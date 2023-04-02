  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 9.
Тигре
2:1
Конец матча
Ланус
0'
16' Красная карточка
Лема Кристиан
35' Желтая карточка
Victor Emanuel Aguilera
1:0
36' Гол
Кастро Алексис
1:1
66' Гол
Leandro Diaz III
76' Желтая карточка
Lautaro Montoya
80' Вторая желтая карточка
Lautaro Montoya
82' Желтая карточка
Lucas Blondel
90' Желтая карточка
Молинас Аарон
91' Желтая карточка
Акоста Лаутаро
2:1
91' Гол
Ретеги Матео
91' Желтая карточка
Ретеги Матео
90'+11
23
Gonzalo
Marinelli
17
Lucas
Blondel
2
Victor
Emanuel
Aguilera
6
Brian
Abel
Luciatti
13
Lautaro
Montoya
16
Кастро
Алексис
5
Sebastian
Prediger
II
28
Молинас
Аарон
10
Меносси
Лукас
32
Ретеги
Матео
11
Колидио
Факундо
42
Lucas
Acosta
II
24
Juan
Caceres
2
Лема
Кристиан
13
Jose
Maria
Canale
35
Braian
Aguirre
40
Julian
Fernandez
II
5
Tomas
Belmonte
8
Luciano
Boggio
10
Де
Ла
Вега
Педро
18
Leandro
Diaz
III
20
Franco
Troyansky
Тигре
4-3-1-2
Ланус
4-3-3

История личных встреч

Тигре
Ланус

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

22 матча

18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
0:0
С
1:1
С
0:0
П
1:1
П
0:1
П
1:1
П
3:0
П
0:0
П
2:3
П
0:0
П
4:1
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
0:3
ПА
2:0
ПА
0:1
ПА
4:0
ПА
2:1
ПА
3:0
ПА
1:4
ПА
2:1

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1
0.64

Среднее время на гол

90
141

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.55
1.18

Среднее время на гол

58
76

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.27
0.91

Тотал матчей

2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

70
99

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 7 0.78
Колидио Факундо 1 0.11
Кастро Алексис 1 0.11
Brian Leizza 1 0.11
Меносси Лукас 0 0
Brian Abel Luciatti 0 0
Lucas Blondel 0 0
Молинас Аарон 0 0
Martin Ortega 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Franco Troyansky 2 0.22
Де Ла Вега Педро 2 0.22
Leandro Diaz III 2 (1) 0.22
Franco Orozco 2 0.22
Jose Maria Canale 1 0.11
Raul Loaiza 1 0.11
Matias Esquivel 1 0.11
Luciano Boggio 0 0
Лема Кристиан 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретеги Матео 3 0
Lautaro Montoya 1 1
Brian Abel Luciatti 1 1
Меносси Лукас 2 0
Молинас Аарон 2 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Ijiel Protti 1 0
Lucas Blondel 1 0
Blas Armoa 1 0
Agustin Obando 1 0
Cristian Zabala 1 0
Martin Ortega 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 3 2
Tomas Belmonte 4 0
Leandro Diaz III 2 1
Luciano Boggio 2 1
Санчес-Миньо Хуан 2 0
Jose Maria Canale 2 0
Де Ла Вега Педро 2 0
Моралес Лаутаро 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Raul Loaiza 1 0
Juan Caceres 1 0
Braian Aguirre 1 0

Результаты матчей

Тигре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ланус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
2
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ланус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

6
5
Тигре
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Ланус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

8
7

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
1
10%
1
9%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

12
8
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2
Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Тигре - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1 Тигре - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:1 Ланус - Тигре 1:2
Ланус
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1
Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Колон - Ланус 1:2 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Ланус - Патронато Парана 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Ланус 1:2 Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Ланус 2:0 Ланус - Тигре 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2

Результаты матчей

Тигре
Ланус

Точный счет

0:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Тигре
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 7 0 2 15 - 5 21
2.
Сан-Лоренсо
 9 5 2 2 10 - 4 17
3.
Расинг Авельянеда
 9 5 2 2 13 - 8 17
4.
Росарио Сентраль
 9 5 2 2 13 - 12 17
5.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 11 - 6 15
6.
Аргентинос Хуниорс
 9 4 2 3 10 - 5 14
7.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
8.
Ланус
 9 4 2 3 11 - 8 14
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 9 - 10 14
10.
Тальерес Кордоба
 8 4 1 3 12 - 8 13
11.
Институто
 8 3 4 1 11 - 8 13
12.
Велес Сарсфилд
 9 3 4 2 12 - 7 13
13.
Годой Крус
 9 4 0 5 7 - 10 12
14.
Уракан
 9 3 3 3 13 - 12 12
15.
Бельграно
 8 3 2 3 5 - 9 11
16.
Эстудиантес Ла Плата
 9 3 2 4 10 - 11 11
17.
Тигре
 9 3 2 4 10 - 12 11
18.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 11 - 13 10
19.
Банфилд
 8 2 3 3 4 - 6 9
20.
Барракас Централь
 9 2 3 4 9 - 13 9
21.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 6 2 7 - 9 9
22.
Сармиенто
 8 2 2 4 10 - 11 8
23.
Арсенал Саранди
 8 2 2 4 7 - 10 8
24.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 2 2 4 4 - 10 8
25.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 2 5 6 - 14 8
26.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 10 7
27.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 6 - 10 7
28.
Колон
 8 0 5 3 6 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 5 - 0 12
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Аргентинос Хуниорс
 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Годой Крус
 4 3 0 1 6 - 2 9
8.
Велес Сарсфилд
 5 2 2 1 9 - 4 8
9.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Бока Хуниорс
 5 2 2 1 6 - 4 8
11.
Ланус
 4 2 1 1 5 - 3 7
12.
Уракан
 4 2 1 1 6 - 5 7
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 4 2 0 2 3 - 3 6
16.
Институто
 4 1 3 0 4 - 2 6
17.
Банфилд
 4 1 3 0 1 - 0 6
18.
Тальерес Кордоба
 5 2 0 3 5 - 5 6
19.
Атлетико Платенсе
 5 1 3 1 7 - 8 6
20.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
21.
Барракас Централь
 5 1 2 2 3 - 6 5
22.
Бельграно
 3 1 1 1 2 - 3 4
23.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
24.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
25.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 4 - 6 4
26.
Сармиенто
 4 1 0 3 7 - 9 3
27.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 5 - 8 2
28.
Колон
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
4.
Институто
 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Тигре
 5 2 1 2 6 - 7 7
7.
Бельграно
 5 2 1 2 3 - 6 7
8.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
9.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 6 - 4 6
10.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Сармиенто
 4 1 2 1 3 - 2 5
12.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
14.
Атлетико Платенсе
 3 1 1 1 4 - 5 4
15.
Барракас Централь
 4 1 1 2 6 - 7 4
16.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 4 - 5 4
17.
Сан-Лоренсо
 4 1 1 2 3 - 4 4
18.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 5 4
19.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 9 4
20.
Аргентинос Хуниорс
 5 1 1 3 2 - 4 4
21.
Банфилд
 4 1 0 3 3 - 6 3
22.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
23.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
24.
Унион Санта-Фе
 5 0 3 2 2 - 4 3
25.
Атлетико Тукуман
 4 0 2 2 2 - 6 2
26.
Сентраль Кордоба Росарио
 4 0 2 2 1 - 7 2
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 7
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 5 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5 (1)
Расинг Авельянеда Matias Rojas II 5
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ланус Лема Кристиан 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Химнасия Ла-Плата Ignacio Miramon 1 4
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 4
Банфилд Alejandro Cabrera 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 16'
      УДАЛЕНИЕ! - Лема Кристиан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Тигре 2:1 Ланус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     