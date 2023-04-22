Тур: 13.
0'
17' Желтая карточкаLeandro Diaz III
1:0
28' ПенальтиLeandro Diaz III
38' Желтая карточкаЛисандро Лопес
39' Желтая карточкаJose Maria Canale
Ход матча
17'
28'
1:0
38'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Juan
Caceres
17
Jean
Rosso
33
Gabriel
Diaz
16
Мелано
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Juan CaceresЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Pablo ArandaЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
22 Julio Soler
-
-
15 Raul Loaiza
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jean RossoЗащитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Мелано ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ayrton CougoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Капроф ХуанНападающий
- Нападающий
-
-
19 Pablo Gerzel
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Ланус
Сармиенто
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|7 (4)
|0.54
|Franco Troyansky
|3
|0.23
|Franco Orozco
|3
|0.23
|Де Ла Вега Педро
|2
|0.15
|Jose Maria Canale
|1
|0.08
|Брагьери Диего
|1
|0.08
|Raul Loaiza
|1
|0.08
|Matias Esquivel
|1
|0.08
|Жозе Густаво Санд
|1 (1)
|0.08
|Luciano Boggio
|0
|0
|Лема Кристиан
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|4 (2)
|0.31
|Мелано Лукас
|3
|0.23
|Javier Fabian Toledo
|2 (1)
|0.15
|Лисандро Лопес III
|2
|0.15
|Gonzalo Bettini
|1
|0.08
|Manuel Monaco
|1
|0.08
|Гарсия Мануэль
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|3
|2
|Leandro Diaz III
|4
|1
|Tomas Belmonte
|5
|0
|Luciano Boggio
|3
|1
|Де Ла Вега Педро
|3
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|Jose Maria Canale
|2
|0
|Braian Aguirre
|2
|0
|Моралес Лаутаро
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Facundo Perez
|1
|0
|Juan Caceres
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|4
|1
|Лисандро Лопес III
|4
|0
|Мартинес Фернардо
|3
|0
|Javier Fabian Toledo
|3
|0
|Гарсия Мануэль
|3
|0
|Sergio Quiroga
|3
|0
|Sebastian Meza
|3
|0
|Emiliano Mendez
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Manuel Monaco
|2
|0
|Israel Damonte
|0
|1
|Мелано Лукас
|1
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Ayrton Cougo
|1
|0
|Franco Quinteros
|1
|0
|Luciano Gondou
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сармиенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Ланус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сармиенто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
9
7
Ланус
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сармиенто
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
9
8
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
67%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
11
10
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
3
27%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
1
9%
4
40%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
4
44%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
1
0%
0%
Забито
19
13
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
4
21%
2
15%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
2
11%
6
46%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
0
0%
4
33%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
31%
1
8%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1
Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Колон - Ланус 1:2 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Ланус - Патронато Парана 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Ланус 1:2
Сармиенто
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармиенто 0:0
Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Институто - Сармиенто 0:0 Банфилд - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0
Результаты матчей
Ланус
Сармиенто
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ланус
Сармиенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
32
33
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
24
34
15
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
66
48
39
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|0
|2
|22 - 5
|30
|2.
|12
|7
|3
|2
|14 - 5
|24
|3.
|12
|6
|4
|2
|16 - 14
|22
|4.
|1:0
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|20 - 10
|21
|6.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|7.
|12
|6
|3
|3
|12 - 9
|21
|8.
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|9.
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|11.
|12
|5
|3
|4
|10 - 11
|18
|12.
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|13.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|14.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|15.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|16.
|12
|4
|3
|5
|8 - 13
|15
|17.
|0:1
|13
|4
|3
|6
|13 - 13
|15
|18.
|13
|3
|6
|4
|16 - 13
|15
|19.
|12
|4
|2
|6
|13 - 12
|14
|20.
|13
|2
|8
|3
|12 - 14
|14
|21.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|22.
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|23.
|12
|3
|4
|5
|8 - 14
|13
|24.
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|25.
|12
|1
|7
|4
|9 - 13
|10
|26.
|12
|1
|7
|4
|8 - 15
|10
|27.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|9 - 18
|9
|28.
|0:0
|13
|1
|6
|6
|7 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 0
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|4.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|5 - 1
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|10.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|8 - 5
|10
|13.
|7
|2
|4
|1
|12 - 7
|10
|14.
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|15.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|16.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|17.
|7
|2
|3
|2
|2 - 5
|9
|18.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|19.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|20.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|21.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|22.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|23.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|24.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|25.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|26.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|27.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|28.
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 2
|18
|2.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|15.
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|17.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|3 - 4
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|19.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|21.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|23.
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|24.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|25.
|6
|0
|4
|2
|2 - 6
|4
|26.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|27.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|3 - 9
|4
|28.
|6
|0
|1
|5
|2 - 14
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|7 (1)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Институто
|Adrian Martinez
|6