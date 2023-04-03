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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 9.
Банфилд
0:2
Конец матча
Атлетико Платенсе
0'
0:1
20' Пенальти
Vicente Taborda
0:2
27' Гол
Ronaldo Martinez
45' Желтая карточка
Franco Diaz
45' Желтая карточка
Nicolas Servetto
56' Желтая карточка
Nicolas Castro1
73' Желтая карточка
Franco Baldassarra
79' Желтая карточка
Gaston Suso
90'+12
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
6
Alejandro
Maciel
3
Aaron
Quiroz
27
Pedro
Souto
17
Juan
Bisanz
5
Ремеди
Эрик
16
Alejandro
Cabrera
10
Алеман
Брайн
45
Milton
Gimenez
9
Чавес
Андрес
12
Ramiro
Macagno
4
Nicolas
Morgantini
13
Ignacio
Vazquez
31
Marco
Pellegrino
18
Sasha
Marcich
8
Franco
Diaz
32
Franco
Baldassarra
10
Vicente
Taborda
11
Nicolas
Castro1
77
Ronaldo
Martinez
20
Nicolas
Servetto
Банфилд
4-4-2
Атлетико Платенсе
4-1-3-2

История личных встреч

Банфилд
Атлетико Платенсе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
0:1
ЛП
2:4
ЛП
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Среднее время на гол

60
36

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
51

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеман Брайн 1 (1) 0.11
Чавес Андрес 1 0.11
Aaron Quiroz 1 0.11
Emanuel Olivera 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Servetto 4 0.44
Nicolas Castro1 3 0.33
Vicente Taborda 1 (1) 0.11
Ronaldo Martinez 1 0.11
Mauro Quiroga 1 (1) 0.11
Gaston Suso 1 0.11
Nicolas Morgantini 1 0.11
Franco Baldassarra 1 0.11
Juan Infante 0 0
Ignacio Vazquez 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Cabrera 3 1
Emanuel Coronel 2 1
Чавес Андрес 3 0
Emanuel Olivera 3 0
Алеман Брайн 3 0
Sebastian Sosa II 1 1
Бертоло Николас 2 0
Инсуа Эмануэль 2 0
Nicolas Sosa 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Milton Gimenez 1 0
Alejandro Maciel 1 0
Ремеди Эрик 1 0
Pedro Souto 1 0
Juan Bisanz 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 4 0
Nicolas Castro1 4 0
Ronaldo Martinez 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Marco Pellegrino 2 0
Franco Diaz 2 0
Vicente Taborda 2 0
Miguel Jacquet 0 1
Росси Иван 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Nicolas Servetto 1 0
Juan Infante 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Franco Baldassarra 1 0

Результаты матчей

Банфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Атлетико Платенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
2
Банфилд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Атлетико Платенсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

1
5
Банфилд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Атлетико Платенсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

1
7

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Забито

3
13
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
2
67%
5
38%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
11%
4
31%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
5
38%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Сармиенто 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Альдосиви - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Банфилд - Годой Крус 1:1 Банфилд - Годой Крус 1:1 Уракан - Банфилд 3:1 Банфилд - Ланус 1:2 Ривер Плейт - Банфилд 1:2 Банфилд - Колон 2:1
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4
Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Уракан - Атлетико Платенсе 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0

Результаты матчей

Банфилд
Атлетико Платенсе

Точный счет

0:0
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
4 раза 44%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Атлетико Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
1
8
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 7 0 2 15 - 5 21
2.
Сан-Лоренсо
 9 5 2 2 10 - 4 17
3.
Расинг Авельянеда
 9 5 2 2 13 - 8 17
4.
Росарио Сентраль
 9 5 2 2 13 - 12 17
5.
Тальерес Кордоба
 9 5 1 3 15 - 8 16
6.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 11 - 6 15
7.
Аргентинос Хуниорс
 9 4 2 3 10 - 5 14
8.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
9.
Ланус
 9 4 2 3 11 - 8 14
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 9 - 10 14
11.
Велес Сарсфилд
 9 3 4 2 12 - 7 13
12.
Институто
 9 3 4 2 11 - 11 13
13.
Атлетико Платенсе
 9 3 4 2 13 - 13 13
14.
Годой Крус
 9 4 0 5 7 - 10 12
15.
Уракан
 9 3 3 3 13 - 12 12
16.
Бельграно
 8 3 2 3 5 - 9 11
17.
Эстудиантес Ла Плата
 9 3 2 4 10 - 11 11
18.
Тигре
 9 3 2 4 10 - 12 11
19.
Барракас Централь
 9 2 3 4 9 - 13 9
20.
Банфилд
 9 2 3 4 4 - 8 9
21.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 6 2 7 - 9 9
22.
Сармиенто
 8 2 2 4 10 - 11 8
23.
Арсенал Саранди
 8 2 2 4 7 - 10 8
24.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 2 2 4 4 - 10 8
25.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 2 5 6 - 14 8
26.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 10 8
27.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 6 - 10 7
28.
Колон
 9 0 6 3 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 5 - 0 12
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Аргентинос Хуниорс
 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Годой Крус
 4 3 0 1 6 - 2 9
8.
Велес Сарсфилд
 5 2 2 1 9 - 4 8
9.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Бока Хуниорс
 5 2 2 1 6 - 4 8
11.
Ланус
 4 2 1 1 5 - 3 7
12.
Уракан
 4 2 1 1 6 - 5 7
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 4 2 0 2 3 - 3 6
16.
Тальерес Кордоба
 5 2 0 3 5 - 5 6
17.
Атлетико Платенсе
 5 1 3 1 7 - 8 6
18.
Институто
 5 1 3 1 4 - 5 6
19.
Банфилд
 5 1 3 1 1 - 2 6
20.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
21.
Барракас Централь
 5 1 2 2 3 - 6 5
22.
Бельграно
 3 1 1 1 2 - 3 4
23.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
24.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
25.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 4 - 6 4
26.
Сармиенто
 4 1 0 3 7 - 9 3
27.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 5 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
4.
Институто
 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Атлетико Платенсе
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Тигре
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Бельграно
 5 2 1 2 3 - 6 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
10.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Сармиенто
 4 1 2 1 3 - 2 5
13.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
15.
Барракас Централь
 4 1 1 2 6 - 7 4
16.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 4 - 5 4
17.
Сан-Лоренсо
 4 1 1 2 3 - 4 4
18.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 5 4
19.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 9 4
20.
Аргентинос Хуниорс
 5 1 1 3 2 - 4 4
21.
Банфилд
 4 1 0 3 3 - 6 3
22.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
23.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
24.
Унион Санта-Фе
 5 0 3 2 2 - 4 3
25.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 2 - 6 3
26.
Сентраль Кордоба Росарио
 4 0 2 2 1 - 7 2
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 7
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 5 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5 (1)
Расинг Авельянеда Matias Rojas II 5
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ланус Лема Кристиан 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Химнасия Ла-Плата Ignacio Miramon 1 4
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 4
Банфилд Alejandro Cabrera 1 3
Весь список
  • 61'
    Ремеди Эрик уходит с поля. Tomas Adoryan выходит вместо него
  • Желтая карточка
    56'
    Николас Кастро получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    48'
    Nicolas Servetto получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Franco Diaz получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Nicolas Servetto сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Ronaldo Martinez бьет в цель!
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