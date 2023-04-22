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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Винтертур
0:2
Второй тайм: 65'
Грасcхоппер
0'
0:1
3' Гол
Герц Кристиан
22' Красная карточка
Диаби Сулейман
35' Желтая карточка
Болла Бендегуз
0:2
45' Гол
Дадашов Ренат

Ход матча

3'
0:1
Герц Кристиан
(Кавабэ Хаяо)
13'
 
Лоосли Ноа
Нденге Тсии-Виллиам
22'
Диаби Сулейман
 
35'
 
Болла Бендегуз
45'
0:2
Дадашов Ренат
(Пушич Петар)
61'
Буэсс Роман
Крьезиу Хекуран
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Грасcхоппер
2.80
6.30
3.40
Все Коэффициенты
30
Кустер
Маркус
3
Шеттин
Тобиас
25
Шмид
Янник
4
Granit
Lekaj
18
Диаби
Сулейман
99
Буркарт
Нишан
40
Крьезиу
Хекуран
77
Абедини
Эрис
24
Лтайеф
Сайфалла
10
Ди
Джусто
Маттео
11
Ардаис
Хоакин
1
Морейра
Андре
77
Болла
Бендегуз
14
Рибейро
Томас
15
Секо
Аюму
31
Шмидт
Доминик
II
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
28
Герц
Кристиан
10
Пушич
Петар
27
Дадашов
Ренат
40
Кавабэ
Хаяо
Винтертур
4-4-2
Грасcхоппер
4-3-3

История личных встреч

Винтертур
Грасcхоппер

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

19 матчей

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
3:0
ТМК
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:3
ЧЛ
3:2
ЧЛ
0:6
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2
ТМК
3:1
ТМК
3:4
ТМС
3:1
ТМС
4:0
ТМС
1:3
ТМС
1:0
К
2:3

Голы

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.88
1.55

Среднее время на гол

48
58

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.82
1.75

Среднее время на гол

49
51

Всего голов

35
31

Голов в среднем за матч

1.84
1.63

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

48
55

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 6 0.21
Samir Ramizi 5 (1) 0.17
Буэсс Роман 4 (2) 0.14
Ардаис Хоакин 2 0.07
Родригес Франсиско III 2 0.07
Буркарт Нишан 2 0.07
Зайлер Штефан 1 0.03
Камбери Флориан 1 0.03
Samuel Ballet 1 0.03
Лтайеф Сайфалла 1 0.03
Noe Holenstein 1 0.03
Adrian Gantenbein 0 0
Манзамби Нефтали 0 0
Thibault Corbaz 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Michael Goncalves 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 8 0.28
Дадашов Ренат 8 (2) 0.28
Шеттине Гильерме 6 0.21
Герц Кристиан 4 0.14
Нденге Тсии-Виллиам 3 0.1
Рибейро Томас 3 0.1
Пушич Петар 2 0.07
Болла Бендегуз 2 0.07
Шабани Меритан 2 0.07
Giotto Morandi 1 (1) 0.03
Francis Momoh 1 0.03
Феррейра Филипе 1 0.03
Dion Kacuri 1 0.03
Лоосли Ноа 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Секо Аюму 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 10 1
Granit Lekaj 7 0
Арнольд Ремо 7 0
Диаби Сулейман 5 1
Michael Goncalves 5 0
Thibault Corbaz 4 0
Гельми Рой 4 0
Буэсс Роман 3 0
Родригес Франсиско III 3 0
Шмид Янник 3 0
Абедини Эрис 3 0
Зайлер Штефан 3 0
Samuel Ballet 3 0
Лтайеф Сайфалла 3 0
Adrian Gantenbein 3 0
Камбери Флориан 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Буркарт Нишан 2 0
Крьезиу Хекуран 1 0
Манзамби Нефтали 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 9 0
Секо Аюму 5 1
Лоосли Ноа 3 2
Шеттине Гильерме 6 0
Болла Бендегуз 6 0
Рибейро Томас 6 0
Абраши Амир 5 0
Герц Кристиан 5 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Шмидт Доминик II 4 0
Шабани Меритан 2 1
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Пушич Петар 3 0
Морейра Андре 2 0
Francis Momoh 2 0
Giotto Morandi 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Чжон Сан Бин 1 0

Результаты матчей

Винтертур
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Грасcхоппер
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

8
9
Винтертур
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Грасcхоппер
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

21
13

Волевые поражения

9
19
Винтертур
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)

Сухие победы

9
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

21
15

Волевые поражения

17
28

Голы по времени матча

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
3
23%
1
7%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
3
23%
5
33%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
1
8%
1
7%
76-90

Пропущено

23
25
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
1
4%
1
4%
1-15
7
30%
5
20%
16-30
2
9%
5
20%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
3
13%
4
16%
61-75
6
26%
6
24%
76-90

Забито

13
25
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 14
1
8%
3
12%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
5
38%
6
24%
31-45
3
23%
3
12%
46-60
0
0%
8
32%
61-75
2
15%
2
8%
76-90

Пропущено

27
23
17 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
15%
4
17%
1-15
8
30%
30%
2
9%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
4
15%
6
26%
76-90

Забито

26
40
15 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
4
15%
4
10%
1-15
5
19%
5
13%
16-30
6
23%
10
25%
31-45
6
23%
8
20%
46-60
2
8%
10
25%
61-75
3
12%
3
8%
76-90

Пропущено

50
48
27 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 25
5
10%
5
10%
1-15
15
30%
7
15%
16-30
7
14%
8
17%
31-45
8
16%
8
17%
46-60
5
10%
8
17%
61-75
10
20%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0
Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1 Винтертур - Сьон 1:1 Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1 Рапперсвиль-Йона - Винтертур 0:2 Винтертур - Дорнбирн 6:0 Винтертур - Линенсе 0:2 Лугано - Винтертур 3:1 Лугано - Винтертур 1:0 Люцерн - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2
Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:0 Грасcхоппер - Альтах 4:1

Результаты матчей

Винтертур
Грасcхоппер

Точный счет

1:0
5 раз 36%
1:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
13 раз 93%
0
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 25%
1:0
6 раз 21%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
20 раз 71%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
1
15 раз 54%
2
6 раз 21%
0
3 раза 11%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
2
12
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
25
3
2
26
1.5
10
18
2
26
2.5
4
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 28 16 10 2 63 - 20 58
2.
Серветт
 28 9 14 5 34 - 34 41
3.
Люцерн
 28 10 9 9 43 - 39 39
4.
Лугано
 28 9 10 9 40 - 39 37
5.
Грасcхоппер
 2:0 29 10 7 12 43 - 47 37
6.
Санкт-Галлен
 28 9 9 10 51 - 42 36
7.
Базель
 28 8 12 8 37 - 33 36
8.
Цюрих
 28 6 12 10 29 - 44 30
9.
Сьон
 28 7 9 12 37 - 53 30
10.
Винтертур
 0:2 29 7 8 14 26 - 52 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 3 0 40 - 7 36
2.
Серветт
 14 6 7 1 18 - 12 25
3.
Санкт-Галлен
 14 6 6 2 26 - 16 24
4.
Грасcхоппер
 2:0 14 7 2 5 25 - 23 23
5.
Базель
 14 5 7 2 23 - 15 22
6.
Лугано
 14 5 5 4 21 - 19 20
7.
Винтертур
 0:2 15 5 4 6 13 - 25 19
8.
Люцерн
 14 4 5 5 20 - 19 17
9.
Цюрих
 14 3 7 4 16 - 20 16
10.
Сьон
 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 5 7 2 23 - 13 22
2.
Люцерн
 14 6 4 4 23 - 20 22
3.
Сьон
 14 5 5 4 22 - 23 20
4.
Лугано
 14 4 5 5 19 - 20 17
5.
Серветт
 14 3 7 4 16 - 22 16
6.
Базель
 14 3 5 6 14 - 18 14
7.
Грасcхоппер
 2:0 15 3 5 7 18 - 24 14
8.
Цюрих
 14 3 5 6 13 - 24 14
9.
Санкт-Галлен
 14 3 3 8 25 - 26 12
10.
Винтертур
 0:2 14 2 4 8 13 - 27 10
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 16 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 14 (7)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 9
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Люцерн Белоко Стефан 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Крьезиу Хекуран уходит с поля. Буэсс Роман выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Пушич Петар сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Дадашов Ренат бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Болла Бендегуз получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    УДАЛЕНИЕ! - Souleymane Diaby увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Грасcхоппер
2.80
6.30
3.40
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