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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Sander van der Eijk
Витесс
 
Позже
Эксельсиор

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 77 Владение мячом, % 23

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Эксельсиор
1.49
5.30
6.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Схерпен
Кьелл
2
Аркус
Карлан
3
Фламинго
Райан
29
Исима-Мирен
Николя
32
Виттек
Максимилиан
20
Мёленстен
Мелле
15
Ван
Гинкел
Марко
42
Манхуф
Миллион
21
Беро
Матуш
17
Козловски
Кацпер
9
Санкох
Мохамед
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
4
Эль-Яакуби
Редуан
3
Пири
Кик
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
23
Копмейнерс
Пер
15
Науйокс
Ноа
8
Гаудмейн
Кензо
14
Дриауех
Каухайб
22
Лампру
Лазарос
Витесс
4-2-3-1
Эксельсиор
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
Эксельсиор

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

61.1%
11.1%
27.8%
11 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Э
3:1
К
0:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:3
Э
1:0
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:3
Э
1:3
Э
3:1
Э
3:2
Э
0:2
Э
1:4
Э
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

2
1.7

Среднее время на гол

45
52

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.8
1.63

Среднее время на гол

112
55

Всего голов

24
30

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манхуф Миллион 6 0.21
Беро Матуш 5 (1) 0.17
Виттек Максимилиан 3 0.1
Бялек Бартош 3 0.1
Gabriel Vidovic 3 0.1
Фламинго Райан 3 0.1
Козловски Кацпер 2 0.07
Санкох Мохамед 2 0.07
Фредериксен Николай 2 0.07
Аркус Карлан 1 0.03
Ван Гинкел Марко 1 0.03
Тронстад Сондре 1 0.03
Ороз Алоис 1 0.03
Ван Дейвенбооден Симон 1 0.03
Мёленстен Мелле 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азаркан Маруан 3 0.1
Бас Юлиан 3 0.1
Лампру Лазарос 3 0.1
Хореман Сибе 3 0.1
Гаудмейн Кензо 3 0.1
Эль-Яакуби Редуан 3 0.1
Дриауех Каухайб 2 0.07
Хархаух Реда 2 0.07
Чу-А-Он Натан 1 0.03
Аграфиотис Николас 1 0.03
Сеймор Серано 1 0.03
Пири Кик 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 9 1
Тронстад Сондре 4 1
Беро Матуш 5 0
Аркус Карлан 2 1
Козловски Кацпер 3 0
Фламинго Райан 3 0
Домджони Тони 2 0
Ороз Алоис 2 0
Milano Jonathans 2 0
Схерпен Кьелл 0 1
Ферру 1 0
Исима-Мирен Николя 1 0
Гайек Томаш 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Прёппер Дэви 1 0
Япи Ромарик 1 0
Райцигер Даан 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Бялек Бартош 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Gabriel Vidovic 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Яакуби Редуан 3 1
Ван Дёйнен Майк 4 0
Хореман Сибе 4 0
Бас Юлиан 4 0
Дриауех Каухайб 4 0
Аюб Яссин 3 0
Азаркан Маруан 3 0
Файн Адриан 2 0
Гаудмейн Кензо 2 0
Маркело Натангело 2 0
Хархаух Реда 2 0
Эйгенрам Йосуа 2 0
Ньивпорт Свен 1 0
Лампру Лазарос 1 0
Загре Артур 1 0
Копмейнерс Пер 1 0
Донкор Джеки 1 0
Аграфиотис Николас 1 0
Сеймор Серано 1 0
Науйокс Ноа 1 0

Результаты матчей

Витесс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Эксельсиор
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

9
6
Витесс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Эксельсиор
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

14
18

Волевые поражения

18
14
Витесс
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
21% (6)
38% (11)
Эксельсиор
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
28% (8)
48% (14)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

15
18

Волевые поражения

27
20

Голы по времени матча

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
20 Не забивали 23
0
0%
3
38%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
1
13%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Пропущено

26
42
11 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
8%
7
17%
1-15
2
8%
5
12%
16-30
7
27%
6
14%
31-45
3
12%
7
17%
46-60
8
31%
7
17%
61-75
4
15%
10
24%
76-90

Забито

20
18
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
1
5%
3
17%
1-15
5
25%
3
17%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
6
30%
3
17%
76-90

Пропущено

23
25
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
5
22%
3
12%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
3
13%
5
20%
31-45
1
4%
8
32%
46-60
4
17%
3
12%
61-75
6
26%
3
12%
76-90

Забито

35
26
17 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
10 Не забивали 13
1
3%
6
23%
1-15
9
26%
3
12%
16-30
7
20%
6
23%
31-45
5
14%
1
4%
46-60
6
17%
5
19%
61-75
7
20%
5
19%
76-90

Пропущено

49
67
23 В 1-м тайме 29
26 Во 2-м тайме 38
17 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 25
7
14%
10
15%
1-15
6
12%
8
12%
16-30
10
20%
11
16%
31-45
4
8%
15
22%
46-60
12
24%
10
15%
61-75
10
20%
13
19%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Витесс - Полис Уагудугу 3:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Валвейк - Витесс 1:0
Расинг Бобо Диулассо - Витесс 1:2 Херенвен - Витесс 1:1 Витесс - ПСВ 1:1 Витесс - Раимо 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 Витесс - Аякс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 3:2 ЮСФА - Витесс 1:1 Волендам - Витесс 2:0 Витесс - Кадиого 0:0 Витесс - Утрехт 2:0 Эммен - Витесс 2:2 Этуаль Филант - Витесс 0:2 Херенвен - Витесс 1:3
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Эксельсиор - Камбюр 4:1
Эммен - Эксельсиор 2:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Эксельсиор - Аякс 1:4 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Волендам 2:0 Спарта Роттердам - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Виллем II - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Кортрейк - Эксельсиор 1:0

Результаты матчей

Витесс
Эксельсиор

Точный счет

0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%

Точный счет

2:2
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
1:6
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 31%
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
13 раз 45%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Витесс
Эксельсиор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
5
6
8
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
6
8
6
9
1.5
2
12
3
12
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
16
13
12
17
1.5
8
21
3
26
2.5
2
27
1
28
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 29 21 7 1 70 - 27 70
2.
ПСВ
 29 19 5 5 78 - 35 62
3.
Аякс
 29 18 8 3 79 - 29 62
4.
АЗ Алкмаар
 29 17 6 6 56 - 32 57
5.
Спарта Роттердам
 29 15 7 7 47 - 30 52
6.
Твенте
 29 14 9 6 48 - 23 51
7.
Утрехт
 29 12 9 8 45 - 42 45
8.
Валвейк
 29 10 8 11 46 - 49 38
9.
Херенвен
 30 10 8 12 36 - 45 38
10.
НЕК Неймеген
 29 7 14 8 38 - 34 35
11.
Гоу Эхед Иглс
 29 8 9 12 40 - 50 33
12.
Фортуна Ситтард
 29 9 5 15 35 - 54 32
13.
Волендам
 30 8 6 16 36 - 61 30
14.
Витесс
 29 7 9 13 36 - 48 30
15.
Эммен
 30 6 10 14 29 - 51 28
16.
Эксельсиор
 29 8 3 18 27 - 66 27
17.
Гронинген
 29 4 5 20 28 - 59 17
18.
Камбюр
 30 4 4 22 21 - 60 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 14 12 1 1 46 - 10 37
2.
Твенте
 14 11 3 0 36 - 7 36
3.
Фейеноорд
 14 10 4 0 31 - 8 34
4.
Аякс
 15 9 4 2 44 - 13 31
5.
Спарта Роттердам
 15 9 2 4 28 - 16 29
6.
Валвейк
 15 8 3 4 30 - 20 27
7.
АЗ Алкмаар
 14 7 5 2 27 - 17 26
8.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
9.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
10.
Волендам
 15 7 1 7 24 - 29 22
11.
Гоу Эхед Иглс
 14 5 5 4 22 - 22 20
12.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 26 - 22 18
13.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
14.
Херенвен
 15 5 2 8 19 - 26 17
15.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
16.
Витесс
 14 3 5 6 16 - 25 14
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 15 2 0 13 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 11 3 1 39 - 19 36
2.
АЗ Алкмаар
 15 10 1 4 29 - 15 31
3.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
4.
ПСВ
 15 7 4 4 32 - 25 25
5.
Спарта Роттердам
 14 6 5 3 19 - 14 23
6.
Утрехт
 14 6 4 4 30 - 29 22
7.
Херенвен
 15 5 6 4 17 - 19 21
8.
Фортуна Ситтард
 14 5 2 7 17 - 27 17
9.
НЕК Неймеген
 14 4 5 5 12 - 12 17
10.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
11.
Твенте
 15 3 6 6 12 - 16 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 14 2 5 7 16 - 29 11
14.
Камбюр
 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
16.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 14 1 1 12 8 - 42 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 15 (1)
ПСВ Симонс Хави 14 (7)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
Валвейк Крамер Михил 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гоу Эхед Иглс Адеканье Бобби 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 12'
    Витесс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Загре Артур из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Мохамед Санкох
  • 11'
    Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 10'
    Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 10'
    Витесс контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Витесс: 77%, Эксельсиор: 23%.
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    • 7'
      Шанс! Мохамед Санкох из команды Витесс пробил головой, но мимо
    • Угловой
      7'
      Беро Матуш из команды Витесс подал угловой слева.
    • 6'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Витесс: 50%, Эксельсиор: 50%.
    • 4'
      Витесс контролирует мяч.
    • 4'
      Матч возобновлен
    • 4'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Ван Гассел Стейн взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Витесс
    Ничья
    Эксельсиор
    1.49
    5.30
    6.95
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