Тур: 9.
0:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаBruno Felix Bianchi
0:0
45' Не забитый пенальтиJose Neris
71' Желтая карточкаПерласа Бальдомеро
90'+7
Ход матча
45'
0:0
Прогноз на матч от Liveresult
26
Carlos
Arrua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Carlos ArruaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Leonel Picco
-
-
19 Tomas Galvan
-
-
-
21 Eric Meza
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
История личных встреч
Колон
Атлетико Тукуман
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.3
0.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
100
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенитес Хорхе
|2
|0.22
|Абила Рамон
|1
|0.11
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.11
|Joaquin Ibanez III
|1
|0.11
|Santiago Pierotti
|1
|0.11
|Rafael Delgado
|0
|0
|Eric Meza
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Agustin Coronel
|2
|0.22
|Marcelo Estigarribia2
|2
|0.22
|Marcelo Gonzalez V
|1
|0.11
|Cristian Menendez
|0
|0
|Guillermo Acosta
|0
|0
|Ramiro Ruiz
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абила Рамон
|3
|0
|Бенитес Хорхе
|3
|0
|Santiago Pierotti
|3
|0
|Stefano Moreyra
|3
|0
|Rafael Delgado
|2
|0
|Перласа Бальдомеро
|2
|0
|Julian Chicco
|2
|0
|Andrew Teuten
|2
|0
|Carlos Arrua
|2
|0
|Cristian Vega
|1
|0
|Гольц Паоло
|1
|0
|Joaquin Ibanez III
|1
|0
|Facundo Garces
|1
|0
|Natanael Troncoso
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joaquin Pereyra1
|3
|1
|Guillermo Acosta
|4
|0
|Bautista Kociubinski
|3
|0
|Bruno Felix Bianchi
|2
|0
|Ди Франко Франсиско
|2
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Jonathan Cabral
|1
|0
|Marcelo Gonzalez V
|1
|0
|Adrian Sanchez
|1
|0
|Tomas Marchiori
|1
|0
|Marcelo Estigarribia2
|1
|0
|Nicolas Romero
|1
|0
Результаты матчей
Колон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Атлетико Тукуман
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Колон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
3
3
Колон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Атлетико Тукуман
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
6
5
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
50%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
30%
1
10%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
3
30%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1
Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2 Институто - Колон 0:3 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Колон - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Колон 2:4 Колон - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Колон 2:0 Колон - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Колон 2:1
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0
Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:1 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1
Результаты матчей
Колон
Атлетико Тукуман
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
Тоталы голов в матче
Колон
Атлетико Тукуман
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
54
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|15 - 5
|21
|2.
|9
|5
|2
|2
|10 - 4
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|15 - 8
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|10 - 5
|14
|8.
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|9.
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|10.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|11.
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|12.
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|13.
|9
|4
|0
|5
|7 - 10
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|15.
|8
|3
|2
|3
|5 - 9
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|17.
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|18.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|11 - 13
|11
|19.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|4 - 6
|10
|20.
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|21.
|9
|1
|6
|2
|7 - 9
|9
|22.
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|23.
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|24.
|8
|2
|2
|4
|4 - 10
|8
|25.
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|26.
|9
|1
|5
|3
|5 - 10
|8
|27.
|9
|1
|4
|4
|6 - 10
|7
|28.
|9
|0
|6
|3
|6 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|3.
|4
|4
|0
|0
|5 - 0
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|5.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|6.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|12.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|14.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|15.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|1 - 0
|7
|16.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|17.
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|18.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|19.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|20.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|21.
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|22.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|23.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|24.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|25.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|26.
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|28.
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 2
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|3 - 6
|7
|8.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|15.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|18.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|19.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|20.
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|21.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|22.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|23.
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|24.
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|25.
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|26.
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|27.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|28.
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|7
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|5 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5 (1)
|Расинг Авельянеда
|Matias Rojas II
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|4 (1)
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Ignacio Miramon
|1 4
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Cabrera
|1 3