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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 9.
Бельграно
0:0
Конец матча
Сармиенто
0'
38' Желтая карточка
Sebastian Meza
45' Желтая карточка
Гарсия Мануэль
58' Желтая карточка
Juan Barinaga
79' Желтая карточка
Инсаурральде Хуан
80' Желтая карточка
Harrinson Mancilla
82' Желтая карточка
Ayrton Cougo
90'+5
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
6
Alejandro
Rebola
24
Годой
Эрик
22
Matias
Ibacache
12
Ulises
Sanchez
5
Santiago
Longo
15
Ariel
Garcia
10
Bruno
Zapelli
29
Хара
Франко
9
Pablo
Vegetti
32
Sebastian
Meza
25
Gonzalo
Bettini
18
Донатти
Алехандро
2
Инсаурральде
Хуан
33
Gabriel
Diaz
10
Sergio
Quiroga
5
Мартинес
Фернардо
29
Гарсия
Мануэль
16
Мелано
Лукас
9
Luciano
Gondou
22
Javier
Fabian
Toledo
Бельграно
4-4-2
Сармиенто
4-4-2

История личных встреч

Бельграно
Сармиенто

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

П
1:2
П
3:0
П
1:3

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 4 (1) 0.44
Ulises Sanchez 1 0.11
Рохас Ариэль II 0 0
Годой Эрик 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 4 (2) 0.44
Мелано Лукас 2 0.22
Javier Fabian Toledo 2 (1) 0.22
Лисандро Лопес III 2 0.22
Гарсия Мануэль 0 0
Sergio Quiroga 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Diarte 4 0
Рохас Ариэль II 2 0
Nicolas Meriano 2 0
Alejandro Rebola 0 1
Nahuel Losada 0 1
Бордагарай Фабиан 1 0
Ariel Garcia 1 0
Годой Эрик 1 0
Ivan Ramirez 1 0
Pablo Vegetti 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Juan Barinaga 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 3 1
Мартинес Фернардо 3 0
Гарсия Мануэль 3 0
Sergio Quiroga 3 0
Javier Fabian Toledo 2 0
Лисандро Лопес III 2 0
Sebastian Meza 2 0
Manuel Monaco 2 0
Emiliano Mendez 1 0
Мелано Лукас 1 0
Ayrton Cougo 1 0
Harrinson Mancilla 1 0
Franco Quinteros 1 0
Luciano Gondou 1 0

Результаты матчей

Бельграно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сармиенто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Бельграно
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сармиенто
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

2
4
Бельграно
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сармиенто
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
17%
4
44%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
5
50%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
11%
4
36%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2
Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Гильермо Браун - Бельграно 0:1 Бельграно - Чакарита Хуниорс 3:0 Браун Адроге - Бельграно 2:3 Бельграно - Дефенсорес де Бельграно 3:0 Сан-Мартин Тукуман - Бельграно 1:0 Бельграно - Тристан Суарес 4:1 Годой Крус - Бельграно 0:0 Агропекуарио - Бельграно 0:1 Кильмес - Бельграно 0:0 Бельграно - Институто 1:0
Сармиенто
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1
Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Институто - Сармиенто 0:0 Банфилд - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сармиенто 1:2

Результаты матчей

Бельграно
Сармиенто

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Сармиенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
5
1
8
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 7 0 2 15 - 5 21
2.
Сан-Лоренсо
 9 5 2 2 10 - 4 17
3.
Расинг Авельянеда
 9 5 2 2 13 - 8 17
4.
Росарио Сентраль
 9 5 2 2 13 - 12 17
5.
Тальерес Кордоба
 9 5 1 3 15 - 8 16
6.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 11 - 6 15
7.
Аргентинос Хуниорс
 9 4 2 3 10 - 5 14
8.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
9.
Ланус
 9 4 2 3 11 - 8 14
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 9 - 10 14
11.
Велес Сарсфилд
 9 3 4 2 12 - 7 13
12.
Институто
 9 3 4 2 11 - 11 13
13.
Атлетико Платенсе
 9 3 4 2 13 - 13 13
14.
Годой Крус
 9 4 0 5 7 - 10 12
15.
Уракан
 9 3 3 3 13 - 12 12
16.
Бельграно
 9 3 3 3 5 - 9 12
17.
Эстудиантес Ла Плата
 9 3 2 4 10 - 11 11
18.
Тигре
 9 3 2 4 10 - 12 11
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 1:0 9 3 2 4 5 - 10 11
20.
Сармиенто
 9 2 3 4 10 - 11 9
21.
Барракас Централь
 9 2 3 4 9 - 13 9
22.
Банфилд
 9 2 3 4 4 - 8 9
23.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 6 2 7 - 9 9
24.
Арсенал Саранди
 0:1 9 2 2 5 7 - 11 8
25.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 2 5 6 - 14 8
26.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 10 8
27.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 6 - 10 7
28.
Колон
 9 0 6 3 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 5 - 0 12
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Аргентинос Хуниорс
 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Годой Крус
 4 3 0 1 6 - 2 9
8.
Сентраль Кордоба Росарио
 1:0 5 3 0 2 4 - 3 9
9.
Велес Сарсфилд
 5 2 2 1 9 - 4 8
10.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 5 8
11.
Бока Хуниорс
 5 2 2 1 6 - 4 8
12.
Ланус
 4 2 1 1 5 - 3 7
13.
Уракан
 4 2 1 1 6 - 5 7
14.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 1 1 4 - 3 7
15.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
16.
Тальерес Кордоба
 5 2 0 3 5 - 5 6
17.
Атлетико Платенсе
 5 1 3 1 7 - 8 6
18.
Институто
 5 1 3 1 4 - 5 6
19.
Банфилд
 5 1 3 1 1 - 2 6
20.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
21.
Бельграно
 4 1 2 1 2 - 3 5
22.
Барракас Централь
 5 1 2 2 3 - 6 5
23.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
24.
Арсенал Саранди
 0:1 4 1 1 2 3 - 5 4
25.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 4 - 6 4
26.
Сармиенто
 4 1 0 3 7 - 9 3
27.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 5 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
4.
Институто
 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Атлетико Платенсе
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Тигре
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Бельграно
 5 2 1 2 3 - 6 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
10.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Сармиенто
 5 1 3 1 3 - 2 6
13.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
15.
Барракас Централь
 4 1 1 2 6 - 7 4
16.
Сан-Лоренсо
 4 1 1 2 3 - 4 4
17.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 5 4
18.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 9 4
19.
Арсенал Саранди
 0:1 5 1 1 3 4 - 6 4
20.
Аргентинос Хуниорс
 5 1 1 3 2 - 4 4
21.
Банфилд
 4 1 0 3 3 - 6 3
22.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
23.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
24.
Унион Санта-Фе
 5 0 3 2 2 - 4 3
25.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 2 - 6 3
26.
Сентраль Кордоба Росарио
 1:0 4 0 2 2 1 - 7 2
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 7
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 5 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5 (1)
Расинг Авельянеда Matias Rojas II 5
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 4 (1)
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Топ нарушителей
Ланус Лема Кристиан 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Химнасия Ла-Плата Ignacio Miramon 1 4
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 4
Сармиенто Инсаурральде Хуан 1 3
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      45'
      Мануэль Гарсия получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Себастьян Меца получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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