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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 9.
Институто
0:3
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
0:1
8' Гол
Каталан Матиас
21' Желтая карточка
Мосевич Леонель
44' Желтая карточка
Майкл Сантос
45' Желтая карточка
Adrian Martinez
0:2
64' Гол
Гарро Родриго
0:3
80' Гол
Ramon Sosa
90'+3
1
Jorge
Carlos
Carranza
4
Giuliano
Cerato
26
Мосевич
Леонель
6
Fernando
Alarcon
3
Sebastian
Corda
8
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
14
Nicolas
Linares
19
Gaston
Lodico
20
Brahian
Cuello
9
Adrian
Martinez
11
Santiago
Rodriguez
III
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
21
Паскини
Николас
23
Франко
Алан
18
Вильягра
Родриго
24
Ramon
Sosa
16
Гарро
Родриго
19
Пиццини
Франсиско
9
Майкл
Сантос
Институто
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Институто
Тальерес Кордоба

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПБ
1:1
ПБ
1:1
ТМ(
1:2
ПБ
1:2
ТМ(
0:2
НБ
1:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Среднее время на гол

120
60

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

108
67

Бомбардиры внутри турнира

Институто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 4 0.44
Santiago Rodriguez III 2 0.22
Gabriel Maximiliano Graciani I 2 0.22
Gaston Lodico 1 (1) 0.11
Nicolas Linares 1 0.11
Joaquin Varela 1 0.11
Brahian Cuello 0 0
Sebastian Corda 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 5 0.56
Пиццини Франсиско 3 0.33
Гарро Родриго 2 0.22
Ramon Sosa 1 0.11
Каталан Матиас 1 0.11
Juan Portillo 1 0.11
Бустос Науэль 1 0.11
Jose Romero 0 0
Франко Алан 0 0

Карточки

Институто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adrian Martinez 4 0
Мосевич Леонель 3 0
Roberto Agustin Bochi 3 0
Sebastian Corda 3 0
Giuliano Cerato 3 0
Exequiel Parmisari 1 1
Nicolas Linares 2 0
Jorge Carlos Carranza 1 0
Fernando Alarcon 1 0
Lucas Albertengo 1 0
Axel Rodriguez 1 0
Jonathan Bay 1 0
Nicolas Watson 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майкл Сантос 3 0
Juan Rodriguez2 3 0
Juan Portillo 1 1
Мартино Анджело 1 1
Бенавидес Гастон Америко 2 0
Вильягра Родриго 2 0
Пиццини Франсиско 1 0
Эррера Гидо 1 0
Валойес Диего 1 0
Франко Алан 1 0
Олива Кристиан 1 0
Бустос Науэль 1 0

Результаты матчей

Институто
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Тальерес Кордоба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
1
Институто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Тальерес Кордоба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

7
3
Институто
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Тальерес Кордоба
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

8
4

Голы по времени матча

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
4
40%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

11
16
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
1
9%
6
38%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
4
36%
1
6%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
1
9%
3
43%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Институто
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Бока Хуниорс - Институто 2:3 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1
Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Институто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Институто - Сармиенто 0:0 Институто - Колон 0:3 Институто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Институто 0:0 Институто - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Дефенсорес де Бельграно - Институто 0:0 Институто - Депортиво Мадрин 3:1 Депортиво Морон - Институто 1:0 Институто - Темперлей 1:0 Фландрия - Институто 0:4 Институто - Химнасия Хухуй 4:0 Альмиранте Браун - Институто 0:1 Институто - Вилья Дальмине 0:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4
Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 У. Де Чили - Тальерес Кордоба 2:1 Универсидад Католика Сантьяго - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 0:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2 Альдосиви - Тальерес Кордоба 1:3 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 3:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1

Результаты матчей

Институто
Тальерес Кордоба

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Институто
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
5
4
2
7
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 7 0 2 15 - 5 21
2.
Сан-Лоренсо
 9 5 2 2 10 - 4 17
3.
Расинг Авельянеда
 9 5 2 2 13 - 8 17
4.
Росарио Сентраль
 9 5 2 2 13 - 12 17
5.
Тальерес Кордоба
 9 5 1 3 15 - 8 16
6.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 11 - 6 15
7.
Аргентинос Хуниорс
 9 4 2 3 10 - 5 14
8.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
9.
Ланус
 9 4 2 3 11 - 8 14
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 9 - 10 14
11.
Велес Сарсфилд
 9 3 4 2 12 - 7 13
12.
Институто
 9 3 4 2 11 - 11 13
13.
Годой Крус
 9 4 0 5 7 - 10 12
14.
Уракан
 9 3 3 3 13 - 12 12
15.
Бельграно
 8 3 2 3 5 - 9 11
16.
Эстудиантес Ла Плата
 9 3 2 4 10 - 11 11
17.
Тигре
 9 3 2 4 10 - 12 11
18.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 11 - 13 10
19.
Банфилд
 8 2 3 3 4 - 6 9
20.
Барракас Централь
 9 2 3 4 9 - 13 9
21.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 6 2 7 - 9 9
22.
Сармиенто
 8 2 2 4 10 - 11 8
23.
Арсенал Саранди
 8 2 2 4 7 - 10 8
24.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 2 2 4 4 - 10 8
25.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 2 5 6 - 14 8
26.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 10 7
27.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 6 - 10 7
28.
Колон
 8 0 5 3 6 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 5 - 0 12
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Аргентинос Хуниорс
 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Годой Крус
 4 3 0 1 6 - 2 9
8.
Велес Сарсфилд
 5 2 2 1 9 - 4 8
9.
Бока Хуниорс
 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 5 8
11.
Ланус
 4 2 1 1 5 - 3 7
12.
Уракан
 4 2 1 1 6 - 5 7
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 4 2 0 2 3 - 3 6
16.
Банфилд
 4 1 3 0 1 - 0 6
17.
Тальерес Кордоба
 5 2 0 3 5 - 5 6
18.
Институто
 5 1 3 1 4 - 5 6
19.
Атлетико Платенсе
 5 1 3 1 7 - 8 6
20.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
21.
Барракас Централь
 5 1 2 2 3 - 6 5
22.
Бельграно
 3 1 1 1 2 - 3 4
23.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
24.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
25.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 4 - 6 4
26.
Сармиенто
 4 1 0 3 7 - 9 3
27.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 5 - 8 2
28.
Колон
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
4.
Институто
 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Тигре
 5 2 1 2 6 - 7 7
7.
Бельграно
 5 2 1 2 3 - 6 7
8.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
9.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 6 - 4 6
10.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Сармиенто
 4 1 2 1 3 - 2 5
12.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
14.
Атлетико Платенсе
 3 1 1 1 4 - 5 4
15.
Сан-Лоренсо
 4 1 1 2 3 - 4 4
16.
Барракас Централь
 4 1 1 2 6 - 7 4
17.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 4 - 5 4
18.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 5 4
19.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 9 4
20.
Аргентинос Хуниорс
 5 1 1 3 2 - 4 4
21.
Банфилд
 4 1 0 3 3 - 6 3
22.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
23.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
24.
Унион Санта-Фе
 5 0 3 2 2 - 4 3
25.
Атлетико Тукуман
 4 0 2 2 2 - 6 2
26.
Сентраль Кордоба Росарио
 4 0 2 2 1 - 7 2
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 7
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 5 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5 (1)
Расинг Авельянеда Matias Rojas II 5
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ланус Лема Кристиан 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Химнасия Ла-Плата Ignacio Miramon 1 4
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 4
Банфилд Alejandro Cabrera 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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