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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 9.
Колон
0:0
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
45' Желтая карточка
Bruno Felix Bianchi
0:0
45' Не забитый пенальти
Jose Neris
71' Желтая карточка
Перласа Бальдомеро
90'+7
17
Ignacio
Chicco
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
36
Gian
Nardelli
27
Julian
Chicco
22
Juan
Alvarez2
34
Stefano
Moreyra
26
Carlos
Arrua
11
Joaquin
Ibanez
III
30
Santiago
Pierotti
7
Jose
Neris
1
Tomas
Marchiori
33
Moises
Brandan
2
Bruno
Felix
Bianchi
20
Nicolas
Romero
39
Matias
Orihuela
8
Guillermo
Acosta
16
Bautista
Kociubinski
10
Joaquin
Pereyra1
18
Ramiro
Ruiz
19
Marcelo
Estigarribia2
37
Mateo
Agustin
Coronel
Колон
3-1-4-2
Атлетико Тукуман
4-3-3

История личных встреч

Колон
Атлетико Тукуман

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
3:0
КДМЭП
0:2
С
0:2
К
1:1
С
2:1
С
2:0
П
2:2
ПА
0:0
ПА
2:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.3
0.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
100

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенитес Хорхе 2 0.22
Абила Рамон 1 0.11
Перласа Бальдомеро 1 0.11
Joaquin Ibanez III 1 0.11
Santiago Pierotti 1 0.11
Rafael Delgado 0 0
Eric Meza 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Agustin Coronel 2 0.22
Marcelo Estigarribia2 2 0.22
Marcelo Gonzalez V 1 0.11
Cristian Menendez 0 0
Guillermo Acosta 0 0
Ramiro Ruiz 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абила Рамон 3 0
Бенитес Хорхе 3 0
Santiago Pierotti 3 0
Stefano Moreyra 3 0
Rafael Delgado 2 0
Перласа Бальдомеро 2 0
Julian Chicco 2 0
Andrew Teuten 2 0
Carlos Arrua 2 0
Cristian Vega 1 0
Гольц Паоло 1 0
Joaquin Ibanez III 1 0
Facundo Garces 1 0
Natanael Troncoso 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joaquin Pereyra1 3 1
Guillermo Acosta 4 0
Bautista Kociubinski 3 0
Bruno Felix Bianchi 2 0
Ди Франко Франсиско 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Jonathan Cabral 1 0
Marcelo Gonzalez V 1 0
Adrian Sanchez 1 0
Tomas Marchiori 1 0
Marcelo Estigarribia2 1 0
Nicolas Romero 1 0

Результаты матчей

Колон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Атлетико Тукуман
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Колон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
3
Колон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Атлетико Тукуман
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

6
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
50%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
30%
1
10%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
3
30%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1
Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2 Институто - Колон 0:3 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Колон - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Колон 2:4 Колон - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Колон 2:0 Колон - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Колон 2:1
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0
Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:1 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1

Результаты матчей

Колон
Атлетико Тукуман

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%

Тоталы голов в матче

Колон
Атлетико Тукуман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
4
1
8
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 7 0 2 15 - 5 21
2.
Сан-Лоренсо
 9 5 2 2 10 - 4 17
3.
Расинг Авельянеда
 9 5 2 2 13 - 8 17
4.
Росарио Сентраль
 9 5 2 2 13 - 12 17
5.
Тальерес Кордоба
 9 5 1 3 15 - 8 16
6.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 11 - 6 15
7.
Аргентинос Хуниорс
 9 4 2 3 10 - 5 14
8.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
9.
Ланус
 9 4 2 3 11 - 8 14
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 9 - 10 14
11.
Велес Сарсфилд
 9 3 4 2 12 - 7 13
12.
Институто
 9 3 4 2 11 - 11 13
13.
Годой Крус
 9 4 0 5 7 - 10 12
14.
Уракан
 9 3 3 3 13 - 12 12
15.
Бельграно
 8 3 2 3 5 - 9 11
16.
Эстудиантес Ла Плата
 9 3 2 4 10 - 11 11
17.
Тигре
 9 3 2 4 10 - 12 11
18.
Атлетико Платенсе
 0:0 9 2 5 2 11 - 13 11
19.
Банфилд
 0:0 9 2 4 3 4 - 6 10
20.
Барракас Централь
 9 2 3 4 9 - 13 9
21.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 6 2 7 - 9 9
22.
Сармиенто
 8 2 2 4 10 - 11 8
23.
Арсенал Саранди
 8 2 2 4 7 - 10 8
24.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 2 2 4 4 - 10 8
25.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 2 5 6 - 14 8
26.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 10 8
27.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 6 - 10 7
28.
Колон
 9 0 6 3 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 5 - 0 12
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Аргентинос Хуниорс
 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Годой Крус
 4 3 0 1 6 - 2 9
8.
Велес Сарсфилд
 5 2 2 1 9 - 4 8
9.
Бока Хуниорс
 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 5 8
11.
Ланус
 4 2 1 1 5 - 3 7
12.
Уракан
 4 2 1 1 6 - 5 7
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
15.
Банфилд
 0:0 5 1 4 0 1 - 0 7
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 4 2 0 2 3 - 3 6
17.
Тальерес Кордоба
 5 2 0 3 5 - 5 6
18.
Институто
 5 1 3 1 4 - 5 6
19.
Атлетико Платенсе
 0:0 5 1 3 1 7 - 8 6
20.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
21.
Барракас Централь
 5 1 2 2 3 - 6 5
22.
Бельграно
 3 1 1 1 2 - 3 4
23.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
24.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
25.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 4 - 6 4
26.
Сармиенто
 4 1 0 3 7 - 9 3
27.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 5 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
4.
Институто
 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Тигре
 5 2 1 2 6 - 7 7
7.
Бельграно
 5 2 1 2 3 - 6 7
8.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
9.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 6 - 4 6
10.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Сармиенто
 4 1 2 1 3 - 2 5
12.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Атлетико Платенсе
 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
15.
Сан-Лоренсо
 4 1 1 2 3 - 4 4
16.
Барракас Централь
 4 1 1 2 6 - 7 4
17.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 4 - 5 4
18.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 5 4
19.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 9 4
20.
Аргентинос Хуниорс
 5 1 1 3 2 - 4 4
21.
Банфилд
 0:0 4 1 0 3 3 - 6 3
22.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
23.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
24.
Унион Санта-Фе
 5 0 3 2 2 - 4 3
25.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 2 - 6 3
26.
Сентраль Кордоба Росарио
 4 0 2 2 1 - 7 2
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 7
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 5 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5 (1)
Расинг Авельянеда Matias Rojas II 5
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ланус Лема Кристиан 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Химнасия Ла-Плата Ignacio Miramon 1 4
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 4
Банфилд Alejandro Cabrera 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    46'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Jose Neris пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    45'
    Бруно Бьянчи получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч Колон 0:0 Атлетико Тукуман онлайн

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