0
Ринстра Дан 2 0
Бильбао Икер 2 0
Vasilios Soulis 2 0
Багалианис Петрос 1 0
Цавос Ангелос 1 0
Киакос Яннис 1 0
Лолис Александрос 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младен Себастьян 10 0
Konstantinos Apostolakis 7 0
Диас Хорхе 5 1
Коловос Димитрис 6 0
Шенгелия Леван 5 0
Мартенссон Йохан 4 0
Флорес Дейби 4 0
Хацитеодоридис Илиас 4 0
Карелис Никос 2 1
Ларссон Якоб 3 0
Дуарте Фредерику 3 0
Хухумис Диамантис 2 0
Хуанпи Аньор 2 0
Стергиакис Антонис 2 0
Морсай Йонатан 2 0
Льявас Георгиос 2 0
Анестис Яннис 1 0
Малис Александрос 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Соуза Жоау Педру 1 0
Даго Надре 1 0
Panagiotis Anastasopoulos 1 0

Результаты матчей

ПАС Янина
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Панетоликос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
80% (12)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

8
7
ПАС Янина
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Панетоликос
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
18

Волевые поражения

8
8
ПАС Янина
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (10)
53% (16)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Панетоликос
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (6)
67% (20)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

23
23

Волевые поражения

16
15

Голы по времени матча

Забито

17
19
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
20 Не забивали 20
4
24%
3
16%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
3
18%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
4
24%
3
16%
61-75
5
29%
29%
3
16%
76-90

Пропущено

21
26
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
1
5%
6
23%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
6
29%
4
15%
46-60
1
5%
5
19%
61-75
7
33%
5
19%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
22 Не забивали 23
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
3
27%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
3
27%
2
18%
76-90

Пропущено

26
21
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
5
19%
0
0%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
5
19%
5
24%
61-75
4
15%
7
33%
76-90

Забито

28
30
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
12 Не забивали 13
5
18%
5
17%
1-15
2
7%
5
17%
16-30
5
18%
3
10%
31-45
1
4%
6
20%
46-60
7
25%
6
20%
61-75
8
29%
5
17%
76-90

Пропущено

47
47
19 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 29
18 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 24
6
13%
6
13%
1-15
5
11%
4
9%
16-30
8
17%
8
17%
31-45
11
23%
7
15%
46-60
6
13%
10
21%
61-75
11
23%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1
ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0 ОФИ - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 ПАС Янина - АЕК 2:1 Ламия - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Волос - ПАС Янина 2:1 ПАОК - ПАС Янина 2:0
Панетоликос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Астерас - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Ламия 1:1
Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Волос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 АЕК - Панетоликос 4:1 Панетоликос - ОФИ 0:4 Панетоликос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ПАОК 0:2 Панетоликос - Астерас 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 Фарул - Панетоликос 1:2

Результаты матчей

ПАС Янина
Панетоликос

Точный счет

0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
2:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
1
10 раз 33%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
0
13 раз 43%
1
9 раз 30%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
Панетоликос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
7
8
6
9
1.5
3
12
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
2
13
1.5
5
10
1
14
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
17
13
8
22
1.5
8
22
2
28
2.5
4
26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 30 22 3 5 56 - 15 69
2.
Панатинаикос
 30 21 6 3 41 - 12 69
3.
Олимпиакос
 30 18 9 3 61 - 19 63
4.
ПАОК
 30 17 9 4 50 - 22 60
5.
Арис Салоники
 30 12 5 13 42 - 32 41
6.
Волос
 30 11 7 12 33 - 46 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 30 8 10 12 29 - 32 34
2.
ОФИ
 30 8 10 12 30 - 37 34
3.
Панетоликос
 30 7 8 15 30 - 47 29
4.
Астерас
 30 5 14 11 22 - 34 29
5.
ПАС Янина
 30 5 12 13 28 - 47 27
6.
Ламия
 30 5 11 14 20 - 50 26
7.
Ионикос
 30 6 7 17 20 - 46 25
8.
Левадиакос
 30 4 11 15 19 - 42 23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 15 12 1 2 32 - 7 37
2.
Панатинаикос
 15 11 3 1 21 - 6 36
3.
Олимпиакос
 15 10 4 1 36 - 9 34
4.
ПАОК
 15 10 3 2 28 - 10 33
5.
Арис Салоники
 15 9 2 4 27 - 12 29
6.
Волос
 15 5 2 8 17 - 29 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 15 6 6 3 16 - 11 24
2.
Астерас
 15 5 8 2 14 - 9 23
3.
ПАС Янина
 15 4 6 5 16 - 22 18
4.
Ламия
 15 4 4 7 12 - 25 16
5.
Левадиакос
 15 3 7 5 12 - 17 16
6.
ОФИ
 16 3 6 7 12 - 20 15
7.
Ионикос
 14 3 5 6 10 - 19 14
8.
Панетоликос
 15 3 4 8 11 - 21 13

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 15 10 3 2 20 - 6 33
2.
АЕК
 15 10 2 3 24 - 8 32
3.
Олимпиакос
 15 8 5 2 25 - 10 29
4.
ПАОК
 15 7 6 2 22 - 12 27
5.
Волос
 15 6 5 4 16 - 17 23
6.
Арис Салоники
 15 3 3 9 15 - 20 12

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 14 5 4 5 18 - 17 19
2.
Панетоликос
 15 4 4 7 19 - 26 16
3.
Ионикос
 16 3 2 11 10 - 27 11
4.
Атромитос
 15 2 4 9 13 - 21 10
5.
Ламия
 15 1 7 7 8 - 25 10
6.
ПАС Янина
 15 1 6 8 12 - 25 9
7.
Левадиакос
 15 1 4 10 7 - 25 7
8.
Астерас
 15 0 6 9 8 - 25 6

Топ бомбардиров
Олимпиакос Бакамбу Седрик 15 (2)
Панетоликос Карелис Никос 13 (1)
АЕК Гарсия Леви 12 (4)
Панатинаикос Шпорар Андраж 10 (2)
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
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Топ нарушителей
Панетоликос Младен Себастьян 10
Астерас Иглесиас Матиас 10
Астерас Гардавски Михаэль 1 8
Ионикос Ромао Алаиксис 1 8
ОФИ Ларссон Эрик 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      56'
      Г О О О О Л - Карелис Никос бьет в цель!
    • 56'
      Хуанпи Аньор сделал результативную передачу.
    • Желтая карточка
      54'
      Сория Карлес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      53'
      Бильбао Икер получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      Angelos Liasos уходит с поля. Бильбао Икер выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Ксенитидис Георгиос сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Хуанпи Аньор бьет в цель!
    • 14'
      Kevin Rosero сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч ПАС Янина 3:2 Панетоликос онлайн

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