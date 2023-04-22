Тур: 33.
0:0
Конец матча
Ход матча
53'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Труич НиколаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Ояла ЮханиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 МескаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Costas Sakkas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Ромо ХосеНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bojan Markoski
История личных встреч
Докса Катокопия
АЕЛ Лимаcсол
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
122.2%
5 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
22 матча
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 20 побед
31 матч
12.9%
19.4%
67.7%
4 победы 6 ничьих 21 победа
Первый тайм
16.1%
58.1%
25.8%
5 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
6.5%
29%
64.5%
2 победы 9 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
0.88
0.73
Среднее время на гол
102
122
Всего голов
25
28
Голов в среднем за матч
1.67
1.75
Среднее время на гол
54
51
Всего голов
39
39
Голов в среднем за матч
1.26
1.26
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
71
71
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Берат
|8 (3)
|0.24
|Асанте Эрнест
|4
|0.12
|Анаане Тиджани
|3
|0.09
|Труич Никола
|2
|0.06
|Собчик Алекс
|2
|0.06
|Andreas Karamanolis
|2
|0.06
|Аденон Халед
|1
|0.03
|Бенни Бернарду
|1
|0.03
|Benjamin Asamoah
|1
|0.03
|Ковачевич Боян
|1
|0.03
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Качаниклич Алекс
|4
|0.13
|Берахино Сейдо
|4 (1)
|0.13
|Миральяс Кевин
|4 (2)
|0.13
|Макрис Андреас
|2
|0.06
|Тшибола Аарон
|2
|0.06
|Папафотис Вассилис
|2
|0.06
|Silva
|2 (1)
|0.06
|Ромо Хосе
|1
|0.03
|Милинчану Николай
|1
|0.03
|Бруно Араужо
|1
|0.03
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0.03
|Хаза Жаред
|1
|0.03
|Франдзис Христофорос
|1
|0.03
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Боян
|11
|0
|Аденон Халед
|6
|1
|Fawaz Abdullahi
|5
|1
|Садик Берат
|6
|0
|Стилиану Мариос
|4
|0
|Труич Никола
|4
|0
|Керла Семир
|4
|0
|Benjamin Asamoah
|4
|0
|Трайчевски Душко
|3
|0
|Илич Кристиан
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|3
|0
|Бенни Бернарду
|3
|0
|Andreas Karamanolis
|3
|0
|Diego Mesen
|1
|1
|Меска
|2
|0
|Вальехо Алекс
|2
|0
|Собчик Алекс
|2
|0
|Каргбо Ибрагим
|1
|0
|Ояла Юхани
|1
|0
|Анаане Тиджани
|1
|0
|Эррера Себастьян
|1
|0
|Theodoros Iosifidis
|1
|0
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тшибола Аарон
|9
|0
|Здравковски Давор
|7
|0
|Миральяс Кевин
|6
|0
|Бруно Араужо
|5
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|5
|0
|Башту Угу
|3
|1
|Милинчану Николай
|4
|0
|Пантели Стилианос
|4
|0
|Vittorio Continella
|4
|0
|Качаниклич Алекс
|3
|0
|Сисс Амаду
|3
|0
|Франдзис Христофорос
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Берахино Сейдо
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|Silva
|2
|0
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Ромо Хосе
|1
|0
|Макрис Андреас
|1
|0
|Мендоса Хавьер
|1
|0
|Биловар Кристиан
|1
|0
|Michalis Kolias
|1
|0
|Stylianos Christodoulou
|1
|0
Результаты матчей
Докса Катокопия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
АЕЛ Лимаcсол
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
1
1
Докса Катокопия
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
АЕЛ Лимаcсол
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
16
11
Волевые поражения
13
14
Докса Катокопия
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
АЕЛ Лимаcсол
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
50% (16)
34% (11)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
7
11
Волевые победы
18
14
Волевые поражения
14
15
Голы по времени матча
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
28 Не забивали 27
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
30%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Пропущено
16
14
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
4
25%
4
29%
76-90
Забито
18
17
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
3
17%
1
6%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
2
11%
5
29%
29%
61-75
3
17%
4
24%
76-90
Пропущено
26
15
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 10
2
8%
2
13%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
5
19%
4
27%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
6
23%
3
20%
61-75
5
19%
2
13%
76-90
Забито
27
27
16 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 13
15 Не забивали 16
5
19%
1
4%
1-15
7
26%
4
15%
16-30
4
15%
6
22%
31-45
3
11%
5
19%
46-60
3
11%
5
19%
61-75
5
19%
6
22%
76-90
Пропущено
42
29
17 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 19
4
10%
4
14%
1-15
5
12%
5
17%
16-30
8
19%
5
17%
31-45
8
19%
3
10%
46-60
8
19%
6
21%
61-75
9
21%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2
Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 5:1 Омония - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Докса Катокопия - Эносис 0:3
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0
АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 2:0 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0
Результаты матчей
Докса Катокопия
АЕЛ Лимаcсол
Точный счет
0:0
4 раза 25%
0:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 69%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
Точный счет
1:2
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:2
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
0:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 48%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
0
15 раз 47%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Докса Катокопия
АЕЛ Лимаcсол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
511
Больше Меньше
116
313
512
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
69
611
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1716
Больше Меньше
1715
924
824
132
230
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|18
|9
|3
|56 - 22
|63
|2.
|30
|18
|8
|4
|43 - 18
|62
|3.
|31
|19
|4
|8
|50 - 32
|61
|4.
|31
|16
|10
|5
|55 - 24
|58
|5.
|30
|16
|5
|9
|40 - 30
|53
|6.
|31
|14
|3
|14
|41 - 38
|45
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|14
|5
|14
|40 - 44
|47
|2.
|32
|12
|8
|12
|35 - 39
|44
|3.
|32
|12
|7
|13
|27 - 29
|43
|4.
|33
|9
|8
|16
|27 - 42
|35
|5.
|32
|9
|7
|16
|29 - 46
|34
|6.
|33
|5
|11
|17
|22 - 45
|26
|7.
|32
|6
|6
|20
|26 - 45
|24
|8.
|32
|5
|5
|22
|26 - 63
|20
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|3
|1
|32 - 12
|39
|2.
|16
|10
|2
|4
|27 - 12
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|33 - 13
|31
|4.
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|5.
|14
|8
|4
|2
|29 - 12
|28
|6.
|15
|9
|1
|5
|22 - 15
|28
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|3
|6
|24 - 22
|27
|2.
|17
|8
|2
|7
|16 - 16
|26
|3.
|17
|6
|6
|5
|24 - 22
|24
|4.
|16
|5
|3
|8
|15 - 20
|18
|5.
|16
|4
|4
|8
|9 - 16
|16
|6.
|16
|4
|1
|11
|14 - 30
|13
|7.
|16
|2
|7
|7
|9 - 17
|13
|8.
|15
|3
|3
|9
|13 - 18
|12
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|27 - 10
|35
|2.
|15
|10
|3
|2
|24 - 12
|33
|3.
|16
|7
|6
|3
|22 - 11
|27
|4.
|15
|7
|4
|4
|18 - 15
|25
|5.
|15
|7
|1
|7
|18 - 20
|22
|6.
|15
|4
|1
|10
|14 - 26
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|2
|7
|11 - 17
|20
|2.
|16
|6
|2
|8
|16 - 22
|20
|3.
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|4.
|15
|4
|5
|6
|11 - 13
|17
|5.
|16
|4
|4
|8
|14 - 26
|16
|6.
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|7.
|17
|3
|3
|11
|13 - 27
|12
|8.
|16
|1
|4
|11
|12 - 33
|7
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|14
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|12
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 8
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|11
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|11
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10