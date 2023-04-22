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  5. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 33.
Докса Катокопия
0:0
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
0'
40' Желтая карточка
Франдзис Христофорос
42' Желтая карточка
Милинчану Николай
90'+6
Докса Катокопия
АЕЛ Лимаcсол

История личных встреч

Докса Катокопия
АЕЛ Лимаcсол

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
122.2%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 20 побед

31 матч

12.9%
19.4%
67.7%
4 победы 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

16.1%
58.1%
25.8%
5 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

6.5%
29%
64.5%
2 победы 9 ничьих 20 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
3:4
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
4:0
ПД
2:1
ПД
0:4
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:4
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

0.88
0.73

Среднее время на гол

102
122

Всего голов

25
28

Голов в среднем за матч

1.67
1.75

Среднее время на гол

54
51

Всего голов

39
39

Голов в среднем за матч

1.26
1.26

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

71
71

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Берат 8 (3) 0.24
Асанте Эрнест 4 0.12
Анаане Тиджани 3 0.09
Труич Никола 2 0.06
Собчик Алекс 2 0.06
Andreas Karamanolis 2 0.06
Аденон Халед 1 0.03
Бенни Бернарду 1 0.03
Benjamin Asamoah 1 0.03
Ковачевич Боян 1 0.03
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Качаниклич Алекс 4 0.13
Берахино Сейдо 4 (1) 0.13
Миральяс Кевин 4 (2) 0.13
Макрис Андреас 2 0.06
Тшибола Аарон 2 0.06
Папафотис Вассилис 2 0.06
Silva 2 (1) 0.06
Ромо Хосе 1 0.03
Милинчану Николай 1 0.03
Бруно Араужо 1 0.03
Andre Ferreira Teixeira 1 0.03
Хаза Жаред 1 0.03
Франдзис Христофорос 1 0.03

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 11 0
Аденон Халед 6 1
Fawaz Abdullahi 5 1
Садик Берат 6 0
Стилиану Мариос 4 0
Труич Никола 4 0
Керла Семир 4 0
Benjamin Asamoah 4 0
Трайчевски Душко 3 0
Илич Кристиан 3 0
Шишковски Дамьян 3 0
Бенни Бернарду 3 0
Andreas Karamanolis 3 0
Diego Mesen 1 1
Меска 2 0
Вальехо Алекс 2 0
Собчик Алекс 2 0
Каргбо Ибрагим 1 0
Ояла Юхани 1 0
Анаане Тиджани 1 0
Эррера Себастьян 1 0
Theodoros Iosifidis 1 0
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тшибола Аарон 9 0
Здравковски Давор 7 0
Миральяс Кевин 6 0
Бруно Араужо 5 0
Andre Ferreira Teixeira 5 0
Башту Угу 3 1
Милинчану Николай 4 0
Пантели Стилианос 4 0
Vittorio Continella 4 0
Качаниклич Алекс 3 0
Сисс Амаду 3 0
Франдзис Христофорос 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Медоевич Слободан 2 0
Муриэл Беккер 2 0
Берахино Сейдо 2 0
Черных Фёдор 2 0
Папафотис Вассилис 2 0
Silva 2 0
Оливейра Мигель 1 0
Ромо Хосе 1 0
Макрис Андреас 1 0
Мендоса Хавьер 1 0
Биловар Кристиан 1 0
Michalis Kolias 1 0
Stylianos Christodoulou 1 0

Результаты матчей

Докса Катокопия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
АЕЛ Лимаcсол
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

1
1
Докса Катокопия
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
АЕЛ Лимаcсол
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

16
11

Волевые поражения

13
14
Докса Катокопия
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
АЕЛ Лимаcсол
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
50% (16)
34% (11)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

7
11

Волевые победы

18
14

Волевые поражения

14
15

Голы по времени матча

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
28 Не забивали 27
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
30%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

16
14
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
4
25%
4
29%
76-90

Забито

18
17
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
3
17%
1
6%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
2
11%
5
29%
29%
61-75
3
17%
4
24%
76-90

Пропущено

26
15
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 10
2
8%
2
13%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
5
19%
4
27%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
6
23%
3
20%
61-75
5
19%
2
13%
76-90

Забито

27
27
16 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 13
15 Не забивали 16
5
19%
1
4%
1-15
7
26%
4
15%
16-30
4
15%
6
22%
31-45
3
11%
5
19%
46-60
3
11%
5
19%
61-75
5
19%
6
22%
76-90

Пропущено

42
29
17 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 19
4
10%
4
14%
1-15
5
12%
5
17%
16-30
8
19%
5
17%
31-45
8
19%
3
10%
46-60
8
19%
6
21%
61-75
9
21%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2
Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 5:1 Омония - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Докса Катокопия - Эносис 0:3
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0
АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 2:0 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0

Результаты матчей

Докса Катокопия
АЕЛ Лимаcсол

Точный счет

0:0
4 раза 25%
0:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
11 раз 69%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%

Точный счет

1:2
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:2
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
0:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 48%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
0
15 раз 47%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Докса Катокопия
АЕЛ Лимаcсол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
11
0.5
Больше Меньше
11
6
3
13
1.5
5
12
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
6
9
6
11
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
16
0.5
Больше Меньше
17
15
9
24
1.5
8
24
1
32
2.5
2
30

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 30 18 9 3 56 - 22 63
2.
АПОЭЛ
 30 18 8 4 43 - 18 62
3.
АЕК Ларнака
 31 19 4 8 50 - 32 61
4.
Пафос
 31 16 10 5 55 - 24 58
5.
Аполлон
 30 16 5 9 40 - 30 53
6.
Омония
 31 14 3 14 41 - 38 45

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 33 14 5 14 40 - 44 47
2.
Анортосис
 32 12 8 12 35 - 39 44
3.
АЕЛ Лимаcсол
 32 12 7 13 27 - 29 43
4.
Докса Катокопия
 33 9 8 16 27 - 42 35
5.
Кармиотисса
 32 9 7 16 29 - 46 34
6.
Олимпиакос Никосия
 33 5 11 17 22 - 45 26
7.
Эносис
 32 6 6 20 26 - 45 24
8.
Акритас Хлоракас
 32 5 5 22 26 - 63 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 16 12 3 1 32 - 12 39
2.
Омония
 16 10 2 4 27 - 12 32
3.
Пафос
 15 9 4 2 33 - 13 31
4.
АПОЭЛ
 15 8 5 2 19 - 6 29
5.
Арис Лимассол
 14 8 4 2 29 - 12 28
6.
Аполлон
 15 9 1 5 22 - 15 28

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 17 8 3 6 24 - 22 27
2.
АЕЛ Лимаcсол
 17 8 2 7 16 - 16 26
3.
Анортосис
 17 6 6 5 24 - 22 24
4.
Кармиотисса
 16 5 3 8 15 - 20 18
5.
Докса Катокопия
 16 4 4 8 9 - 16 16
6.
Акритас Хлоракас
 16 4 1 11 14 - 30 13
7.
Олимпиакос Никосия
 16 2 7 7 9 - 17 13
8.
Эносис
 15 3 3 9 13 - 18 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 16 10 5 1 27 - 10 35
2.
АПОЭЛ
 15 10 3 2 24 - 12 33
3.
Пафос
 16 7 6 3 22 - 11 27
4.
Аполлон
 15 7 4 4 18 - 15 25
5.
АЕК Ларнака
 15 7 1 7 18 - 20 22
6.
Омония
 15 4 1 10 14 - 26 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 15 6 2 7 11 - 17 20
2.
Неа Саламина
 16 6 2 8 16 - 22 20
3.
Докса Катокопия
 17 5 4 8 18 - 26 19
4.
АЕЛ Лимаcсол
 15 4 5 6 11 - 13 17
5.
Кармиотисса
 16 4 4 8 14 - 26 16
6.
Олимпиакос Никосия
 17 3 4 10 13 - 28 13
7.
Эносис
 17 3 3 11 13 - 27 12
8.
Акритас Хлоракас
 16 1 4 11 12 - 33 7

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 14
Неа Саламина Diego Dorregaray 12
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Пафос Кане Мамаду 2 8
Докса Катокопия Ковачевич Боян 11
Арис Лимассол Сёке Юлиус 11
Кармиотисса Малоне Дион 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    ГОООООЛ Докса Катокопия забивает
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    • Желтая карточка
      42'
      Милинчану Николай получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Christoforos Frantzis получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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