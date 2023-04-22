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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
ОФИ
1:1
Конец матча
Астерас
0'
20' Желтая карточка
Мельядо Мигель
1:0
25' Гол
Harold Mosquera
39' Желтая карточка
Иглесиас Матиас
1:1
40' Гол
Бартоло Хулиан
67' Желтая карточка
Пасалидис Триантафиллос
71' Желтая карточка
Вурос Праксителис
74' Желтая карточка
Костаньо Хосе
89' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
90' Желтая карточка
Нейра Хуан
90'+6

Ход матча

4'
Harold Mosquera
Тораль Хон
 
20'
Мельядо Мигель
 
25'
Harold Mosquera
(Бакич Марко)
1:0
39'
 
Иглесиас Матиас
40'
1:1
Бартоло Хулиан
(Рехис Франсеск)
63'
Феллипе Луис
Harold Mosquera
 
63'
Нейра Хуан
Бакич Марко
 
67'
Пасалидис Триантафиллос
 
71'
Вурос Праксителис
 
74'
 
Костаньо Хосе
77'
 
Паскуаль Андрес
Бартоло Хулиан
85'
Переа Луис
Мельядо Мигель
 
85'
Маринакис Никос
Диамантис Апостолос
 
86'
 
Daniel Santafe
Тилика Лео
89'
 
Барралес Джеронимо
90'
Нейра Хуан
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 20
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 532 Количество передач 371
  • 59 Владение мячом, % 41
35
Мандас
Христос
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
15
Диамантис
Апостолос
2
Ларссон
Эрик
22
Тораринссон
Гудмундур
29
Мельядо
Мигель
5
Диуссе
Ассан
88
Бакич
Марко
21
Тораль
Хон
11
Нуха
Дико
99
Цифцис
Антонис
12
Кармона
Давид
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
17
Иглесиас
Матиас
8
Мунафо
Хуан
7
Тилика
Лео
11
Рехис
Франсеск
73
Бартоло
Хулиан
9
Барралес
Джеронимо
ОФИ
3-4-1-2
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
Астерас

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

24 матча

25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:0
С
2:0
ТМК
1:0
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
6:1
С
2:3
С
0:0
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:3

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.23
0.73

Среднее время на гол

73
123

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.91
0.85

Среднее время на гол

47
106

Всего голов

37
19

Голов в среднем за матч

1.54
0.79

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

58
113

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тораль Хон 8 (1) 0.27
Нуха Дико 4 0.13
Ларссон Эрик 2 0.07
Бакич Марко 2 0.07
Нейра Хуан 2 0.07
Диуссе Ассан 2 0.07
Диамантис Апостолос 2 0.07
Балояннис Константинос 1 0.03
Harold Mosquera 1 0.03
Феллипе Луис 1 0.03
Дурмишай Фиорин 1 0.03
Цилианидис Космас 1 0.03
Мельядо Мигель 1 0.03
Переа Луис III 1 0.03
Тораринссон Гудмундур 0 0
Герреро Мигель 0 0
Тьеви Бифума 0 0
Пасалидис Триантафиллос 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рехис Франсеск 3 0.1
Тилика Лео 3 (1) 0.1
Бартоло Хулиан 2 0.07
Паскуаль Андрес 2 0.07
Барралес Джеронимо 2 (1) 0.07
Риера Адриан 1 0.03
Альварес Федерико 1 0.03
Атьенса Пичу 1 0.03
Гардавски Михаэль 1 0.03
Жуканович Эрвин 1 0.03
Мунафо Хуан 1 0.03
Станко Калеб 1 0.03
Бенито Асьер 1 0.03
Костаньо Хосе 1 0.03
Бертолио Факундо 0 0
Христос Тасулис 0 0
Кармона Давид 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Эрик 8 1
Вурос Праксителис 9 0
Мельядо Мигель 9 0
Пасалидис Триантафиллос 8 0
Нуха Дико 6 0
Нейра Хуан 6 0
Диамантис Апостолос 6 0
Переа Луис III 5 0
Балояннис Константинос 5 0
Маринакис Никос 3 0
Йоху Самюэль 1 1
Тораринссон Гудмундур 2 0
Бакич Марко 2 0
Тораль Хон 2 0
Диуссе Ассан 2 0
Джу Месаке 2 0
Мандас Христос 2 0
Яннулис Костас 1 0
Феллипе Луис 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Цилианидис Космас 1 0
Стаикос Пасхалис 1 0
Герреро Мигель 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иглесиас Матиас 10 0
Гардавски Михаэль 8 1
Барралес Джеронимо 8 0
Мунафо Хуан 8 0
Костаньо Хосе 8 0
Жуканович Эрвин 3 1
Паскуаль Андрес 4 0
Атьенса Пичу 4 0
Рехис Франсеск 4 0
Риера Адриан 2 1
Тилика Лео 3 0
Daniel Santafe 3 0
Georgios Kosteas 3 0
Алагбе Олуватобилоба 1 1
Бертолио Факундо 2 0
Пападопулос Никос 2 0
Бартоло Хулиан 2 0
Домингес Хуан 1 0
Станко Калеб 1 0
Альварес Федерико 1 0
Кармона Давид 1 0

Результаты матчей

ОФИ
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Астерас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
9
ОФИ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Астерас
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

16
13
ОФИ
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Астерас
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
3% (1)
63% (19)
33% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

9
12

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

21
22

Голы по времени матча

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
22 Не забивали 24
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
5
38%
1
11%
76-90

Пропущено

19
24
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
16%
4
17%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
4
21%
2
8%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
4
21%
9
38%
76-90

Забито

19
13
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
2
11%
1
8%
1-15
4
21%
3
23%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
4
31%
76-90

Пропущено

16
10
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
1
10%
1-15
3
19%
3
30%
16-30
4
25%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
1
10%
76-90

Забито

32
22
14 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 10
11 Не забивали 15
3
9%
2
9%
1-15
5
16%
4
18%
16-30
6
19%
5
23%
31-45
4
13%
5
23%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
10
31%
5
23%
76-90

Пропущено

35
34
19 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
5
14%
5
15%
1-15
6
17%
5
15%
16-30
8
23%
6
18%
31-45
6
17%
5
15%
46-60
2
6%
3
9%
61-75
8
23%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0
ОФИ - АЕК 0:3 Ионикос - ОФИ 0:2 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 ОФИ - ПАС Янина 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 ПАОК - ОФИ 0:0 Панетоликос - ОФИ 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Панатинаикос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 ОФИ - Ионикос 7:0 ОФИ - Андерлехт 1:1 ОФИ - Левадиакос 2:1 АЕК - ОФИ 3:0
Астерас
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0
Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 Астерас - ПАОК 2:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 Астерас - Ламия 3:0 Олимпиакос - Астерас 5:0 Астерас - Волос 0:0 Панетоликос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Астерас - Ионикос 1:0 Атромитос - Астерас 2:0

Результаты матчей

ОФИ
Астерас

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 20%
1:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
1
12 раз 40%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
0
16 раз 53%
1
8 раз 27%
2
4 раза 13%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

ОФИ
Астерас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
9
6
2
14
1.5
4
11
1
15
2.5
1
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
5
10
4
10
1.5
2
13
2
12
2.5
1
14
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
14
16
6
24
1.5
6
24
3
27
2.5
2
28
3
27
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 30 22 3 5 56 - 15 69
2.
Панатинаикос
 30 21 6 3 41 - 12 69
3.
Олимпиакос
 30 18 9 3 61 - 19 63
4.
ПАОК
 30 17 9 4 50 - 22 60
5.
Арис Салоники
 30 12 5 13 42 - 32 41
6.
Волос
 30 11 7 12 33 - 46 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 30 8 10 12 29 - 32 34
2.
ОФИ
 30 8 10 12 30 - 37 34
3.
Панетоликос
 30 7 8 15 30 - 47 29
4.
Астерас
 30 5 14 11 22 - 34 29
5.
ПАС Янина
 30 5 12 13 28 - 47 27
6.
Ламия
 30 5 11 14 20 - 50 26
7.
Ионикос
 30 6 7 17 20 - 46 25
8.
Левадиакос
 30 4 11 15 19 - 42 23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 15 12 1 2 32 - 7 37
2.
Панатинаикос
 15 11 3 1 21 - 6 36
3.
Олимпиакос
 15 10 4 1 36 - 9 34
4.
ПАОК
 15 10 3 2 28 - 10 33
5.
Арис Салоники
 15 9 2 4 27 - 12 29
6.
Волос
 15 5 2 8 17 - 29 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 15 6 6 3 16 - 11 24
2.
Астерас
 15 5 8 2 14 - 9 23
3.
ПАС Янина
 15 4 6 5 16 - 22 18
4.
Ламия
 15 4 4 7 12 - 25 16
5.
Левадиакос
 15 3 7 5 12 - 17 16
6.
ОФИ
 16 3 6 7 12 - 20 15
7.
Ионикос
 14 3 5 6 10 - 19 14
8.
Панетоликос
 15 3 4 8 11 - 21 13

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 15 10 3 2 20 - 6 33
2.
АЕК
 15 10 2 3 24 - 8 32
3.
Олимпиакос
 15 8 5 2 25 - 10 29
4.
ПАОК
 15 7 6 2 22 - 12 27
5.
Волос
 15 6 5 4 16 - 17 23
6.
Арис Салоники
 15 3 3 9 15 - 20 12

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 14 5 4 5 18 - 17 19
2.
Панетоликос
 15 4 4 7 19 - 26 16
3.
Ионикос
 16 3 2 11 10 - 27 11
4.
Атромитос
 15 2 4 9 13 - 21 10
5.
Ламия
 15 1 7 7 8 - 25 10
6.
ПАС Янина
 15 1 6 8 12 - 25 9
7.
Левадиакос
 15 1 4 10 7 - 25 7
8.
Астерас
 15 0 6 9 8 - 25 6

Топ бомбардиров
Олимпиакос Бакамбу Седрик 15 (2)
Панетоликос Карелис Никос 13 (1)
АЕК Гарсия Леви 12 (4)
Панатинаикос Шпорар Андраж 10 (2)
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Весь список

Топ нарушителей
Панетоликос Младен Себастьян 10
Астерас Иглесиас Матиас 10
Астерас Гардавски Михаэль 1 8
Ионикос Ромао Алаиксис 1 8
ОФИ Ларссон Эрик 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Рехис Франсеск сделал результативную передачу.
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