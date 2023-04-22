Тур: 29. Стадион: Стад де Суиз.
0'
1:0
12' ГолИмери Кастриот
2:0
13' ГолИттен Седрик
3:0
16' ГолФасснахт Кристиан
26' Желтая карточкаГарсия Улиссес
Ход матча
12'
1:0
13'
2:0
16'
26'
28'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
27
Lewin
Blum
20
Ниассе
Шейх
32
Ридер
Фабиан
11
Иттен
Седрик
15
Элиа
Мешак
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
15
Валь
Тео
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
11 Иттен СедрикНападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Samba Diba
-
21 Baba Souare
-
Главный тренер: Гейгер Ален
История личных встреч
Янг Бойз
Серветт
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
25 матчей
40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
12
Голов в среднем за матч
2.38
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
1.08
1.31
Среднее время на гол
83
68
Всего голов
44
29
Голов в среднем за матч
1.76
1.16
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
51
77
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|16 (1)
|0.55
|Иттен Седрик
|15 (4)
|0.52
|Элиа Мешак
|7
|0.24
|Фасснахт Кристиан
|6
|0.21
|Ридер Фабиан
|6 (1)
|0.21
|Имери Кастриот
|4
|0.14
|Канга Вилфрид
|3
|0.1
|Зесигер Седрик
|2
|0.07
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|Монтейро Джоэл
|1
|0.03
|Угриниц Филип
|1
|0.03
|Лаупер Сандро
|1
|0.03
|Нгамалё Николя
|1
|0.03
|Сьерро Венсан
|1
|0.03
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Lewin Blum
|0
|0
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|6 (1)
|0.21
|Стеванович Мирослав
|5
|0.17
|Флюке Патрик
|3 (1)
|0.1
|Валь Тео
|3
|0.1
|Фофана Бубакар II
|3 (1)
|0.1
|Кривелли Энцо
|3
|0.1
|Конья Тимоте
|2
|0.07
|Кутеса Дерек
|2
|0.07
|Антунес Алексис
|2
|0.07
|Роделен Ронни
|1
|0.03
|Бауэр Мориц
|1
|0.03
|Дулин Давид
|1
|0.03
|Руй Стив
|1
|0.03
|Севрен Йоан
|1
|0.03
|Фрик Джереми
|0
|0
|Anthony Baron2
|0
|0
|Samba Diba
|0
|0
|Hussayn Touati
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|9
|1
|Ридер Фабиан
|7
|0
|Lewin Blum
|7
|0
|Гарсия Улиссес
|5
|1
|Ниассе Шейх
|6
|0
|Иттен Седрик
|3
|1
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|0
|Лустенбергер Фабиан
|3
|0
|Фасснахт Кристиан
|3
|0
|Элиа Мешак
|1
|1
|Угриниц Филип
|2
|0
|Али Мохамед
|2
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Масейрас Кентен
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|7
|0
|Конья Тимоте
|7
|0
|Сеспедес Борис
|5
|1
|Руй Стив
|4
|1
|Диалло Мусса
|4
|0
|Антунес Алексис
|4
|0
|Мбабу Кевин
|2
|1
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Клиши Гаэль
|3
|0
|Бедья Крис
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Вуйоз Николя
|3
|0
|Роделен Ронни
|2
|0
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Монтейро Диого
|1
|0
|Theo Magnin
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
Серветт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
3
9
Янг Бойз
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Серветт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
21
20
Янг Бойз
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (15)
21% (6)
25% (7)
Серветт
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (4)
43% (12)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
24
29
Голы по времени матча
Забито
39
16
16 В 1-м тайме 4
23 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 18
6
15%
0
0%
1-15
6
15%
3
19%
16-30
4
10%
1
6%
31-45
4
10%
2
13%
46-60
8
21%
4
25%
61-75
11
28%
6
38%
76-90
Пропущено
8
22
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 12
1
13%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
38%
5
23%
31-45
3
38%
6
27%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
1
13%
5
23%
76-90
Забито
23
20
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
4
17%
3
15%
1-15
4
17%
5
25%
16-30
1
4%
4
20%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
7
30%
6
30%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
1
8%
6
60%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
2
15%
1
10%
76-90
Забито
62
36
25 В 1-м тайме 16
37 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 16
3 Не забивали 8
10
16%
3
8%
1-15
10
16%
8
22%
16-30
5
8%
5
14%
31-45
7
11%
3
8%
46-60
12
19%
5
14%
61-75
18
29%
29%
12
33%
76-90
Пропущено
21
32
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 20
2
10%
1
3%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
5
24%
6
19%
31-45
4
19%
12
38%
46-60
5
24%
4
13%
61-75
3
14%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Базель - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Базель - Янг Бойз 2:4 Серветт - Янг Бойз 2:1
Янг Бойз - Базель 3:0 Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Вадуц 0:0 Янг Бойз - Тун 2:0 Янг Бойз - Пушкаш-Академия 3:0 Фрайбург - Янг Бойз 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0
Серветт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1
Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2 Серветт - Славия Прага 0:1 Серветт - Славия Прага 0:3 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Анси - Серветт 2:4 Серветт - Утрехт 1:0 Специя - Серветт 3:0
Результаты матчей
Янг Бойз
Серветт
Точный счет
3:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
3:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 29%
3
6 раз 21%
2
5 раз 18%
0
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
3 раза 11%
1
9 раз 32%
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
68
95
212
410
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
68
59
311
113
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
208
1711
1117
1216
325
622
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|29
|17
|10
|2
|66 - 20
|61
|2.
|0:3
|29
|9
|14
|6
|34 - 37
|41
|3.
|28
|10
|9
|9
|43 - 39
|39
|4.
|28
|9
|10
|9
|40 - 39
|37
|5.
|29
|10
|7
|12
|43 - 48
|37
|6.
|28
|9
|9
|10
|51 - 42
|36
|7.
|28
|8
|12
|8
|37 - 33
|36
|8.
|28
|6
|12
|10
|29 - 44
|30
|9.
|28
|7
|9
|12
|37 - 53
|30
|10.
|29
|7
|8
|14
|27 - 52
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|15
|12
|3
|0
|43 - 7
|39
|2.
|0:3
|14
|6
|7
|1
|18 - 12
|25
|3.
|14
|6
|6
|2
|26 - 16
|24
|4.
|14
|7
|2
|5
|25 - 23
|23
|5.
|14
|5
|7
|2
|23 - 15
|22
|6.
|14
|5
|5
|4
|21 - 19
|20
|7.
|15
|5
|4
|6
|14 - 25
|19
|8.
|14
|4
|5
|5
|20 - 19
|17
|9.
|14
|3
|7
|4
|16 - 20
|16
|10.
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|14
|5
|7
|2
|23 - 13
|22
|2.
|14
|6
|4
|4
|23 - 20
|22
|3.
|14
|5
|5
|4
|22 - 23
|20
|4.
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|5.
|0:3
|15
|3
|7
|5
|16 - 25
|16
|6.
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|7.
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|8.
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|9.
|14
|3
|3
|8
|25 - 26
|12
|10.
|14
|2
|4
|8
|13 - 27
|10
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|16 (4)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|15 (8)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|10 (4)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 9
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|10