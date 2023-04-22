Тур: 13.
0'
18' Желтая карточкаLeandro Diaz III
1:0
28' ПенальтиLeandro Diaz III
38' Желтая карточкаЛисандро Лопес
39' Желтая карточкаJose Maria Canale
42' Желтая карточкаМартинес Фернардо
1:0
45' Не забитый пенальтиLeandro Diaz III
2:0
45' ГолLeandro Diaz III
64' Вторая желтая карточкаJose Maria Canale
65' Желтая карточкаДонатти Алехандро
2:1
68' ГолЛисандро Лопес
72' Желтая карточкаГарсия Мануэль
73' Желтая карточкаManuel Monaco
75' Вторая желтая карточкаГарсия Мануэль
82' Желтая карточкаAyrton Cougo
90' Желтая карточкаEmiliano Mendez
90' Желтая карточкаLucas Acosta II
90'+11
Ход матча
18'
28'
1:0
38'
45'
1:0
45'
2:0
68'
2:1
72'
73'
75'
82'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.20 Обе команды забьют
-
24
Juan
Caceres
17
Jean
Rosso
33
Gabriel
Diaz
16
Мелано
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Juan CaceresЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Pablo ArandaЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
22 Julio Soler
-
-
15 Raul Loaiza
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jean RossoЗащитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Мелано ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ayrton CougoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Капроф ХуанНападающий
- Нападающий
-
-
19 Pablo Gerzel
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Ланус
Сармиенто
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|8 (4)
|0.62
|Franco Troyansky
|3
|0.23
|Franco Orozco
|3
|0.23
|Де Ла Вега Педро
|2
|0.15
|Jose Maria Canale
|1
|0.08
|Брагьери Диего
|1
|0.08
|Raul Loaiza
|1
|0.08
|Matias Esquivel
|1
|0.08
|Жозе Густаво Санд
|1 (1)
|0.08
|Luciano Boggio
|0
|0
|Лема Кристиан
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|4 (2)
|0.31
|Мелано Лукас
|3
|0.23
|Лисандро Лопес III
|3
|0.23
|Javier Fabian Toledo
|2 (1)
|0.15
|Manuel Monaco
|1
|0.08
|Gonzalo Bettini
|1
|0.08
|Гарсия Мануэль
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Diaz III
|5
|1
|Лема Кристиан
|3
|2
|Tomas Belmonte
|5
|0
|Jose Maria Canale
|3
|1
|Luciano Boggio
|3
|1
|Де Ла Вега Педро
|3
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|Braian Aguirre
|2
|0
|Моралес Лаутаро
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Lucas Acosta II
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Facundo Perez
|1
|0
|Juan Caceres
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|4
|1
|Гарсия Мануэль
|4
|1
|Лисандро Лопес III
|5
|0
|Мартинес Фернардо
|4
|0
|Javier Fabian Toledo
|3
|0
|Emiliano Mendez
|3
|0
|Sergio Quiroga
|3
|0
|Sebastian Meza
|3
|0
|Manuel Monaco
|3
|0
|Ayrton Cougo
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Israel Damonte
|0
|1
|Донатти Алехандро
|1
|0
|Мелано Лукас
|1
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Franco Quinteros
|1
|0
|Luciano Gondou
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сармиенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Ланус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сармиенто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
9
7
Ланус
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сармиенто
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
9
9
Голы по времени матча
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
10%
1
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
1
10%
2
50%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
11
10
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
3
27%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
1
9%
4
40%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
4
44%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
1
0%
0%
Забито
21
14
13 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
4
19%
2
14%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
6
29%
1
7%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
2
10%
6
43%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
5
36%
1
7%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
4
29%
1
7%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1
Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Колон - Ланус 1:2 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Ланус - Патронато Парана 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Ланус 1:2
Сармиенто
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармиенто 0:0
Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Институто - Сармиенто 0:0 Банфилд - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0
Результаты матчей
Ланус
Сармиенто
Точный счет
2:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ланус
Сармиенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
42
33
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
34
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
76
49
310
211
112
112
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|7 (1)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3