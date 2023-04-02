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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 9.
Сан-Лоренсо
0:0
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
20' Желтая карточка
Javier Vallejo
28' Желтая карточка
Mateo Barcia
29' Желтая карточка
Agustin Giay
71' Желтая карточка
Элисальде Эдгар
81' Желтая карточка
Марконе Иван
82' Желтая карточка
Sergio Ortiz
86' Желтая карточка
Malcom Braida
90' Вторая желтая карточка
Javier Vallejo
90' Желтая карточка
Баталья Аугусто
90' Желтая карточка
Matias Gimenez Rojas
90'+9
13
Баталья
Аугусто
2
Рафа
II
6
Federico
Gattoni
23
Gaston
Hernandez
47
Agustin
Giay
5
Jalil
Elias
20
Agustin
Martegani
21
Malcom
Braida
10
Cristian
Nahuel
Barrios
9
Бланди
Николас
18
Вомбергар
Андрес
33
Рей
Родриго
13
Christian
Baez
24
Sergio
Barreto
3
Элисальде
Эдгар
15
Перес
Дамиан
30
Mateo
Barcia
23
Марконе
Иван
8
Лопес
Кевин
21
Javier
Vallejo
11
Касарес
Хуан
9
Каутеруссио
Мартин
Сан-Лоренсо
3-4-3
Индепендьенте Авельянеда
4-4-1-1

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Индепендьенте Авельянеда

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

27 матчей

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
6 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:1
С
2:1
С
0:0
С
0:1
ТМК
0:1
П
1:2
П
0:1
ТМК
1:1
П
1:0
П
1:2
П
0:1
П
2:1
П
0:0
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
0:3
ПА
0:1
TPDV
1:0
ПА
4:1
ТМС
0:2
ПА
0:1
TPDV
3:1
TPDV
1:1
TPDV
1:2

Голы

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

0.92
1.13

Среднее время на гол

98
79

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

0.73
1

Среднее время на гол

122
90

Всего голов

22
29

Голов в среднем за матч

0.81
1.07

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

110
83

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 3 (2) 0.33
Вомбергар Андрес 3 0.33
Jalil Elias 1 0.11
Бланди Николас 1 0.11
Federico Gattoni 1 0.11
Gaston Hernandez 1 0.11
Malcom Braida 0 0
Agustin Martegani 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 4 (3) 0.44
Mateo Barcia 1 0.11
Matias Gimenez Rojas 1 (1) 0.11

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 3 0
Cristian Nahuel Barrios 1 1
Agustin Giay 1 1
Баталья Аугусто 2 0
Вомбергар Андрес 2 0
Барейро Адам 2 0
Malcom Braida 2 0
Бланди Николас 1 0
Ezequiel Cerutti 1 0
Карлос Санчес 1 0
Federico Gattoni 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ayrton Costa 4 0
Joaquin Laso 2 1
Sergio Barreto 2 1
Javier Vallejo 2 1
Марконе Иван 1 1
Javier Ostachuk 1 1
Перес Дамиан 2 0
Sergio Ortiz 2 0
Mateo Barcia 2 0
Christian Baez 1 0
Лопес Кевин 1 0
Martin Sarrafiore 1 0
Элисальде Эдгар 1 0
Matias Gimenez Rojas 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Mulet 1 0
Santiago Massa 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
1
Сан-Лоренсо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Индепендьенте Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

2
4
Сан-Лоренсо
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Индепендьенте Авельянеда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

7
1
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
3
75%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Забито

10
6
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
3
75%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1
Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Сан-Лоренсо - Данубио 0:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Альдосиви 3:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Уракан 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Колон - Сан-Лоренсо 0:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2
Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2

Результаты матчей

Сан-Лоренсо
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
1
8
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 7 0 2 15 - 5 21
2.
Сан-Лоренсо
 9 5 2 2 10 - 4 17
3.
Расинг Авельянеда
 9 5 2 2 13 - 8 17
4.
Росарио Сентраль
 9 5 2 2 13 - 12 17
5.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 11 - 6 15
6.
Аргентинос Хуниорс
 9 4 2 3 10 - 5 14
7.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
8.
Ланус
 9 4 2 3 11 - 8 14
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 9 - 10 14
10.
Тальерес Кордоба
 8 4 1 3 12 - 8 13
11.
Институто
 8 3 4 1 11 - 8 13
12.
Велес Сарсфилд
 9 3 4 2 12 - 7 13
13.
Годой Крус
 9 4 0 5 7 - 10 12
14.
Уракан
 9 3 3 3 13 - 12 12
15.
Бельграно
 8 3 2 3 5 - 9 11
16.
Эстудиантес Ла Плата
 9 3 2 4 10 - 11 11
17.
Тигре
 9 3 2 4 10 - 12 11
18.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 11 - 13 10
19.
Банфилд
 8 2 3 3 4 - 6 9
20.
Барракас Централь
 9 2 3 4 9 - 13 9
21.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 6 2 7 - 9 9
22.
Сармиенто
 8 2 2 4 10 - 11 8
23.
Арсенал Саранди
 8 2 2 4 7 - 10 8
24.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 2 2 4 4 - 10 8
25.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 2 5 6 - 14 8
26.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 10 7
27.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 6 - 10 7
28.
Колон
 8 0 5 3 6 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 5 - 0 12
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Аргентинос Хуниорс
 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Годой Крус
 4 3 0 1 6 - 2 9
8.
Велес Сарсфилд
 5 2 2 1 9 - 4 8
9.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Бока Хуниорс
 5 2 2 1 6 - 4 8
11.
Ланус
 4 2 1 1 5 - 3 7
12.
Уракан
 4 2 1 1 6 - 5 7
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 4 2 0 2 3 - 3 6
16.
Институто
 4 1 3 0 4 - 2 6
17.
Банфилд
 4 1 3 0 1 - 0 6
18.
Тальерес Кордоба
 5 2 0 3 5 - 5 6
19.
Атлетико Платенсе
 5 1 3 1 7 - 8 6
20.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
21.
Барракас Централь
 5 1 2 2 3 - 6 5
22.
Бельграно
 3 1 1 1 2 - 3 4
23.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
24.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
25.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 4 - 6 4
26.
Сармиенто
 4 1 0 3 7 - 9 3
27.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 5 - 8 2
28.
Колон
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
4.
Институто
 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Тигре
 5 2 1 2 6 - 7 7
7.
Бельграно
 5 2 1 2 3 - 6 7
8.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
9.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 6 - 4 6
10.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Сармиенто
 4 1 2 1 3 - 2 5
12.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
14.
Атлетико Платенсе
 3 1 1 1 4 - 5 4
15.
Барракас Централь
 4 1 1 2 6 - 7 4
16.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 4 - 5 4
17.
Сан-Лоренсо
 4 1 1 2 3 - 4 4
18.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 5 4
19.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 9 4
20.
Аргентинос Хуниорс
 5 1 1 3 2 - 4 4
21.
Банфилд
 4 1 0 3 3 - 6 3
22.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
23.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
24.
Унион Санта-Фе
 5 0 3 2 2 - 4 3
25.
Атлетико Тукуман
 4 0 2 2 2 - 6 2
26.
Сентраль Кордоба Росарио
 4 0 2 2 1 - 7 2
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 7
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 5 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5 (1)
Расинг Авельянеда Matias Rojas II 5
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ланус Лема Кристиан 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Химнасия Ла-Плата Ignacio Miramon 1 4
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 4
Банфилд Alejandro Cabrera 1 3
Весь список
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    • 58'
      Бланди Николас уходит с поля. Ivan Leguizamon выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      29'
      Agustin Giay получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      Mateo Barcia получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Javier Vallejo получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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