Тур: 30. Стадион: Абе Ленстра. Главный судья: Jannick van der Laan
Ход матча
22'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.73 Победа «Херенвена»
-
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
20
Сахрауи
Осам
17
Те
Вирик
Мик
77
Ромени
Оле
10
Димерс
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
-
24 Нуннели ЧеПолузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Те Вирик МикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Хейлен МайклЗащитник
-
14 Вос ДеннисЗащитник
- Полузащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Шолте БенПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Херенвен
Эммен
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
3.25
1
Среднее время на гол
27
90
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.29
0.6
Среднее время на гол
70
150
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
2
0.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
45
110
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Хойдонк Сидней
|14
|0.47
|Сарр Амин
|5
|0.17
|Ван Эвейк Милан
|5
|0.17
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0.1
|Тахири Анас
|1
|0.03
|Хайе Том
|1
|0.03
|Кёлерт Матс
|1
|0.03
|Сахрауи Осам
|1
|0.03
|Бохневич Павел
|1
|0.03
|Кайб Рами
|1
|0.03
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0.03
|Ольссон Симон
|0
|0
|Нопперт Андрис
|0
|0
|Хаяль Рами
|0
|0
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|7
|0.23
|Живкович Рицхайро
|3
|0.1
|Велдмате Йерун
|3 (1)
|0.1
|Бернаду Лукас
|2
|0.07
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|0.07
|Димерс Марк
|1
|0.03
|Rui Mendes
|1
|0.03
|Бушуари Мохамед
|1
|0.03
|Араухо Мигель
|1
|0.03
|Влак Яри
|1
|0.03
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.03
|Антониссе Джереми
|1
|0.03
|Веендорп Кезиа
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|7
|0
|Тахири Анас
|4
|0
|Ван Оттеле Сюб
|4
|0
|Колассен Антуан
|4
|0
|Бохневич Павел
|3
|0
|Халилович Тибор
|1
|1
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Ван Акен Йост
|2
|0
|Кёлерт Матс
|2
|0
|Кайб Рами
|2
|0
|Ольссон Симон
|2
|0
|Нуннели Че
|2
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|2
|0
|Брума Джеффри
|1
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0
|Нопперт Андрис
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Сарр Амин
|1
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Рицхайро
|6
|0
|Араухо Мигель
|4
|1
|Влак Яри
|4
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|4
|0
|Те Вирик Мик
|2
|1
|Веендорп Кезиа
|3
|0
|Бернаду Лукас
|3
|0
|Димерс Марк
|2
|0
|Rui Mendes
|2
|0
|Ромени Оле
|2
|0
|Бушуари Мохамед
|2
|0
|Велдмате Йерун
|1
|0
|Бюрнет Лоренцо
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Дирксен Юлиюс
|1
|0
|Dick Lukkien
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Эммен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
6
8
Херенвен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Эммен
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
17
14
Херенвен
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
55% (16)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Эммен
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
17
7
Волевые поражения
23
22
Голы по времени матча
Забито
17
11
12 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
19 Не забивали 20
2
12%
1
9%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
7
41%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
4
24%
2
18%
76-90
Пропущено
23
32
13 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
3
13%
5
16%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
6
26%
5
16%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
3
13%
9
28%
76-90
Забито
17
14
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
2
12%
1
7%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
4
24%
3
21%
76-90
Пропущено
19
18
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
11%
3
17%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
3
16%
5
28%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
3
16%
4
22%
76-90
Забито
34
25
19 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
4
12%
2
8%
1-15
6
18%
3
12%
16-30
9
26%
4
16%
31-45
3
9%
6
24%
46-60
4
12%
5
20%
61-75
8
24%
5
20%
76-90
Пропущено
42
50
20 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 22
5
12%
8
16%
1-15
6
14%
8
16%
16-30
9
21%
10
20%
31-45
9
21%
5
10%
46-60
7
17%
6
12%
61-75
6
14%
13
26%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1
Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - Гронинген 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Херенвен - Волендам 2:0 Валвейк - Херенвен 0:0 Эксельсиор - Херенвен 1:1
Эммен
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аякс - Эммен 3:1 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 Камбюр - Эммен 1:2 Эммен - ПЕК Зволле 1:1
Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Эммен - Эксельсиор 2:0 Волендам - Эммен 3:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гронинген - Эммен 1:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - Эммен 3:1 Эммен - Витесс 2:2 Валвейк - Эммен 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Эммен - Камбюр 0:0 ВВВ-Венло - Эммен 2:3 Твенте - Эммен 2:0 Фейеноорд - Эммен 5:0 Эммен - Дордрехт 4:0
Результаты матчей
Херенвен
Эммен
Точный счет
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
11 раз 38%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Херенвен
Эммен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
87
68
510
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
104
510
113
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
1811
1118
623
425
227
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|21
|7
|1
|70 - 27
|70
|2.
|29
|19
|5
|5
|78 - 35
|62
|3.
|29
|18
|8
|3
|79 - 29
|62
|4.
|29
|17
|6
|6
|56 - 32
|57
|5.
|29
|15
|7
|7
|47 - 30
|52
|6.
|29
|14
|9
|6
|48 - 23
|51
|7.
|29
|12
|9
|8
|45 - 42
|45
|8.
|1:0
|30
|11
|8
|11
|35 - 42
|41
|9.
|29
|10
|8
|11
|46 - 49
|38
|10.
|29
|7
|14
|8
|38 - 34
|35
|11.
|29
|8
|9
|12
|40 - 50
|33
|12.
|29
|9
|5
|15
|35 - 54
|32
|13.
|30
|8
|6
|16
|36 - 61
|30
|14.
|29
|7
|9
|13
|36 - 48
|30
|15.
|29
|8
|3
|18
|27 - 66
|27
|16.
|0:1
|30
|5
|10
|15
|26 - 50
|25
|17.
|29
|4
|5
|20
|28 - 59
|17
|18.
|30
|4
|4
|22
|21 - 60
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|46 - 10
|37
|2.
|14
|11
|3
|0
|36 - 7
|36
|3.
|14
|10
|4
|0
|31 - 8
|34
|4.
|15
|9
|4
|2
|44 - 13
|31
|5.
|15
|9
|2
|4
|28 - 16
|29
|6.
|15
|8
|3
|4
|30 - 20
|27
|7.
|14
|7
|5
|2
|27 - 17
|26
|8.
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|9.
|15
|7
|2
|6
|19 - 24
|23
|10.
|15
|7
|1
|7
|24 - 29
|22
|11.
|1:0
|15
|6
|2
|7
|18 - 23
|20
|12.
|14
|5
|5
|4
|22 - 22
|20
|13.
|15
|3
|9
|3
|26 - 22
|18
|14.
|0:1
|15
|3
|9
|3
|15 - 17
|18
|15.
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|16.
|14
|3
|5
|6
|16 - 25
|14
|17.
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|15
|2
|0
|13
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|39 - 19
|36
|2.
|15
|10
|1
|4
|29 - 15
|31
|3.
|14
|9
|4
|1
|35 - 16
|31
|4.
|15
|7
|4
|4
|32 - 25
|25
|5.
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|30 - 29
|22
|7.
|1:0
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|8.
|14
|5
|2
|7
|17 - 27
|17
|9.
|14
|4
|5
|5
|12 - 12
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|11.
|15
|3
|6
|6
|12 - 16
|15
|12.
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|13.
|14
|2
|5
|7
|16 - 29
|11
|14.
|15
|2
|4
|9
|11 - 30
|10
|15.
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|16.
|0:1
|15
|2
|1
|12
|11 - 33
|7
|17.
|15
|1
|2
|12
|10 - 34
|5
|18.
|14
|1
|1
|12
|8 - 42
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|14 (7)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|14 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|12 (4)
|Валвейк
|Крамер Михил
|12 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гоу Эхед Иглс
|Адеканье Бобби
|8
|НЕК Неймеген
|Эль-Каруани Суфьян
|8