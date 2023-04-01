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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 9.
Барракас Централь
0:3
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
23' Желтая карточка
Rodrigo Herrera
0:1
28' Гол в свои ворота
Agustin Dattola
0:2
34' Гол
Luca Langoni
0:3
41' Гол
Фернандес Пол
44' Желтая карточка
Facundo Mater
71' Желтая карточка
Фернандес Пол
72' Желтая карточка
Колитто Лукас
78' Желтая карточка
Ронкалья Факундо
90'+1
1
Andres
Desabato
5
Rodrigo
Herrera
18
Agustin
Dattola
16
Francisco
Alvarez1
14
Juan
Diaz4
33
Facundo
Mater
19
Carlos
Martin
Arce
10
Ivan
Tapia
7
Колитто
Лукас
23
Адриан
Рикардо
29
Bruno
Christian
Sepulveda
1
Ромеро
Серхио
4
Фигаль
Хорхе
2
Ронкалья
Факундо
25
Вальдес
Бруно
18
Фабра
Франк
5
Alan
Varela
41
Luca
Langoni
8
Фернандес
Пол
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
22
Вилья
Себастьян
9
Бенедетто
Дарио
Барракас Централь
4-4-1-1
Бока Хуниорс
4-1-4-1

История личных встреч

Барракас Централь
Бока Хуниорс

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
1:3
ЛП
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 4 (1) 0.44
Facundo Mater 2 0.22
Ivan Tapia 1 (1) 0.11
Carlos Martin Arce 1 0.11
Francisco Alvarez1 1 0.11
Адриан Рикардо 0 0
Juan Diaz4 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Langoni 3 0.33
Miguel Merentiel 2 0.22
Фигаль Хорхе 2 0.22
Ромеро Оскар 1 0.11
Фернандес Пол 1 0.11
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.11
Пайеро Мартин 1 0.11
Вилья Себастьян 0 0
Бенедетто Дарио 0 0

Карточки

Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Herrera 2 0
Бенитес Маркос 2 0
Carlos Martin Arce 2 0
Ivan Tapia 2 0
Agustin Dattola 2 0
Nicolas Capraro 2 0
Bruno Mastronicola 0 1
Колитто Лукас 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Facundo Mater 1 0
Mauro Peinipil 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальдес Бруно 3 0
Фигаль Хорхе 3 0
Фернандес Пол 3 0
Alan Varela 3 0
Фернандес Игнасио 0 1
Вилья Себастьян 0 1
Ромеро Серхио 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Адвинкула Луис 1 0
Фабра Франк 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Miguel Merentiel 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Сандез Агустин 1 0

Результаты матчей

Барракас Централь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
2
Барракас Централь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Бока Хуниорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

6
4
Барракас Централь
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Бока Хуниорс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

9
6

Голы по времени матча

Забито

4
6
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
50%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
4
5 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
3
75%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
4
40%
1
8%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Пропущено

12
8
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
8%
2
25%
1-15
4
33%
4
50%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Централь
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0
Уракан - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Мальдонадо 1:2 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Уракан - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0
Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Альдосиви 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс - Кильмес 3:2 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1

Результаты матчей

Барракас Централь
Бока Хуниорс

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Барракас Централь
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 7 0 2 15 - 5 21
2.
Росарио Сентраль
 9 5 2 2 13 - 12 17
3.
Сан-Лоренсо
 8 5 1 2 10 - 4 16
4.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 11 - 6 15
5.
Ланус
 8 4 2 2 10 - 6 14
6.
Расинг Авельянеда
 8 4 2 2 11 - 7 14
7.
Аргентинос Хуниорс
 9 4 2 3 10 - 5 14
8.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 9 - 10 14
10.
Тальерес Кордоба
 8 4 1 3 12 - 8 13
11.
Институто
 8 3 4 1 11 - 8 13
12.
Велес Сарсфилд
 9 3 4 2 12 - 7 13
13.
Уракан
 8 3 3 2 12 - 10 12
14.
Годой Крус
 9 4 0 5 7 - 10 12
15.
Бельграно
 8 3 2 3 5 - 9 11
16.
Эстудиантес Ла Плата
 9 3 2 4 10 - 11 11
17.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 11 - 13 10
18.
Банфилд
 8 2 3 3 4 - 6 9
19.
Барракас Централь
 9 2 3 4 9 - 13 9
20.
Сармиенто
 8 2 2 4 10 - 11 8
21.
Арсенал Саранди
 8 2 2 4 7 - 10 8
22.
Тигре
 8 2 2 4 8 - 11 8
23.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 2 2 4 4 - 10 8
24.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 7 - 9 8
25.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 2 5 6 - 14 8
26.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 10 7
27.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 6 - 10 7
28.
Колон
 8 0 5 3 6 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
2.
Сан-Лоренсо
 4 4 0 0 7 - 0 12
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 5 - 0 12
4.
Аргентинос Хуниорс
 4 3 1 0 8 - 1 10
5.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Годой Крус
 4 3 0 1 6 - 2 9
7.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 3 8
8.
Велес Сарсфилд
 5 2 2 1 9 - 4 8
9.
Бока Хуниорс
 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 5 8
11.
Ланус
 4 2 1 1 5 - 3 7
12.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 1 1 4 - 3 7
13.
Уракан
 4 2 1 1 6 - 5 7
14.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 4 2 0 2 3 - 3 6
16.
Институто
 4 1 3 0 4 - 2 6
17.
Банфилд
 4 1 3 0 1 - 0 6
18.
Тальерес Кордоба
 5 2 0 3 5 - 5 6
19.
Атлетико Платенсе
 5 1 3 1 7 - 8 6
20.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
21.
Барракас Централь
 5 1 2 2 3 - 6 5
22.
Бельграно
 3 1 1 1 2 - 3 4
23.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
24.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 4 - 6 4
25.
Сармиенто
 4 1 0 3 7 - 9 3
26.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 5 - 8 2
27.
Колон
 4 0 2 2 3 - 6 2
28.
Тигре
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
4.
Ланус
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Институто
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Тигре
 5 2 1 2 6 - 7 7
7.
Бельграно
 5 2 1 2 3 - 6 7
8.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
10.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 3 0 2 - 1 6
11.
Сармиенто
 4 1 2 1 3 - 2 5
12.
Уракан
 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Атлетико Платенсе
 3 1 1 1 4 - 5 4
15.
Сан-Лоренсо
 4 1 1 2 3 - 4 4
16.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 4 - 5 4
17.
Барракас Централь
 4 1 1 2 6 - 7 4
18.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 5 4
19.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 9 4
20.
Аргентинос Хуниорс
 5 1 1 3 2 - 4 4
21.
Банфилд
 4 1 0 3 3 - 6 3
22.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
23.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
24.
Унион Санта-Фе
 5 0 3 2 2 - 4 3
25.
Атлетико Тукуман
 4 0 2 2 2 - 6 2
26.
Сентраль Кордоба Росарио
 4 0 2 2 1 - 7 2
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 6
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 5 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5 (1)
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 4 (1)
Бельграно Pablo Vegetti 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Химнасия Ла-Плата Ignacio Miramon 1 4
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 4
Ланус Лема Кристиан 1 3
Банфилд Alejandro Cabrera 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Желтая карточка
      44'
      Факундо Матер получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Бенедетто Дарио сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Фернандес Пол бьет в цель!
    • 34'
      Вилья Себастьян сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Luca Langoni бьет в цель!
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Agustin Dattola уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      23'
      Rodrigo Herrera получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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