Тур: 30. Стадион: Гелредом. Главный судья: Sander van der Eijk
0:0
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаВан Гинкел Марко
53' Желтая карточкаБеро Матуш
87' Желтая карточкаАграфиотис Николас
90'+4
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
9 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 0
-
17 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
498 Количество передач 294
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Беро
Матуш
3
Пири
Кик
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
15
Науйокс
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бялек БартошНападающий
-
-
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Пири КикЗащитник
-
12 Загре АртурЗащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Аюб ЯссинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Витесс
Эксельсиор
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
61.1%
11.1%
27.8%
11 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
2
1.7
Среднее время на гол
45
52
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
0.8
1.63
Среднее время на гол
112
55
Всего голов
24
30
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манхуф Миллион
|6
|0.2
|Беро Матуш
|5 (1)
|0.17
|Виттек Максимилиан
|3
|0.1
|Бялек Бартош
|3
|0.1
|Gabriel Vidovic
|3
|0.1
|Фламинго Райан
|3
|0.1
|Козловски Кацпер
|2
|0.07
|Санкох Мохамед
|2
|0.07
|Фредериксен Николай
|2
|0.07
|Аркус Карлан
|1
|0.03
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.03
|Тронстад Сондре
|1
|0.03
|Ороз Алоис
|1
|0.03
|Ван Дейвенбооден Симон
|1
|0.03
|Мёленстен Мелле
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азаркан Маруан
|3
|0.1
|Бас Юлиан
|3
|0.1
|Лампру Лазарос
|3
|0.1
|Хореман Сибе
|3
|0.1
|Гаудмейн Кензо
|3
|0.1
|Эль-Яакуби Редуан
|3
|0.1
|Дриауех Каухайб
|2
|0.07
|Хархаух Реда
|2
|0.07
|Чу-А-Он Натан
|1
|0.03
|Аграфиотис Николас
|1
|0.03
|Сеймор Серано
|1
|0.03
|Пири Кик
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виттек Максимилиан
|9
|1
|Беро Матуш
|6
|0
|Тронстад Сондре
|4
|1
|Аркус Карлан
|2
|1
|Козловски Кацпер
|3
|0
|Фламинго Райан
|3
|0
|Домджони Тони
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Milano Jonathans
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|0
|1
|Ферру
|1
|0
|Ван Гинкел Марко
|1
|0
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Гайек Томаш
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Прёппер Дэви
|1
|0
|Япи Ромарик
|1
|0
|Райцигер Даан
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Бялек Бартош
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
|Gabriel Vidovic
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Яакуби Редуан
|3
|1
|Ван Дёйнен Майк
|4
|0
|Хореман Сибе
|4
|0
|Бас Юлиан
|4
|0
|Дриауех Каухайб
|4
|0
|Аюб Яссин
|3
|0
|Азаркан Маруан
|3
|0
|Файн Адриан
|2
|0
|Гаудмейн Кензо
|2
|0
|Маркело Натангело
|2
|0
|Хархаух Реда
|2
|0
|Эйгенрам Йосуа
|2
|0
|Ньивпорт Свен
|1
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Загре Артур
|1
|0
|Копмейнерс Пер
|1
|0
|Донкор Джеки
|1
|0
|Аграфиотис Николас
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Витесс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Эксельсиор
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
9
6
Витесс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Эксельсиор
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
14
18
Волевые поражения
18
14
Витесс
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
21% (6)
38% (11)
Эксельсиор
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
28% (8)
48% (14)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
15
18
Волевые поражения
27
20
Голы по времени матча
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
20 Не забивали 23
0
0%
3
38%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
1
13%
61-75
1
7%
2
25%
76-90
Пропущено
26
42
11 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
8%
7
17%
1-15
2
8%
5
12%
16-30
7
27%
6
14%
31-45
3
12%
7
17%
46-60
8
31%
7
17%
61-75
4
15%
10
24%
76-90
Забито
20
18
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
1
5%
3
17%
1-15
5
25%
3
17%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
6
30%
3
17%
76-90
Пропущено
23
25
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
5
22%
3
12%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
3
13%
5
20%
31-45
1
4%
8
32%
46-60
4
17%
3
12%
61-75
6
26%
3
12%
76-90
Забито
35
26
17 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
10 Не забивали 13
1
3%
6
23%
1-15
9
26%
3
12%
16-30
7
20%
6
23%
31-45
5
14%
1
4%
46-60
6
17%
5
19%
61-75
7
20%
5
19%
76-90
Пропущено
49
67
23 В 1-м тайме 29
26 Во 2-м тайме 38
17 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 25
7
14%
10
15%
1-15
6
12%
8
12%
16-30
10
20%
11
16%
31-45
4
8%
15
22%
46-60
12
24%
10
15%
61-75
10
20%
13
19%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Витесс - Полис Уагудугу 3:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Валвейк - Витесс 1:0
Расинг Бобо Диулассо - Витесс 1:2 Херенвен - Витесс 1:1 Витесс - ПСВ 1:1 Витесс - Раимо 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 Витесс - Аякс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 3:2 ЮСФА - Витесс 1:1 Волендам - Витесс 2:0 Витесс - Кадиого 0:0 Витесс - Утрехт 2:0 Эммен - Витесс 2:2 Этуаль Филант - Витесс 0:2 Херенвен - Витесс 1:3
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Эксельсиор - Камбюр 4:1
Эммен - Эксельсиор 2:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Эксельсиор - Аякс 1:4 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Волендам 2:0 Спарта Роттердам - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Виллем II - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Кортрейк - Эксельсиор 1:0
Результаты матчей
Витесс
Эксельсиор
Точный счет
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
Точный счет
2:2
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
1:6
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 31%
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
13 раз 45%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Витесс
Эксельсиор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
105
68
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
68
69
212
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
1613
1217
821
326
227
128
128
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|15 (1)
|ПСВ
|Симонс Хави
|14 (7)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|12 (4)
|Валвейк
|Крамер Михил
|12 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гоу Эхед Иглс
|Адеканье Бобби
|8