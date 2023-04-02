Тур: 9.
0:3
Конец матча
0'
0:1
8' ГолКаталан Матиас
21' Желтая карточкаМосевич Леонель
44' Желтая карточкаМайкл Сантос
45' Желтая карточкаAdrian Martinez
0:2
64' ГолГарро Родриго
0:3
80' ГолRamon Sosa
90'+3
Ход матча
8'
0:1
21'
44'
45'
64'
0:2
80'
0:3
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
23
Франко
Алан
24
Ramon
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Bovaglio
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ramon SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
-
-
-
41 Tomas Olmos
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
История личных встреч
Институто
Тальерес Кордоба
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Среднее время на гол
120
60
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.83
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
108
67
Бомбардиры внутри турнира
Институто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|4
|0.44
|Santiago Rodriguez III
|2
|0.22
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|2
|0.22
|Gaston Lodico
|1 (1)
|0.11
|Nicolas Linares
|1
|0.11
|Joaquin Varela
|1
|0.11
|Brahian Cuello
|0
|0
|Sebastian Corda
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|5
|0.56
|Пиццини Франсиско
|3
|0.33
|Гарро Родриго
|2
|0.22
|Ramon Sosa
|1
|0.11
|Каталан Матиас
|1
|0.11
|Juan Portillo
|1
|0.11
|Бустос Науэль
|1
|0.11
|Jose Romero
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
Карточки
Институто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adrian Martinez
|4
|0
|Мосевич Леонель
|3
|0
|Roberto Agustin Bochi
|3
|0
|Sebastian Corda
|3
|0
|Giuliano Cerato
|3
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|1
|Nicolas Linares
|2
|0
|Jorge Carlos Carranza
|1
|0
|Fernando Alarcon
|1
|0
|Lucas Albertengo
|1
|0
|Axel Rodriguez
|1
|0
|Jonathan Bay
|1
|0
|Nicolas Watson
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майкл Сантос
|3
|0
|Juan Rodriguez2
|3
|0
|Juan Portillo
|1
|1
|Мартино Анджело
|1
|1
|Бенавидес Гастон Америко
|2
|0
|Вильягра Родриго
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|1
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Валойес Диего
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
Результаты матчей
Институто
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Тальерес Кордоба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
1
Институто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Тальерес Кордоба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
7
3
Институто
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Тальерес Кордоба
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
8
4
Голы по времени матча
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
4
40%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
11
16
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
1
9%
6
38%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
4
36%
1
6%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
1
9%
3
43%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Институто
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Бока Хуниорс - Институто 2:3 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1
Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Институто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Институто - Сармиенто 0:0 Институто - Колон 0:3 Институто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Институто 0:0 Институто - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Дефенсорес де Бельграно - Институто 0:0 Институто - Депортиво Мадрин 3:1 Депортиво Морон - Институто 1:0 Институто - Темперлей 1:0 Фландрия - Институто 0:4 Институто - Химнасия Хухуй 4:0 Альмиранте Браун - Институто 0:1 Институто - Вилья Дальмине 0:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4
Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 У. Де Чили - Тальерес Кордоба 2:1 Универсидад Католика Сантьяго - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 0:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2 Альдосиви - Тальерес Кордоба 1:3 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 3:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1
Результаты матчей
Институто
Тальерес Кордоба
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Институто
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
45
54
27
27
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|7
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|5 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5 (1)
|Расинг Авельянеда
|Matias Rojas II
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|4 (1)
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Ignacio Miramon
|1 4
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Cabrera
|1 3