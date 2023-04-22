Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Бартош Бялек пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем

85' Тактическая замена. Кензо Гудмийн уходит с поля и его заменяет Ван Дёйнен Майк

83' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

83' Пеер Копмейнерс из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Тактическая замена. Манхуф Миллион уходит с поля и его заменяет Бартош Бялек

80' Тактическая замена. Мохамед Санкох уходит с поля и его заменяет Gabriel Vidovic

78' Хорошую попытку сделал Козловски Кацпер . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Витесс

73' Пеер Копмейнерс не смог попасть в створ ударом издали

73' Кензо Гудмийн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Удар от ворот произведет Эксельсиор

71' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Эксельсиор

70' Виттек Максимилиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

68' Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Матч возобновлен

64' Аркус Карлан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Беро Матуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Витесс

60' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Мохамед Санкох нанес удар, но тот был заблокирован.

58' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Витесс

57' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Тактическая замена. Noah Naujoks уходит с поля и его заменяет Nikolas Agrafiotis

56' Мохамед Санкох наказан за толчок Пири Кик

55' Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Рефери не любит споров - именно за это Беро Матуш сейчас получил желтую

52' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Удар от ворот произведет Эксельсиор

51' Хорошую попытку сделал Козловски Кацпер . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Мёленстен Мелле нанес удар головой, но Stijn van Gassel спокойно отбил мяч.

48' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Хорошую попытку сделал Манхуф Миллион . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Витесс начинает с центра поля

46' Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

46' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля