VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

31' Антониссе Джереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Антониссе Джереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Димерс Марк пробует нанести удар издали, но Хавьер Мус держит все под контролем

27' Удар от ворот произведет Эммен

27' Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Г О О О О Л - Ван Хойдонк Сидней забивает с правой ноги!

21' Ольссон Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Антониссе Джереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Бохневич Павел из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Удар от ворот произведет Эммен

14' Сахрауи Осам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Те Вирик Мик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Эммен

6' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Эммен

4' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

3' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Эммен начинает с центра поля