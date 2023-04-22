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  4. Суперлига. Группа Б 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа Б
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Скалица
0:0
Второй тайм: 66'
Злате Моравце
0'
43' Желтая карточка
Ondrej Rudzan

Ход матча

43'
Ondrej Rudzan
 
Лучшие коэффициенты
Скалица
Ничья
Злате Моравце
2.60
3.72
5.10
Все Коэффициенты
67
Шемринец
Игор
37
Adam
Krcik
26
Блажек
Филип
15
Haiderson
Palomino
24
Ondrej
Rudzan
18
Martin
Nagy
II
19
Martin
Masik
9
Моронг
Адам
30
Власко
Ян
7
Яо
Янн
Майкл
23
Гаша
Роман
1
Лукач
Патрик
25
Суля
Самуэл
66
Беднар
Мартин
31
Томль
Мартин
90
Чонка
Матуш
6
Мудры
Тимотей
8
Слобода
Антон
27
Stephano
Almeida
16
Мондек
Кароль
29
Бренкус
Адам
7
Черепаки
Роман
Скалица
4-2-3-1
Злате Моравце
4-2-3-1

История личных встреч

Скалица
Злате Моравце

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

СГБ
0:0
С
0:2
С
2:2
К
3:1
С
1:0
С
3:1
С
2:3

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.57
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
70

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яо Янн Майкл 2 0.33
Гаша Роман 2 0.33
Власко Ян 1 0.17
Haiderson Palomino 1 0.17
Mario Holly 1 0.17
Martin Nagy II 0 0
Медвед Жан 0 0
Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Stephano Almeida 1 0.17
Черепаки Роман 1 0.17
Бренкус Адам 1 (1) 0.17
Беднар Мартин 0 0
Суля Самуэл 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Nagy II 2 0
Mario Holly 2 0
Гаша Роман 1 0
Моронг Адам 1 0
Яо Янн Майкл 1 0
Jakub Svec 1 0
Ondrej Rudzan 1 0
Adam Krcik 1 0
Martin Masik 1 0
Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слобода Антон 2 0
Чонка Матуш 2 0
Дубек Томаш 1 0
Беднар Мартин 1 0
Мондек Кароль 1 0
Дуга Денис 1 0
Бренкус Адам 1 0
Суля Самуэл 1 0
Lucas Demitra 1 0
Stephano Almeida 1 0

Результаты матчей

Скалица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Злате Моравце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Скалица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Злате Моравце
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

4
0
Скалица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Злате Моравце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

5
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
10
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
100%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Скалица - Слован Братислава 3:3 Земплин - Скалица 1:1 Слован Братислава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1
Злате Моравце - Скалица 0:0 Скалица - Тренчин 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Скалица 2:1 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Жилина - Скалица 1:0 Скалица - Лисен 2:2 Спартак Миява - Скалица 2:4 Скалица - Ланжгот 3:0 Скалица - МФК Вышков 2:1 Скалица - Баник Острава 0:2 Дьёр - Скалица 0:1 Спартак Трнава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1
Злате Моравце
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Тренчин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0
Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Комарно - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Жилина 4:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - ДАК 2:2 Скалица - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Злате Моравце - Земплин 0:1 Злате Моравце - Тренчин 1:0

Результаты матчей

Скалица
Злате Моравце

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Скалица
Злате Моравце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 6 4 2 0 15 - 4 44
2.
Земплин
 3:1 6 2 4 0 14 - 9 33
3.
Скалица
 0:0 6 2 4 0 7 - 2 29
4.
Тренчин
 6 2 1 3 8 - 13 29
5.
Злате Моравце
 0:0 6 0 2 4 3 - 10 25
6.
Татран Липтовски-Микулаш
 1:3 6 1 1 4 2 - 11 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 3 1 1 1 5 - 7 26
2.
Злате Моравце
 0:0 3 0 1 2 2 - 6 24
3.
Ружомберок
 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
Татран Липтовски-Микулаш
 1:3 3 0 0 3 1 - 8 9
5.
Скалица
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Земплин
 3:1 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 3 1 2 0 6 - 3 35
2.
Земплин
 3:1 3 2 1 0 11 - 6 30
3.
Скалица
 0:0 3 1 2 0 4 - 1 24
4.
Татран Липтовски-Микулаш
 1:3 3 1 1 1 1 - 3 4
5.
Тренчин
 3 1 0 2 3 - 6 3
6.
Злате Моравце
 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Земплин Яношик Лукаш 5 (2)
Ружомберок Шефчик Самуэль 4 (1)
Ружомберок Герец Штефан 4
Земплин Brian Pena 3 (3)
Тренчин Баинович Филип 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ружомберок Жигмунд Марек 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 3
Земплин Марьянович Саша 1 1
Тренчин Азанго Филип 1 1
Злате Моравце Слобода Антон 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Ondrej Rudzan получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Скалица
Ничья
Злате Моравце
2.60
3.72
5.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Скалица 0:0 Злате Моравце онлайн

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