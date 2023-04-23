Тур: 2.
3:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаPablo Maia
1:0
21' ГолЛусиано Невес
31' Желтая карточкаPatryck
33' Желтая карточкаLucas Kal
45' Желтая карточкаEveraldo
45' Желтая карточкаRai Ramos
72' Желтая карточкаЛусиано Невес
80' Желтая карточкаEder 2
2:0
83' ГолКальери Хонатан
3:0
90' ГолПауло Маркос
90' Желтая карточкаПауло Маркос
90'+7
Ход матча
16'
21'
1:0
31'
33'
45'
45'
59'
59'
72'
80'
83'
2:0
90'
3:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Рафаэл
Пирес
34
Rai
Ramos
36
Patryck
29
Pablo
Maia
8
Luan5
45
Potigar
33
Eder
2
21
Lucas
Kal
37
Everaldo
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
-
34 Rai RamosЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 PatryckЗащитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Luan5Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
32 Пауло МаркосНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
28 Alan Franco1
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 PotigarЗащитник
-
33 Eder 2Защитник
- Защитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
- Полузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 МикаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Henrique I
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
История личных встреч
Сан-Паулу
Америка Минейро
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Среднее время на гол
67
270
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.42
0.83
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
63
108
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|2
|1
|Лусиано Невес
|1
|0.5
|Пауло Маркос
|1
|0.5
|Alisson II
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пауло Маркос
|1
|0
|Кальери Хонатан
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Лусиано Невес
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Rai Ramos
|1
|0
|Pablo Maia
|1
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eder 2
|2
|0
|Everaldo
|1
|0
|Nino Paraiba
|1
|0
|Майдана Яго
|1
|0
|Lucas Kal
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Америка Минейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Америка Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
0
0
Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Америка Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Тигре - Сан-Паулу 0:2
Сан-Паулу - Агуа-Санта 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 0:1 Сан-Бенту - Сан-Паулу 0:3 Сан-Паулу - Интер Лимейра 5:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Санту-Андре - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Сан-Паулу - Португеза 4:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:0 Ферровиария - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:4 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 3:1
Америка Минейро
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0
Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Америка Минейро - Санта-Круз Ресифи 1:0 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 3:1 Токантинополис - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Ипатинга - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Демократа ГВ 2:1 Атлетик Б - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Америка Минейро - Вилла Нова 2:1 Пусо Алегри - Америка Минейро 0:4 Америка Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Америка Минейро 2:1
Результаты матчей
Сан-Паулу
Америка Минейро
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Америка Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|2
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Эдуардо Карлос II
|1 (1)
|Флуминенсе
|Lele
|1 (1)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 (1)
|Васко да Гама
|Gabriel Pec
|1 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 1
|Куяба
|Филипе Аугусто
|1 1
|Сантос
|Сотельдо Йеферсон
|1 1
|Атлетико Паранаэнсе
|Pablo I
|2
|Ред Булл Брагантино
|Juninho Capixaba
|2