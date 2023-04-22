Daniel Birligea оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Луи Мунтяну навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

Луи Мунтяну пробил со штрафного прямо в стенку

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Грамени Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Фарул идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

43' Луи Мунтяну из команды Фарул подал угловой слева.

42' Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

42' Фарул идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

40' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

39' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Луи Мунтяну навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Луи Мунтяну пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем

37' Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Mihai Aioani из команды Фарул перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Фарул совершает вбрасывание на своей половине поля

35' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Фарул

33' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

31' Удар от ворот произведет Фарул

31' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

29' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Балута Тудор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

26' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Неделку Драгош не смог попасть в створ ударом издали

23' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Аджей-Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Луи Мунтяну из команды Вииторул Констанца разыграл угловой с левого угла.

20' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

20' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Грамени Константин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Балута Тудор не смог попасть в створ ударом издали

17' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Хорошую попытку сделал Артян Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Красники Эрмал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Браун Кристофер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Луи Мунтяну навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Луи Мунтяну не смог попасть в створ ударом издали

10' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

8' Балута Тудор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Бурка Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

6' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Янга Рангело пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

6' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Mihai Aioani из команды Вииторул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

2' Бурка Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

1' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру