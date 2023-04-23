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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 2.
Сан-Паулу
3:0
Конец матча
Америка Минейро
0'
16' Желтая карточка
Pablo Maia
1:0
21' Гол
Лусиано Невес
31' Желтая карточка
Patryck
33' Желтая карточка
Lucas Kal
45' Желтая карточка
Everaldo
45' Желтая карточка
Rai Ramos
72' Желтая карточка
Лусиано Невес
80' Желтая карточка
Eder 2
2:0
83' Гол
Кальери Хонатан
3:0
90' Гол
Пауло Маркос
90' Желтая карточка
Пауло Маркос
90'+7
23
Рафаэл
Пирес
34
Rai
Ramos
5
Арболеда
Роберт
35
Lucas
Beraldo
36
Patryck
29
Pablo
Maia
15
Michel
Araujo
11
Rodrigo
Nestor
10
Лусиано
Невес
8
Luan5
9
Кальери
Хонатан
1
Матеус
Фернандо
Кавичиоли
2
Nino
Paraiba
45
Potigar
33
Eder
2
6
Marlon
VII
21
Lucas
Kal
5
Leandro
Martinez
I
37
Everaldo
8
Juninho
IX
7
Matheus
XV
99
Aloisio
Santos
Сан-Паулу
4-1-4-1
Америка Минейро
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Паулу
Америка Минейро

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:2
К
2:2
К
1:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.42
0.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

63
108

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 2 1
Лусиано Невес 1 0.5
Пауло Маркос 1 0.5
Alisson II 0 0
Michel Araujo 0 0
Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пауло Маркос 1 0
Кальери Хонатан 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Лусиано Невес 1 0
Patryck 1 0
Rai Ramos 1 0
Pablo Maia 1 0
Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eder 2 2 0
Everaldo 1 0
Nino Paraiba 1 0
Майдана Яго 1 0
Lucas Kal 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Америка Минейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Америка Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

0
0
Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Америка Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Тигре - Сан-Паулу 0:2
Сан-Паулу - Агуа-Санта 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 0:1 Сан-Бенту - Сан-Паулу 0:3 Сан-Паулу - Интер Лимейра 5:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Санту-Андре - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Сан-Паулу - Португеза 4:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:0 Ферровиария - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:4 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 3:1
Америка Минейро
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0
Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Америка Минейро - Санта-Круз Ресифи 1:0 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 3:1 Токантинополис - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Ипатинга - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Демократа ГВ 2:1 Атлетик Б - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Америка Минейро - Вилла Нова 2:1 Пусо Алегри - Америка Минейро 0:4 Америка Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Америка Минейро 2:1

Результаты матчей

Сан-Паулу
Америка Минейро

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Америка Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ред Булл Брагантино
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Гремио
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Фламенго
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Сан-Паулу
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Крузейро
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Сантос
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Флуминенсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Гремио
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Крузейро
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Куяба
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гойяс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Гремио
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Сантос
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Крузейро
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Сан-Паулу Кальери Хонатан 2
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 1 (1)
Флуминенсе Lele 1 (1)
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 1
Куяба Филипе Аугусто 1 1
Сантос Сотельдо Йеферсон 1 1
Атлетико Паранаэнсе Pablo I 2
Ред Булл Брагантино Juninho Capixaba 2
Весь список
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    • 59'
      Патрик уходит с поля. Кайо Паулиста выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      50'
      Rai Ramos получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      48'
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    • Желтая карточка
      31'
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    • 21'
      Мичел Араухо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Лусиано Невес бьет в цель!
    • Желтая карточка
      16'
      Pablo Maia получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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