Тур: 30. Стадион: Абе Ленстра. Зрители: 23020 Главный судья: Jannick van der Laan
0'
1:0
21' ГолВан Хойдонк Сидней
1:1
47' ГолРомени Оле
57' Желтая карточкаТе Вирик Мик
2:1
59' ПенальтиВан Хойдонк Сидней
2:2
74' ГолРомени Оле
2:3
90' ГолРомени Оле
90'+7
Ход матча
21'
47'
1:1
57'
59'
74'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
10 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
469 Количество передач 396
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.73 Победа «Херенвена»
-
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
20
Сахрауи
Осам
17
Те
Вирик
Мик
77
Ромени
Оле
10
Димерс
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
-
24 Нуннели ЧеПолузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Те Вирик МикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Хейлен МайклЗащитник
-
14 Вос ДеннисЗащитник
- Полузащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Шолте БенПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Херенвен
Эммен
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
3.25
1
Среднее время на гол
27
90
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.29
0.6
Среднее время на гол
70
150
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
2
0.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
45
110
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Хойдонк Сидней
|15 (1)
|0.5
|Сарр Амин
|5
|0.17
|Ван Эвейк Милан
|5
|0.17
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0.1
|Тахири Анас
|1
|0.03
|Хайе Том
|1
|0.03
|Кёлерт Матс
|1
|0.03
|Сахрауи Осам
|1
|0.03
|Бохневич Павел
|1
|0.03
|Кайб Рами
|1
|0.03
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0.03
|Ольссон Симон
|0
|0
|Нопперт Андрис
|0
|0
|Хаяль Рами
|0
|0
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|10
|0.33
|Живкович Рицхайро
|3
|0.1
|Велдмате Йерун
|3 (1)
|0.1
|Бернаду Лукас
|2
|0.07
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|0.07
|Димерс Марк
|1
|0.03
|Rui Mendes
|1
|0.03
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.03
|Бушуари Мохамед
|1
|0.03
|Антониссе Джереми
|1
|0.03
|Араухо Мигель
|1
|0.03
|Влак Яри
|1
|0.03
|Веендорп Кезиа
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|7
|0
|Тахири Анас
|4
|0
|Ван Оттеле Сюб
|4
|0
|Колассен Антуан
|4
|0
|Бохневич Павел
|3
|0
|Халилович Тибор
|1
|1
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Ван Акен Йост
|2
|0
|Кёлерт Матс
|2
|0
|Кайб Рами
|2
|0
|Ольссон Симон
|2
|0
|Нуннели Че
|2
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|2
|0
|Брума Джеффри
|1
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0
|Нопперт Андрис
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Сарр Амин
|1
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Рицхайро
|6
|0
|Араухо Мигель
|4
|1
|Те Вирик Мик
|3
|1
|Влак Яри
|4
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|4
|0
|Веендорп Кезиа
|3
|0
|Бернаду Лукас
|3
|0
|Димерс Марк
|2
|0
|Rui Mendes
|2
|0
|Ромени Оле
|2
|0
|Бушуари Мохамед
|2
|0
|Велдмате Йерун
|1
|0
|Бюрнет Лоренцо
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Дирксен Юлиюс
|1
|0
|Dick Lukkien
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Эммен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
8
8
Херенвен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Эммен
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
17
14
Херенвен
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
53% (16)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
Эммен
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
17
9
Волевые поражения
25
22
Голы по времени матча
Забито
19
14
13 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
19 Не забивали 20
2
11%
1
7%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
7
37%
2
14%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
4
21%
3
21%
76-90
Пропущено
26
34
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 14
3
12%
5
15%
1-15
4
15%
5
15%
16-30
6
23%
5
15%
31-45
4
15%
6
18%
46-60
5
19%
4
12%
61-75
4
15%
9
26%
76-90
Забито
17
14
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 22
2
12%
1
7%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
4
24%
3
21%
76-90
Пропущено
19
18
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
11%
3
17%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
3
16%
5
28%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
3
16%
4
22%
76-90
Забито
36
28
20 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
4
11%
2
7%
1-15
7
19%
3
11%
16-30
9
25%
4
14%
31-45
4
11%
7
25%
46-60
4
11%
6
21%
61-75
8
22%
6
21%
76-90
Пропущено
45
52
20 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 23
5
11%
8
15%
1-15
6
13%
9
17%
16-30
9
20%
10
19%
31-45
10
22%
6
12%
46-60
8
18%
6
12%
61-75
7
16%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1
Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - Гронинген 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Херенвен - Волендам 2:0 Валвейк - Херенвен 0:0 Эксельсиор - Херенвен 1:1
Эммен
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аякс - Эммен 3:1 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 Камбюр - Эммен 1:2 Эммен - ПЕК Зволле 1:1
Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Эммен - Эксельсиор 2:0 Волендам - Эммен 3:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гронинген - Эммен 1:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - Эммен 3:1 Эммен - Витесс 2:2 Валвейк - Эммен 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Эммен - Камбюр 0:0 ВВВ-Венло - Эммен 2:3 Твенте - Эммен 2:0 Фейеноорд - Эммен 5:0 Эммен - Дордрехт 4:0
Результаты матчей
Херенвен
Эммен
Точный счет
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 37%
2
8 раз 27%
1
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
11 раз 37%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Херенвен
Эммен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
87
78
510
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
114
510
213
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
1911
1218
723
426
327
129
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|15 (1)
|ПСВ
|Симонс Хави
|14 (7)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|12 (4)
|Валвейк
|Крамер Михил
|12 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гоу Эхед Иглс
|Адеканье Бобби
|8