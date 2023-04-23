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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 13.
Бельграно
1:0
Перерыв
Ньюэллс Олд Бойз
0'
1:0
42' Гол
Pablo Vegetti

Ход матча

42'
Pablo Vegetti
(Juan Barinaga)
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бельграно
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.95
2.95
3.80
Все Коэффициенты
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
6
Alejandro
Rebola
24
Годой
Эрик
13
Nicolas
Meriano
5
Santiago
Longo
12
Ulises
Sanchez
15
Ariel
Garcia
10
Bruno
Zapelli
33
Ivan
Ortigoza
9
Pablo
Vegetti
1
Lucas
Hoyos
25
Веласкес
Виктор
4
Дитта
Вильер
42
Guillermo
Luis
Ortiz
6
Jherson
Mosquera
23
Мартино
Анджело
7
Ivan
Gomez
30
Феррейра
Кристиан
I
18
Агирре
Брайан
28
Jorge
Recalde
26
Сордо
Рамиро
Бельграно
4-1-3-2
Ньюэллс Олд Бойз
5-2-3

История личных встреч

Бельграно
Ньюэллс Олд Бойз

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:0
ТМК
0:1
ТМК
1:1
С
0:1
ТМК
3:1
П
2:1
П
2:0
ТМК
0:3
П
3:3
П
1:1
П
0:0
П
2:0
П
0:0
ПА
0:2
ПА
2:3

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.89
1.17

Среднее время на гол

101
77

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.11

Среднее время на гол

67
81

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.07
1.13

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

84
79

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 8 (2) 0.62
Ulises Sanchez 2 0.15
Bruno Zapelli 1 0.08
Ariel Garcia 1 0.08
Lucas Diarte 1 0.08
Рохас Ариэль II 0 0
Хара Франко 0 0
Годой Эрик 0 0
Juan Barinaga 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jorge Recalde 2 0.15
Веласкес Виктор 2 0.15
Сордо Рамиро 1 0.08
Bruno Pitton 1 0.08
Франциско Гонсалес I 1 0.08
Сфорца Хуан 1 0.08
Захир Факундо Мансиллья 1 0.08
Jherson Mosquera 1 0.08
Агирре Брайан 0 0
Jeremias Perez 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Diarte 5 0
Alejandro Rebola 1 1
Рохас Ариэль II 2 0
Ariel Garcia 2 0
Годой Эрик 2 0
Nicolas Meriano 2 0
Nahuel Losada 0 1
Бордагарай Фабиан 1 0
Ivan Ramirez 1 0
Pablo Vegetti 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Juan Barinaga 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сфорца Хуан 4 0
Агирре Брайан 3 0
Jherson Mosquera 3 0
Дитта Вильер 1 1
Перес Пабло II 2 0
Ivan Gomez 2 0
Bruno Pitton 2 0
Феррейра Кристиан I 2 0
Сордо Рамиро 2 0
Guillermo Luis Ortiz 1 0
Jorge Recalde 1 0
Lucas Hoyos 1 0
Jeremias Perez 1 0

Результаты матчей

Бельграно
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4
Бельграно
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

7
5
Бельграно
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Ньюэллс Олд Бойз
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

7
9

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
4
80%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
50%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
63%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
3
60%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
58%
1
10%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
5
50%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
5
45%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармиенто 0:0
Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Гильермо Браун - Бельграно 0:1 Бельграно - Чакарита Хуниорс 3:0 Браун Адроге - Бельграно 2:3 Бельграно - Дефенсорес де Бельграно 3:0 Сан-Мартин Тукуман - Бельграно 1:0 Бельграно - Тристан Суарес 4:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0
Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Claypole 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ньюэллс Олд Бойз 0:3

Результаты матчей

Бельграно
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
2
10
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 10 0 2 22 - 5 30
2.
Сан-Лоренсо
 12 7 3 2 14 - 5 24
3.
Бельграно
 1:0 13 7 3 3 13 - 9 24
4.
Росарио Сентраль
 12 6 4 2 16 - 14 22
5.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
6.
Тальерес Кордоба
 12 6 3 3 20 - 10 21
7.
Дефенса и Хустисия
 12 6 3 3 16 - 8 21
8.
Аргентинос Хуниорс
 12 5 3 4 15 - 8 18
9.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 15 - 13 18
10.
Эстудиантес Ла Плата
 12 5 3 4 13 - 12 18
11.
Годой Крус
 0:0 13 5 3 5 15 - 17 18
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 13 5 3 5 10 - 12 18
13.
Атлетико Платенсе
 12 4 5 3 14 - 14 17
14.
Институто
 12 4 4 4 12 - 13 16
15.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 13 16
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 0:0 13 4 4 5 8 - 13 16
17.
Сармиенто
 13 4 3 6 14 - 14 15
18.
Велес Сарсфилд
 13 3 6 4 16 - 13 15
19.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 13 - 12 14
20.
Колон
 13 2 8 3 12 - 14 14
21.
Уракан
 12 3 4 5 13 - 17 13
22.
Барракас Централь
 12 3 4 5 10 - 16 13
23.
Банфилд
 12 3 4 5 8 - 14 13
24.
Химнасия Ла-Плата
 12 3 2 7 9 - 20 11
25.
Арсенал Саранди
 13 3 2 8 11 - 19 11
26.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 7 4 9 - 13 10
27.
Атлетико Тукуман
 12 1 7 4 8 - 15 10
28.
Унион Санта-Фе
 13 1 5 7 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Росарио Сентраль
 6 5 1 0 9 - 3 16
3.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 6 4 1 1 5 - 1 13
6.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 10 - 3 12
7.
Годой Крус
 0:0 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Бельграно
 1:0 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
10.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 0:0 7 3 2 2 5 - 4 11
12.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
13.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
14.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
15.
Атлетико Платенсе
 7 2 4 1 8 - 8 10
16.
Сармиенто
 6 3 0 3 10 - 9 9
17.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
18.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 5 9
19.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 7 - 6 8
20.
Уракан
 6 2 2 2 6 - 8 8
21.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
22.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
23.
Тигре
 5 2 1 2 5 - 5 7
24.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
25.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 6 1 3 2 6 - 9 6
27.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 12 - 2 18
2.
Бельграно
 1:0 7 4 1 2 8 - 6 13
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
5.
Эстудиантес Ла Плата
 6 3 1 2 6 - 6 10
6.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
7.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
8.
Сан-Лоренсо
 6 2 2 2 6 - 5 8
9.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
11.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 4 1 2 - 2 7
14.
Годой Крус
 0:0 7 2 1 4 4 - 10 7
15.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 5 6
16.
Росарио Сентраль
 6 1 3 2 7 - 11 6
17.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
18.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
19.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
21.
Сентраль Кордоба Росарио
 0:0 6 1 2 3 3 - 9 5
22.
Аргентинос Хуниорс
 7 1 2 4 2 - 6 5
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 7 1 2 4 5 - 11 5
24.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
25.
Атлетико Тукуман
 6 0 4 2 2 - 6 4
26.
Арсенал Саранди
 7 1 1 5 4 - 10 4
27.
Унион Санта-Фе
 7 0 3 4 4 - 11 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Тигре Ретеги Матео 8
Бельграно Pablo Vegetti 7 (1)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 42'
    Juan Barinaga сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Pablo Vegetti бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бельграно
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.95
2.95
3.80
Все Коэффициенты
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