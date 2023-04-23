Тур: 13.
1:0
Перерыв
Ход матча
42'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
24
Годой
Эрик
15
Ariel
Garcia
26
Сордо
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ariel GarciaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Амайя АндресЗащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ivan RamirezПолузащитник
-
-
20 Mariano Mino
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Сордо РамироНападающий
- Запасные игроки
-
15 Bruno PittonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
17 Justo Giani
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
История личных встреч
Бельграно
Ньюэллс Олд Бойз
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
0.89
1.17
Среднее время на гол
101
77
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.11
Среднее время на гол
67
81
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.07
1.13
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
84
79
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|8 (2)
|0.62
|Ulises Sanchez
|2
|0.15
|Bruno Zapelli
|1
|0.08
|Ariel Garcia
|1
|0.08
|Lucas Diarte
|1
|0.08
|Рохас Ариэль II
|0
|0
|Хара Франко
|0
|0
|Годой Эрик
|0
|0
|Juan Barinaga
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jorge Recalde
|2
|0.15
|Веласкес Виктор
|2
|0.15
|Сордо Рамиро
|1
|0.08
|Bruno Pitton
|1
|0.08
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.08
|Сфорца Хуан
|1
|0.08
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0.08
|Jherson Mosquera
|1
|0.08
|Агирре Брайан
|0
|0
|Jeremias Perez
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Diarte
|5
|0
|Alejandro Rebola
|1
|1
|Рохас Ариэль II
|2
|0
|Ariel Garcia
|2
|0
|Годой Эрик
|2
|0
|Nicolas Meriano
|2
|0
|Nahuel Losada
|0
|1
|Бордагарай Фабиан
|1
|0
|Ivan Ramirez
|1
|0
|Pablo Vegetti
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Juan Barinaga
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сфорца Хуан
|4
|0
|Агирре Брайан
|3
|0
|Jherson Mosquera
|3
|0
|Дитта Вильер
|1
|1
|Перес Пабло II
|2
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Bruno Pitton
|2
|0
|Феррейра Кристиан I
|2
|0
|Сордо Рамиро
|2
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|0
|Jorge Recalde
|1
|0
|Lucas Hoyos
|1
|0
|Jeremias Perez
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
4
Бельграно
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
7
5
Бельграно
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Ньюэллс Олд Бойз
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
7
9
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
4
80%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
50%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
63%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
3
60%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
58%
1
10%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
5
50%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
5
45%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
3
33%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармиенто 0:0
Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Гильермо Браун - Бельграно 0:1 Бельграно - Чакарита Хуниорс 3:0 Браун Адроге - Бельграно 2:3 Бельграно - Дефенсорес де Бельграно 3:0 Сан-Мартин Тукуман - Бельграно 1:0 Бельграно - Тристан Суарес 4:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0
Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Claypole 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ньюэллс Олд Бойз 0:3
Результаты матчей
Бельграно
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
42
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
84
48
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|0
|2
|22 - 5
|30
|2.
|12
|7
|3
|2
|14 - 5
|24
|3.
|1:0
|13
|7
|3
|3
|13 - 9
|24
|4.
|12
|6
|4
|2
|16 - 14
|22
|5.
|13
|6
|4
|3
|21 - 14
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|20 - 10
|21
|7.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|8.
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|9.
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|11.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|12.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|10 - 12
|18
|13.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|14.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|15.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|16.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|8 - 13
|16
|17.
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|18.
|13
|3
|6
|4
|16 - 13
|15
|19.
|12
|4
|2
|6
|13 - 12
|14
|20.
|13
|2
|8
|3
|12 - 14
|14
|21.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|22.
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|23.
|12
|3
|4
|5
|8 - 14
|13
|24.
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|25.
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|26.
|12
|1
|7
|4
|9 - 13
|10
|27.
|12
|1
|7
|4
|8 - 15
|10
|28.
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 0
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|5 - 1
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|7.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|8.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|9.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|12.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|13.
|7
|3
|1
|3
|8 - 5
|10
|14.
|7
|2
|4
|1
|12 - 7
|10
|15.
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|16.
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|17.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|18.
|7
|2
|3
|2
|2 - 5
|9
|19.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|20.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|21.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|22.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|23.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|24.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|25.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|26.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|27.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|28.
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 2
|18
|2.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|14.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|4 - 10
|7
|15.
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|19.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|21.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|22.
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|23.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|24.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|25.
|6
|0
|4
|2
|2 - 6
|4
|26.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|27.
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|28.
|6
|0
|1
|5
|2 - 14
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|7 (1)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3