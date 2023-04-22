  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 13.
Ланус
2:1
Конец матча
Сармиенто
0'
18' Желтая карточка
Leandro Diaz III
1:0
28' Пенальти
Leandro Diaz III
38' Желтая карточка
Лисандро Лопес
39' Желтая карточка
Jose Maria Canale
42' Желтая карточка
Мартинес Фернардо
1:0
45' Не забитый пенальти
Leandro Diaz III
2:0
45' Гол
Leandro Diaz III
64' Вторая желтая карточка
Jose Maria Canale
65' Желтая карточка
Донатти Алехандро
2:1
68' Гол
Лисандро Лопес
72' Желтая карточка
Гарсия Мануэль
73' Желтая карточка
Manuel Monaco
75' Вторая желтая карточка
Гарсия Мануэль
82' Желтая карточка
Ayrton Cougo
90' Желтая карточка
Emiliano Mendez
90' Желтая карточка
Lucas Acosta II
90'+11
42
Lucas
Acosta
II
24
Juan
Caceres
2
Лема
Кристиан
13
Jose
Maria
Canale
35
Braian
Aguirre
8
Luciano
Boggio
5
Tomas
Belmonte
11
Franco
Orozco
7
Акоста
Лаутаро
20
Franco
Troyansky
18
Leandro
Diaz
III
32
Sebastian
Meza
27
Emanuel
Hernandez
18
Донатти
Алехандро
6
Franco
Sbutoni
17
Jean
Rosso
33
Gabriel
Diaz
30
Manuel
Monaco
52
Emiliano
Mendez
5
Мартинес
Фернардо
7
Лисандро
Лопес
III
16
Мелано
Лукас
Ланус
4-2-3-1
Сармиенто
5-3-2

История личных встреч

Ланус
Сармиенто

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
1:0
П
1:2
П
2:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 8 (4) 0.62
Franco Troyansky 3 0.23
Franco Orozco 3 0.23
Де Ла Вега Педро 2 0.15
Jose Maria Canale 1 0.08
Брагьери Диего 1 0.08
Raul Loaiza 1 0.08
Matias Esquivel 1 0.08
Жозе Густаво Санд 1 (1) 0.08
Luciano Boggio 0 0
Лема Кристиан 0 0
Juan Caceres 0 0
Braian Aguirre 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 4 (2) 0.31
Мелано Лукас 3 0.23
Лисандро Лопес III 3 0.23
Javier Fabian Toledo 2 (1) 0.15
Manuel Monaco 1 0.08
Gonzalo Bettini 1 0.08
Гарсия Мануэль 0 0
Sergio Quiroga 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Diaz III 5 1
Лема Кристиан 3 2
Tomas Belmonte 5 0
Jose Maria Canale 3 1
Luciano Boggio 3 1
Де Ла Вега Педро 3 0
Санчес-Миньо Хуан 2 0
Braian Aguirre 2 0
Моралес Лаутаро 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Lucas Acosta II 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Raul Loaiza 1 0
Facundo Perez 1 0
Juan Caceres 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 4 1
Гарсия Мануэль 4 1
Лисандро Лопес III 5 0
Мартинес Фернардо 4 0
Javier Fabian Toledo 3 0
Emiliano Mendez 3 0
Sergio Quiroga 3 0
Sebastian Meza 3 0
Manuel Monaco 3 0
Ayrton Cougo 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Israel Damonte 0 1
Донатти Алехандро 1 0
Мелано Лукас 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Franco Quinteros 1 0
Luciano Gondou 1 0

Результаты матчей

Ланус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сармиенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Ланус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сармиенто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

9
7
Ланус
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сармиенто
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

9
9

Голы по времени матча

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
10%
1
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
1
10%
2
50%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

11
10
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
3
27%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
1
9%
4
40%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
4
44%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
1
0%
0%

Забито

21
14
13 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
4
19%
2
14%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
6
29%
1
7%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
2
10%
6
43%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
5
36%
1
7%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
4
29%
1
7%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1
Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Колон - Ланус 1:2 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Ланус - Патронато Парана 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Ланус 1:2
Сармиенто
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармиенто 0:0
Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Институто - Сармиенто 0:0 Банфилд - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0

Результаты матчей

Ланус
Сармиенто

Точный счет

2:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ланус
Сармиенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
3
3
2
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
7
6
1.5
4
9
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 10 0 2 22 - 5 30
2.
Сан-Лоренсо
 12 7 3 2 14 - 5 24
3.
Росарио Сентраль
 12 6 4 2 16 - 14 22
4.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
5.
Тальерес Кордоба
 12 6 3 3 20 - 10 21
6.
Дефенса и Хустисия
 12 6 3 3 16 - 8 21
7.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 9 21
8.
Аргентинос Хуниорс
 12 5 3 4 15 - 8 18
9.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 15 - 13 18
10.
Эстудиантес Ла Плата
 12 5 3 4 13 - 12 18
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 5 3 4 10 - 11 18
12.
Годой Крус
 12 5 2 5 15 - 17 17
13.
Атлетико Платенсе
 12 4 5 3 14 - 14 17
14.
Институто
 12 4 4 4 12 - 13 16
15.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 13 16
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 12 4 3 5 8 - 13 15
17.
Сармиенто
 13 4 3 6 14 - 14 15
18.
Велес Сарсфилд
 13 3 6 4 16 - 13 15
19.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 13 - 12 14
20.
Колон
 13 2 8 3 12 - 14 14
21.
Уракан
 12 3 4 5 13 - 17 13
22.
Барракас Централь
 12 3 4 5 10 - 16 13
23.
Банфилд
 12 3 4 5 8 - 14 13
24.
Химнасия Ла-Плата
 12 3 2 7 9 - 20 11
25.
Арсенал Саранди
 13 3 2 8 11 - 19 11
26.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 7 4 9 - 13 10
27.
Атлетико Тукуман
 12 1 7 4 8 - 15 10
28.
Унион Санта-Фе
 13 1 5 7 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Росарио Сентраль
 6 5 1 0 9 - 3 16
3.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 5 - 1 13
6.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 10 - 3 12
7.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
9.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
10.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 3 1 2 5 - 4 10
12.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
13.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
14.
Атлетико Платенсе
 7 2 4 1 8 - 8 10
15.
Сармиенто
 6 3 0 3 10 - 9 9
16.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
17.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 5 9
18.
Бельграно
 5 2 2 1 4 - 3 8
19.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 7 - 6 8
20.
Уракан
 6 2 2 2 6 - 8 8
21.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
22.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
23.
Тигре
 5 2 1 2 5 - 5 7
24.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
25.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 6 1 3 2 6 - 9 6
27.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 12 - 2 18
2.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
5.
Эстудиантес Ла Плата
 6 3 1 2 6 - 6 10
6.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
7.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
8.
Сан-Лоренсо
 6 2 2 2 6 - 5 8
9.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
11.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 4 1 2 - 2 7
14.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 5 6
15.
Годой Крус
 6 2 0 4 4 - 10 6
16.
Росарио Сентраль
 6 1 3 2 7 - 11 6
17.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
18.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
19.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 5 - 10 5
22.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 1 2 3 3 - 9 5
23.
Аргентинос Хуниорс
 7 1 2 4 2 - 6 5
24.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
25.
Атлетико Тукуман
 6 0 4 2 2 - 6 4
26.
Арсенал Саранди
 7 1 1 5 4 - 10 4
27.
Унион Санта-Фе
 7 0 3 4 4 - 11 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Тигре Ретеги Матео 8
Бельграно Pablo Vegetti 7 (1)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Весь список
  • Желтая карточка
    82'
    Ayrton Cougo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    75'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 75'
    Мануэль Гарсия получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    73'
    Manuel Monaco получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    72'
    Мануэль Гарсия получил желтую карточку от судьи
  • 70'
    Франко Троянский уходит с поля. Рауль Лоайса выходит вместо него
  • 69'
    Jean Rosso уходит с поля. Хавьер Фабиан Толедо выходит вместо него
  • 68'
    Manuel Monaco сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Леандро Диас бьет в цель!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ланус 2:1 Сармиенто онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     