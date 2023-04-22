Тур: 30. Стадион: Теодорос Вардинояннис.
0'
20' Желтая карточкаМельядо Мигель
1:0
25' ГолHarold Mosquera
39' Желтая карточкаИглесиас Матиас
1:1
40' ГолБартоло Хулиан
Ход матча
20'
25'
1:0
39'
40'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
88
Бакич
Марко
21
Тораль
Хон
11
Нуха
Дико
18
Атьенса
Пичу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
-
21 Тораль ХонНападающий
-
11 Нуха ДикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Йоху СамюэльЗащитник
- Защитник
-
23 Переа ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Феллипе ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
История личных встреч
ОФИ
Астерас
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
24 матча
25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.23
0.73
Среднее время на гол
73
123
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.91
0.85
Среднее время на гол
47
106
Всего голов
37
19
Голов в среднем за матч
1.54
0.79
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
58
113
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тораль Хон
|8 (1)
|0.27
|Нуха Дико
|4
|0.13
|Ларссон Эрик
|2
|0.07
|Бакич Марко
|2
|0.07
|Нейра Хуан
|2
|0.07
|Диуссе Ассан
|2
|0.07
|Диамантис Апостолос
|2
|0.07
|Балояннис Константинос
|1
|0.03
|Harold Mosquera
|1
|0.03
|Феллипе Луис
|1
|0.03
|Дурмишай Фиорин
|1
|0.03
|Цилианидис Космас
|1
|0.03
|Мельядо Мигель
|1
|0.03
|Переа Луис III
|1
|0.03
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|Герреро Мигель
|0
|0
|Тьеви Бифума
|0
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рехис Франсеск
|3
|0.1
|Тилика Лео
|3 (1)
|0.1
|Бартоло Хулиан
|2
|0.07
|Паскуаль Андрес
|2
|0.07
|Барралес Джеронимо
|2 (1)
|0.07
|Риера Адриан
|1
|0.03
|Альварес Федерико
|1
|0.03
|Атьенса Пичу
|1
|0.03
|Гардавски Михаэль
|1
|0.03
|Жуканович Эрвин
|1
|0.03
|Мунафо Хуан
|1
|0.03
|Станко Калеб
|1
|0.03
|Бенито Асьер
|1
|0.03
|Костаньо Хосе
|1
|0.03
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Христос Тасулис
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Эрик
|8
|1
|Мельядо Мигель
|9
|0
|Вурос Праксителис
|8
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|7
|0
|Нуха Дико
|6
|0
|Диамантис Апостолос
|6
|0
|Нейра Хуан
|5
|0
|Переа Луис III
|5
|0
|Балояннис Константинос
|5
|0
|Маринакис Никос
|3
|0
|Йоху Самюэль
|1
|1
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0
|Бакич Марко
|2
|0
|Тораль Хон
|2
|0
|Диуссе Ассан
|2
|0
|Джу Месаке
|2
|0
|Мандас Христос
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Цилианидис Космас
|1
|0
|Стаикос Пасхалис
|1
|0
|Герреро Мигель
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иглесиас Матиас
|10
|0
|Гардавски Михаэль
|8
|1
|Мунафо Хуан
|8
|0
|Барралес Джеронимо
|7
|0
|Костаньо Хосе
|7
|0
|Жуканович Эрвин
|3
|1
|Паскуаль Андрес
|4
|0
|Атьенса Пичу
|4
|0
|Рехис Франсеск
|4
|0
|Риера Адриан
|2
|1
|Тилика Лео
|3
|0
|Daniel Santafe
|3
|0
|Georgios Kosteas
|3
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|1
|1
|Бертолио Факундо
|2
|0
|Пападопулос Никос
|2
|0
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|Домингес Хуан
|1
|0
|Станко Калеб
|1
|0
|Альварес Федерико
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Астерас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
8
ОФИ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Астерас
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
16
13
ОФИ
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Астерас
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
3% (1)
62% (18)
34% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
9
12
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
20
21
Голы по времени матча
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
22 Не забивали 24
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
5
42%
1
13%
76-90
Пропущено
18
23
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
17%
4
17%
1-15
3
17%
1
4%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
4
22%
2
9%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
4
22%
9
39%
76-90
Забито
19
13
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
2
11%
1
8%
1-15
4
21%
3
23%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
4
31%
76-90
Пропущено
16
10
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
1
10%
1-15
3
19%
3
30%
16-30
4
25%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
1
10%
76-90
Забито
31
21
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 10
11 Не забивали 15
3
10%
2
10%
1-15
4
13%
4
19%
16-30
6
19%
4
19%
31-45
4
13%
5
24%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
10
32%
5
24%
76-90
Пропущено
34
33
18 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 19
5
15%
5
15%
1-15
6
18%
4
12%
16-30
7
21%
6
18%
31-45
6
18%
5
15%
46-60
2
6%
3
9%
61-75
8
24%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0
ОФИ - АЕК 0:3 Ионикос - ОФИ 0:2 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 ОФИ - ПАС Янина 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 ПАОК - ОФИ 0:0 Панетоликос - ОФИ 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Панатинаикос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 ОФИ - Ионикос 7:0 ОФИ - Андерлехт 1:1 ОФИ - Левадиакос 2:1 АЕК - ОФИ 3:0
Астерас
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0
Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 Астерас - ПАОК 2:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 Астерас - Ламия 3:0 Олимпиакос - Астерас 5:0 Астерас - Волос 0:0 Панетоликос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Астерас - Ионикос 1:0 Атромитос - Астерас 2:0
Результаты матчей
ОФИ
Астерас
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
10 раз 71%
1
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 21%
1:0
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
11 раз 38%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
0
16 раз 55%
1
7 раз 24%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
ОФИ
Астерас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
96
213
411
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
410
410
212
212
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
1316
623
623
326
227
326
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|3
|5
|56 - 15
|69
|2.
|30
|21
|6
|3
|41 - 12
|69
|3.
|30
|18
|9
|3
|61 - 19
|63
|4.
|30
|17
|9
|4
|50 - 22
|60
|5.
|30
|12
|5
|13
|42 - 32
|41
|6.
|30
|11
|7
|12
|33 - 46
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|30
|8
|11
|11
|29 - 31
|35
|2.
|1:1
|30
|8
|10
|12
|30 - 37
|34
|3.
|1:1
|30
|7
|9
|14
|29 - 45
|30
|4.
|1:1
|30
|5
|14
|11
|22 - 34
|29
|5.
|1:0
|30
|7
|6
|17
|19 - 44
|27
|6.
|1:1
|30
|4
|13
|13
|26 - 46
|25
|7.
|0:0
|30
|4
|12
|14
|19 - 50
|24
|8.
|0:1
|30
|4
|10
|16
|17 - 41
|22
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|32 - 7
|37
|2.
|15
|11
|3
|1
|21 - 6
|36
|3.
|15
|10
|4
|1
|36 - 9
|34
|4.
|15
|10
|3
|2
|28 - 10
|33
|5.
|15
|9
|2
|4
|27 - 12
|29
|6.
|15
|5
|2
|8
|17 - 29
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|6
|6
|3
|16 - 11
|24
|2.
|1:1
|15
|5
|8
|2
|14 - 9
|23
|3.
|1:1
|15
|3
|7
|5
|14 - 21
|16
|4.
|0:1
|15
|3
|6
|6
|10 - 16
|15
|5.
|1:1
|16
|3
|6
|7
|12 - 20
|15
|6.
|1:0
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|7.
|0:0
|15
|3
|5
|7
|11 - 25
|14
|8.
|1:1
|15
|3
|4
|8
|11 - 21
|13
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|20 - 6
|33
|2.
|15
|10
|2
|3
|24 - 8
|32
|3.
|15
|8
|5
|2
|25 - 10
|29
|4.
|15
|7
|6
|2
|22 - 12
|27
|5.
|15
|6
|5
|4
|16 - 17
|23
|6.
|15
|3
|3
|9
|15 - 20
|12
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|2.
|1:1
|15
|4
|5
|6
|18 - 24
|17
|3.
|1:0
|16
|4
|1
|11
|9 - 25
|13
|4.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|13 - 20
|11
|5.
|0:0
|15
|1
|7
|7
|8 - 25
|10
|6.
|1:1
|15
|1
|6
|8
|12 - 25
|9
|7.
|0:1
|15
|1
|4
|10
|7 - 25
|7
|8.
|1:1
|15
|0
|6
|9
|8 - 25
|6
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|15 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|12 (4)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|12 (1)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|10 (2)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|8 (2)
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|10
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|1 8
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1 8
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 8
|Ионикос
|Валерианос Йоргос
|1 8