Тур: 2.
0:0
Второй тайм: 51'
0'
18' Желтая карточкаHenry Mosquera
44' Желтая карточкаPablo Cepellini
45' Желтая карточкаДенилсон Невес
45' Желтая карточкаJuninho Capixaba
Ход матча
18'
44'
45'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
98
Matheusinho
4
Marllon
34
Аллисон
14
Raniele
99
Иури
Фрейтас
17
Negueba
4
Natan
22
Gustavinho
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
-
98 MatheusinhoЗащитник
-
4 MarllonЗащитник
-
34 АллисонЗащитник
- Защитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Иури ФрейтасПолузащитник
- Полузащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
8 Ronald
-
-
-
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 NatanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 GustavinhoПолузащитник
-
11 Helio JunioНападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
30 Luan Patrick
-
-
-
-
-
5 Jadson 3
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Куяба
Ред Булл Брагантино
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
102
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raniele
|1
|0.5
|Кафу Жонатан
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунинью Филипе
|1
|0.5
|Саша Эдуардо
|1
|0.5
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филипе Аугусто
|1
|1
|Денилсон Невес
|1
|0
|Pablo Cepellini
|1
|0
|Дейверсон Силва
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Matheusinho
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juninho Capixaba
|2
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Jadson 3
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Куяба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0
Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3 Куяба - Униан Рондонополис 2:1 Куяба - Операрио ВГ 4:1 Дом Боско - Куяба 0:1 Куяба - Спорт Синоп 3:0 Академия ФК - Куяба 0:3 Куяба - Миксто 4:1 Куяба - Коритиба Парана 2:1 Атлетико Минейро - Куяба 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:2 Куяба - Аваи 1:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2
Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3 Байя де Фейра - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Итуано 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Мирасол 0:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Санту-Андре 0:1 Ред Булл Брагантино - Ферровиария 2:0 Португеза - Ред Булл Брагантино 3:0 Сан-Бернарду - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0
Результаты матчей
Куяба
Ред Булл Брагантино
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Куяба
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Эдуардо Карлос II
|1 (1)
|Флуминенсе
|Lele
|1 (1)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 (1)
|Васко да Гама
|Gabriel Pec
|1 (1)
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|1
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 1
|Куяба
|Филипе Аугусто
|1 1
|Сантос
|Сотельдо Йеферсон
|1 1
|Атлетико Паранаэнсе
|Pablo I
|2
|Ред Булл Брагантино
|Juninho Capixaba
|2