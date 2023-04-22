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  5. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
ОФИ
1:1
Второй тайм: 47'
Астерас
0'
20' Желтая карточка
Мельядо Мигель
1:0
25' Гол
Harold Mosquera
39' Желтая карточка
Иглесиас Матиас
1:1
40' Гол
Бартоло Хулиан

Ход матча

4'
Harold Mosquera
Тораль Хон
 
20'
Мельядо Мигель
 
25'
Harold Mosquera
(Бакич Марко)
1:0
39'
 
Иглесиас Матиас
40'
1:1
Бартоло Хулиан
(Рехис Франсеск)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Астерас
2.60
3.45
9.00
Все Коэффициенты
35
Мандас
Христос
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
15
Диамантис
Апостолос
2
Ларссон
Эрик
22
Тораринссон
Гудмундур
29
Мельядо
Мигель
5
Диуссе
Ассан
88
Бакич
Марко
21
Тораль
Хон
11
Нуха
Дико
99
Цифцис
Антонис
12
Кармона
Давид
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
17
Иглесиас
Матиас
8
Мунафо
Хуан
7
Тилика
Лео
11
Рехис
Франсеск
73
Бартоло
Хулиан
9
Барралес
Джеронимо
ОФИ
3-4-1-2
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
Астерас

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

24 матча

25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:0
С
2:0
ТМК
1:0
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
6:1
С
2:3
С
0:0
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:3

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.23
0.73

Среднее время на гол

73
123

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.91
0.85

Среднее время на гол

47
106

Всего голов

37
19

Голов в среднем за матч

1.54
0.79

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

58
113

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тораль Хон 8 (1) 0.27
Нуха Дико 4 0.13
Ларссон Эрик 2 0.07
Бакич Марко 2 0.07
Нейра Хуан 2 0.07
Диуссе Ассан 2 0.07
Диамантис Апостолос 2 0.07
Балояннис Константинос 1 0.03
Harold Mosquera 1 0.03
Феллипе Луис 1 0.03
Дурмишай Фиорин 1 0.03
Цилианидис Космас 1 0.03
Мельядо Мигель 1 0.03
Переа Луис III 1 0.03
Тораринссон Гудмундур 0 0
Герреро Мигель 0 0
Тьеви Бифума 0 0
Пасалидис Триантафиллос 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рехис Франсеск 3 0.1
Тилика Лео 3 (1) 0.1
Бартоло Хулиан 2 0.07
Паскуаль Андрес 2 0.07
Барралес Джеронимо 2 (1) 0.07
Риера Адриан 1 0.03
Альварес Федерико 1 0.03
Атьенса Пичу 1 0.03
Гардавски Михаэль 1 0.03
Жуканович Эрвин 1 0.03
Мунафо Хуан 1 0.03
Станко Калеб 1 0.03
Бенито Асьер 1 0.03
Костаньо Хосе 1 0.03
Бертолио Факундо 0 0
Христос Тасулис 0 0
Кармона Давид 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Эрик 8 1
Мельядо Мигель 9 0
Вурос Праксителис 8 0
Пасалидис Триантафиллос 7 0
Нуха Дико 6 0
Диамантис Апостолос 6 0
Нейра Хуан 5 0
Переа Луис III 5 0
Балояннис Константинос 5 0
Маринакис Никос 3 0
Йоху Самюэль 1 1
Тораринссон Гудмундур 2 0
Бакич Марко 2 0
Тораль Хон 2 0
Диуссе Ассан 2 0
Джу Месаке 2 0
Мандас Христос 2 0
Яннулис Костас 1 0
Феллипе Луис 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Цилианидис Космас 1 0
Стаикос Пасхалис 1 0
Герреро Мигель 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иглесиас Матиас 10 0
Гардавски Михаэль 8 1
Мунафо Хуан 8 0
Барралес Джеронимо 7 0
Костаньо Хосе 7 0
Жуканович Эрвин 3 1
Паскуаль Андрес 4 0
Атьенса Пичу 4 0
Рехис Франсеск 4 0
Риера Адриан 2 1
Тилика Лео 3 0
Daniel Santafe 3 0
Georgios Kosteas 3 0
Алагбе Олуватобилоба 1 1
Бертолио Факундо 2 0
Пападопулос Никос 2 0
Бартоло Хулиан 2 0
Домингес Хуан 1 0
Станко Калеб 1 0
Альварес Федерико 1 0
Кармона Давид 1 0

Результаты матчей

ОФИ
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Астерас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
8
ОФИ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Астерас
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

16
13
ОФИ
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Астерас
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
3% (1)
62% (18)
34% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

9
12

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

20
21

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
22 Не забивали 24
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
5
42%
1
13%
76-90

Пропущено

18
23
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
17%
4
17%
1-15
3
17%
1
4%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
4
22%
2
9%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
4
22%
9
39%
76-90

Забито

19
13
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
2
11%
1
8%
1-15
4
21%
3
23%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
4
31%
76-90

Пропущено

16
10
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
1
10%
1-15
3
19%
3
30%
16-30
4
25%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
1
10%
76-90

Забито

31
21
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 10
11 Не забивали 15
3
10%
2
10%
1-15
4
13%
4
19%
16-30
6
19%
4
19%
31-45
4
13%
5
24%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
10
32%
5
24%
76-90

Пропущено

34
33
18 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 19
5
15%
5
15%
1-15
6
18%
4
12%
16-30
7
21%
6
18%
31-45
6
18%
5
15%
46-60
2
6%
3
9%
61-75
8
24%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0
ОФИ - АЕК 0:3 Ионикос - ОФИ 0:2 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 ОФИ - ПАС Янина 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 ПАОК - ОФИ 0:0 Панетоликос - ОФИ 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Панатинаикос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 ОФИ - Ионикос 7:0 ОФИ - Андерлехт 1:1 ОФИ - Левадиакос 2:1 АЕК - ОФИ 3:0
Астерас
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0
Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 Астерас - ПАОК 2:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 Астерас - Ламия 3:0 Олимпиакос - Астерас 5:0 Астерас - Волос 0:0 Панетоликос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Астерас - Ионикос 1:0 Атромитос - Астерас 2:0

Результаты матчей

ОФИ
Астерас

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
10 раз 71%
1
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 21%
1:0
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
1
11 раз 38%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
0
16 раз 55%
1
7 раз 24%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

ОФИ
Астерас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
9
6
2
13
1.5
4
11
1
14
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
4
10
4
10
1.5
2
12
2
12
2.5
1
13
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
13
16
6
23
1.5
6
23
3
26
2.5
2
27
3
26
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 30 22 3 5 56 - 15 69
2.
Панатинаикос
 30 21 6 3 41 - 12 69
3.
Олимпиакос
 30 18 9 3 61 - 19 63
4.
ПАОК
 30 17 9 4 50 - 22 60
5.
Арис Салоники
 30 12 5 13 42 - 32 41
6.
Волос
 30 11 7 12 33 - 46 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 0:0 30 8 11 11 29 - 31 35
2.
ОФИ
 1:1 30 8 10 12 30 - 37 34
3.
Панетоликос
 1:1 30 7 9 14 29 - 45 30
4.
Астерас
 1:1 30 5 14 11 22 - 34 29
5.
Ионикос
 1:0 30 7 6 17 19 - 44 27
6.
ПАС Янина
 1:1 30 4 13 13 26 - 46 25
7.
Ламия
 0:0 30 4 12 14 19 - 50 24
8.
Левадиакос
 0:1 30 4 10 16 17 - 41 22

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 15 12 1 2 32 - 7 37
2.
Панатинаикос
 15 11 3 1 21 - 6 36
3.
Олимпиакос
 15 10 4 1 36 - 9 34
4.
ПАОК
 15 10 3 2 28 - 10 33
5.
Арис Салоники
 15 9 2 4 27 - 12 29
6.
Волос
 15 5 2 8 17 - 29 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 0:0 15 6 6 3 16 - 11 24
2.
Астерас
 1:1 15 5 8 2 14 - 9 23
3.
ПАС Янина
 1:1 15 3 7 5 14 - 21 16
4.
Левадиакос
 0:1 15 3 6 6 10 - 16 15
5.
ОФИ
 1:1 16 3 6 7 12 - 20 15
6.
Ионикос
 1:0 14 3 5 6 10 - 19 14
7.
Ламия
 0:0 15 3 5 7 11 - 25 14
8.
Панетоликос
 1:1 15 3 4 8 11 - 21 13

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 15 10 3 2 20 - 6 33
2.
АЕК
 15 10 2 3 24 - 8 32
3.
Олимпиакос
 15 8 5 2 25 - 10 29
4.
ПАОК
 15 7 6 2 22 - 12 27
5.
Волос
 15 6 5 4 16 - 17 23
6.
Арис Салоники
 15 3 3 9 15 - 20 12

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 1:1 14 5 4 5 18 - 17 19
2.
Панетоликос
 1:1 15 4 5 6 18 - 24 17
3.
Ионикос
 1:0 16 4 1 11 9 - 25 13
4.
Атромитос
 0:0 15 2 5 8 13 - 20 11
5.
Ламия
 0:0 15 1 7 7 8 - 25 10
6.
ПАС Янина
 1:1 15 1 6 8 12 - 25 9
7.
Левадиакос
 0:1 15 1 4 10 7 - 25 7
8.
Астерас
 1:1 15 0 6 9 8 - 25 6

Топ бомбардиров
Олимпиакос Бакамбу Седрик 15 (2)
АЕК Гарсия Леви 12 (4)
Панетоликос Карелис Никос 12 (1)
Панатинаикос Шпорар Андраж 10 (2)
Арис Салоники Пальма Луис 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Иглесиас Матиас 10
Астерас Гардавски Михаэль 1 8
Ионикос Ромао Алаиксис 1 8
ОФИ Ларссон Эрик 1 8
Ионикос Валерианос Йоргос 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Harold Mosquera бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Мельядо Мигель получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Тораль Хон уходит с поля. Harold Mosquera выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой ОФИ.
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Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Астерас
2.60
3.45
9.00
Все Коэффициенты
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