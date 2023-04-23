Тур: 13.
0:2
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаPier Barrios
45' Желтая карточкаCiro Rius
0:1
54' ГолTadeo Allende
71' Желтая карточкаBruno Sosa
0:2
88' ГолNicolas Fernandez3
90'+7
Ход матча
18'
45'
54'
0:1
71'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Brian
Blasi
14
Gonzalo
Goni
12
Ciro
Rius
28
Mauro
Pitton
25
Bruno
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
31 Gino Olguin
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Годой Крус
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Среднее время на гол
135
270
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.17
0.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
540
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масиэль Леандро
|2
|0.15
|Ciro Rius
|1
|0.08
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0.08
|Brian Farioli
|1
|0.08
|Торрес Кристиан
|1
|0.08
|Marcelo Benitez II
|1
|0.08
|Jesus Soraire
|1
|0.08
|Lucas Besozzi
|0
|0
|Facundo Castelli
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|3
|0.23
|Gonzalo Abrego
|3
|0.23
|Tadeo Allende
|3
|0.23
|Родригес Диего II
|2 (2)
|0.15
|Hernan Lopez
|1
|0.08
|Конечни Томас
|1
|0.08
|Nicolas Fernandez3
|1
|0.08
|Silvio Ulariaga
|1
|0.08
|Enzo Larrosa
|1
|0.08
|Matias Ramirez
|0
|0
|Thomas Galdames
|0
|0
|Gianluca Ferrari
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Bruno Sosa
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabio Pereyra
|4
|0
|Ciro Rius
|3
|0
|Gustavo Canto
|2
|0
|Facundo Castelli
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Торрес Кристиан
|1
|0
|Калински Энсо
|1
|0
|Marcelo Benitez II
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Brian Blasi
|1
|0
|Julian Navas
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pier Barrios
|5
|0
|Federico Rasmussen
|3
|0
|Nicolas Fernandez3
|3
|0
|Salomon Rodriguez
|3
|0
|Thomas Galdames
|1
|1
|Родригес Диего II
|2
|0
|Hernan Lopez
|2
|0
|Bruno Sosa
|2
|0
|Tadeo Allende
|2
|0
|Juan Andrada
|0
|1
|Cristian Nunez
|1
|0
|Lucas Arce
|1
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
|Чинголани Лусиано
|1
|0
|Gonzalo Abrego
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
|Gaston Pedernera
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба Росарио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Годой Крус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
1
1
Сентраль Кордоба Росарио
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Годой Крус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
3
11
Сентраль Кордоба Росарио
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Годой Крус
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
4
12
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
33%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
27%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
22%
2
29%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
8
17
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
1
13%
2
12%
1-15
1
13%
4
24%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
3
38%
6
35%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
13%
2
12%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
1
7%
5
29%
29%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
4
27%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2
Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 2:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Хусто Хосе де Уркиса 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1
Годой Крус
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0
Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Колон 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Патронато Парана 0:1 Годой Крус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Годой Крус 1:1 Банфилд - Годой Крус 1:1
Результаты матчей
Сентраль Кордоба Росарио
Годой Крус
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба Росарио
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
16
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
34
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
85
211
58
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3