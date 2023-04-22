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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 2.
Флуминенсе
2:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
1:0
11' Гол
Vinicius Lima
19' Желтая карточка
Pablo I
45' Желтая карточка
Samuel VII
51' Желтая карточка
Erick2
60' Желтая карточка
Педринью Роша
2:0
67' Гол
Huan Nino2
79' Желтая карточка
Keno
90' Желтая карточка
Тьяго Сантос
90'+8
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
5
Alexsander
Gomes
7
Андре
45
Vinicius
Lima
21
Jhon
Arias
10
Гансо
Пауло
11
Keno
14
Кано
Херман
1
Bento
Krepski
22
Madson
II
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
48
Педринью
Роша
26
Erick2
5
Фернандиньо
Фернандо
28
Tomas
Cuello
18
Лео
Ситтадини
19
Хавьер
Тиаго
92
Pablo
I
Флуминенсе
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1

История личных встреч

Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
52.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 9 побед

32 матча

46.9%
15.6%
37.5%
15 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

37.5%
40.6%
21.9%
12 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.1%
43.8%
28.1%
9 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:4
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
3:0
КС
0:2
КС
2:0
СA
3:1
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
КСМР
1:0
КСМР
0:1
СA
0:1
СA
1:2
БСА
2:1
БСА
0:3
БСА
1:1
БСА
2:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
3:0

Голы

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.59
1.07

Среднее время на гол

56
84

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.33
1.12

Среднее время на гол

67
80

Всего голов

47
35

Голов в среднем за матч

1.47
1.09

Тотал матчей

2.5
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

61
82

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lele 1 0.5
Джон Кеннеди 1 0.5
Кано Херман 1 0.5
Vinicius Lima 1 0.5
Huan Nino2 1 0.5
Гансо Пауло 0 0
Samuel VII 0 0
Alexsander Gomes 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Педру II 1 0.5
Christian Cardoso 1 0.5
Pablo I 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джон Кеннеди 1 0
Тьяго Сантос 1 0
Keno 1 0
Samuel VII 1 0
Vitor Mendes 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo I 2 0
Энрике Педру II 1 0
Педринью Роша 1 0
Erick2 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду2 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1
Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 2:1 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Бангу - Флуминенсе 0:5 Флуминенсе - Португеза 3:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Флуминенсе - Аудакс Рио 3:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Боавишта РЖ 1:1 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Нова-Игуасу 1:0 Ресенде - Флуминенсе 0:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 0:0
Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 4:0 Сан-Хосеенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:5 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 3:1 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Азурис 5:0 Сан-Хосеенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фоз до Игуасу 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0 Аруко СБ - Атлетико Паранаэнсе 1:2

Результаты матчей

Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ред Булл Брагантино
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Фламенго
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Гремио
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Сан-Паулу
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Куяба
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Крузейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Сантос
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Америка Минейро
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Флуминенсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Гремио
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сан-Паулу
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Ред Булл Брагантино
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Куяба
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гойяс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ред Булл Брагантино
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сан-Паулу
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Крузейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Сантос
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Куяба
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Америка Минейро
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 1 (1)
Флуминенсе Lele 1 (1)
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 1 (1)
Флуминенсе Джон Кеннеди 1
Весь список

Топ нарушителей
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 1
Куяба Филипе Аугусто 1 1
Сантос Сотельдо Йеферсон 1 1
Атлетико Паранаэнсе Pablo I 2
Ред Булл Брагантино Juninho Capixaba 2
Весь список
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    • 46'
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    • Первый тайм
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      48'
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    • Описание гола
      11'
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