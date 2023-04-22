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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 2.
Сан-Паулу
1:0
Второй тайм: 47'
Америка Минейро
0'
16' Желтая карточка
Pablo Maia
1:0
21' Гол
Лусиано Невес
31' Желтая карточка
Patryck
33' Желтая карточка
Lucas Kal
45' Желтая карточка
Everaldo
45' Желтая карточка
Rai Ramos

Ход матча

16'
Pablo Maia
 
21'
Лусиано Невес
(Michel Araujo)
1:0
31'
Patryck
 
33'
 
Lucas Kal
45'
 
Everaldo
45'
Rai Ramos
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Америка Минейро
1.92
4.70
5.06
Все Коэффициенты
23
Рафаэл
Пирес
34
Rai
Ramos
5
Арболеда
Роберт
35
Lucas
Beraldo
36
Patryck
29
Pablo
Maia
15
Michel
Araujo
11
Rodrigo
Nestor
10
Лусиано
Невес
8
Luan5
9
Кальери
Хонатан
1
Матеус
Фернандо
Кавичиоли
2
Nino
Paraiba
45
Potigar
33
Eder
2
6
Marlon
VII
21
Lucas
Kal
5
Leandro
Martinez
I
37
Everaldo
8
Juninho
IX
7
Matheus
XV
99
Aloisio
Santos
Сан-Паулу
4-1-4-1
Америка Минейро
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Паулу
Америка Минейро

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:2
К
2:2
К
1:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.42
0.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

63
108

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 1 0.5
Кальери Хонатан 1 0.5
Michel Araujo 0 0
Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальери Хонатан 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Patryck 1 0
Rai Ramos 1 0
Pablo Maia 1 0
Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Everaldo 1 0
Nino Paraiba 1 0
Майдана Яго 1 0
Lucas Kal 1 0
Eder 2 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Америка Минейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

0
0
Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Америка Минейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Тигре - Сан-Паулу 0:2
Сан-Паулу - Агуа-Санта 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 0:1 Сан-Бенту - Сан-Паулу 0:3 Сан-Паулу - Интер Лимейра 5:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Санту-Андре - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Сан-Паулу - Португеза 4:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:0 Ферровиария - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:4 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 3:1
Америка Минейро
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0
Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Америка Минейро - Санта-Круз Ресифи 1:0 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 3:1 Токантинополис - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Ипатинга - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Демократа ГВ 2:1 Атлетик Б - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Америка Минейро - Вилла Нова 2:1 Пусо Алегри - Америка Минейро 0:4 Америка Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Америка Минейро 2:1

Результаты матчей

Сан-Паулу
Америка Минейро

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Америка Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ред Булл Брагантино
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Фламенго
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Гремио
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Сан-Паулу
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Куяба
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Крузейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Сантос
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Америка Минейро
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Флуминенсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Гремио
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сан-Паулу
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Ред Булл Брагантино
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Куяба
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гойяс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ред Булл Брагантино
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сан-Паулу
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Крузейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Сантос
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Куяба
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Америка Минейро
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 1 (1)
Флуминенсе Lele 1 (1)
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 1 (1)
Флуминенсе Джон Кеннеди 1
Весь список

Топ нарушителей
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 1
Куяба Филипе Аугусто 1 1
Сантос Сотельдо Йеферсон 1 1
Атлетико Паранаэнсе Pablo I 2
Ред Булл Брагантино Juninho Capixaba 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    50'
    Rai Ramos получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    48'
    Эверальдо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Лукас Кал получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Патрик получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Мичел Араухо сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Лусиано Невес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Pablo Maia получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Америка Минейро
1.92
4.70
5.06
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Паулу 1:0 Америка Минейро онлайн

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