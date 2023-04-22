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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Sander van der Eijk
Витесс
0:0
Конец матча
Эксельсиор
0'
41' Желтая карточка
Ван Гинкел Марко
53' Желтая карточка
Беро Матуш
87' Желтая карточка
Аграфиотис Николас
90'+4

Ход матча

41'
Ван Гинкел Марко
 
53'
Беро Матуш
 
56'
 
Аграфиотис Николас
Науйокс Ноа
80'
Gabriel Vidovic
Санкох Мохамед
 
80'
Бялек Бартош
Манхуф Миллион
 
85'
 
Хархаух Реда
Лампру Лазарос
85'
 
Ван Дёйнен Майк
Гаудмейн Кензо
87'
 
Аграфиотис Николас
88'
Milano Jonathans
Козловски Кацпер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 0
  • 17 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 498 Количество передач 294
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Схерпен
Кьелл
2
Аркус
Карлан
3
Фламинго
Райан
29
Исима-Мирен
Николя
32
Виттек
Максимилиан
20
Мёленстен
Мелле
15
Ван
Гинкел
Марко
42
Манхуф
Миллион
21
Беро
Матуш
17
Козловски
Кацпер
9
Санкох
Мохамед
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
4
Эль-Яакуби
Редуан
3
Пири
Кик
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
23
Копмейнерс
Пер
15
Науйокс
Ноа
8
Гаудмейн
Кензо
14
Дриауех
Каухайб
22
Лампру
Лазарос
Витесс
4-2-3-1
Эксельсиор
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
Эксельсиор

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

61.1%
11.1%
27.8%
11 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Э
3:1
К
0:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:3
Э
1:0
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:3
Э
1:3
Э
3:1
Э
3:2
Э
0:2
Э
1:4
Э
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

2
1.7

Среднее время на гол

45
52

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.8
1.63

Среднее время на гол

112
55

Всего голов

24
30

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манхуф Миллион 6 0.2
Беро Матуш 5 (1) 0.17
Виттек Максимилиан 3 0.1
Бялек Бартош 3 0.1
Gabriel Vidovic 3 0.1
Фламинго Райан 3 0.1
Козловски Кацпер 2 0.07
Санкох Мохамед 2 0.07
Фредериксен Николай 2 0.07
Аркус Карлан 1 0.03
Ван Гинкел Марко 1 0.03
Тронстад Сондре 1 0.03
Ороз Алоис 1 0.03
Ван Дейвенбооден Симон 1 0.03
Мёленстен Мелле 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азаркан Маруан 3 0.1
Бас Юлиан 3 0.1
Лампру Лазарос 3 0.1
Хореман Сибе 3 0.1
Гаудмейн Кензо 3 0.1
Эль-Яакуби Редуан 3 0.1
Дриауех Каухайб 2 0.07
Хархаух Реда 2 0.07
Чу-А-Он Натан 1 0.03
Аграфиотис Николас 1 0.03
Сеймор Серано 1 0.03
Пири Кик 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 9 1
Беро Матуш 6 0
Тронстад Сондре 4 1
Аркус Карлан 2 1
Козловски Кацпер 3 0
Фламинго Райан 3 0
Домджони Тони 2 0
Ороз Алоис 2 0
Milano Jonathans 2 0
Схерпен Кьелл 0 1
Ферру 1 0
Ван Гинкел Марко 1 0
Исима-Мирен Николя 1 0
Гайек Томаш 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Прёппер Дэви 1 0
Япи Ромарик 1 0
Райцигер Даан 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Бялек Бартош 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Gabriel Vidovic 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Яакуби Редуан 3 1
Ван Дёйнен Майк 4 0
Хореман Сибе 4 0
Бас Юлиан 4 0
Дриауех Каухайб 4 0
Аюб Яссин 3 0
Азаркан Маруан 3 0
Файн Адриан 2 0
Гаудмейн Кензо 2 0
Маркело Натангело 2 0
Хархаух Реда 2 0
Эйгенрам Йосуа 2 0
Ньивпорт Свен 1 0
Лампру Лазарос 1 0
Загре Артур 1 0
Копмейнерс Пер 1 0
Донкор Джеки 1 0
Аграфиотис Николас 1 0
Сеймор Серано 1 0
Науйокс Ноа 1 0

Результаты матчей

Витесс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Эксельсиор
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

9
6
Витесс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Эксельсиор
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

14
18

Волевые поражения

18
14
Витесс
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
21% (6)
38% (11)
Эксельсиор
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
28% (8)
48% (14)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

15
18

Волевые поражения

27
20

Голы по времени матча

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
20 Не забивали 23
0
0%
3
38%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
1
13%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Пропущено

26
42
11 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
8%
7
17%
1-15
2
8%
5
12%
16-30
7
27%
6
14%
31-45
3
12%
7
17%
46-60
8
31%
7
17%
61-75
4
15%
10
24%
76-90

Забито

20
18
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
1
5%
3
17%
1-15
5
25%
3
17%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
6
30%
3
17%
76-90

Пропущено

23
25
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
5
22%
3
12%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
3
13%
5
20%
31-45
1
4%
8
32%
46-60
4
17%
3
12%
61-75
6
26%
3
12%
76-90

Забито

35
26
17 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
10 Не забивали 13
1
3%
6
23%
1-15
9
26%
3
12%
16-30
7
20%
6
23%
31-45
5
14%
1
4%
46-60
6
17%
5
19%
61-75
7
20%
5
19%
76-90

Пропущено

49
67
23 В 1-м тайме 29
26 Во 2-м тайме 38
17 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 25
7
14%
10
15%
1-15
6
12%
8
12%
16-30
10
20%
11
16%
31-45
4
8%
15
22%
46-60
12
24%
10
15%
61-75
10
20%
13
19%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Витесс - Полис Уагудугу 3:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Валвейк - Витесс 1:0
Расинг Бобо Диулассо - Витесс 1:2 Херенвен - Витесс 1:1 Витесс - ПСВ 1:1 Витесс - Раимо 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 Витесс - Аякс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 3:2 ЮСФА - Витесс 1:1 Волендам - Витесс 2:0 Витесс - Кадиого 0:0 Витесс - Утрехт 2:0 Эммен - Витесс 2:2 Этуаль Филант - Витесс 0:2 Херенвен - Витесс 1:3
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Эксельсиор - Камбюр 4:1
Эммен - Эксельсиор 2:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Эксельсиор - Аякс 1:4 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Волендам 2:0 Спарта Роттердам - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Виллем II - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Кортрейк - Эксельсиор 1:0

Результаты матчей

Витесс
Эксельсиор

Точный счет

0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%

Точный счет

2:2
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
1:6
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 31%
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
13 раз 45%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Витесс
Эксельсиор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
5
6
8
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
6
8
6
9
1.5
2
12
3
12
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
16
13
12
17
1.5
8
21
3
26
2.5
2
27
1
28
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 29 21 7 1 70 - 27 70
2.
ПСВ
 29 19 5 5 78 - 35 62
3.
Аякс
 29 18 8 3 79 - 29 62
4.
АЗ Алкмаар
 29 17 6 6 56 - 32 57
5.
Спарта Роттердам
 29 15 7 7 47 - 30 52
6.
Твенте
 29 14 9 6 48 - 23 51
7.
Утрехт
 29 12 9 8 45 - 42 45
8.
Валвейк
 29 10 8 11 46 - 49 38
9.
Херенвен
 30 10 8 12 36 - 45 38
10.
НЕК Неймеген
 29 7 14 8 38 - 34 35
11.
Гоу Эхед Иглс
 29 8 9 12 40 - 50 33
12.
Фортуна Ситтард
 29 9 5 15 35 - 54 32
13.
Витесс
 30 7 10 13 36 - 48 31
14.
Волендам
 30 8 6 16 36 - 61 30
15.
Эммен
 30 6 10 14 29 - 51 28
16.
Эксельсиор
 30 8 4 18 27 - 66 28
17.
Гронинген
 29 4 5 20 28 - 59 17
18.
Камбюр
 30 4 4 22 21 - 60 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 14 12 1 1 46 - 10 37
2.
Твенте
 14 11 3 0 36 - 7 36
3.
Фейеноорд
 14 10 4 0 31 - 8 34
4.
Аякс
 15 9 4 2 44 - 13 31
5.
Спарта Роттердам
 15 9 2 4 28 - 16 29
6.
Валвейк
 15 8 3 4 30 - 20 27
7.
АЗ Алкмаар
 14 7 5 2 27 - 17 26
8.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
9.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
10.
Волендам
 15 7 1 7 24 - 29 22
11.
Гоу Эхед Иглс
 14 5 5 4 22 - 22 20
12.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 26 - 22 18
13.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
14.
Херенвен
 15 5 2 8 19 - 26 17
15.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
16.
Витесс
 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 15 2 0 13 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 11 3 1 39 - 19 36
2.
АЗ Алкмаар
 15 10 1 4 29 - 15 31
3.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
4.
ПСВ
 15 7 4 4 32 - 25 25
5.
Спарта Роттердам
 14 6 5 3 19 - 14 23
6.
Утрехт
 14 6 4 4 30 - 29 22
7.
Херенвен
 15 5 6 4 17 - 19 21
8.
Фортуна Ситтард
 14 5 2 7 17 - 27 17
9.
НЕК Неймеген
 14 4 5 5 12 - 12 17
10.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
11.
Твенте
 15 3 6 6 12 - 16 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 14 2 5 7 16 - 29 11
14.
Камбюр
 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
16.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 15 1 2 12 8 - 42 5
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  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 15 (1)
ПСВ Симонс Хави 14 (7)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
Валвейк Крамер Михил 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гоу Эхед Иглс Адеканье Бобби 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 89'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 88'
      Тактическая замена. Козловски Кацпер уходит с поля и его заменяет Milano Jonathans
    • Желтая карточка
      88'
      Дриауех Каухайб получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      88'
      Судья сигнализирует, что Дриауех Каухайб из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Бартош Бялек
    • 87'
      Витесс контролирует мяч.
    • 87'
      Бартош Бялек пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем
    • 86'
      Пири Кик из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Тактическая замена. Кензо Гудмийн уходит с поля и его заменяет Ван Дёйнен Майк
    • 85'
      Тактическая замена. Лампру Лазарос уходит с поля и его заменяет Хархаух Реда
    • 85'
      Контроль мяча: Витесс: 63%, Эксельсиор: 37%.
    • 83'
      Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.
    • 83'
      Пеер Копмейнерс из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      83'
      Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 82'
      Ван Гассел Стейн из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      82'
      Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 82'
      Пири Кик из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 82'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 82'
      Загре Артур ошибается в защите.
    • 81'
      Витесс контролирует мяч.
    • 80'
      Контроль мяча: Витесс: 62%, Эксельсиор: 38%.
    • Угловой
      80'
      Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 80'
      Тактическая замена. Манхуф Миллион уходит с поля и его заменяет Бартош Бялек
    • 80'
      Тактическая замена. Мохамед Санкох уходит с поля и его заменяет Gabriel Vidovic
    • 79'
      Беро Матуш нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 78'
      Хорошую попытку сделал Козловски Кацпер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 78'
      Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      76'
      Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 76'
      Мёленстен Мелле успешно блокирует удар.
    • 76'
      Лампру Лазарос нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 75'
      Эксельсиор пытается что-то создать.
    • 75'
      Пири Кик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 75'
      Пири Кик из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Контроль мяча: Витесс: 62%, Эксельсиор: 38%.
    • 75'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 74'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 73'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 73'
      Пеер Копмейнерс не смог попасть в створ ударом издали
    • Угловой
      73'
      Кензо Гудмийн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 72'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 71'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 70'
      Виттек Максимилиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Фол, нарушение
      69'
      Судья сигнализирует, что Пири Кик из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Мохамед Санкох
    • 68'
      Витесс контролирует мяч.
    • 68'
      Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      68'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс разыграл угловой с правого угла.
    • 68'
      Загре Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Витесс контролирует мяч.
    • Угловой
      67'
      Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Фол, нарушение
      66'
      Судья сигнализирует, что Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Ван Гинкел Марко
    • 66'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 65'
      Матч возобновлен
    • 65'
      Контроль мяча: Витесс: 60%, Эксельсиор: 40%.
    • Травма, повреждение
      64'
      Аркус Карлан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 64'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 63'
      Беро Матуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • Фол, нарушение
      63'
      Судья сигнализирует, что Козловски Кацпер из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Nikolas Agrafiotis
    • 62'
      Манхуф Миллион нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      62'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс подал угловой справа.
    • 62'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Витесс: 59%, Эксельсиор: 41%.
    • Угловой
      60'
      Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 59'
      Мохамед Санкох нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 59'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 59'
      Витесс контролирует мяч.
    • 58'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 57'
      Эксельсиор пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      57'
      Судья сигнализирует, что Nikolas Agrafiotis из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Мёленстен Мелле
    • 57'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Тактическая замена. Noah Naujoks уходит с поля и его заменяет Nikolas Agrafiotis
    • Фол, нарушение
      56'
      Мохамед Санкох наказан за толчок Пири Кик
    • 55'
      Витесс контролирует мяч.
    • 55'
      Витесс контролирует мяч.
    • 55'
      Контроль мяча: Витесс: 58%, Эксельсиор: 42%.
    • 55'
      Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 54'
      Загре Артур из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Витесс пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      53'
      Рефери не любит споров - именно за это Беро Матуш сейчас получил желтую
    • Фол, нарушение
      53'
      Судья сигнализирует, что Беро Матуш из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Пири Кик
    • 52'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      52'
      Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 52'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 51'
      Хорошую попытку сделал Козловски Кацпер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 50'
      Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 50'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 50'
      Мёленстен Мелле нанес удар головой, но Stijn van Gassel спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      49'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс подал угловой справа.
    • 48'
      Ван Гассел Стейн взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      48'
      Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Хорошую попытку сделал Манхуф Миллион. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Угловой
      48'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс разыграл угловой с правого угла.
    • 47'
      Витесс начинает с центра поля
    • 47'
      Пири Кик из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Витесс контролирует мяч.
    • Угловой
      46'
      Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 46'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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