Тур: 9.
0'
38' Желтая карточкаSebastian Meza
45' Желтая карточкаГарсия Мануэль
58' Желтая карточкаJuan Barinaga
79' Желтая карточкаИнсаурральде Хуан
80' Желтая карточкаHarrinson Mancilla
82' Желтая карточкаAyrton Cougo
90'+5
Ход матча
38'
45'
58'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.06 Победа «Бельграно»
-
24
Годой
Эрик
15
Ariel
Garcia
29
Хара
Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ariel GarciaПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Амайя АндресЗащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
-
16 Ivan RamirezПолузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Mariano Mino
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мелано ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ayrton CougoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Капроф ХуанНападающий
-
-
-
-
17 Jean Rosso
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Бельграно
Сармиенто
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|4 (1)
|0.44
|Ulises Sanchez
|1
|0.11
|Рохас Ариэль II
|0
|0
|Годой Эрик
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|4 (2)
|0.44
|Мелано Лукас
|2
|0.22
|Javier Fabian Toledo
|2 (1)
|0.22
|Лисандро Лопес III
|2
|0.22
|Гарсия Мануэль
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Diarte
|4
|0
|Рохас Ариэль II
|2
|0
|Nicolas Meriano
|2
|0
|Alejandro Rebola
|0
|1
|Nahuel Losada
|0
|1
|Бордагарай Фабиан
|1
|0
|Ariel Garcia
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Ivan Ramirez
|1
|0
|Pablo Vegetti
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Juan Barinaga
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|3
|1
|Мартинес Фернардо
|3
|0
|Гарсия Мануэль
|3
|0
|Sergio Quiroga
|3
|0
|Javier Fabian Toledo
|2
|0
|Лисандро Лопес III
|2
|0
|Sebastian Meza
|2
|0
|Manuel Monaco
|2
|0
|Emiliano Mendez
|1
|0
|Мелано Лукас
|1
|0
|Ayrton Cougo
|1
|0
|Harrinson Mancilla
|1
|0
|Franco Quinteros
|1
|0
|Luciano Gondou
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сармиенто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Бельграно
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сармиенто
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
2
4
Бельграно
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сармиенто
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
2
5
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
3
43%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
17%
4
44%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
5
50%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
11%
4
36%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
3
33%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2
Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Гильермо Браун - Бельграно 0:1 Бельграно - Чакарита Хуниорс 3:0 Браун Адроге - Бельграно 2:3 Бельграно - Дефенсорес де Бельграно 3:0 Сан-Мартин Тукуман - Бельграно 1:0 Бельграно - Тристан Суарес 4:1 Годой Крус - Бельграно 0:0 Агропекуарио - Бельграно 0:1 Кильмес - Бельграно 0:0 Бельграно - Институто 1:0
Сармиенто
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1
Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Институто - Сармиенто 0:0 Банфилд - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сармиенто 1:2
Результаты матчей
Бельграно
Сармиенто
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Сармиенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
45
18
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|15 - 5
|21
|2.
|9
|5
|2
|2
|10 - 4
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|15 - 8
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|10 - 5
|14
|8.
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|9.
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|10.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|11.
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|12.
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|13.
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|14.
|9
|4
|0
|5
|7 - 10
|12
|15.
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|16.
|9
|3
|3
|3
|5 - 9
|12
|17.
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|18.
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|19.
|1:0
|9
|3
|2
|4
|5 - 10
|11
|20.
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|21.
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|22.
|9
|2
|3
|4
|4 - 8
|9
|23.
|9
|1
|6
|2
|7 - 9
|9
|24.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|25.
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|26.
|9
|1
|5
|3
|5 - 10
|8
|27.
|9
|1
|4
|4
|6 - 10
|7
|28.
|9
|0
|6
|3
|6 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|3.
|4
|4
|0
|0
|5 - 0
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|5.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|6.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|8.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|12.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|14.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|15.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|16.
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|17.
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|18.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|19.
|5
|1
|3
|1
|1 - 2
|6
|20.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|21.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|22.
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|23.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|24.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|25.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|26.
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|28.
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 2
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|3 - 6
|7
|9.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|15.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|18.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|19.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|20.
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|21.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|22.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|23.
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|24.
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|25.
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|26.
|1:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|27.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|28.
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|7
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|5 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5 (1)
|Расинг Авельянеда
|Matias Rojas II
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|4 (1)
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Ignacio Miramon
|1 4
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 4
|Сармиенто
|Инсаурральде Хуан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
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2.06 Победа «Бельграно»
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