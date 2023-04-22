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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Jannick van der Laan
Херенвен
1:0
Первый тайм: 36'
Эммен

Ход матча

22'
Ван Хойдонк Сидней
(Ольссон Симон)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Эммен
1.74
7.50
5.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
6
Ван
Оттеле
Сюб
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
19
Ольссон
Симон
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
20
Сахрауи
Осам
17
Ван
Хойдонк
Сидней
32
Ван
дер
Харт
Микки
17
Те
Вирик
Мик
5
Араухо
Мигель
24
Дирксен
Юлиюс
18
Бюрнет
Лоренцо
2
Веендорп
Кезиа
23
Эль-Мессауди
Ахмед
77
Ромени
Оле
10
Димерс
Марк
57
Антониссе
Джереми
9
Живкович
Рицхайро
Херенвен
4-2-3-1
Эммен
4-2-3-1

История личных встреч

Херенвен
Эммен

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Э
0:0
ТМК
0:1
Э
3:1
К
1:2
Э
4:0
Э
2:0
ТМК
3:0
Э
2:0
Э
1:1
ТМК
5:1
К
1:3

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

3.25
1

Среднее время на гол

27
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.29
0.6

Среднее время на гол

70
150

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

2
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

45
110

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 14 0.47
Сарр Амин 5 0.17
Ван Эвейк Милан 5 0.17
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0.1
Тахири Анас 1 0.03
Хайе Том 1 0.03
Кёлерт Матс 1 0.03
Сахрауи Осам 1 0.03
Бохневич Павел 1 0.03
Кайб Рами 1 0.03
Ван Оттеле Сюб 1 0.03
Ольссон Симон 0 0
Нопперт Андрис 0 0
Хаяль Рами 0 0
Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 7 0.23
Живкович Рицхайро 3 0.1
Велдмате Йерун 3 (1) 0.1
Бернаду Лукас 2 0.07
Эль-Мессауди Ахмед 2 0.07
Димерс Марк 1 0.03
Rui Mendes 1 0.03
Бушуари Мохамед 1 0.03
Араухо Мигель 1 0.03
Влак Яри 1 0.03
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.03
Антониссе Джереми 1 0.03
Веендорп Кезиа 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 7 0
Тахири Анас 4 0
Ван Оттеле Сюб 4 0
Колассен Антуан 4 0
Бохневич Павел 3 0
Халилович Тибор 1 1
Ван Бик Свен 2 0
Ван Акен Йост 2 0
Кёлерт Матс 2 0
Кайб Рами 2 0
Ольссон Симон 2 0
Нуннели Че 2 0
Ван Хойдонк Сидней 2 0
Брума Джеффри 1 0
Ван Амерсфоорт Пелле 1 0
Нопперт Андрис 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Сарр Амин 1 0
Daniel Seland Karlsbakk 1 0
Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Рицхайро 6 0
Араухо Мигель 4 1
Влак Яри 4 0
Ассехнун Джасин-Амин 4 0
Те Вирик Мик 2 1
Веендорп Кезиа 3 0
Бернаду Лукас 3 0
Димерс Марк 2 0
Rui Mendes 2 0
Ромени Оле 2 0
Бушуари Мохамед 2 0
Велдмате Йерун 1 0
Бюрнет Лоренцо 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Дирксен Юлиюс 1 0
Dick Lukkien 1 0

Результаты матчей

Херенвен
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Эммен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

6
8
Херенвен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Эммен
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

17
14
Херенвен
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
55% (16)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Эммен
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

17
7

Волевые поражения

23
22

Голы по времени матча

Забито

17
11
12 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
19 Не забивали 20
2
12%
1
9%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
7
41%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
4
24%
2
18%
76-90

Пропущено

23
32
13 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
3
13%
5
16%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
6
26%
5
16%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
3
13%
9
28%
76-90

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
2
12%
1
7%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
4
24%
3
21%
76-90

Пропущено

19
18
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
11%
3
17%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
3
16%
5
28%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
3
16%
4
22%
76-90

Забито

34
25
19 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
4
12%
2
8%
1-15
6
18%
3
12%
16-30
9
26%
4
16%
31-45
3
9%
6
24%
46-60
4
12%
5
20%
61-75
8
24%
5
20%
76-90

Пропущено

42
50
20 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 22
5
12%
8
16%
1-15
6
14%
8
16%
16-30
9
21%
10
20%
31-45
9
21%
5
10%
46-60
7
17%
6
12%
61-75
6
14%
13
26%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1
Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - Гронинген 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Херенвен - Волендам 2:0 Валвейк - Херенвен 0:0 Эксельсиор - Херенвен 1:1
Эммен
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аякс - Эммен 3:1 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 Камбюр - Эммен 1:2 Эммен - ПЕК Зволле 1:1
Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Эммен - Эксельсиор 2:0 Волендам - Эммен 3:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гронинген - Эммен 1:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - Эммен 3:1 Эммен - Витесс 2:2 Валвейк - Эммен 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Эммен - Камбюр 0:0 ВВВ-Венло - Эммен 2:3 Твенте - Эммен 2:0 Фейеноорд - Эммен 5:0 Эммен - Дордрехт 4:0

Результаты матчей

Херенвен
Эммен

Точный счет

2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
11 раз 38%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Эммен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
7
6
8
1.5
5
10
1
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
10
4
5
10
1.5
1
13
3
12
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
18
11
11
18
1.5
6
23
4
25
2.5
2
27
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 29 21 7 1 70 - 27 70
2.
ПСВ
 29 19 5 5 78 - 35 62
3.
Аякс
 29 18 8 3 79 - 29 62
4.
АЗ Алкмаар
 29 17 6 6 56 - 32 57
5.
Спарта Роттердам
 29 15 7 7 47 - 30 52
6.
Твенте
 29 14 9 6 48 - 23 51
7.
Утрехт
 29 12 9 8 45 - 42 45
8.
Херенвен
 1:0 30 11 8 11 35 - 42 41
9.
Валвейк
 29 10 8 11 46 - 49 38
10.
НЕК Неймеген
 29 7 14 8 38 - 34 35
11.
Гоу Эхед Иглс
 29 8 9 12 40 - 50 33
12.
Фортуна Ситтард
 29 9 5 15 35 - 54 32
13.
Волендам
 30 8 6 16 36 - 61 30
14.
Витесс
 29 7 9 13 36 - 48 30
15.
Эксельсиор
 29 8 3 18 27 - 66 27
16.
Эммен
 0:1 30 5 10 15 26 - 50 25
17.
Гронинген
 29 4 5 20 28 - 59 17
18.
Камбюр
 30 4 4 22 21 - 60 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 14 12 1 1 46 - 10 37
2.
Твенте
 14 11 3 0 36 - 7 36
3.
Фейеноорд
 14 10 4 0 31 - 8 34
4.
Аякс
 15 9 4 2 44 - 13 31
5.
Спарта Роттердам
 15 9 2 4 28 - 16 29
6.
Валвейк
 15 8 3 4 30 - 20 27
7.
АЗ Алкмаар
 14 7 5 2 27 - 17 26
8.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
9.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
10.
Волендам
 15 7 1 7 24 - 29 22
11.
Херенвен
 1:0 15 6 2 7 18 - 23 20
12.
Гоу Эхед Иглс
 14 5 5 4 22 - 22 20
13.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 26 - 22 18
14.
Эммен
 0:1 15 3 9 3 15 - 17 18
15.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
16.
Витесс
 14 3 5 6 16 - 25 14
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 15 2 0 13 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 11 3 1 39 - 19 36
2.
АЗ Алкмаар
 15 10 1 4 29 - 15 31
3.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
4.
ПСВ
 15 7 4 4 32 - 25 25
5.
Спарта Роттердам
 14 6 5 3 19 - 14 23
6.
Утрехт
 14 6 4 4 30 - 29 22
7.
Херенвен
 1:0 15 5 6 4 17 - 19 21
8.
Фортуна Ситтард
 14 5 2 7 17 - 27 17
9.
НЕК Неймеген
 14 4 5 5 12 - 12 17
10.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
11.
Твенте
 15 3 6 6 12 - 16 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 14 2 5 7 16 - 29 11
14.
Камбюр
 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
16.
Эммен
 0:1 15 2 1 12 11 - 33 7
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 14 1 1 12 8 - 42 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 14 (7)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 14 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
Валвейк Крамер Михил 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гоу Эхед Иглс Адеканье Бобби 8
НЕК Неймеген Эль-Каруани Суфьян 8
Весь список
  • 38'
    Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 38'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 38'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 38'
    Сиб ван Оттеле ослабляет давление, выбив мяч.
  • 38'
    Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 37'
    Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 36'
    Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 36'
    Бохневич Павел успешно блокирует удар.
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    • 36'
      Живкович Рицхайро нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Херенвен: 66%, Эммен: 34%.
    • 35'
      Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Сиб ван Оттеле успешно блокирует удар.
    • 35'
      Димерс Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Эль-Мессауди Ахмед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 33'
      Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Херенвен
    Ничья
    Эммен
    1.74
    7.50
    5.50
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