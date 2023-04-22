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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 13.
Ланус
1:0
Первый тайм: 41'
Сармиенто
0'
17' Желтая карточка
Leandro Diaz III
1:0
28' Пенальти
Leandro Diaz III
38' Желтая карточка
Лисандро Лопес
39' Желтая карточка
Jose Maria Canale

Ход матча

17'
Leandro Diaz III
 
28'
Leandro Diaz III
1:0
38'
 
Лисандро Лопес
39'
Jose Maria Canale
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Сармиенто
1.91
6.50
4.90
Все Коэффициенты
42
Lucas
Acosta
II
24
Juan
Caceres
2
Лема
Кристиан
13
Jose
Maria
Canale
35
Braian
Aguirre
8
Luciano
Boggio
5
Tomas
Belmonte
11
Franco
Orozco
7
Акоста
Лаутаро
20
Franco
Troyansky
18
Leandro
Diaz
III
32
Sebastian
Meza
27
Emanuel
Hernandez
18
Донатти
Алехандро
6
Franco
Sbutoni
17
Jean
Rosso
33
Gabriel
Diaz
30
Manuel
Monaco
52
Emiliano
Mendez
5
Мартинес
Фернардо
7
Лисандро
Лопес
III
16
Мелано
Лукас
Ланус
4-2-3-1
Сармиенто
5-3-2

История личных встреч

Ланус
Сармиенто

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
1:0
П
1:2
П
2:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 7 (4) 0.54
Franco Troyansky 3 0.23
Franco Orozco 3 0.23
Де Ла Вега Педро 2 0.15
Jose Maria Canale 1 0.08
Брагьери Диего 1 0.08
Raul Loaiza 1 0.08
Matias Esquivel 1 0.08
Жозе Густаво Санд 1 (1) 0.08
Luciano Boggio 0 0
Лема Кристиан 0 0
Juan Caceres 0 0
Braian Aguirre 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 4 (2) 0.31
Мелано Лукас 3 0.23
Javier Fabian Toledo 2 (1) 0.15
Лисандро Лопес III 2 0.15
Gonzalo Bettini 1 0.08
Manuel Monaco 1 0.08
Гарсия Мануэль 0 0
Sergio Quiroga 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 3 2
Leandro Diaz III 4 1
Tomas Belmonte 5 0
Luciano Boggio 3 1
Де Ла Вега Педро 3 0
Санчес-Миньо Хуан 2 0
Jose Maria Canale 2 0
Braian Aguirre 2 0
Моралес Лаутаро 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Raul Loaiza 1 0
Facundo Perez 1 0
Juan Caceres 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 4 1
Лисандро Лопес III 4 0
Мартинес Фернардо 3 0
Javier Fabian Toledo 3 0
Гарсия Мануэль 3 0
Sergio Quiroga 3 0
Sebastian Meza 3 0
Emiliano Mendez 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Manuel Monaco 2 0
Israel Damonte 0 1
Мелано Лукас 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Ayrton Cougo 1 0
Franco Quinteros 1 0
Luciano Gondou 1 0

Результаты матчей

Ланус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сармиенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Ланус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сармиенто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

9
7
Ланус
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сармиенто
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

9
8

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
67%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

11
10
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
3
27%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
1
9%
4
40%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
4
44%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
1
0%
0%

Забито

19
13
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
4
21%
2
15%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
2
11%
6
46%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
0
0%
4
33%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
31%
1
8%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1
Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Колон - Ланус 1:2 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Ланус - Патронато Парана 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Ланус 1:2
Сармиенто
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармиенто 0:0
Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Институто - Сармиенто 0:0 Банфилд - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0

Результаты матчей

Ланус
Сармиенто

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ланус
Сармиенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
3
3
2
3
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
4
1.5
1
5
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
6
6
1.5
4
8
3
9
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 10 0 2 22 - 5 30
2.
Сан-Лоренсо
 12 7 3 2 14 - 5 24
3.
Росарио Сентраль
 12 6 4 2 16 - 14 22
4.
Ланус
 1:0 13 6 4 3 20 - 13 22
5.
Тальерес Кордоба
 12 6 3 3 20 - 10 21
6.
Дефенса и Хустисия
 12 6 3 3 16 - 8 21
7.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 9 21
8.
Аргентинос Хуниорс
 12 5 3 4 15 - 8 18
9.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 15 - 13 18
10.
Эстудиантес Ла Плата
 12 5 3 4 13 - 12 18
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 5 3 4 10 - 11 18
12.
Годой Крус
 12 5 2 5 15 - 17 17
13.
Атлетико Платенсе
 12 4 5 3 14 - 14 17
14.
Институто
 12 4 4 4 12 - 13 16
15.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 13 16
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 12 4 3 5 8 - 13 15
17.
Сармиенто
 0:1 13 4 3 6 13 - 13 15
18.
Велес Сарсфилд
 13 3 6 4 16 - 13 15
19.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 13 - 12 14
20.
Колон
 13 2 8 3 12 - 14 14
21.
Уракан
 12 3 4 5 13 - 17 13
22.
Барракас Централь
 12 3 4 5 10 - 16 13
23.
Банфилд
 12 3 4 5 8 - 14 13
24.
Химнасия Ла-Плата
 12 3 2 7 9 - 20 11
25.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 7 4 9 - 13 10
26.
Атлетико Тукуман
 12 1 7 4 8 - 15 10
27.
Арсенал Саранди
 0:0 13 2 3 8 9 - 18 9
28.
Унион Санта-Фе
 0:0 13 1 6 6 7 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Росарио Сентраль
 6 5 1 0 9 - 3 16
3.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ланус
 1:0 6 4 1 1 9 - 3 13
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 5 - 1 13
6.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 10 - 3 12
7.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
9.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
10.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 3 1 2 5 - 4 10
12.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
13.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
14.
Атлетико Платенсе
 7 2 4 1 8 - 8 10
15.
Сармиенто
 0:1 6 3 0 3 10 - 9 9
16.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
17.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 5 9
18.
Бельграно
 5 2 2 1 4 - 3 8
19.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 7 - 6 8
20.
Уракан
 6 2 2 2 6 - 8 8
21.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
22.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
23.
Тигре
 5 2 1 2 5 - 5 7
24.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
25.
Атлетико Тукуман
 6 1 3 2 6 - 9 6
26.
Арсенал Саранди
 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
27.
Унион Санта-Фе
 0:0 6 1 2 3 4 - 9 5
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 12 - 2 18
2.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
5.
Эстудиантес Ла Плата
 6 3 1 2 6 - 6 10
6.
Ланус
 1:0 7 2 3 2 11 - 10 9
7.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
8.
Сан-Лоренсо
 6 2 2 2 6 - 5 8
9.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
11.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 4 1 2 - 2 7
14.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 5 6
15.
Годой Крус
 6 2 0 4 4 - 10 6
16.
Росарио Сентраль
 6 1 3 2 7 - 11 6
17.
Сармиенто
 0:1 7 1 3 3 3 - 4 6
18.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
19.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 5 - 10 5
22.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 1 2 3 3 - 9 5
23.
Аргентинос Хуниорс
 7 1 2 4 2 - 6 5
24.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
25.
Атлетико Тукуман
 6 0 4 2 2 - 6 4
26.
Арсенал Саранди
 0:0 7 1 1 5 4 - 10 4
27.
Унион Санта-Фе
 0:0 7 0 4 3 3 - 9 4
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Бельграно Pablo Vegetti 7 (1)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Институто Adrian Martinez 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    41'
    Мартинес Фернардо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Jose Maria Canale получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Лисандро Лопес III получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Леандро Диас из команды Ланус забивает с точки!
  • Желтая карточка
    17'
    Леандро Диас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой Ланус.
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ланус
Ничья
Сармиенто
1.91
6.50
4.90
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