Тур: 9.
0'
16' Красная карточкаЛема Кристиан
35' Желтая карточкаVictor Emanuel Aguilera
1:0
36' ГолКастро Алексис
1:1
66' ГолLeandro Diaz III
76' Желтая карточкаLautaro Montoya
80' Вторая желтая карточкаLautaro Montoya
82' Желтая карточкаLucas Blondel
90' Желтая карточкаМолинас Аарон
91' Желтая карточкаАкоста Лаутаро
2:1
91' ГолРетеги Матео
91' Желтая карточкаРетеги Матео
90'+11
Ход матча
16'
36'
1:0
66'
76'
80'
82'
90'
91'
91'
2:1
91'
Прогноз на матч от Liveresult
32
Ретеги
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ретеги МатеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
30 Brian Leizza
-
24 Martin Garay
-
-
18 Blas Armoa
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Juan CaceresЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
22 Julio Soler
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Тигре
Ланус
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
22 матча
18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1
0.64
Среднее время на гол
90
141
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.55
1.18
Среднее время на гол
58
76
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.27
0.91
Тотал матчей
2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
70
99
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|7
|0.78
|Колидио Факундо
|1
|0.11
|Кастро Алексис
|1
|0.11
|Brian Leizza
|1
|0.11
|Меносси Лукас
|0
|0
|Brian Abel Luciatti
|0
|0
|Lucas Blondel
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Martin Ortega
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Franco Troyansky
|2
|0.22
|Де Ла Вега Педро
|2
|0.22
|Leandro Diaz III
|2 (1)
|0.22
|Franco Orozco
|2
|0.22
|Jose Maria Canale
|1
|0.11
|Raul Loaiza
|1
|0.11
|Matias Esquivel
|1
|0.11
|Luciano Boggio
|0
|0
|Лема Кристиан
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретеги Матео
|3
|0
|Lautaro Montoya
|1
|1
|Brian Abel Luciatti
|1
|1
|Меносси Лукас
|2
|0
|Молинас Аарон
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Ijiel Protti
|1
|0
|Lucas Blondel
|1
|0
|Blas Armoa
|1
|0
|Agustin Obando
|1
|0
|Cristian Zabala
|1
|0
|Martin Ortega
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|3
|2
|Tomas Belmonte
|4
|0
|Leandro Diaz III
|2
|1
|Luciano Boggio
|2
|1
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|Jose Maria Canale
|2
|0
|Де Ла Вега Педро
|2
|0
|Моралес Лаутаро
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Juan Caceres
|1
|0
|Braian Aguirre
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ланус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
2
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ланус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
6
5
Тигре
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Ланус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
8
7
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
1
10%
1
9%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
12
8
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2
Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Тигре - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1 Тигре - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:1 Ланус - Тигре 1:2
Ланус
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1
Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Колон - Ланус 1:2 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Ланус - Патронато Парана 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Ланус 1:2 Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Ланус 2:0 Ланус - Тигре 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2
Результаты матчей
Тигре
Ланус
Точный счет
0:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Тигре
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
54
45
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|7
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|5 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5 (1)
|Расинг Авельянеда
|Matias Rojas II
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|4 (1)
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Ignacio Miramon
|1 4
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Cabrera
|1 3