Тур: 13.
1:0
Конец матча
0'
1:0
42' ГолPablo Vegetti
56' Желтая карточкаФеррейра Кристиан I
57' Желтая карточкаPablo Vegetti
78' Желтая карточкаМартино Анджело
87' Желтая карточкаAriel Garcia
90'+8
Ход матча
42'
1:0
57'
78'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.55 Победа «Бельграно»
-
24
Годой
Эрик
15
Ariel
Garcia
26
Сордо
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ariel GarciaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Амайя АндресЗащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ivan RamirezПолузащитник
-
-
20 Mariano Mino
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Сордо РамироНападающий
- Запасные игроки
-
15 Bruno PittonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
17 Justo Giani
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
История личных встреч
Бельграно
Ньюэллс Олд Бойз
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
0.89
1.17
Среднее время на гол
101
77
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.11
Среднее время на гол
67
81
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.07
1.13
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
84
79
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|8 (2)
|0.62
|Ulises Sanchez
|2
|0.15
|Bruno Zapelli
|1
|0.08
|Ariel Garcia
|1
|0.08
|Lucas Diarte
|1
|0.08
|Рохас Ариэль II
|0
|0
|Хара Франко
|0
|0
|Годой Эрик
|0
|0
|Juan Barinaga
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jorge Recalde
|2
|0.15
|Веласкес Виктор
|2
|0.15
|Сордо Рамиро
|1
|0.08
|Bruno Pitton
|1
|0.08
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.08
|Сфорца Хуан
|1
|0.08
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0.08
|Jherson Mosquera
|1
|0.08
|Агирре Брайан
|0
|0
|Jeremias Perez
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Diarte
|5
|0
|Ariel Garcia
|3
|0
|Alejandro Rebola
|1
|1
|Рохас Ариэль II
|2
|0
|Годой Эрик
|2
|0
|Pablo Vegetti
|2
|0
|Nicolas Meriano
|2
|0
|Nahuel Losada
|0
|1
|Бордагарай Фабиан
|1
|0
|Ivan Ramirez
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Juan Barinaga
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сфорца Хуан
|4
|0
|Феррейра Кристиан I
|3
|0
|Агирре Брайан
|3
|0
|Jherson Mosquera
|3
|0
|Дитта Вильер
|1
|1
|Перес Пабло II
|2
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Bruno Pitton
|2
|0
|Сордо Рамиро
|2
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|0
|Jorge Recalde
|1
|0
|Lucas Hoyos
|1
|0
|Мартино Анджело
|1
|0
|Jeremias Perez
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
4
Бельграно
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
7
5
Бельграно
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Ньюэллс Олд Бойз
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
7
9
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
4
80%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
11
0 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
45%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
63%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
3
60%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Забито
13
10
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
8
62%
1
10%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
5
50%
61-75
2
15%
3
30%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
5
42%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
3
33%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармиенто 0:0
Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Гильермо Браун - Бельграно 0:1 Бельграно - Чакарита Хуниорс 3:0 Браун Адроге - Бельграно 2:3 Бельграно - Дефенсорес де Бельграно 3:0 Сан-Мартин Тукуман - Бельграно 1:0 Бельграно - Тристан Суарес 4:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0
Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Claypole 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ньюэллс Олд Бойз 0:3
Результаты матчей
Бельграно
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
49
211
112
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.55 Победа «Бельграно»
-