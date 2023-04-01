Тур: 9.
0:3
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаRodrigo Herrera
0:1
28' Гол в свои воротаAgustin Dattola
0:2
34' ГолLuca Langoni
0:3
41' ГолФернандес Пол
44' Желтая карточкаFacundo Mater
71' Желтая карточкаФернандес Пол
72' Желтая карточкаКолитто Лукас
78' Желтая карточкаРонкалья Факундо
90'+1
Ход матча
23'
28'
0:1
34'
0:2
41'
0:3
44'
71'
72'
78'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Juan
Diaz4
10
Ivan
Tapia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Guido Villar
-
11 Alan Cantero
-
-
36 Alex Juarez
-
-
-
-
-
Главный тренер: Rodolfo de Paoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
-
41 Luca LangoniПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Мариано Андрес Эррон
История личных встреч
Барракас Централь
Бока Хуниорс
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|4 (1)
|0.44
|Facundo Mater
|2
|0.22
|Ivan Tapia
|1 (1)
|0.11
|Carlos Martin Arce
|1
|0.11
|Francisco Alvarez1
|1
|0.11
|Адриан Рикардо
|0
|0
|Juan Diaz4
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Langoni
|3
|0.33
|Miguel Merentiel
|2
|0.22
|Фигаль Хорхе
|2
|0.22
|Ромеро Оскар
|1
|0.11
|Фернандес Пол
|1
|0.11
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.11
|Пайеро Мартин
|1
|0.11
|Вилья Себастьян
|0
|0
|Бенедетто Дарио
|0
|0
Карточки
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Herrera
|2
|0
|Бенитес Маркос
|2
|0
|Carlos Martin Arce
|2
|0
|Ivan Tapia
|2
|0
|Agustin Dattola
|2
|0
|Nicolas Capraro
|2
|0
|Bruno Mastronicola
|0
|1
|Колитто Лукас
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Facundo Mater
|1
|0
|Mauro Peinipil
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальдес Бруно
|3
|0
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|Фернандес Пол
|3
|0
|Alan Varela
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|0
|1
|Вилья Себастьян
|0
|1
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Адвинкула Луис
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Miguel Merentiel
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Сандез Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Барракас Централь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
2
Барракас Централь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Бока Хуниорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
6
4
Барракас Централь
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Бока Хуниорс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
9
6
Голы по времени матча
Забито
4
6
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
50%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
4
5 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
3
75%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
4
40%
1
8%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Пропущено
12
8
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
8%
2
25%
1-15
4
33%
4
50%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Централь
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0
Уракан - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Мальдонадо 1:2 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Уракан - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0
Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Альдосиви 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс - Кильмес 3:2 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1
Результаты матчей
Барракас Централь
Бока Хуниорс
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Барракас Централь
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
18
45
18
27
18
18
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|6
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|5 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5 (1)
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|4 (1)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|4 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Ignacio Miramon
|1 4
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 4
|Ланус
|Лема Кристиан
|1 3
|Банфилд
|Alejandro Cabrera
|1 3