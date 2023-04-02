Тур: 9.
0:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаJavier Vallejo
28' Желтая карточкаMateo Barcia
29' Желтая карточкаAgustin Giay
71' Желтая карточкаЭлисальде Эдгар
81' Желтая карточкаМарконе Иван
82' Желтая карточкаSergio Ortiz
86' Желтая карточкаMalcom Braida
90' Вторая желтая карточкаJavier Vallejo
90' Желтая карточкаБаталья Аугусто
90' Желтая карточкаMatias Gimenez Rojas
90'+9
Ход матча
20'
28'
29'
71'
81'
82'
86'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Рафа
II
47
Agustin
Giay
33
Рей
Родриго
15
Перес
Дамиан
30
Mateo
Barcia
23
Марконе
Иван
11
Касарес
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Agustin GiayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
46 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
49 Diego Perea
-
-
-
58 Elian Irala
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
-
30 Mateo BarciaПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pedro Monzon
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Индепендьенте Авельянеда
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
27 матчей
44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
6 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
0.92
1.13
Среднее время на гол
98
79
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
0.73
1
Среднее время на гол
122
90
Всего голов
22
29
Голов в среднем за матч
0.81
1.07
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
110
83
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|3 (2)
|0.33
|Вомбергар Андрес
|3
|0.33
|Jalil Elias
|1
|0.11
|Бланди Николас
|1
|0.11
|Federico Gattoni
|1
|0.11
|Gaston Hernandez
|1
|0.11
|Malcom Braida
|0
|0
|Agustin Martegani
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|4 (3)
|0.44
|Mateo Barcia
|1
|0.11
|Matias Gimenez Rojas
|1 (1)
|0.11
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафа II
|3
|0
|Cristian Nahuel Barrios
|1
|1
|Agustin Giay
|1
|1
|Баталья Аугусто
|2
|0
|Вомбергар Андрес
|2
|0
|Барейро Адам
|2
|0
|Malcom Braida
|2
|0
|Бланди Николас
|1
|0
|Ezequiel Cerutti
|1
|0
|Карлос Санчес
|1
|0
|Federico Gattoni
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ayrton Costa
|4
|0
|Joaquin Laso
|2
|1
|Sergio Barreto
|2
|1
|Javier Vallejo
|2
|1
|Марконе Иван
|1
|1
|Javier Ostachuk
|1
|1
|Перес Дамиан
|2
|0
|Sergio Ortiz
|2
|0
|Mateo Barcia
|2
|0
|Christian Baez
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Martin Sarrafiore
|1
|0
|Элисальде Эдгар
|1
|0
|Matias Gimenez Rojas
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
1
Сан-Лоренсо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Индепендьенте Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
2
4
Сан-Лоренсо
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Индепендьенте Авельянеда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
2
5
Голы по времени матча
Забито
7
1
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
3
75%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Забито
10
6
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
3
75%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1
Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Сан-Лоренсо - Данубио 0:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Альдосиви 3:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Уракан 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Колон - Сан-Лоренсо 0:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2
Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2
Результаты матчей
Сан-Лоренсо
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
14
22
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
18
27
18
18
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|7
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|5 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5 (1)
|Расинг Авельянеда
|Matias Rojas II
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|4 (1)
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Ignacio Miramon
|1 4
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Cabrera
|1 3