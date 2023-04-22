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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 8400
Винтертур
1:2
Конец матча
Грасcхоппер
0'
0:1
3' Гол
Герц Кристиан
22' Красная карточка
Диаби Сулейман
35' Желтая карточка
Болла Бендегуз
0:2
45' Гол
Дадашов Ренат
84' Желтая карточка
Шмидт Доминик
1:2
86' Пенальти
Буэсс Роман
90' Желтая карточка
Абраши Амир
90'+6

Ход матча

3'
0:1
Герц Кристиан
(Кавабэ Хаяо)
13'
 
Лоосли Ноа
Нденге Тсии-Виллиам
22'
Диаби Сулейман
 
35'
 
Болла Бендегуз
45'
0:2
Дадашов Ренат
(Пушич Петар)
61'
Буэсс Роман
Крьезиу Хекуран
 
69'
Samuel Ballet
Лтайеф Сайфалла
 
69'
Noe Holenstein
Ди Джусто Маттео
 
70'
 
Giotto Morandi
Пушич Петар
77'
 
Dion Kacuri
Герц Кристиан
79'
Родригес Франсиско
Буркарт Нишан
 
79'
Манзамби Нефтали
Ардаис Хоакин
 
84'
 
Шмидт Доминик
86'
Буэсс Роман
1:2
90'
 
Абраши Амир

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 348 Количество передач 513
  • 44 Владение мячом, % 56
30
Кустер
Маркус
3
Шеттин
Тобиас
25
Шмид
Янник
4
Granit
Lekaj
18
Диаби
Сулейман
99
Буркарт
Нишан
40
Крьезиу
Хекуран
77
Абедини
Эрис
24
Лтайеф
Сайфалла
10
Ди
Джусто
Маттео
11
Ардаис
Хоакин
1
Морейра
Андре
77
Болла
Бендегуз
14
Рибейро
Томас
15
Секо
Аюму
31
Шмидт
Доминик
II
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
28
Герц
Кристиан
10
Пушич
Петар
27
Дадашов
Ренат
40
Кавабэ
Хаяо
Винтертур
4-4-2
Грасcхоппер
4-3-3

История личных встреч

Винтертур
Грасcхоппер

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

19 матчей

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
3:0
ТМК
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:3
ЧЛ
3:2
ЧЛ
0:6
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2
ТМК
3:1
ТМК
3:4
ТМС
3:1
ТМС
4:0
ТМС
1:3
ТМС
1:0
К
2:3

Голы

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.88
1.55

Среднее время на гол

48
58

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.82
1.75

Среднее время на гол

49
51

Всего голов

35
31

Голов в среднем за матч

1.84
1.63

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

48
55

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 6 0.21
Буэсс Роман 5 (3) 0.17
Samir Ramizi 5 (1) 0.17
Ардаис Хоакин 2 0.07
Родригес Франсиско III 2 0.07
Буркарт Нишан 2 0.07
Зайлер Штефан 1 0.03
Камбери Флориан 1 0.03
Samuel Ballet 1 0.03
Лтайеф Сайфалла 1 0.03
Noe Holenstein 1 0.03
Adrian Gantenbein 0 0
Манзамби Нефтали 0 0
Thibault Corbaz 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Michael Goncalves 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 8 0.28
Дадашов Ренат 8 (2) 0.28
Шеттине Гильерме 6 0.21
Герц Кристиан 4 0.14
Нденге Тсии-Виллиам 3 0.1
Рибейро Томас 3 0.1
Пушич Петар 2 0.07
Болла Бендегуз 2 0.07
Шабани Меритан 2 0.07
Giotto Morandi 1 (1) 0.03
Francis Momoh 1 0.03
Феррейра Филипе 1 0.03
Dion Kacuri 1 0.03
Лоосли Ноа 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Секо Аюму 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 10 1
Granit Lekaj 7 0
Арнольд Ремо 7 0
Диаби Сулейман 5 1
Michael Goncalves 5 0
Thibault Corbaz 4 0
Гельми Рой 4 0
Буэсс Роман 3 0
Родригес Франсиско III 3 0
Шмид Янник 3 0
Абедини Эрис 3 0
Зайлер Штефан 3 0
Samuel Ballet 3 0
Лтайеф Сайфалла 3 0
Adrian Gantenbein 3 0
Камбери Флориан 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Буркарт Нишан 2 0
Крьезиу Хекуран 1 0
Манзамби Нефтали 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 9 0
Секо Аюму 5 1
Лоосли Ноа 3 2
Абраши Амир 6 0
Шеттине Гильерме 6 0
Болла Бендегуз 6 0
Рибейро Томас 6 0
Герц Кристиан 5 0
Шмидт Доминик II 5 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Шабани Меритан 2 1
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Пушич Петар 3 0
Морейра Андре 2 0
Francis Momoh 2 0
Giotto Morandi 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Чжон Сан Бин 1 0

Результаты матчей

Винтертур
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Грасcхоппер
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

9
9
Винтертур
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Грасcхоппер
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

21
13

Волевые поражения

9
19
Винтертур
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (13)
31% (9)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Грасcхоппер
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)

Сухие победы

9
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

21
16

Волевые поражения

18
28

Голы по времени матча

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
3
21%
2
12%
1-15
3
21%
2
12%
16-30
1
7%
5
29%
29%
31-45
3
21%
5
29%
29%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
2
14%
1
6%
76-90

Пропущено

25
26
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
2
8%
1
4%
1-15
7
28%
5
19%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
4
16%
4
15%
46-60
3
12%
4
15%
61-75
6
24%
7
27%
76-90

Забито

13
25
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 15
1
8%
3
12%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
5
38%
6
24%
31-45
3
23%
3
12%
46-60
0
0%
8
32%
61-75
2
15%
2
8%
76-90

Пропущено

27
23
17 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
15%
4
17%
1-15
8
30%
30%
2
9%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
4
15%
6
26%
76-90

Забито

27
42
15 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 12
6 Не забивали 4
4
15%
5
12%
1-15
5
19%
5
12%
16-30
6
22%
11
26%
31-45
6
22%
8
19%
46-60
2
7%
10
24%
61-75
4
15%
3
7%
76-90

Пропущено

52
49
29 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 26
6
12%
5
10%
1-15
15
29%
7
14%
16-30
8
15%
8
16%
31-45
8
15%
8
16%
46-60
5
10%
8
16%
61-75
10
19%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0
Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1 Винтертур - Сьон 1:1 Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1 Рапперсвиль-Йона - Винтертур 0:2 Винтертур - Дорнбирн 6:0 Винтертур - Линенсе 0:2 Лугано - Винтертур 3:1 Лугано - Винтертур 1:0 Люцерн - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2
Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:0 Грасcхоппер - Альтах 4:1

Результаты матчей

Винтертур
Грасcхоппер

Точный счет

1:0
5 раз 33%
1:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:6
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
14 раз 93%
0
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 24%
1:0
6 раз 21%
1:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
1:3
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
21 раз 72%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
1
15 раз 52%
2
7 раз 24%
0
3 раза 10%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
3
2
12
1.5
4
11
2
12
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
26
3
2
27
1.5
11
18
2
27
2.5
4
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 3:0 29 17 10 2 66 - 20 61
2.
Серветт
 0:3 29 9 14 6 34 - 37 41
3.
Люцерн
 28 10 9 9 43 - 39 39
4.
Лугано
 28 9 10 9 40 - 39 37
5.
Грасcхоппер
 29 10 7 12 43 - 48 37
6.
Санкт-Галлен
 28 9 9 10 51 - 42 36
7.
Базель
 28 8 12 8 37 - 33 36
8.
Цюрих
 28 6 12 10 29 - 44 30
9.
Сьон
 28 7 9 12 37 - 53 30
10.
Винтертур
 29 7 8 14 27 - 52 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 3:0 15 12 3 0 43 - 7 39
2.
Серветт
 0:3 14 6 7 1 18 - 12 25
3.
Санкт-Галлен
 14 6 6 2 26 - 16 24
4.
Грасcхоппер
 14 7 2 5 25 - 23 23
5.
Базель
 14 5 7 2 23 - 15 22
6.
Лугано
 14 5 5 4 21 - 19 20
7.
Винтертур
 15 5 4 6 14 - 25 19
8.
Люцерн
 14 4 5 5 20 - 19 17
9.
Цюрих
 14 3 7 4 16 - 20 16
10.
Сьон
 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 3:0 14 5 7 2 23 - 13 22
2.
Люцерн
 14 6 4 4 23 - 20 22
3.
Сьон
 14 5 5 4 22 - 23 20
4.
Лугано
 14 4 5 5 19 - 20 17
5.
Серветт
 0:3 15 3 7 5 16 - 25 16
6.
Базель
 14 3 5 6 14 - 18 14
7.
Грасcхоппер
 15 3 5 7 18 - 25 14
8.
Цюрих
 14 3 5 6 13 - 24 14
9.
Санкт-Галлен
 14 3 3 8 25 - 26 12
10.
Винтертур
 14 2 4 8 13 - 27 10
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 16 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 15 (8)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 9
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Люцерн Белоко Стефан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Пушич Петар сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Дадашов Ренат бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Болла Бендегуз получил желтую карточку от судьи
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