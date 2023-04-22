Тур: 5. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Колтеску Себастьян
Ход матча
53'
1:0
Владение мячом
12
Айоани
Михай
25
Кики
Давид
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
44
Матиас
Юри
73
Мухар
Карло
40
Цвек
Ловро
32
Янга
Рангело
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали ЭнесНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Матиас ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Нападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фарул
ЧФР Клуж
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 13 побед
35 матчей
28.6%
20%
51.4%
10 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
22.9%
42.9%
34.2%
8 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
20%
42.9%
37.1%
7 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
0.71
0.83
Среднее время на гол
127
108
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
1.22
1.18
Среднее время на гол
73
76
Всего голов
34
35
Голов в среднем за матч
0.97
1
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
Среднее время на гол
92
90
Бомбардиры внутри турнира
Фарул
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|11 (3)
|0.31
|Грамени Константин
|6
|0.17
|Adrian Mazilu
|6
|0.17
|Питу Алекси
|5
|0.14
|Мунтяну Луис
|5
|0.14
|Морар Влад
|4 (1)
|0.11
|Балута Тудор
|3
|0.09
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0.09
|Артян Андрей
|3
|0.09
|Ларие Йонуц
|3 (3)
|0.09
|Борза Себастьян
|2
|0.06
|Сали Энес
|2
|0.06
|Петре Адриан
|2 (2)
|0.06
|Касап Карло
|1
|0.03
|Неделку Драгош
|1
|0.03
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0.03
|Кики Давид
|1
|0.03
|Попеску Михай
|1
|0.03
|Молдовяну Роберт
|1
|0.03
|Сырбу Дан
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янга Рангело
|9 (2)
|0.26
|Дяк Чиприан
|6 (2)
|0.17
|Маня Кристьян
|5 (3)
|0.14
|Красники Эрмал
|4
|0.11
|Малеле Сефас
|4 (2)
|0.11
|Мухар Карло
|4
|0.11
|Матиас Юри
|4
|0.11
|Бирлигея Даниэль
|4
|0.11
|Йебоа Эммануэль
|3
|0.09
|Аджей-Боатенг Бисмарк
|3
|0.09
|Петрила Клаудиу
|2
|0.06
|Цвек Ловро
|2
|0.06
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.06
|Хобан Овидиу
|1
|0.03
|Камора Мауру
|1
|0.03
|Маглица Антун
|1
|0.03
|Колингер Денис
|1
|0.03
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.03
|Бетанкор Хефте
|1
|0.03
|Браун Кристофер
|0
|0
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Роджер VII
|0
|0
|Бурка Андрей
|0
|0
Карточки
Фарул
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|7
|1
|Алибек Денис
|8
|0
|Кики Давид
|6
|0
|Неделку Драгош
|6
|0
|Торже Андрей-Габриэль
|5
|0
|Сырбу Дан
|5
|0
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Касап Карло
|3
|0
|Артян Андрей
|3
|0
|Балута Тудор
|3
|0
|Мунтяну Луис
|3
|0
|Айоани Михай
|3
|0
|Морар Влад
|2
|0
|Боли Кевин
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Грамени Константин
|2
|0
|Mateus Criciuma
|2
|0
|Кориню Жереми
|0
|1
|Младен Себастьян
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Сали Энес
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
|Борза Себастьян
|1
|0
|Adrian Mazilu
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колингер Денис
|6
|1
|Дан Петреску
|6
|1
|Йебоа Эммануэль
|5
|1
|Бурка Андрей
|6
|0
|Дяк Чиприан
|5
|0
|Камора Мауру
|5
|0
|Петрила Клаудиу
|5
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Маня Кристьян
|4
|0
|Аджей-Боатенг Бисмарк
|4
|0
|Мухар Карло
|4
|0
|Бирлигея Даниэль
|4
|0
|Матиас Юри
|3
|0
|Хобан Овидиу
|2
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Скуффет Симоне
|2
|0
|Цвек Ловро
|2
|0
|Красники Эрмал
|2
|0
|Маглица Антун
|0
|1
|Дебелюх Габриэл
|0
|1
|Янга Рангело
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Бручич Карло
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
|Роджер VII
|1
|0
Результаты матчей
Фарул
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
ЧФР Клуж
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
0
7
Фарул
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
ЧФР Клуж
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
19
33
Фарул
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (13)
44% (15)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
35% (12)
24% (8)
ЧФР Клуж
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
21
12
Волевые поражения
19
40
Голы по времени матча
Забито
37
25
18 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 12
20 Не забивали 20
4
11%
3
12%
1-15
9
24%
4
16%
16-30
5
14%
4
16%
31-45
8
22%
4
16%
46-60
2
5%
7
28%
61-75
9
24%
3
12%
76-90
Пропущено
12
18
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
6
50%
3
17%
46-60
1
8%
6
33%
61-75
1
8%
5
28%
76-90
Забито
23
34
11 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 12
20 Не забивали 19
3
13%
4
12%
1-15
1
4%
8
24%
16-30
7
30%
9
26%
31-45
5
22%
2
6%
46-60
2
9%
4
12%
61-75
5
22%
7
21%
76-90
Пропущено
23
16
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
17%
2
13%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
8
35%
3
19%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
4
17%
3
19%
76-90
Забито
60
59
29 В 1-м тайме 32
31 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 24
6 Не забивали 5
7
12%
7
12%
1-15
10
17%
12
20%
16-30
12
20%
13
22%
31-45
13
22%
6
10%
46-60
4
7%
11
19%
61-75
14
23%
10
17%
76-90
Пропущено
35
34
12 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 23
6
17%
3
9%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
4
11%
5
15%
31-45
14
40%
6
18%
46-60
4
11%
9
26%
61-75
5
14%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спорт Тим Бухарест - Фарул 2:1 Фарул - Университатя Крайова 3:2 Рапид Бухарест - Фарул 1:1 ПАОК - Фарул 3:0
Фарул - Сепси 2:1 Фарул - Рапид Бухарест 2:1 Университатя Клуж - Фарул 2:0 Фарул - Сепси 2:0 УТА Арад - Фарул 0:1 Фарул - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - Фарул 0:0 Фарул - Университатя Крайова 2:1 Стяуа - Фарул 2:3 Фарул - ЧФР Клуж 0:3 Черно Море - Фарул 1:0 Фарул - Арджеш 4:1 Волунтари - Фарул 1:1 Германнштадт - Фарул 4:0 Фарул - ЧФР Клуж 0:0 Фарул - Ботошани 8:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Спорт Тим Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1
ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Фарул - ЧФР Клуж 0:3 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1
Результаты матчей
Фарул
ЧФР Клуж
Точный счет
2:1
6 раз 35%
2:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
10 раз 59%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
8
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
7 раз 21%
1:1
5 раз 15%
2:0
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
0:1
7 раз 21%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 35%
1
8 раз 24%
3
7 раз 21%
0
6 раз 18%
8
1 раз 3%
1
13 раз 38%
2
9 раз 26%
0
4 раза 12%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фарул
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
153
143
117
413
513
116
315
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
151
611
610
413
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
286
Больше Меньше
304
2014
1717
826
826
133
430
133
133
133
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|35
|22
|8
|5
|62 - 34
|74
|2.
|0:1
|35
|21
|6
|8
|60 - 34
|69
|3.
|35
|18
|8
|9
|46 - 34
|62
|4.
|31
|17
|7
|7
|52 - 36
|58
|5.
|34
|15
|9
|10
|44 - 34
|54
|6.
|35
|12
|9
|14
|53 - 38
|45
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|15
|2
|1
|38 - 12
|47
|2.
|17
|12
|3
|2
|28 - 14
|39
|3.
|0:1
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|4.
|16
|10
|4
|2
|28 - 13
|34
|5.
|16
|8
|6
|2
|31 - 19
|30
|6.
|18
|7
|4
|7
|31 - 17
|25
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|2.
|15
|9
|1
|5
|21 - 17
|28
|3.
|1:0
|17
|7
|6
|4
|24 - 22
|27
|4.
|18
|6
|5
|7
|18 - 20
|23
|5.
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|20
|6.
|18
|5
|5
|8
|16 - 21
|20
Группа вылета
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|17 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|17
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Фарул
|Алибек Денис
|11 (7)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 6
|Германнштадт
|Опрут Рауль
|11