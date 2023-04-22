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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 16816
Бранн
3:1
Конец матча
Волеренга
0'
1:0
6' Гол
Frederik Boersting
1:1
15' Гол в свои ворота
Сери Яфет
53' Желтая карточка
Жута Леонард
72' Желтая карточка
Даг-Эйлев Фагермо
2:1
73' Пенальти
Нильсен Сиверт
3:1
79' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
90'+5

Ход матча

6'
Frederik Boersting
(Финне Бор)
1:0
15'
1:1
Сери Яфет
46'
 
Борвен Торгейр
Jacob Eng
53'
 
Жута Леонард
62'
 
Хоканс Даниэль
Офкир Мохамед
72'
 
Даг-Эйлев Фагермо
73'
Нильсен Сиверт
2:1
74'
 
Юклеред Симен
Ятта Сиди
74'
Селанн-Хеггебе Эуне
Frederik Boersting
 
78'
Йенсен Вассберг Никлас
Финне Бор
 
78'
 
Риснаес Магнус
Хольм Один Тьяго
79'
Селанн-Хеггебе Эуне
(Хорн Майер)
3:1
85'
Кнудсен Фредрик
Нильсен Сиверт
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
10
Frederik
Boersting
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
23
Хеггхейм
Хенрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
5
Жута
Леонард
15
Хольм
Один
Тьяго
8
Бьёрдаль
Хенрик
17
Jacob
Eng
24
Странд
Петтер
10
Офкир
Мохамед
19
Ятта
Сиди
Бранн
4-3-3
Волеренга
4-2-3-1

История личных встреч

Бранн
Волеренга

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
90%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

27 матчей

22.2%
25.9%
51.9%
6 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.2%
48.1%
29.7%
6 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
1:3
Т
1:0
Т
0:3
Т
5:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:0
Т
0:0
Т
2:1
Т
0:0
Т
3:2
Т
4:1
Т
3:3
Т
2:3
Т
4:3
Т
3:1
Т
1:1
Т
1:2
Т
1:4
Т
0:2
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:0

Голы

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.23
1.29

Среднее время на гол

73
70

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.79
1.54

Среднее время на гол

50
58

Всего голов

41
38

Голов в среднем за матч

1.52
1.41

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

59
63

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 2 0.67
Нильсен Сиверт 2 (2) 0.67
Frederik Boersting 1 0.33
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.33
Хорн Майер 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоканс Даниэль 1 0.33
Бьёрдаль Хенрик 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жута Леонард 3 0
Офкир Мохамед 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0

Результаты матчей

Бранн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Волеренга
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Бранн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Волеренга
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0
Бранн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Волеренга
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1
Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1 Волеренга - Бранн 1:3 Осане - Бранн 0:1 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Бранн - Олесунн 3:0 Хаммарбю - Бранн 3:5 Бранн - КФУМ 4:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Бранн - Скейд 3:0 Мьёндален - Бранн 3:1 Бранн - Стйордалс Блинк 5:0 Санднес - Бранн 0:3 Бранн - Гроруд 7:0 Осане - Бранн 0:2 Бранн - Ранхейм 5:0
Волеренга
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2
Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Волеренга - Мосс 2:0 Волеренга - Мальмё 0:3 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Орхус - Волеренга 1:1 Волеренга - Мольде 1:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Русенборг - Волеренга 3:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Волеренга - Саннефьёрд 4:0

Результаты матчей

Бранн
Волеренга

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бранн
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Бранн
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Одд
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Русенборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Тромсё
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Хам-Кам
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Викинг
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Сарпсборг-08
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Хёугесунн
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Волеренга
 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
Мольде
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Стабек
 2 0 1 1 0 - 4 1
16.
Олесунн
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Викинг
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хам-Кам
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Одд
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Хёугесунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Лиллестрём
 1 1 0 0 4 - 3 3
8.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Тромсё
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Русенборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Стабек
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Саннефьёрд
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Мольде
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Олесунн
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Волеренга
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сарпсборг-08
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Волеренга
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Тромсё
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Русенборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Одд
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Олесунн
 1 0 0 1 0 - 1 0
8.
Мольде
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 3 - 4 0
10.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Хам-Кам
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Стабек
 1 0 0 1 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 3
Бранн Финне Бор 2 (1)
Стрёмсгодсет Валсвик Густав 2
Сарпсборг-08 Упсет Кристиан 2
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 2
Весь список

Топ нарушителей
Волеренга Жута Леонард 3
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Русенборг Рейтан Эрленд Даль 2
Олесунн Мунксгор Александер 2
Одд Валлем Конрад 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
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    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Сери Яфет уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 6'
      Финне Бор сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Фредерик Бурстеринг бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бранн 3:1 Волеренга онлайн

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