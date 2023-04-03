Тур: 9.
0:2
Конец матча
0'
0:1
20' ПенальтиVicente Taborda
0:2
27' ГолRonaldo Martinez
45' Желтая карточкаFranco Diaz
45' Желтая карточкаNicolas Servetto
56' Желтая карточкаNicolas Castro1
73' Желтая карточкаFranco Baldassarra
79' Желтая карточкаGaston Suso
90'+12
Ход матча
20'
0:1
27'
45'
45'
56'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Pedro
Souto
17
Juan
Bisanz
10
Алеман
Брайн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Pedro SoutoЗащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Nicolas SosaНападающий
-
15 Lautaro Rios
-
-
37 Mateo Perez
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
17 Ignacio Arce
-
-
-
-
-
-
22 Gonzalo Asis
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
История личных встреч
Банфилд
Атлетико Платенсе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Среднее время на гол
60
36
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
51
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеман Брайн
|1 (1)
|0.11
|Чавес Андрес
|1
|0.11
|Aaron Quiroz
|1
|0.11
|Emanuel Olivera
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Servetto
|4
|0.44
|Nicolas Castro1
|3
|0.33
|Vicente Taborda
|1 (1)
|0.11
|Ronaldo Martinez
|1
|0.11
|Mauro Quiroga
|1 (1)
|0.11
|Gaston Suso
|1
|0.11
|Nicolas Morgantini
|1
|0.11
|Franco Baldassarra
|1
|0.11
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Vazquez
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Cabrera
|3
|1
|Emanuel Coronel
|2
|1
|Чавес Андрес
|3
|0
|Emanuel Olivera
|3
|0
|Алеман Брайн
|3
|0
|Sebastian Sosa II
|1
|1
|Бертоло Николас
|2
|0
|Инсуа Эмануэль
|2
|0
|Nicolas Sosa
|1
|0
|Facundo Cambeses
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Alejandro Maciel
|1
|0
|Ремеди Эрик
|1
|0
|Pedro Souto
|1
|0
|Juan Bisanz
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Suso
|4
|0
|Nicolas Castro1
|4
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Marco Pellegrino
|2
|0
|Franco Diaz
|2
|0
|Vicente Taborda
|2
|0
|Miguel Jacquet
|0
|1
|Росси Иван
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Nicolas Servetto
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Ignacio Vazquez
|1
|0
|Franco Baldassarra
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Атлетико Платенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
2
Банфилд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Атлетико Платенсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
1
5
Банфилд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Атлетико Платенсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
1
7
Голы по времени матча
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Забито
3
13
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
2
67%
5
38%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
9
13
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
11%
4
31%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
5
38%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Сармиенто 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Альдосиви - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Банфилд - Годой Крус 1:1 Банфилд - Годой Крус 1:1 Уракан - Банфилд 3:1 Банфилд - Ланус 1:2 Ривер Плейт - Банфилд 1:2 Банфилд - Колон 2:1
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4
Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Уракан - Атлетико Платенсе 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Результаты матчей
Банфилд
Атлетико Платенсе
Точный счет
0:0
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
4 раза 44%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Атлетико Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
18
45
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|7
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|5 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5 (1)
|Расинг Авельянеда
|Matias Rojas II
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|4 (1)
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Ignacio Miramon
|1 4
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Cabrera
|1 3