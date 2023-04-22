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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Янг Бойз
6:1
Конец матча
Серветт
0'
1:0
11' Гол
Имери Кастриот
2:0
13' Гол
Иттен Седрик
3:0
16' Гол
Фасснахт Кристиан
26' Желтая карточка
Ниассе Шейх
29' Желтая карточка
Ридер Фабиан
4:0
44' Гол
Иттен Седрик
5:0
57' Гол
Иттен Седрик
5:1
62' Гол
Флюке Патрик
6:1
80' Гол в свои ворота
Фрик Джереми
82' Желтая карточка
Флюке Патрик
90'+1
1
Расьоппи
Антони
27
Lewin
Blum
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
20
Ниассе
Шейх
29
Имери
Кастриот
32
Ридер
Фабиан
11
Иттен
Седрик
15
Элиа
Мешак
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
34
Anthony
Baron2
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
7
Флюке
Патрик
10
Антунес
Алексис
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
Янг Бойз
4-3-1-2
Серветт
4-2-3-1

История личных встреч

Янг Бойз
Серветт

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

25 матчей

40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:1
С
0:0
С
3:0
С
3:1
С
1:0
ТМК
4:2
С
1:2
С
0:6
С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
0:0
С
4:2
С
1:1
С
3:0
С
1:1
ТМС
2:1
С
0:1
С
0:2
С
6:2
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

31
12

Голов в среднем за матч

2.38
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.08
1.31

Среднее время на гол

83
68

Всего голов

44
29

Голов в среднем за матч

1.76
1.16

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

51
77

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иттен Седрик 17 (4) 0.59
Нсаме Жан-Пьер 16 (1) 0.55
Элиа Мешак 7 0.24
Фасснахт Кристиан 6 0.21
Ридер Фабиан 6 (1) 0.21
Имери Кастриот 4 0.14
Канга Вилфрид 3 0.1
Зесигер Седрик 2 0.07
Гарсия Улиссес 1 0.03
Монтейро Джоэл 1 0.03
Угриниц Филип 1 0.03
Лаупер Сандро 1 0.03
Нгамалё Николя 1 0.03
Сьерро Венсан 1 0.03
Ррудхани Донат 0 0
Бенито Лорис 0 0
Lewin Blum 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 6 (1) 0.21
Стеванович Мирослав 5 0.17
Флюке Патрик 4 (1) 0.14
Валь Тео 3 0.1
Фофана Бубакар II 3 (1) 0.1
Кривелли Энцо 3 0.1
Конья Тимоте 2 0.07
Кутеса Дерек 2 0.07
Антунес Алексис 2 0.07
Роделен Ронни 1 0.03
Бауэр Мориц 1 0.03
Дулин Давид 1 0.03
Руй Стив 1 0.03
Севрен Йоан 1 0.03
Фрик Джереми 0 0
Anthony Baron2 0 0
Samba Diba 0 0
Hussayn Touati 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 9 1
Ридер Фабиан 8 0
Ниассе Шейх 7 0
Lewin Blum 7 0
Гарсия Улиссес 4 1
Иттен Седрик 3 1
Нсаме Жан-Пьер 4 0
Лустенбергер Фабиан 3 0
Фасснахт Кристиан 3 0
Элиа Мешак 1 1
Угриниц Филип 2 0
Али Мохамед 2 0
Сьерро Венсан 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Масейрас Кентен 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Аменда Орель 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 7 0
Конья Тимоте 7 0
Сеспедес Борис 5 1
Руй Стив 4 1
Диалло Мусса 4 0
Антунес Алексис 4 0
Мбабу Кевин 2 1
Кривелли Энцо 2 1
Клиши Гаэль 3 0
Бедья Крис 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Вуйоз Николя 3 0
Роделен Ронни 2 0
Стеванович Мирослав 2 0
Флюке Патрик 2 0
Валь Тео 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Севрен Йоан 1 0
Монтейро Диого 1 0
Theo Magnin 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (12)
13% (2)
7% (1)
Серветт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

3
11
Янг Бойз
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Серветт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

21
20
Янг Бойз
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
21% (6)
24% (7)
Серветт
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

24
31

Голы по времени матча

Забито

44
18
20 В 1-м тайме 4
24 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
14 Не забивали 18
8
18%
0
0%
1-15
7
16%
3
17%
16-30
5
11%
1
6%
31-45
5
11%
2
11%
46-60
8
18%
5
28%
61-75
11
25%
7
39%
76-90

Пропущено

10
27
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
1
10%
3
11%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
3
30%
6
22%
31-45
3
30%
7
26%
46-60
1
10%
4
15%
61-75
2
20%
5
19%
76-90

Забито

23
20
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
4
17%
3
15%
1-15
4
17%
5
25%
16-30
1
4%
4
20%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
7
30%
6
30%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
1
8%
6
60%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
2
15%
1
10%
76-90

Забито

67
38
29 В 1-м тайме 16
38 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 16
3 Не забивали 8
12
18%
3
8%
1-15
11
16%
8
21%
16-30
6
9%
5
13%
31-45
8
12%
3
8%
46-60
12
18%
6
16%
61-75
18
27%
13
34%
76-90

Пропущено

23
37
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 21
2
9%
3
8%
1-15
2
9%
4
11%
16-30
5
22%
7
19%
31-45
4
17%
13
35%
46-60
6
26%
4
11%
61-75
4
17%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Базель - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Базель - Янг Бойз 2:4 Серветт - Янг Бойз 2:1
Янг Бойз - Базель 3:0 Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Вадуц 0:0 Янг Бойз - Тун 2:0 Янг Бойз - Пушкаш-Академия 3:0 Фрайбург - Янг Бойз 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0
Серветт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1
Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2 Серветт - Славия Прага 0:1 Серветт - Славия Прага 0:3 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Анси - Серветт 2:4 Серветт - Утрехт 1:0 Специя - Серветт 3:0

Результаты матчей

Янг Бойз
Серветт

Точный счет

3:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
6
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
3:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 28%
3
6 раз 21%
2
5 раз 17%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
6
1 раз 3%
1
10 раз 34%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
1.5
Больше Меньше
6
8
10
5
2.5
2
12
5
10
3.5
3
12
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
4
6
8
1.5
5
10
3
11
2.5
1
14
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
3
0.5
Больше Меньше
21
8
18
11
1.5
11
18
13
16
2.5
3
26
7
22
3.5
4
25
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 29 17 10 2 69 - 21 61
2.
Серветт
 29 9 14 6 35 - 40 41
3.
Люцерн
 28 10 9 9 43 - 39 39
4.
Лугано
 28 9 10 9 40 - 39 37
5.
Грасcхоппер
 29 10 7 12 43 - 48 37
6.
Санкт-Галлен
 28 9 9 10 51 - 42 36
7.
Базель
 28 8 12 8 37 - 33 36
8.
Цюрих
 28 6 12 10 29 - 44 30
9.
Сьон
 28 7 9 12 37 - 53 30
10.
Винтертур
 29 7 8 14 27 - 52 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 3 0 46 - 8 39
2.
Серветт
 14 6 7 1 18 - 12 25
3.
Санкт-Галлен
 14 6 6 2 26 - 16 24
4.
Грасcхоппер
 14 7 2 5 25 - 23 23
5.
Базель
 14 5 7 2 23 - 15 22
6.
Лугано
 14 5 5 4 21 - 19 20
7.
Винтертур
 15 5 4 6 14 - 25 19
8.
Люцерн
 14 4 5 5 20 - 19 17
9.
Цюрих
 14 3 7 4 16 - 20 16
10.
Сьон
 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 5 7 2 23 - 13 22
2.
Люцерн
 14 6 4 4 23 - 20 22
3.
Сьон
 14 5 5 4 22 - 23 20
4.
Лугано
 14 4 5 5 19 - 20 17
5.
Серветт
 15 3 7 5 17 - 28 16
6.
Базель
 14 3 5 6 14 - 18 14
7.
Грасcхоппер
 15 3 5 7 18 - 25 14
8.
Цюрих
 14 3 5 6 13 - 24 14
9.
Санкт-Галлен
 14 3 3 8 25 - 26 12
10.
Винтертур
 14 2 4 8 13 - 27 10
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 17 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 16 (4)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 10 (4)
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Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 9
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Люцерн Белоко Стефан 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Иттен Седрик бьет в цель!
    • 44'
      Гарсия Улиссес сделал результативную передачу.
    • Желтая карточка
      29'
      Фабиан Ридер получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Гарсия Улиссес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Ниассе Шейх получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Иттен Седрик сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Янг Бойз 6:1 Серветт онлайн

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