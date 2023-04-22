Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

47' Команда Херенвен имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Удар от ворот произведет Эммен

42' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Эммен

41' Ван Хойдонк Сидней оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Тахири Анас из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Хорошую попытку сделал Ван Амерсфоорт Пелле . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Сиб ван Оттеле ослабляет давление, выбив мяч.

38' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

38' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

38' Сиб ван Оттеле ослабляет давление, выбив мяч.

38' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

35' Сиб ван Оттеле успешно блокирует удар.

34' Эль-Мессауди Ахмед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Удар от ворот произведет Эммен

33' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Антониссе Джереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Антониссе Джереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Димерс Марк пробует нанести удар издали, но Хавьер Мус держит все под контролем

27' Удар от ворот произведет Эммен

27' Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Г О О О О Л - Ван Хойдонк Сидней забивает с правой ноги!

21' Ольссон Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Антониссе Джереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Бохневич Павел из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Удар от ворот произведет Эммен

14' Сахрауи Осам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Те Вирик Мик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Эммен

6' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Эммен

4' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

3' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Эммен начинает с центра поля