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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 23020 Главный судья: Jannick van der Laan
Херенвен
2:3
Конец матча
Эммен
0'
1:0
21' Гол
Ван Хойдонк Сидней
1:1
47' Гол
Ромени Оле
57' Желтая карточка
Те Вирик Мик
2:1
59' Пенальти
Ван Хойдонк Сидней
2:2
74' Гол
Ромени Оле
2:3
90' Гол
Ромени Оле
90'+7

Ход матча

21'
Ван Хойдонк Сидней
(Ольссон Симон)
1:0
47'
1:1
Ромени Оле
(Антониссе Джереми)
57'
 
Те Вирик Мик
59'
Ван Хойдонк Сидней
2:1
70'
 
Дарфалу Усама
Дирксен Юлиюс
74'
2:2
Ромени Оле
79'
Нуннели Че
Ольссон Симон
 
83'
 
Бернаду Лукас
Антониссе Джереми
87'
Халилович Тибор
Ван Амерсфоорт Пелле
 
89'
 
Бушуари Мохамед
Живкович Рицхайро
89'
 
Ассехнун Джасин-Амин
Эль-Мессауди Ахмед
90'
2:3
Ромени Оле
(Ассехнун Джасин-Амин)
90'
Кайб Рами
Кёлерт Матс
 
90'
Alexander Timossi Andersson
Сахрауи Осам
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 469 Количество передач 396
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
6
Ван
Оттеле
Сюб
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
19
Ольссон
Симон
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
20
Сахрауи
Осам
17
Ван
Хойдонк
Сидней
32
Ван
дер
Харт
Микки
17
Те
Вирик
Мик
5
Араухо
Мигель
24
Дирксен
Юлиюс
18
Бюрнет
Лоренцо
2
Веендорп
Кезиа
23
Эль-Мессауди
Ахмед
77
Ромени
Оле
10
Димерс
Марк
57
Антониссе
Джереми
9
Живкович
Рицхайро
Херенвен
4-2-3-1
Эммен
4-2-3-1

История личных встреч

Херенвен
Эммен

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Э
0:0
ТМК
0:1
Э
3:1
К
1:2
Э
4:0
Э
2:0
ТМК
3:0
Э
2:0
Э
1:1
ТМК
5:1
К
1:3

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

3.25
1

Среднее время на гол

27
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.29
0.6

Среднее время на гол

70
150

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

2
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

45
110

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 15 (1) 0.5
Сарр Амин 5 0.17
Ван Эвейк Милан 5 0.17
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0.1
Тахири Анас 1 0.03
Хайе Том 1 0.03
Кёлерт Матс 1 0.03
Сахрауи Осам 1 0.03
Бохневич Павел 1 0.03
Кайб Рами 1 0.03
Ван Оттеле Сюб 1 0.03
Ольссон Симон 0 0
Нопперт Андрис 0 0
Хаяль Рами 0 0
Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 10 0.33
Живкович Рицхайро 3 0.1
Велдмате Йерун 3 (1) 0.1
Бернаду Лукас 2 0.07
Эль-Мессауди Ахмед 2 0.07
Димерс Марк 1 0.03
Rui Mendes 1 0.03
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.03
Бушуари Мохамед 1 0.03
Антониссе Джереми 1 0.03
Араухо Мигель 1 0.03
Влак Яри 1 0.03
Веендорп Кезиа 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 7 0
Тахири Анас 4 0
Ван Оттеле Сюб 4 0
Колассен Антуан 4 0
Бохневич Павел 3 0
Халилович Тибор 1 1
Ван Бик Свен 2 0
Ван Акен Йост 2 0
Кёлерт Матс 2 0
Кайб Рами 2 0
Ольссон Симон 2 0
Нуннели Че 2 0
Ван Хойдонк Сидней 2 0
Брума Джеффри 1 0
Ван Амерсфоорт Пелле 1 0
Нопперт Андрис 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Сарр Амин 1 0
Daniel Seland Karlsbakk 1 0
Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Рицхайро 6 0
Араухо Мигель 4 1
Те Вирик Мик 3 1
Влак Яри 4 0
Ассехнун Джасин-Амин 4 0
Веендорп Кезиа 3 0
Бернаду Лукас 3 0
Димерс Марк 2 0
Rui Mendes 2 0
Ромени Оле 2 0
Бушуари Мохамед 2 0
Велдмате Йерун 1 0
Бюрнет Лоренцо 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Дирксен Юлиюс 1 0
Dick Lukkien 1 0

Результаты матчей

Херенвен
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Эммен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

8
8
Херенвен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Эммен
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

17
14
Херенвен
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
53% (16)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
Эммен
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

17
9

Волевые поражения

25
22

Голы по времени матча

Забито

19
14
13 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
19 Не забивали 20
2
11%
1
7%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
7
37%
2
14%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
4
21%
3
21%
76-90

Пропущено

26
34
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 14
3
12%
5
15%
1-15
4
15%
5
15%
16-30
6
23%
5
15%
31-45
4
15%
6
18%
46-60
5
19%
4
12%
61-75
4
15%
9
26%
76-90

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 22
2
12%
1
7%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
4
24%
3
21%
76-90

Пропущено

19
18
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
11%
3
17%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
3
16%
5
28%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
3
16%
4
22%
76-90

Забито

36
28
20 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
4
11%
2
7%
1-15
7
19%
3
11%
16-30
9
25%
4
14%
31-45
4
11%
7
25%
46-60
4
11%
6
21%
61-75
8
22%
6
21%
76-90

Пропущено

45
52
20 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 23
5
11%
8
15%
1-15
6
13%
9
17%
16-30
9
20%
10
19%
31-45
10
22%
6
12%
46-60
8
18%
6
12%
61-75
7
16%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1
Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - Гронинген 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Херенвен - Волендам 2:0 Валвейк - Херенвен 0:0 Эксельсиор - Херенвен 1:1
Эммен
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аякс - Эммен 3:1 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 Камбюр - Эммен 1:2 Эммен - ПЕК Зволле 1:1
Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Эммен - Эксельсиор 2:0 Волендам - Эммен 3:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гронинген - Эммен 1:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - Эммен 3:1 Эммен - Витесс 2:2 Валвейк - Эммен 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Эммен - Камбюр 0:0 ВВВ-Венло - Эммен 2:3 Твенте - Эммен 2:0 Фейеноорд - Эммен 5:0 Эммен - Дордрехт 4:0

Результаты матчей

Херенвен
Эммен

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 37%
2
8 раз 27%
1
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
11 раз 37%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Эммен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
7
7
8
1.5
5
10
1
14
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
2
13
3
12
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
19
11
12
18
1.5
7
23
4
26
2.5
3
27
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 29 21 7 1 70 - 27 70
2.
ПСВ
 29 19 5 5 78 - 35 62
3.
Аякс
 29 18 8 3 79 - 29 62
4.
АЗ Алкмаар
 29 17 6 6 56 - 32 57
5.
Спарта Роттердам
 29 15 7 7 47 - 30 52
6.
Твенте
 29 14 9 6 48 - 23 51
7.
Утрехт
 29 12 9 8 45 - 42 45
8.
Валвейк
 29 10 8 11 46 - 49 38
9.
Херенвен
 30 10 8 12 36 - 45 38
10.
НЕК Неймеген
 29 7 14 8 38 - 34 35
11.
Гоу Эхед Иглс
 29 8 9 12 40 - 50 33
12.
Фортуна Ситтард
 29 9 5 15 35 - 54 32
13.
Волендам
 30 8 6 16 36 - 61 30
14.
Витесс
 29 7 9 13 36 - 48 30
15.
Эммен
 30 6 10 14 29 - 51 28
16.
Эксельсиор
 29 8 3 18 27 - 66 27
17.
Гронинген
 29 4 5 20 28 - 59 17
18.
Камбюр
 30 4 4 22 21 - 60 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 14 12 1 1 46 - 10 37
2.
Твенте
 14 11 3 0 36 - 7 36
3.
Фейеноорд
 14 10 4 0 31 - 8 34
4.
Аякс
 15 9 4 2 44 - 13 31
5.
Спарта Роттердам
 15 9 2 4 28 - 16 29
6.
Валвейк
 15 8 3 4 30 - 20 27
7.
АЗ Алкмаар
 14 7 5 2 27 - 17 26
8.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
9.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
10.
Волендам
 15 7 1 7 24 - 29 22
11.
Гоу Эхед Иглс
 14 5 5 4 22 - 22 20
12.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 26 - 22 18
13.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
14.
Херенвен
 15 5 2 8 19 - 26 17
15.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
16.
Витесс
 14 3 5 6 16 - 25 14
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 15 2 0 13 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 11 3 1 39 - 19 36
2.
АЗ Алкмаар
 15 10 1 4 29 - 15 31
3.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
4.
ПСВ
 15 7 4 4 32 - 25 25
5.
Спарта Роттердам
 14 6 5 3 19 - 14 23
6.
Утрехт
 14 6 4 4 30 - 29 22
7.
Херенвен
 15 5 6 4 17 - 19 21
8.
Фортуна Ситтард
 14 5 2 7 17 - 27 17
9.
НЕК Неймеген
 14 4 5 5 12 - 12 17
10.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
11.
Твенте
 15 3 6 6 12 - 16 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 14 2 5 7 16 - 29 11
14.
Камбюр
 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
16.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 14 1 1 12 8 - 42 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 15 (1)
ПСВ Симонс Хави 14 (7)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
Валвейк Крамер Михил 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гоу Эхед Иглс Адеканье Бобби 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 23020 болельщиков
  • 97'
    После классного второго тайма Эммен совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Угловой
    96'
    Димерс Марк из команды Эммен разыграл угловой с левого угла.
  • 96'
    Контроль мяча: Херенвен: 55%, Эммен: 45%.
  • 96'
    Бохневич Павел успешно блокирует удар.
  • 96'
    Ассехнун Джасин-Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Херенвен 2:3 Эммен онлайн

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