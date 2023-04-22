Тур: 2.
2:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолVinicius Lima
19' Желтая карточкаPablo I
45' Желтая карточкаSamuel VII
51' Желтая карточкаErick2
60' Желтая карточкаПедринью Роша
2:0
67' ГолHuan Nino2
79' Желтая карточкаKeno
90' Желтая карточкаТьяго Сантос
90'+8
Ход матча
11'
1:0
19'
45'
51'
60'
67'
2:0
79'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
7
Андре
21
Jhon
Arias
10
Гансо
Пауло
11
Keno
14
Кано
Херман
22
Madson
II
26
Erick2
28
Tomas
Cuello
19
Хавьер
Тиаго
92
Pablo
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Jhon AriasПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
26 МаноэлЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
29 Тьяго СантосПолузащитник
- Нападающий
-
18 АланНападающий
-
37 ДжованниНападающий
-
99 Lele
-
22 Pedro Rangel
-
-
-
23 Guga3
-
32 Isaac
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Madson IIЗащитник
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хавьер ТиагоПолузащитник
-
92 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 IvaldoЗащитник
- Полузащитник
-
10 David TeransПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
2 Khellven
-
17 Hugo Moura
-
-
35 Romulo Cruz
-
Главный тренер: Paulo Turra
История личных встреч
Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
52.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 9 побед
32 матча
46.9%
15.6%
37.5%
15 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
37.5%
40.6%
21.9%
12 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.1%
43.8%
28.1%
9 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.59
1.07
Среднее время на гол
56
84
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.33
1.12
Среднее время на гол
67
80
Всего голов
47
35
Голов в среднем за матч
1.47
1.09
Тотал матчей
2.5
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
61
82
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lele
|1
|0.5
|Джон Кеннеди
|1
|0.5
|Кано Херман
|1
|0.5
|Vinicius Lima
|1
|0.5
|Huan Nino2
|1
|0.5
|Гансо Пауло
|0
|0
|Samuel VII
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Педру II
|1
|0.5
|Christian Cardoso
|1
|0.5
|Pablo I
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Тьяго Сантос
|1
|0
|Keno
|1
|0
|Samuel VII
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo I
|2
|0
|Энрике Педру II
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Erick2
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду2 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1
Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 2:1 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Бангу - Флуминенсе 0:5 Флуминенсе - Португеза 3:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Флуминенсе - Аудакс Рио 3:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Боавишта РЖ 1:1 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Нова-Игуасу 1:0 Ресенде - Флуминенсе 0:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 0:0
Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 4:0 Сан-Хосеенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:5 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 3:1 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Азурис 5:0 Сан-Хосеенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фоз до Игуасу 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0 Аруко СБ - Атлетико Паранаэнсе 1:2
Результаты матчей
Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Эдуардо Карлос II
|1 (1)
|Флуминенсе
|Lele
|1 (1)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 (1)
|Васко да Гама
|Gabriel Pec
|1 (1)
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|1
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 1
|Куяба
|Филипе Аугусто
|1 1
|Сантос
|Сотельдо Йеферсон
|1 1
|Атлетико Паранаэнсе
|Pablo I
|2
|Ред Булл Брагантино
|Juninho Capixaba
|2