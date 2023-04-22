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  5. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Фарул
1:0
Второй тайм: 70'
ЧФР Клуж
0'
1:0
53' Гол
Adrian Mazilu

Ход матча

53'
Adrian Mazilu
(Балута Тудор)
1:0
60'
 
Йебоа Эммануэль
Цвек Ловро
60'
 
Бирлигея Даниэль
Петрила Клаудиу
69'
Gustavo Marins
Неделку Драгош
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фарул
Ничья
ЧФР Клуж
1.12
7.50
38.00
Все Коэффициенты
12
Айоани
Михай
25
Кики
Давид
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
27
Борза
Себастьян
18
Артян
Андрей
16
Неделку
Драгош
6
Балута
Тудор
26
Adrian
Mazilu
9
Мунтяну
Луис
24
Грамени
Константин
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
3
Бурка
Андрей
44
Матиас
Юри
47
Браун
Кристофер
21
Аджей-Боатенг
Бисмарк
73
Мухар
Карло
40
Цвек
Ловро
11
Петрила
Клаудиу
32
Янга
Рангело
7
Красники
Эрмал
Фарул
ЧФР Клуж

История личных встреч

Фарул
ЧФР Клуж

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 13 побед

35 матчей

28.6%
20%
51.4%
10 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

22.9%
42.9%
34.2%
8 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

20%
42.9%
37.1%
7 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

С
0:3
К
0:0
С
1:3
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
0:1
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ДА
0:1
ДА
3:0
ДА
2:1

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

0.71
0.83

Среднее время на гол

127
108

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.22
1.18

Среднее время на гол

73
76

Всего голов

34
35

Голов в среднем за матч

0.97
1

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
4
Больше 11%
Меньше 89%
31

Среднее время на гол

92
90

Бомбардиры внутри турнира

Фарул
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 11 (3) 0.31
Грамени Константин 6 0.17
Adrian Mazilu 6 0.17
Питу Алекси 5 0.14
Мунтяну Луис 5 0.14
Морар Влад 4 (1) 0.11
Балута Тудор 3 0.09
Торже Андрей-Габриэль 3 0.09
Артян Андрей 3 0.09
Ларие Йонуц 3 (3) 0.09
Борза Себастьян 2 0.06
Сали Энес 2 0.06
Петре Адриан 2 (2) 0.06
Касап Карло 1 0.03
Неделку Драгош 1 0.03
Дукуре Кевин Гробры 1 0.03
Кики Давид 1 0.03
Попеску Михай 1 0.03
Молдовяну Роберт 1 0.03
Сырбу Дан 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янга Рангело 9 (2) 0.26
Дяк Чиприан 6 (2) 0.17
Маня Кристьян 5 (3) 0.14
Красники Эрмал 4 0.11
Малеле Сефас 4 (2) 0.11
Мухар Карло 4 0.11
Матиас Юри 4 0.11
Бирлигея Даниэль 4 0.11
Йебоа Эммануэль 3 0.09
Аджей-Боатенг Бисмарк 3 0.09
Петрила Клаудиу 2 0.06
Цвек Ловро 2 0.06
Дебелюх Габриэл 2 0.06
Хобан Овидиу 1 0.03
Камора Мауру 1 0.03
Маглица Антун 1 0.03
Колингер Денис 1 0.03
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.03
Бетанкор Хефте 1 0.03
Браун Кристофер 0 0
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Роджер VII 0 0
Бурка Андрей 0 0

Карточки

Фарул
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 7 1
Алибек Денис 8 0
Кики Давид 6 0
Неделку Драгош 6 0
Торже Андрей-Габриэль 5 0
Сырбу Дан 5 0
Ларие Йонуц 3 0
Касап Карло 3 0
Артян Андрей 3 0
Балута Тудор 3 0
Мунтяну Луис 3 0
Айоани Михай 3 0
Морар Влад 2 0
Боли Кевин 2 0
Питу Алекси 2 0
Грамени Константин 2 0
Mateus Criciuma 2 0
Кориню Жереми 0 1
Младен Себастьян 1 0
Петре Адриан 1 0
Ион Роберт 1 0
Сали Энес 1 0
Георге Хаджи 1 0
Борза Себастьян 1 0
Adrian Mazilu 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колингер Денис 6 1
Дан Петреску 6 1
Йебоа Эммануэль 5 1
Бурка Андрей 6 0
Дяк Чиприан 5 0
Камора Мауру 5 0
Петрила Клаудиу 5 0
Малеле Сефас 4 0
Маня Кристьян 4 0
Аджей-Боатенг Бисмарк 4 0
Мухар Карло 4 0
Бирлигея Даниэль 4 0
Матиас Юри 3 0
Хобан Овидиу 2 0
Браун Кристофер 2 0
Скуффет Симоне 2 0
Цвек Ловро 2 0
Красники Эрмал 2 0
Маглица Антун 0 1
Дебелюх Габриэл 0 1
Янга Рангело 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Бручич Карло 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Роджер VII 1 0

Результаты матчей

Фарул
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
ЧФР Клуж
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

0
7
Фарул
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
ЧФР Клуж
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

19
33
Фарул
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (13)
44% (15)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
35% (12)
24% (8)
ЧФР Клуж
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

21
12

Волевые поражения

19
40

Голы по времени матча

Забито

37
25
18 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 12
20 Не забивали 20
4
11%
3
12%
1-15
9
24%
4
16%
16-30
5
14%
4
16%
31-45
8
22%
4
16%
46-60
2
5%
7
28%
61-75
9
24%
3
12%
76-90

Пропущено

12
18
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
6
50%
3
17%
46-60
1
8%
6
33%
61-75
1
8%
5
28%
76-90

Забито

23
34
11 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 12
20 Не забивали 19
3
13%
4
12%
1-15
1
4%
8
24%
16-30
7
30%
9
26%
31-45
5
22%
2
6%
46-60
2
9%
4
12%
61-75
5
22%
7
21%
76-90

Пропущено

23
16
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
17%
2
13%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
8
35%
3
19%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
4
17%
3
19%
76-90

Забито

60
59
29 В 1-м тайме 32
31 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 24
6 Не забивали 5
7
12%
7
12%
1-15
10
17%
12
20%
16-30
12
20%
13
22%
31-45
13
22%
6
10%
46-60
4
7%
11
19%
61-75
14
23%
10
17%
76-90

Пропущено

35
34
12 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 23
6
17%
3
9%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
4
11%
5
15%
31-45
14
40%
6
18%
46-60
4
11%
9
26%
61-75
5
14%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спорт Тим Бухарест - Фарул 2:1 Фарул - Университатя Крайова 3:2 Рапид Бухарест - Фарул 1:1 ПАОК - Фарул 3:0
Фарул - Сепси 2:1 Фарул - Рапид Бухарест 2:1 Университатя Клуж - Фарул 2:0 Фарул - Сепси 2:0 УТА Арад - Фарул 0:1 Фарул - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - Фарул 0:0 Фарул - Университатя Крайова 2:1 Стяуа - Фарул 2:3 Фарул - ЧФР Клуж 0:3 Черно Море - Фарул 1:0 Фарул - Арджеш 4:1 Волунтари - Фарул 1:1 Германнштадт - Фарул 4:0 Фарул - ЧФР Клуж 0:0 Фарул - Ботошани 8:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Спорт Тим Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1
ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Фарул - ЧФР Клуж 0:3 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1

Результаты матчей

Фарул
ЧФР Клуж

Точный счет

2:1
6 раз 35%
2:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
10 раз 59%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
8
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
7 раз 21%
1:1
5 раз 15%
2:0
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
0:1
7 раз 21%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 35%
1
8 раз 24%
3
7 раз 21%
0
6 раз 18%
8
1 раз 3%
1
13 раз 38%
2
9 раз 26%
0
4 раза 12%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фарул
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
3
14
3
1.5
11
7
4
13
2.5
5
13
1
16
3.5
3
15
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
1
6
11
1.5
6
10
4
13
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
6
0.5
Больше Меньше
30
4
20
14
1.5
17
17
8
26
2.5
8
26
1
33
3.5
4
30
1
33
4.5
1
33
1
33
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 1:0 35 22 8 5 62 - 34 74
2.
ЧФР Клуж
 0:1 35 21 6 8 60 - 34 69
3.
Университатя Крайова
 35 18 8 9 46 - 34 62
4.
Стяуа
 31 17 7 7 52 - 36 58
5.
Рапид Бухарест
 34 15 9 10 44 - 34 54
6.
Сепси
 35 12 9 14 53 - 38 45

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 36 13 10 13 43 - 38 49
2.
Петролул Плоешти
 34 14 3 17 32 - 46 45
3.
Ботошани
 36 10 14 12 34 - 45 44
4.
Германнштадт
 35 14 10 11 38 - 33 43
5.
Университатя Клуж
 34 10 10 14 30 - 42 40
6.
Волунтари
 34 9 13 12 35 - 37 40
7.
Киндия Тырговиште
 34 8 11 15 34 - 46 35
8.
УТА Арад
 34 7 10 17 32 - 45 31
9.
Арджеш
 35 7 9 19 23 - 48 30
10.
Миовени
 34 4 10 20 23 - 53 22

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 1:0 18 15 2 1 38 - 12 47
2.
Университатя Крайова
 17 12 3 2 28 - 14 39
3.
ЧФР Клуж
 0:1 18 12 2 4 34 - 16 38
4.
Рапид Бухарест
 16 10 4 2 28 - 13 34
5.
Стяуа
 16 8 6 2 31 - 19 30
6.
Сепси
 18 7 4 7 31 - 17 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 18 9 3 6 26 - 17 30
2.
Университатя Клуж
 17 7 6 4 19 - 14 27
3.
Петролул Плоешти
 18 8 3 7 20 - 20 27
4.
Ботошани
 19 6 9 4 21 - 15 27
5.
УТА Арад
 17 6 4 7 22 - 22 22
6.
Волунтари
 17 5 6 6 15 - 13 21
7.
Арджеш
 17 5 4 8 13 - 21 19
8.
Киндия Тырговиште
 16 3 8 5 18 - 22 17
9.
Германнштадт
 17 7 4 6 21 - 16 16
10.
Миовени
 17 2 6 9 8 - 19 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 0:1 17 9 4 4 26 - 18 31
2.
Стяуа
 15 9 1 5 21 - 17 28
3.
Фарул
 1:0 17 7 6 4 24 - 22 27
4.
Университатя Крайова
 18 6 5 7 18 - 20 23
5.
Сепси
 17 5 5 7 22 - 21 20
6.
Рапид Бухарест
 18 5 5 8 16 - 21 20

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 18 7 6 5 17 - 17 27
2.
Волунтари
 17 4 7 6 20 - 24 19
3.
У Крайова 1948
 18 4 7 7 17 - 21 19
4.
Петролул Плоешти
 16 6 0 10 12 - 26 18
5.
Киндия Тырговиште
 18 5 3 10 16 - 24 18
6.
Ботошани
 17 4 5 8 13 - 30 17
7.
Университатя Клуж
 17 3 4 10 11 - 28 13
8.
Арджеш
 18 2 5 11 10 - 27 11
9.
Миовени
 17 2 4 11 15 - 34 10
10.
УТА Арад
 17 1 6 10 10 - 23 9

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 17 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 17
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Фарул Алибек Денис 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 6
Германнштадт Опрут Рауль 11
Весь список
  • 80'
    Фарул контролирует мяч.
  • 80'
    Фарул пытается что-то создать.
  • 80'
    Контроль мяча: Фарул: 56%, ЧФР Клуж: 44%.
  • 80'
    ЧФР Клуж контролирует мяч.
  • 79'
    Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 79'
    Контроль мяча: Фарул: 56%, ЧФР Клуж: 44%.
  • 79'
    Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 79'
    Фарул идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • 79'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 78'
      Удар от ворот произведет Фарул
    • 78'
      Daniel Birligea оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 78'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 78'
      ЧФР Клуж контролирует мяч.
    • 77'
      Шанс! Мухар Карло из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо
    • 77'
      Янга Рангело создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 77'
      ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 77'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 77'
      ЧФР Клуж контролирует мяч.
    • Офсайд
      76'
      Daniel Birligea из команды ЧФР Клуж в офсайде
    • 76'
      Фарул контролирует мяч.
    • 76'
      Тактическая замена. Adrian Mazilu уходит с поля и его заменяет Ionut Cojocaru
    • 75'
      Тактическая замена. Борза Себастьян уходит с поля и его заменяет Боли Кевин
    • 75'
      Контроль мяча: Фарул: 56%, ЧФР Клуж: 44%.
    • 75'
      Матиас Юри из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Травма, повреждение
      74'
      Кики Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Фол, нарушение
      74'
      Судья сигнализирует, что Браун Кристофер из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Кики Давид
    • 74'
      Маня Кристьян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 73'
      Янга Рангело нанес удар головой, но Mihai Aioani спокойно отбил мяч.
    • 72'
      Маня Кристьян из команды ЧФР Клуж своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 72'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 71'
      Фарул идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 71'
      Фарул пытается что-то создать.
    • 71'
      Артян Андрей пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем
    • 71'
      Фарул пытается что-то создать.
    • 71'
      Фарул контролирует мяч.
    • 71'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 69'
      Тактическая замена. Неделку Драгош уходит с поля и его заменяет Gustavo Marins
    • 69'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 68'
      Фарул идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 68'
      ЧФР Клуж контролирует мяч.
    • 67'
      Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
    • 67'
      Adrian Mazilu не смог попасть в створ ударом издали
    • 67'
      Фарул идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 66'
      Фарул контролирует мяч.
    • 66'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 66'
      Скуффет Симоне из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Красники Эрмал успешно блокирует удар.
    • 65'
      Луи Мунтяну пробил со штрафного прямо в стенку
    • 65'
      Контроль мяча: Фарул: 56%, ЧФР Клуж: 44%.
    • Фол, нарушение
      65'
      Судья сигнализирует, что Бурка Андрей из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Балута Тудор
    • 64'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 63'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 63'
      Попеску Михай из команды Фарул перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      62'
      Судья сигнализирует, что Ларие Йонуц из команды Фарул поставил подножку. Пострадал Красники Эрмал
    • 61'
      Контроль мяча: Фарул: 56%, ЧФР Клуж: 44%.
    • 61'
      Фарул совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 60'
      Тактическая замена. Цвек Ловро уходит с поля и его заменяет Emmanuel Yeboah
    • 60'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
    • 59'
      Борза Себастьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 59'
      Фарул идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Фарул
    • 58'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 57'
      Фарул контролирует мяч.
    • 57'
      Скуффет Симоне из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      57'
      Луи Мунтяну навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 57'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Команда Фарул забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 56'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фарул будет все-таки засчитан.
    • 54'
      Грамени Константин сделал ключевой пас для гола!
    • 53'
      Грамени Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 53'
      Балута Тудор сделал результативную передачу.
    • 53'
      Фарул контролирует мяч.
    • Описание гола
      53'
      Г О О О О О Л - Adrian Mazilu из команды Фарул легко посылает мяч в пустые ворота правой! Adrian Mazilu легко с этим справился!
    • 53'
      Фарул совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 52'
      Удар от ворот произведет Фарул
    • 52'
      Попеску Михай успешно блокирует удар.
    • 52'
      Цвек Ловро нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 52'
      ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 51'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Контроль мяча: Фарул: 56%, ЧФР Клуж: 44%.
    • 50'
      Фарул контролирует мяч.
    • 50'
      Неделку Драгош из команды Фарул перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 49'
      Кики Давид из команды Фарул перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Борза Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Фарул пытается что-то создать.
    • 48'
      Фарул контролирует мяч.
    • 48'
      ЧФР Клуж контролирует мяч.
    • 48'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Фарул контролирует мяч.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Фарул
    • 47'
      Мухар Карло не смог попасть в створ ударом издали
    • 47'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      46'
      Попеску Михай наказан за толчок Янга Рангело
    • 46'
      Бурка Андрей успешно блокирует удар.
    • 46'
      Неделку Драгош нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Фарул пытается что-то создать.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Фарул
    Ничья
    ЧФР Клуж
    1.12
    7.50
    38.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Фарул 1:0 ЧФР Клуж онлайн

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    ЧФР Клуж
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