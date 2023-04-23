Тур: 13.
0:0
Перерыв
Ход матча
18'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Brian
Blasi
14
Gonzalo
Goni
12
Ciro
Rius
28
Mauro
Pitton
25
Bruno
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
31 Gino Olguin
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Годой Крус
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Среднее время на гол
135
270
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.17
0.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
540
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масиэль Леандро
|2
|0.15
|Ciro Rius
|1
|0.08
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0.08
|Brian Farioli
|1
|0.08
|Торрес Кристиан
|1
|0.08
|Marcelo Benitez II
|1
|0.08
|Jesus Soraire
|1
|0.08
|Lucas Besozzi
|0
|0
|Facundo Castelli
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|3
|0.23
|Gonzalo Abrego
|3
|0.23
|Tadeo Allende
|2
|0.15
|Родригес Диего II
|2 (2)
|0.15
|Конечни Томас
|1
|0.08
|Hernan Lopez
|1
|0.08
|Silvio Ulariaga
|1
|0.08
|Enzo Larrosa
|1
|0.08
|Thomas Galdames
|0
|0
|Gianluca Ferrari
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Bruno Sosa
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabio Pereyra
|4
|0
|Ciro Rius
|3
|0
|Gustavo Canto
|2
|0
|Facundo Castelli
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Торрес Кристиан
|1
|0
|Калински Энсо
|1
|0
|Marcelo Benitez II
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Brian Blasi
|1
|0
|Julian Navas
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pier Barrios
|5
|0
|Federico Rasmussen
|3
|0
|Nicolas Fernandez3
|3
|0
|Salomon Rodriguez
|3
|0
|Thomas Galdames
|1
|1
|Родригес Диего II
|2
|0
|Hernan Lopez
|2
|0
|Tadeo Allende
|2
|0
|Juan Andrada
|0
|1
|Cristian Nunez
|1
|0
|Lucas Arce
|1
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
|Чинголани Лусиано
|1
|0
|Gonzalo Abrego
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
|Bruno Sosa
|1
|0
|Gaston Pedernera
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба Росарио
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Годой Крус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
1
1
Сентраль Кордоба Росарио
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Годой Крус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
3
11
Сентраль Кордоба Росарио
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Годой Крус
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
4
12
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
33%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
27%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
22%
2
29%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
4
27%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
3
38%
5
33%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
15%
2
12%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
3
23%
3
18%
61-75
3
23%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2
Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 2:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Хусто Хосе де Уркиса 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1
Годой Крус
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0
Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Колон 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Патронато Парана 0:1 Годой Крус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Годой Крус 1:1 Банфилд - Годой Крус 1:1
Результаты матчей
Сентраль Кордоба Росарио
Годой Крус
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба Росарио
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
75
210
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|0
|2
|22 - 5
|30
|2.
|12
|7
|3
|2
|14 - 5
|24
|3.
|1:0
|13
|7
|3
|3
|13 - 9
|24
|4.
|12
|6
|4
|2
|16 - 14
|22
|5.
|13
|6
|4
|3
|21 - 14
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|20 - 10
|21
|7.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|8.
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|9.
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|11.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|12.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|10 - 12
|18
|13.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|14.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|15.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|16.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|8 - 13
|16
|17.
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|18.
|13
|3
|6
|4
|16 - 13
|15
|19.
|12
|4
|2
|6
|13 - 12
|14
|20.
|13
|2
|8
|3
|12 - 14
|14
|21.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|22.
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|23.
|12
|3
|4
|5
|8 - 14
|13
|24.
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|25.
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|26.
|12
|1
|7
|4
|9 - 13
|10
|27.
|12
|1
|7
|4
|8 - 15
|10
|28.
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 0
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|5 - 1
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|7.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|8.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|9.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|12.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|13.
|7
|3
|1
|3
|8 - 5
|10
|14.
|7
|2
|4
|1
|12 - 7
|10
|15.
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|16.
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|17.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|18.
|7
|2
|3
|2
|2 - 5
|9
|19.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|20.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|21.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|22.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|23.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|24.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|25.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|26.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|27.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|28.
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 2
|18
|2.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|14.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|4 - 10
|7
|15.
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|19.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|21.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|22.
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|23.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|24.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|25.
|6
|0
|4
|2
|2 - 6
|4
|26.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|27.
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|28.
|6
|0
|1
|5
|2 - 14
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|7 (1)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3