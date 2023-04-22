Тур: 29. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
0:2
Второй тайм: 65'
0'
0:1
3' ГолГерц Кристиан
22' Красная карточкаДиаби Сулейман
35' Желтая карточкаБолла Бендегуз
0:2
45' ГолДадашов Ренат
Ход матча
3'
0:1
22'
35'
45'
0:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
25
Шмид
Янник
77
Абедини
Эрис
15
Секо
Аюму
10
Пушич
Петар
40
Кавабэ
Хаяо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарНападающий
- Нападающий
-
40 Кавабэ ХаяоНападающий
- Запасные игроки
-
34 Хара ТерукиЗащитник
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Dion Kacuri
-
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
История личных встреч
Винтертур
Грасcхоппер
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
19 матчей
31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.88
1.55
Среднее время на гол
48
58
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.82
1.75
Среднее время на гол
49
51
Всего голов
35
31
Голов в среднем за матч
1.84
1.63
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
48
55
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.21
|Samir Ramizi
|5 (1)
|0.17
|Буэсс Роман
|4 (2)
|0.14
|Ардаис Хоакин
|2
|0.07
|Родригес Франсиско III
|2
|0.07
|Буркарт Нишан
|2
|0.07
|Зайлер Штефан
|1
|0.03
|Камбери Флориан
|1
|0.03
|Samuel Ballet
|1
|0.03
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0.03
|Noe Holenstein
|1
|0.03
|Adrian Gantenbein
|0
|0
|Манзамби Нефтали
|0
|0
|Thibault Corbaz
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Michael Goncalves
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|8
|0.28
|Дадашов Ренат
|8 (2)
|0.28
|Шеттине Гильерме
|6
|0.21
|Герц Кристиан
|4
|0.14
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0.1
|Рибейро Томас
|3
|0.1
|Пушич Петар
|2
|0.07
|Болла Бендегуз
|2
|0.07
|Шабани Меритан
|2
|0.07
|Giotto Morandi
|1 (1)
|0.03
|Francis Momoh
|1
|0.03
|Феррейра Филипе
|1
|0.03
|Dion Kacuri
|1
|0.03
|Лоосли Ноа
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Секо Аюму
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|10
|1
|Granit Lekaj
|7
|0
|Арнольд Ремо
|7
|0
|Диаби Сулейман
|5
|1
|Michael Goncalves
|5
|0
|Thibault Corbaz
|4
|0
|Гельми Рой
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Родригес Франсиско III
|3
|0
|Шмид Янник
|3
|0
|Абедини Эрис
|3
|0
|Зайлер Штефан
|3
|0
|Samuel Ballet
|3
|0
|Лтайеф Сайфалла
|3
|0
|Adrian Gantenbein
|3
|0
|Камбери Флориан
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Буркарт Нишан
|2
|0
|Крьезиу Хекуран
|1
|0
|Манзамби Нефтали
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|9
|0
|Секо Аюму
|5
|1
|Лоосли Ноа
|3
|2
|Шеттине Гильерме
|6
|0
|Болла Бендегуз
|6
|0
|Рибейро Томас
|6
|0
|Абраши Амир
|5
|0
|Герц Кристиан
|5
|0
|Кавабэ Хаяо
|4
|0
|Шмидт Доминик II
|4
|0
|Шабани Меритан
|2
|1
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Морейра Андре
|2
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Ли Лэй
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Грасcхоппер
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
8
9
Винтертур
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Грасcхоппер
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
21
13
Волевые поражения
9
19
Винтертур
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Сухие победы
9
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
21
15
Волевые поражения
17
28
Голы по времени матча
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
3
23%
1
7%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
3
23%
5
33%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
1
8%
1
7%
76-90
Пропущено
23
25
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
1
4%
1
4%
1-15
7
30%
5
20%
16-30
2
9%
5
20%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
3
13%
4
16%
61-75
6
26%
6
24%
76-90
Забито
13
25
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 14
1
8%
3
12%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
5
38%
6
24%
31-45
3
23%
3
12%
46-60
0
0%
8
32%
61-75
2
15%
2
8%
76-90
Пропущено
27
23
17 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
15%
4
17%
1-15
8
30%
30%
2
9%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
4
15%
6
26%
76-90
Забито
26
40
15 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
4
15%
4
10%
1-15
5
19%
5
13%
16-30
6
23%
10
25%
31-45
6
23%
8
20%
46-60
2
8%
10
25%
61-75
3
12%
3
8%
76-90
Пропущено
50
48
27 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 25
5
10%
5
10%
1-15
15
30%
7
15%
16-30
7
14%
8
17%
31-45
8
16%
8
17%
46-60
5
10%
8
17%
61-75
10
20%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0
Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1 Винтертур - Сьон 1:1 Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1 Рапперсвиль-Йона - Винтертур 0:2 Винтертур - Дорнбирн 6:0 Винтертур - Линенсе 0:2 Лугано - Винтертур 3:1 Лугано - Винтертур 1:0 Люцерн - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2
Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:0 Грасcхоппер - Альтах 4:1
Результаты матчей
Винтертур
Грасcхоппер
Точный счет
1:0
5 раз 36%
1:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
13 раз 93%
0
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 25%
1:0
6 раз 21%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
20 раз 71%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
1
15 раз 54%
2
6 раз 21%
0
3 раза 11%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
212
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
253
226
1018
226
424
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|16
|10
|2
|63 - 20
|58
|2.
|28
|9
|14
|5
|34 - 34
|41
|3.
|28
|10
|9
|9
|43 - 39
|39
|4.
|28
|9
|10
|9
|40 - 39
|37
|5.
|2:0
|29
|10
|7
|12
|43 - 47
|37
|6.
|28
|9
|9
|10
|51 - 42
|36
|7.
|28
|8
|12
|8
|37 - 33
|36
|8.
|28
|6
|12
|10
|29 - 44
|30
|9.
|28
|7
|9
|12
|37 - 53
|30
|10.
|0:2
|29
|7
|8
|14
|26 - 52
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|3
|0
|40 - 7
|36
|2.
|14
|6
|7
|1
|18 - 12
|25
|3.
|14
|6
|6
|2
|26 - 16
|24
|4.
|2:0
|14
|7
|2
|5
|25 - 23
|23
|5.
|14
|5
|7
|2
|23 - 15
|22
|6.
|14
|5
|5
|4
|21 - 19
|20
|7.
|0:2
|15
|5
|4
|6
|13 - 25
|19
|8.
|14
|4
|5
|5
|20 - 19
|17
|9.
|14
|3
|7
|4
|16 - 20
|16
|10.
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|5
|7
|2
|23 - 13
|22
|2.
|14
|6
|4
|4
|23 - 20
|22
|3.
|14
|5
|5
|4
|22 - 23
|20
|4.
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|5.
|14
|3
|7
|4
|16 - 22
|16
|6.
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|7.
|2:0
|15
|3
|5
|7
|18 - 24
|14
|8.
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|9.
|14
|3
|3
|8
|25 - 26
|12
|10.
|0:2
|14
|2
|4
|8
|13 - 27
|10
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|16 (4)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|14 (7)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|10 (4)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 9
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|10