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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 13.
Сентраль Кордоба Росарио
0:2
Конец матча
Годой Крус
0'
18' Желтая карточка
Pier Barrios
45' Желтая карточка
Ciro Rius
0:1
54' Гол
Tadeo Allende
71' Желтая карточка
Bruno Sosa
0:2
88' Гол
Nicolas Fernandez3
90'+7
1
Marcos
Ledesma
17
Brian
Blasi
2
Fabio
Pereyra
14
Gonzalo
Goni
29
Gustavo
Canto
12
Ciro
Rius
25
Масиэль
Леандро
28
Mauro
Pitton
44
Brian
Farioli
77
Lucas
Besozzi
18
Lucas
Emanuel
Gamba
50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
3
Thomas
Galdames
21
Juan
Andres
Meli
32
Gonzalo
Abrego
25
Bruno
Sosa
17
Конечни
Томас
8
Hernan
Lopez
11
Tadeo
Allende
20
Salomon
Rodriguez
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2
Годой Крус
4-2-3-1

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Годой Крус

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:0
КДМЭП
1:1
С
1:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.17
0.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
540

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масиэль Леандро 2 0.15
Ciro Rius 1 0.08
Lucas Emanuel Gamba 1 0.08
Brian Farioli 1 0.08
Торрес Кристиан 1 0.08
Marcelo Benitez II 1 0.08
Jesus Soraire 1 0.08
Lucas Besozzi 0 0
Facundo Castelli 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 3 0.23
Gonzalo Abrego 3 0.23
Tadeo Allende 3 0.23
Родригес Диего II 2 (2) 0.15
Hernan Lopez 1 0.08
Конечни Томас 1 0.08
Nicolas Fernandez3 1 0.08
Silvio Ulariaga 1 0.08
Enzo Larrosa 1 0.08
Matias Ramirez 0 0
Thomas Galdames 0 0
Gianluca Ferrari 0 0
Lucas Arce 0 0
Bruno Sosa 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabio Pereyra 4 0
Ciro Rius 3 0
Gustavo Canto 2 0
Facundo Castelli 2 0
Brian Farioli 2 0
Торрес Кристиан 1 0
Калински Энсо 1 0
Marcelo Benitez II 1 0
Jesus Soraire 1 0
Brian Blasi 1 0
Julian Navas 1 0
Lucas Besozzi 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pier Barrios 5 0
Federico Rasmussen 3 0
Nicolas Fernandez3 3 0
Salomon Rodriguez 3 0
Thomas Galdames 1 1
Родригес Диего II 2 0
Hernan Lopez 2 0
Bruno Sosa 2 0
Tadeo Allende 2 0
Juan Andrada 0 1
Cristian Nunez 1 0
Lucas Arce 1 0
Braian Salvareschi 1 0
Чинголани Лусиано 1 0
Gonzalo Abrego 1 0
Julian Eseiza 1 0
Gaston Pedernera 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба Росарио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Годой Крус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

1
1
Сентраль Кордоба Росарио
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Годой Крус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

3
11
Сентраль Кордоба Росарио
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Годой Крус
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

4
12

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
33%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
27%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
22%
2
29%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

8
17
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
1
13%
2
12%
1-15
1
13%
4
24%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
3
38%
6
35%
76-90

Пропущено

15
17
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
13%
2
12%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
1
7%
5
29%
29%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
4
27%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2
Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 2:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Хусто Хосе де Уркиса 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1
Годой Крус
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0
Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Колон 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Патронато Парана 0:1 Годой Крус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Годой Крус 1:1 Банфилд - Годой Крус 1:1

Результаты матчей

Сентраль Кордоба Росарио
Годой Крус

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба Росарио
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
4
1
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
8
5
2
11
1.5
5
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 10 0 2 22 - 5 30
2.
Сан-Лоренсо
 12 7 3 2 14 - 5 24
3.
Бельграно
 13 7 3 3 13 - 9 24
4.
Росарио Сентраль
 12 6 4 2 16 - 14 22
5.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
6.
Тальерес Кордоба
 12 6 3 3 20 - 10 21
7.
Дефенса и Хустисия
 12 6 3 3 16 - 8 21
8.
Годой Крус
 13 6 2 5 17 - 17 20
9.
Аргентинос Хуниорс
 12 5 3 4 15 - 8 18
10.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 15 - 13 18
11.
Эстудиантес Ла Плата
 12 5 3 4 13 - 12 18
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 10 - 12 18
13.
Атлетико Платенсе
 12 4 5 3 14 - 14 17
14.
Институто
 12 4 4 4 12 - 13 16
15.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 13 16
16.
Сармиенто
 13 4 3 6 14 - 14 15
17.
Сентраль Кордоба Росарио
 13 4 3 6 8 - 15 15
18.
Велес Сарсфилд
 13 3 6 4 16 - 13 15
19.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 13 - 12 14
20.
Колон
 13 2 8 3 12 - 14 14
21.
Уракан
 12 3 4 5 13 - 17 13
22.
Барракас Централь
 12 3 4 5 10 - 16 13
23.
Банфилд
 12 3 4 5 8 - 14 13
24.
Химнасия Ла-Плата
 12 3 2 7 9 - 20 11
25.
Арсенал Саранди
 13 3 2 8 11 - 19 11
26.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 7 4 9 - 13 10
27.
Атлетико Тукуман
 12 1 7 4 8 - 15 10
28.
Унион Санта-Фе
 13 1 5 7 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Росарио Сентраль
 6 5 1 0 9 - 3 16
3.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 5 - 1 13
6.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 10 - 3 12
7.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Бельграно
 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
10.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
12.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
13.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
14.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
15.
Атлетико Платенсе
 7 2 4 1 8 - 8 10
16.
Сармиенто
 6 3 0 3 10 - 9 9
17.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
18.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 5 9
19.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 7 - 6 8
20.
Уракан
 6 2 2 2 6 - 8 8
21.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
22.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
23.
Тигре
 5 2 1 2 5 - 5 7
24.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
25.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 6 1 3 2 6 - 9 6
27.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 12 - 2 18
2.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
5.
Эстудиантес Ла Плата
 6 3 1 2 6 - 6 10
6.
Годой Крус
 7 3 0 4 6 - 10 9
7.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
8.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
9.
Сан-Лоренсо
 6 2 2 2 6 - 5 8
10.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
12.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
13.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
14.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 4 1 2 - 2 7
15.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 5 6
16.
Росарио Сентраль
 6 1 3 2 7 - 11 6
17.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
18.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
19.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
21.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 1 2 3 3 - 9 5
22.
Аргентинос Хуниорс
 7 1 2 4 2 - 6 5
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 5 - 11 5
24.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
25.
Атлетико Тукуман
 6 0 4 2 2 - 6 4
26.
Арсенал Саранди
 7 1 1 5 4 - 10 4
27.
Унион Санта-Фе
 7 0 3 4 4 - 11 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Бельграно Pablo Vegetti 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Сиро Риус получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Пьер Барриос получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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